«Родину» забросали яйцами

14 сентября 2009, 18:53

Активисты запрещенной партии «Родина» провели в Киеве пресс-конференцию для того, чтобы сообщить о преследованиях со стороны властей: запрете партии Минюстом и уголовном преследовании ее лидера Игоря Маркова.

Ход этого мероприятия разнообразила акция активистов «Братства», закидавших партийцев куриными яйцами.
Пресс-конференция партии «Родина» была посвящена «политическим репрессиям «оранжевого режима» и «фашизации украинской демократии». К 14.00 напротив офиса агентства «Интерфакс» выстроился десяток молодых людей с самодельными плакатами. На них можно было прочесть «Пес брешет из-за забора, а Марков из Москвы». «Москва – свалка для украинского хлама». «Марков московской сиськой сыт не будет» и тому подобные надписи. Молодежь с плакатами скрывала свою принадлежность к какой-либо политической организации, утверждая, что собравшиеся «активисты из Киева». Стоявший на противоположной стороне улицы член политсовета партии «Родина» Игорь Димитриев был иного мнения.
- Это представители организации «Свободная Одесса», которых прислал сюда Гурвиц, - почему-то утверждал он. При этом господин Димитриев был уверен, что в ходе пресс-конференции, непременно «будут провокации». Пресс-конференция началась вовремя и первые минуты продолжалась в спокойной обстановке. Пресс-секретарь партии Александр Христофоров зачитал нескольким собравшимся журналистам тезисы из заявления лидера партии «Родина» Игоря Маркова. В заявлении утверждалось, что причиной репрессий является последовательная борьба господина Маркова с «оранжевым режимом», его националистической идеологией. Также из заявления следовало, что усилиями «Родины» «за два года Одесса из тихого аполитичного города превратилась в один из политических центров страны». Взамен за эти сомнительные заслуги господин Марков требует от Виктора Ющенко публично предоставить гарантии физической безопасности лидерам и членам партии «Родина». Более того, Игорь Марков выразил свое намерение баллотироваться в президенты. «Если преследования не прекратятся, я буду вынужден зарегистрироваться в качестве кандидата, и тогда уже эти президентские выборы станут первым актом борьбы партии «Родина» в общеукраинском масштабе», - говорилось в заявлении Игоря Маркова. После того как журналисты ознакомились с этим документом, слово взял Игорь Димитриев. Как только он пустился в рассуждения о том, что «Родина набирает обороты», случился конфуз, к которому присутствующие проявили удивительную готовность. В первом ряду вскочили двое парней и одна девушка и принялись дружно метать куриные яйца в президиум. Сидящие там активисты «Родины» умело увернулись от десятка яиц, летящих им в лицо. Прокричав какое-то ругательство, молодые люди выбежали из зала. Им никто не препятствовал. Более того, воспользовавшись некоторым замешательством, еще одна девушка принялась раздавать журналистам листовки. «Смерть шпионам!» - гласили они. В листовках сообщалось, что ответственность за закидывание «подхалимов Кремля» яйцами взяло на себя «Братство» Дмитрия Корчинского. Лидер запрещенной партии «Родина» Игорь Марков обвинялся там в личной причастности к преследованиям и убийствам украинских патриотов в Одессе, в частности, к избиению активистов ВО «Свобода», к поджогу офиса «Просвиты» и убийству Максима Чайки.
Как ни странно, ни одно из яиц, пущенных рукою активистов «Братства», не угодило в лидеров «Родины». Убедившись, что ни они сами, ни их костюмы не пострадали, соратники Игоря Маркова продолжили пресс-конференцию. Она оказалась на редкость бессодержательной. Участники пресс-конференции не сообщили журналистам ничего. Создавалось впечатление, что яичная атака и была запланирована в качестве главного события на этом мероприятии.
- Игорь Марков скрывается в Разливе. Мы приехали из Одессы и обязаны отшучиваться, - ерничал Игорь Димитриев.
Адвокат партии Александр Казарновский почему-то отрицал и то, что эта партия лишена регистрации, и даже то, что Игорь Марков объявлен в розыск. По его мнению, оба этих решения были как-то не так оформлены. А Игорь Марков, по настоянию политсовета своей партии, не является на допросы «потому, что он оттуда уже бы не вышел».
- Говорят, что Марков сейчас находится в Турции, – переговаривались между собой журналисты.
Тем временем работники «Интерфакса» заглядывали в дверь, с тоской взирая на яичную скорлупу, застрявшую между букв слова «Украина». Из нее по стене живописно стекал желток.
Лидер «Братства» Дмитрий Корчинский позже сообщил, что одобрительно относится к действиям своих сторонников. Он сообщил, что непосредственным исполнителям ничего не грозит, «поскольку они не были задержаны на месте». Сам Дмитрий Корчинский не боится преследований. «Одной статьей больше, одной меньше», - сказал он, добавив, что лично «никогда ничего не организовывает».
Напомним, что Управление МВД в Николаевской области объявило в государственный розыск и завело соответствующее розыскное дело в отношении бывшего депутата Одесского городского совета, лидера партии «Родина» Игоря Маркова. Прокурором Одесской области в отношении Маркова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «злостное хулиганство», предусматривающей лишение свободы до четырех лет. Поводом к этому послужили события 2 сентября 2007 года в Одессе, когда представители Всеукраинского объединения «Свобода» провели санкционированный пикет в связи с установкой в городе памятника Екатерине ІІ. По информации правоохранительных органов, во время этого мероприятия господин Марков в компании с неустановленными лицами пытался сорвать пикет и устроил драку. В результате этого инцидента нескольким участникам пикета были нанесены телесные повреждения. В связи с этим, по решению Генеральной прокуратуры, это уголовное дело для проведения досудебного следствия было направлено в Следственное управление УМВД Украины в Николаевской области. Господину Маркову неоднократно посылались повестки о вызове к следователю. Однако подозреваемый эти вызовы игнорировал. Также поводом для этой пресс-конференции послужило решение Минюста лишить партию «Родина» свидетельства о регистрации. Это решение было принято 8 сентября. По информации Минюста, «партией в 2008 году в Министерство юстиции были поданы неправдивые сведения». Таким образом, приказом Минюста «Родина» была вычеркнута из реестра политических партий.
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