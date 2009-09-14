Нема на них Ради

Питання підвищення мінімальних зарплат і пенсій стало зручним приводом для блокування Ради, яке, схоже, не дуже заважає і проурядовим силам.

Принаймні, в інтерв’ю «Главреду» представники ПР і БЮТ, наближені до своїх центрів ухвалення рішень, набагато більше турбувалися не про пошук компромісу, а про те, аби виставити понентів у непривабливому вигляді. Але при цьому – і це теж характерно – не заперечували, що співпраця з інших, важливих для обох сил, питань не лише бажана, а й необхідна





-- Олександр Єфремов: ПР і БЮТ можуть порозумітися



Олександре Сергійовичу, як ви прокоментуєте перспективи саморозпуску парламенту?

Річ у тім, що процедуру саморозпуску парламенту не прописано як таку в нашому законодавстві. Наші колеги спекулюють тим, що минулого разу (перед позачерговими виборами ВР в 2007 р. – Авт.) вони поклали мандати і організували саморозпуск. Але це – неправда. Ніхто жодного мандата не клав, поки не було прийнято погоджене рішення щодо проведення виборів – разом із Партією регіонів і Президентом.

БЮТ і представники Кабміну вимагають, аби підприємці від Партії регіонів підвищили зар­плати на своїх підприємствах...

Ми дамо БЮТ офіційну довідку, що у Партії регіонів немає жодних підприємств, тому що ПР – це політична партія, і вона підприємствами не володіє.

А якщо серйозно, ми їм підготуємо іншу довідку – щодо зарплат на підприємствах, що очолені людьми – членами ПР. І всі побачать, що там у середньому зарплати набагато вищі навіть за той мінімум, який ми пропонуємо законодавчо встановити.

У нас виникло чітке відчуття, що Тимошенко зацікавлена у появі в нашій державі якомога більше злиденних громадян, аби потім дуже дешево купити їхні голоси на виборах.

Раніше в БЮТ пропонували підвищувати соц­виплати за рахунок підвищення акцизів на тютюн, алкоголь і паливно-мастильні матеріали. А ще з яких джерел?

Я на погоджувальній раді тричі ставив питання: дайте нам хоча б ті законопроекти, які у вас є, щоб ми їх розглянули. Але у них же немає нічого, окрім пропозицій Олега Ляшка, які він нам представив у вигляді папірця, списаного від руки.

Коли все-таки може припинитися блокування трибуни?

Ми збираємося до кінця відстоювати нашу позицію.

Чи означає це, що розгляд бюджету-2010, який повинен початися не пізніше 15 вересня, буде зірвано?

Тут головне питання – за якими показниками його буде сформовано. Якщо це будуть старі показники, то, звісно, ніякого обговорення бюджету не буде.

При цьому ПР і БЮТ не так давно успішно домовилися про подолання вето Президента на закон про фінансування об’єктів «Євро-2012», хоча спочатку у вашої сторони були значні претензії до списку цих об’єктів.

Наскільки я знаю, коли ми подолали вето, перелік об’єктів було визначено відповідно до тих міст, які й прийматимуть «Євро-2012». І правильно, адже це навіть не внутрішньополітичне питання, це – питання іміджу держави в світі.

Тобто в принципі ПР і БЮТ все-таки можуть чудово порозумітися?

У принципі – звичайно.





-- Микола Томенко: Теоретично вихід коаліції з Ради можливий



Миколо Володимировичу, коли ви прогнозуєте розблокування Ради?

Тут можливі два варіанти. Перший полягає в тому, що опозиція в особі ПР зрозуміє, що сама ідеологія блокування парламенту не сприймається суспільством. Вона неефективна для них і як засіб ведення президентської виборчої кампанії, оскільки технологію «стояти до кінця» не підтримує більша частина фракції, і їх батогом заганяють на блокування. До речі, це можна було б об’єднати і з бюджетним процесом, у який ми входимо 15 вересня.

Другий варіант – якщо позиція ПР не зміниться, ми шукатимемо механізми для того, щоб приймати важливі для країни законопроекти всупереч блокуванню. Таких механізмів достатньо. Зрештою, сила дії дорівнює силі протидії.

Адже, на жаль, виходу у нас немає. Наприклад, поточного року спливає термін дії земельного мораторію, зате набирає сили фактична заборона людям торгувати продуктами села… Ми приречені все це або визнати, або скасувати. Лишити такі питання без реакції ніяк неможливо.

Чи можливий вихід коаліції з Ради, як це сталося дев’ять років тому?

Теоретично – так, хоча особисто я – проти таких методів. Утім, можна просто перейти голосувати до іншого залу ВР. Нехай буде один зал для блокування, а інший – для ухвалення рішень. Хоча це, звісно, – надзвичайні заходи.

Чому БЮТ і уряд так і не подали законопроектів щодо джерел підвищення соцвиплат – тих самих акцизів, наприклад?

Очевидно, їх треба пропонувати в пакеті: спочатку приймаємо джерела фінансування, потім – рішення підвищити соцвиплати. На жаль, регіонали поки що не здатні вести дискусію на цьому рівні.

Значна ж частина розрахунків у нас уже є. Я знаю, що опозиція не сприймає ідею підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали. У мене також неоднозначне ставлення до цього питання – треба його обговорити і, можливо, зняти.

Про що йшлося на переговорах лідерів фракцій БЮТ і ПР у вузькому складі 9 сер­пня?

Саме і йшлося про підвищення акцизів і про те, які з непопулярних, на думку регіоналів, рішень вони все-таки могли б прийняти. А ми, зі свого боку, – підтримали б певне підвищення соцвиплат, не розвалюючи систему Пенсійного фонду тощо.

На жаль, лінію компромісу поки що не підтримало, наскільки я розумію, керівництво Партії регіонів. У цьому плані доволі показовим є нещодавнє рішення Конституційного Суду про те, що обмеження максимальних пенсій – незаконне. До КС звернулися 59 депутатів саме від ПР. Тобто вийшло, що підвищення мінімальної пенсії Регіони відстояти не змогли, а сотні мільйонів на збереження величезних пенсій для екс-депутатів і прокурорів – відстояли.