Деньги на повышение «минималки» валяются на дороге

«Вопрос о повышении социальных выплат возник не сейчас. Мы требовали этого еще весной, когда увидели, что начался новый виток инфляции в Украине, как только начала падать гривня и как только стали прыгать цены. Как только нам на каждых встречах в регионах и в Киеве стали поступать жалобы от людей, особенно пенсионеров, сирот, вдов, людей наименее обеспеченных, мы взяли вопрос повышения социальных стандартов на свой флаг. С тех пор мы боремся за то, чтобы самым бедным людям в Украине облегчить жизнь.Я считаю, что это очень важный вопрос, и даже при том, что богатые люди не согласны с теми формами борьбы за повышение социальных стандартов, которые мы вынуждены применять, мы все равно не можем отказаться от этой цели и обязательно достигнем ее - минимальные пенсии и зарплаты в Украине будут повышены. Если кто-то сегодня не понимает необходимости в повышении минимальной зарплаты и пенсии, значит, он не понимает и не знает реальной жизни, в которой живет большинство украинцев».За счет чего повысить социальные выплаты? «Например, за счет вот чего - 50 миллионов заплатили артистам на то, чтобы они пели за Юлию Тимошенко. Деньги для повышения соцстандартов, если не валяются на дороге, то по крайней мере висят на шнурках над всеми дорогами, на тех билбордах, которые стоят свыше 60 миллионов. Деньги валяются во всех пиар-акциях Юлии Тимошенко. Деньги в прямом смысле этого словам валяются на дороге. Их просто нужно собрать и не разбрасывать на разные пустяки, а взять и дать их тем людям, которые в них больше всего нуждаются.Я понимаю артистов, которые должны заработать, я не понимаю только одного: как можно находить огромные деньги для собственного пиара и не найти те несчастные копейки, чтобы помочь самым бедным? В этом я вижу двойные стандарты, в этом я вижу фальшь, в этом я вижу крокодиловы слезы нынешнего правительства».«На сегодня мы видим, что, во-первых, доходы бюджета - это нефискальное влияние. В основном это инфляционные наступления. То есть, у нас номинальный бюджет исполняется, хотя реально у нас все основные источники доходов, такие как НДС, прибыль и ввозные пошлины значительно уменьшились по сравнению с поступлениями прошлого года. Это говорит о том, что работает печатный станок и, к сожалению, в таких условиях очень сложно говорить о сбалансированности бюджета.Безусловно, все страны мира сейчас прибегают к такому экономическому механизму как стимулирование внутреннего спроса. Это в том числе делается за счет повышения социальных стандартов, за счет поддержки покупательной способности населения. Поэтому, безусловно, инициатива Партии регионов с экономической точки зрения заслуживает внимания.Но в чем вопрос по балансировке бюджета? Если на 2010 год это будет происходить исключительно в условиях нефискальных влияний на доходы бюджета, если бюджет по-прежнему будет наполняться не через увеличение активности промышленности, не через оздоровление банковского сектора, а исключительно через печатный станок, то любое увеличение социальных стандартов и гарантий, в конце концов, приведет, вместе со всеми другими составляющими, к очередному витку инфляции. Население будет беднеть.На сегодняшний день, по итогам семи месяцев, номинальные доходы населения и реальные в среднем про стране на каждого человека уменьшились на 100 гривен, а с учетом повышения цен мы понимаем насколько уменьшилась реальная покупательная способность населения.Поэтому, если говорить о балансировке бюджета, нужна реальная стратегия, которая позволит, прежде всего, увеличить фискальные платежи в бюджет, позволит не обнищать бизнесу и не увеличить налоговую нагрузку». «Ненаведение порядка в экономике, неподдержание адекватными мерами реального сектора экономики может дать негативный эффект достаточно хорошему и продуманному механизму поддержки населения через повышение социальных стандартов и гарантий».«Заимствования у МВФ, конечно, существенно изменили структуру государственного долга. Если раньше мы были больше должны на внутреннем рынке, то теперь мы большую часть должны на внешнем рынке. И, естественно, такие долги всегда влияют на политическую жизнь в стране. Потому что международные организации, в том числе МВФ, когда выдают свои кредиты, ожидают гарантий стабильности, они работают по своим методологиям, за счет чего эту стабильность можно достичь».«Если бы мы по крайней мере знали, как работали эти заимствования в Украине. Если бы мы взяли очень много кредитов на очень невыгодных условиях, но благодаря этим кредитам заработала бы экономика, благодаря этим кредитам были бы созданы рабочие места, благодаря этим кредитам подняли бы те предприятия, которые упали из-за кризиса или эффективно заработали банки.Если бы мы знали, что эти заимствованные деньги МВФ, пусть и под очень высокие проценты, дали что-то реальное для того, чтобы в будущем Украина начала зарабатывать и, по крайней мере, для того, чтобы Украина отдавала эти долги. Но сейчас мы берем долги для того, чтобы платить МВФ по их процентам. Вот как мы «съедаем» кредиты. И это как снежный ком, выглядит все хуже и хуже.Поэтому мы требовали от правительства: покажите, где эти деньги, как они работают, куда они вложены, какой они дали эффект. Но эта информация засекречена, под семью замками, они крутят этими деньгами как хотят. Вы видите, что делается в Национальном банке, вы видите все эти спекуляции.Самые бедные люди сегодня становятся еще беднее, а те, кто воровали, становятся сейчас еще богаче – это факт. И это единственный результат этих кредитов».«Мы первые пошли на компромисс. Мы сказали: «давайте разобьем наш пакет требований и начнем с сирот и многодетных семей, поднимем хотя бы им зарплату, а потом мы согласны некоторое время подождать, когда вы сможете сказать, что вы готовы». Ведь еще в апреле БЮТ обещал нам, что уже с сентября они будут готовы повышать социальные стандарты. Прошлым летом они снова оказались неготовыми.Мы пошли на компромисс. Мы понимаем, что нужно, чтобы этот общий механизм закрутился. Нельзя стоять на месте. Мы пошли на компромисс, но этот компромисс не был принят.Мы знаем о том, что Юлия Владимировна готовит повышение, но она говорит, что это должно исходить от нее, а не от Партии регионов. Для нас не имеет значения, кто будет автором законопроекта о повышении социальных стандартов. Мы все поддержим. Главное – чтобы это было сделано. Мы стараемся не для того, чтобы наши рейтинги росли. Наши рейтинги и так высокие. Мы стараемся для того, чтобы это стало фактом.Если завтра выйдет Тимошенко и скажет: «я предлагаю не 1500 гривен минимальной заработной платы, как Партия регионов, а 2500» - мы обеими руками будем голосовать «за» этот законопроект. Нам не важно, кто. Нам важно, что и когда».«Повышение минимальной зарплаты на 10 гривен - это плюс в среднем 170-175 миллионов гривен только на фонд оплаты труда сотрудников бюджетной сферы. Для того, чтобы повысить на 10 гривен прожиточный минимум, - это в среднем плюс 35 миллионов гривен только на трансферты из государственного бюджета в местные бюджеты.Поэтому я еще раз говорю: к сожалению, на сегодняшний день, нет готового документа, который бы отразил фискальные источники наполнения доходов и в то же время отразил необходимость социальной поддержки населения.Поэтому единственный совет для государственного бюджета 2010 года – изменение структуры, пересмотр программ, по которым выделяются деньги в реальный сектор экономики – это не должна быть просто поддержка заработной платы, хотя это, безусловно, необходимая вещь. Но это, прежде всего, переориентация отраслей экономики, это, прежде всего, четкое определение перспективы места Украины на внешних рынках. Если сегодня мы этого не сделаем, то завтра мы окажемся в аутсайдерах экономического прогресса, и тогда никакой бюджет не в состоянии будет поддержать социальные проблемы.Кроме всего прочего, у нас уже очень много лет – и это относится ко всем правительствам, которые менялись с 2002 года, - остаются нереформированными основные отрасли: здравоохранение, образование, система социальной защиты. Поэтому единственный выход – четкая стратегия на государственном уровне о месте и роли Украины как государства во внешнеэкономических и внутриэкономических процессах».