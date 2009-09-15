Американцы спешат на помощь

В конце месяца в Киев прибудет заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр Вершбоу.

Этот визит весьма показателен ввиду обострения отношений между Украиной и Россией. Вершбоу как раз известен тем, что хорошо разбирается в российской политике. В Киеве его хорошо помнят по работе на должности американского посла Штатов в Москве.

Как стало известно «Главреду», визит должен состояться 26-28 сентября. Детали пребывания пока согласовываются. Однако приезд в Киев далеко не последнего человека из администрации Барака Обамы – уже само по себе значимое событие.

На визит американского президента в Украину уже давно никто не рассчитывает. Главная причина: у лидера Штатов и так чрезвычайно насыщенный график – как раз в это время в Вашингтоне идет обсуждение системы здравоохранения. Финансовый кризис вообще едва ли не ежедневно создает все новые и новые проблемы, требующие немедленного решения.

Но, ясное дело, не проблемы в американской экономике тормозят приезд Барака Обамы в Киев – главным препятствием служит сама Украина. Постоянные политические разборки не прибавляют американскому лидеру аргументов для посещения своего стратегического партнера в Восточной Европе. Хотя президент США уже дважды встретился с российским коллегой и ни разу с украинским.

Американцы признаются, что Обама обязательно приедет в Киев, но, вероятно, это произойдет только в следующем году – после президентских выборов. Да и то при условии, если в Украине будет стабильная политическая ситуация.

Но несмотря на это, Вашингтон дает понять, что к Украине продолжают относиться как к важному партнеру. Именно поэтому весной Киев посетил заместитель государственного секретаря, совсем недавно в Украине побывал вице-президент Штатов, вскоре прибудет заместитель министра обороны.

Конечно, тот факт, что в Киев едут только заместители, не может не обращать на себя внимания. Но причины этому известны: американцы боятся, что их обвинят во вмешательстве во внутренние дела Украины во время президентской кампании. Барак Обама хотел бы улучшить имидж своей страны в мире – на этом фоне обвинения из уст пророссийской части украинской оппозиции выглядели бы не совсем уместно.

Однако не следует приуменьшать и значения визитов заместителей министров. Ведь они - проявление того, что Украина по-прежнему остается стратегическим партнером для Штатов. Джозеф Байден во время своего визита в Киев, собственно, неоднократно подчеркивал, что США не меняют свою политику в отношении Украины.

То, что в Киев едет Вершбоу, достаточно показательно. Он – однозначный специалист по российским вопросам. Перед развалом СССР он даже возглавлял департамент по советским вопросам в Госдепе США. Он также работал послом Штатов в России с 2001 по 2005 год, а до того – американским представителем при НАТО. Ввиду того, как сейчас развиваются отношения Украины с Россией, можно предположить, что российский вопрос во время его пребывания будет не последним.

США, кстати, были одной из немногих стран в мире, которые поддержали Украину после жесткого письма Дмитрия Медведева Виктору Ющенко от 11 августа. Госдепартамент Штатов сразу же выступил с заявлением, в котором выразил поддержку территориальной целостности Украины. Казалось бы, в этом не было ничего удивительного. Но обратим внимание, что с подобными заявлениями выступили еще только МИД Франции и МИД Британии. Германия, например, промолчала, хотя канцлер Ангела Меркель встречалась с российским президентом именно в те дни, когда «эпистолярный скандал» был у всех на слуху. Промолчал даже МИД наших соседей поляков – хотя многие польские политики выступили в защиту Украины.

Есть еще один момент, который, возможно, вызывает сейчас у США едва ли не больше всего вопросов. На прошлой неделе российская Дума одобрила в первом чтении поправки к закону «Об обороне», расширившие права президента по отправке войск за рубеж – якобы для защиты российских граждан. В прошлом году Россия «принуждала к миру» Грузию, кого она собирается «умиротворить» в этот раз? Должна ли чувствовать себя в таком случае в безопасности Украина, на территории которой расположена российская база?

Согласно Будапештскому меморандуму, подписанному еще в 1994 году, Соединенные Штаты являются гарантом территориальной целостности Украины – как, кстати, и Россия. Поэтому вполне естественно, что США в настоящий момент пристально следят за шагами россиян – особенно, если эти шаги не демонстрируют мирного настроя Кремля.

С одной стороны, администрация Обамы будто бы и не заинтересована в том, чтобы ссориться с Россией. Ведь американцы строят очень масштабные планы – переговоры с Кремлем о сокращении ядерного оружия, о ядерной программе в Иране, по поводу сотрудничества по Афганистану. Все это, казалось бы, отодвигает Украину на второй план приоритетов внешней политики США. Однако не следует считать, что Киева вообще нет в этих приоритетах.

Кстати, ходят слухи, что Украина уже предоставила агреман – разрешение – на назначение послом США в Киеве Джона Теффта (до недавних пор он был послом в Грузии). Говорят, что в ближайшие три недели он пройдет все необходимые процедуры по одобрению в американском Сенате, поэтому очень скоро прибудет в Киев. Это должно отвергнуть еще один аргумент американоскептиков о том, что Вашингтону сейчас не до Украины, – мол, не только Россия демонстрирует пренебрежение к Киеву, не отправляя своего посла. Вскоре Вашингтон вынужден будет огорчить этих «доброжелателей».