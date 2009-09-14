Симоненко объединился с Медведчуком?

14 сентября 2009, 18:58

«Пусть левая твоя рука не знает, что делает правая».

Эта заповедь Христова была явно забыта авторами Декларации об объединении левых сил, хотя «правой» руки у них как бы и не должно быть.
14 сентября Компартией Украины было запланировано торжественное подписание соглашения о совместном участии левых сил в президентских выборах. Именно было запланировано, потому что подписи под соответствующими документами поставили отнюдь не все силы, считающие себя левыми. И именно в президентских выборах, поскольку отнюдь не все силы, желавшие блокироваться с коммунистами, понимали эту договоренность так же, как ее понимали в КПУ.
8 сентября в ЦК КПУ состоялась «закрытая» встреча представителей будущей левой коалиции. По странному стечению обстоятельств, уже на следующий день ее (встречи) результаты попали в прессу. Как выяснилось, во встрече принимали участие потенциальные подписанты соглашения от множества левых сил: КПУ, Соцпартии (Александр Мороз), Прогрессивной соцпартии (Наталья Витренко), Социал-демократической партии (объединенной) (Юрий Загородний), Союза левых сил (Василий Волга), Партии «Справедливость» (экс-социалист и экс-министр образования Станислав Николаенко).
По данным «Главреда», Наталья Витренко в тот день впервые официально общалась с Петром Симоненко насчет возможного объединения к выборам-2010. Ранее центральный офис КПУ на Подоле посещали разве что ее эмиссары, которые, впрочем, не лицезрели самого Симоненко, довольствуясь общением с его заместителями.
А вот Александр Мороз, напротив, бывал в офисе КПУ. Но 8 сентября там не появился, препоручив сию миссию своему главному «орговику» на нынешнем этапе – секретарю политсовета СПУ Алексею Малиновскому, который специально был назначен «координатором переговоров» от СПУ.
Результат переговоров был таков: уже к концу рабочей недели – то есть 10 сентября – СПУ и ПСПУ с дивным единодушием заявили, что в один блок с коммунистами им не по пути.
Зато очень даже «по пути» с коммунистами оказалось полузабытой уже Социал-демократической партии (объединенной). Ее нынешний лидер Юрий Загородний сообщил «Главреду», что в процессе работы над «Декларацией левых сил» он консультировался с экс-главой Администрации Президента Виктором Медведчуком, который «поддержал решение об объединении». «Я был бы с вами неискренен, если бы я сказал, что не консультировался с Виктором Медведчуком. Он одобрил наше решение», - рассказал Загородний.
Тонкая технология под толстые проценты
В интервью «Главреду» на прошлой неделе лидер КПУ Петр Симоненко заявлял, что к середине сентября будут подписаны два основополагающих документа «левого» сотрудничества: декларация об общих намерениях и соглашение о совместных действиях.
В этом интервью Петр Николаевич сформулировал и свое видение единого левого союза:
«Модель такова: они (другие левые силы. – Авт.) присоединяются к идее создания на президентские выборы политического блока сил, поддерживающих кандидатуру от Компартии».
Таким образом, по мнению лидера КПУ, все было просто: сторонники марксизма создают единый политический блок. Политический блок – это вовсе не то же самое, что избирательный. Его не надо регистрировать в ЦИК, его не надо оформлять межпартийными (межблоковыми) съездами в строгом порядке, наконец, он не несет фискальной ответственности за оплату предвыборной кампании кандидата. В общем, этакая соцбригада на бескрайних просторах целины.
Но, как выяснилось, у некоторых потенциальных партнеров КПУ на этот счет имелись совсем другие планы. Так, по данным «Главреда», Соцпартия с самого начала (т. е. примерно с начала лета) выдвинула простое требование в четырех частях.
Первая - СПУ поддерживает кандидата от КПУ на выборы Президента Украины;
Вторая - СПУ и КПУ формируют единый список кандидатов, как на ближайшие парламентские выборы, так и на ближайшие выборы в местные советы.
Третья - остальные члены «Левого блока», не желающие принимать данную схему, могут довольствоваться любой другой, но не в ущерб данным договоренностям (в общем, как выражаются в народе, идут лесом).
Четвертая - блок называется левоцентристским, а его программа не подразумевает слишком уж радикальных жестов вроде мгновенного присоединения Украины ко всем геополитическим, экономическим, гуманитарным и пропагандистским проектам Российской Федерации.
Последний пункт оказался довольно скользким. Никто из официально опрошенных «Главредом» представителей «брачующихся сторон» так и не признал его наличия в предварительных договоренностях.
В то же время логика СПУ в данном случае ясна: на заклинаниях о «великом русском языке» в Центральной Украине (где и концентрируется электорат СПУ) далеко не уедешь. Как и, тем более, на запрете непризнанного Киевского патриархата УПЦ, который в Центре имеет едва ли не больше приверженцев, нежели каноническая церковь.
«К сожалению, Витренко!»
Первый неожиданный результат тех переговоров проявился в отказе двух, пожалуй, самых крупных (после КПУ) левых сил от блокирования с коммунистами.
В интервью «Главреду» Алексей Малиновский разъяснил, что вся вина за провал объединения левых сил лежит на СПУ. «С Компартией у нас было не так много расхождений. Но, к сожалению, на этих переговорах присутствовала Наталья Витренко», - объяснил он.
По словам господина Малиновского, СПУ требовала создания не просто блока в поддержку кандидата Симоненко, но блока, который сформировал бы свои списки на грядущих выборах в парламент и местные советы. При этом социалисты требовали «не расписывать какие-то там квоты, а учесть итоги предыдущих выборов – в ВР 2007 г., и 2006 г. – в местные советы». По мнению господина Малиновского, если в 2007 г. «коммунисты имели плюс в голосах» (напомним, тогда СПУ в парламент не прошла вообще), то на местных выборах-2006 серьезный «плюс» был за социалистами.
Как нетрудно заметить, умудренный в партийной борьбе Александр Мороз предложил КПУ довольно сложную схему. Однако слова Алексея Малиновского о том, что «мелкие партии» требовали отдельной квоты в каждой десятке списка, указывают: седая мудрость побеждает далеко не всегда.
Ведь именно так и были в результате разделены квоты в потенциальном списке, что прямо следует из декларации левых. «Мы вывели четкую формулу: 50% от КПУ, 50% от других партий в равных пропорциях, в каждой десятке», - сказал в комментарии «Главреду» Петр Симоненко.
Исключенная из партии в карты
Самое смешное, что ПСПУ в эти квоты не входит! Что ж, зато теперь и СПУ, и ПСПУ могут утверждать, что «не сошлись характерами» с коммунистами – разумеется, из-за чисто идеологических разночтений как то отношения с МВФ, статус русского языка, религия и тому подобное.
Впрочем, в «Декларации левых сил» прямо говорится и об обязательстве предоставить русскому языку статус второго государственного, и о праве граждан на свободу совести и вероисповедания (что, по словам Симоненко, означает «защиту верующих канонической православной конфессии»), и об укреплении отношений с ЕЭП.
В то же время в этих вопросах Декларация столь туманна и содержит столько разночтений (например, по тому же языку), что даже в случае весьма и весьма гипотетической победы «единого левого» кандидата в президенты реализовать все это будет ох как непросто.
Буквально завтра «Главред» представит вашему вниманию интервью одного из участников переговоров. Возможно, оно прольет свет на вещи, оставшиеся за кадром «левого единства»; впрочем, мы будем добиваться и комментариев других непосредственных участников событий.
Хотя, похоже, главная «дама отпущения» уже назначена. По словам одного из членов объединения, главы «Союза левых сил» Василия Волги, проблема изначально состояла в том, что идеологические воззрения Наталии Витренко являются «ретроградскими».
«Витренко стоит на ретроградной позиции, и на модернизацию своих идеологем она пойти не может… Поэтому она отказалась объединяться с нами», - объяснил «Главреду» Волга.
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