Алексей Малиновский: «Тигипко действительно делает кампанию за свои деньги»

В интервью «Главреду» секретарь политсовета Соцпартии по оргработе Алексей Малиновский, назначенный ответственным от СПУ за межпартийные переговоры, рассказал, что именно разделило левых как в идеологическом, так и в «меркантильном» смысле.Думаю, на заседании 8 сентября, где-то на втором часу переговоров по поводу декларации левых сил. Когда я услышал, как рассматриваются вопросы по ЕЭП, по языку. Когда выбросили из проекта вопрос о сотрудничестве с Евросоюзом, поддерживаемый нами.Коммунисты искали компромиссные варианты, но…В целом мы выдвинули такие формулировки: Украина должна взаимовыгодно сотрудничать со всеми ключевыми государствами мира. С США, с Китаем, безусловно, с Российской Федерацией. И в том числе – со странами Евросоюза. Но Наталия Витренко была категорически против.Или по поводу государственного статуса русского языка. Мы говорим: повысить статус русского языка, но в качестве государственного его не фиксировать. А Наталия Михайловна ногой – топ! «Только государственный язык русский!».Мы говорили об имплементации Хартии о языках национальных меньшинств. То есть о повышении статуса не только русского, но и венгерского или там болгарского, словом, языков национальных меньшинств. И Станислав Николаенко нас поддерживал, потому что весь мир, вся Европа так живет. Но они это выбросили просто.Мы также не соглашались с требованием ПСПУ «немедленно прекратить» сотрудничество с тем же МВФ. Это несерьезно и нереально, это вообще не вопрос кандидата в президенты – это компетенция парламента. Хотя, конечно, у страны действительно есть проблемы с этим сотрудничеством.Или взять продажу земли. Мы выступали и выступаем за запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Но когда сегодня продается, скажем, земля под дом, то какой от того вред?Некоторые – да.По-видимому, это будут объяснять историки лет через двадцать. Я вам могу сказать, что это лишь подтверждает: маленькие партии – как то Союз левых сил или эсдеков – интересовало лишь место в парламенте.С самого начала шла речь о том, что нынешнее объединение в поддержку кандидата в президенты должно перерасти в левый блок, который выступит на следующих выборах в местные советы и на выборах в парламент. Так вот, все эти мелкие партии требовали квоты по одному представителю в каждой десятке общего списка. То есть, условно говоря, выходило, что Наталия Михайловна (Витренко. –) – в первой десятке, Владимир Марченко (заместитель Витренко в ПСПУ. –) – во второй десятке и так далее.Понимаете, не в квотах дело. Мы выдвинули требование создать блок на перспективу. То есть учитывая и президентские выборы, и выборы в Верховную Раду, и выборы в местные советы. Таким было наше главное условие.И мы требовали не расписывать какие-то там квоты, а учесть итоги предыдущих выборов: в ВР - в 2007 г. и в 2006 г. – в местные советы. Мы принципиально это записали – и парламентские выборы в 2007 г., где определенный «плюс» в голосах был у коммунистов (тогда СПУ впервые не прошла в ВР. - Авт.), и местные в 2006 г., где «плюс» был у нас.Но, к сожалению, на последнем совместном заседании приняли решение, которое провела Наталия Михайловна. То есть о квотах из расчета на каждую десятку избирательного списка, где коммунисты постоянно имеют 50%. А это значит – в каждой десятке пятеро кандидатов от коммунистов, один от Соцпартии, один от ПСПУ и так далее.Они этот вопрос записали и говорят: «Согласовано». Я говорю: но у нас есть оговорки по этому вопросу!Вы же понимаете: еще год назад мы обратились ко всем левым, включая коммунистов, о создании общего блока на выборах. Тогда в прессе массово пошли их заявления – «мы не будем лифтом для социалистов». Сегодня ситуация изменилась: на выборах президента мы нужны коммунистам, а на парламентских – так же не нужны.Петр Николаевич настоял, чтобы на президентскую кампанию мы объединялись в политический блок, а на парламентскую - «как карта ляжет». Но я скажу как прагматик: на президентских выборах шансов у левых даже на второй тур нет. Я в партии со дня основания, я трижды вел кампанию за Мороза, и мы боролись за победу. Как вести кампанию сегодня, зная, что проиграешь? Поэтому мы и ориентируемся на выборы в Раду и местные советы.Более того. Мы на переговорах делали такое предложение: давайте выдвинем единого кандидата от левых, пусть даже от Компартии, но – нового человека. Того, кто еще не «светился». Не Симоненко, не Витренко, не Мороза… Да тот же Адам Мартынюк был бы в этой позиции лучше Петра Николаевича!Харизматичный-харизматичный! Я его хорошо знаю – у него просто не было возможности занять ту нишу, которую занимает Петр Николаевич.Общество сегодня не является левым или правым. Оно просто хочет перемен. А Тигипко – новая фигура, и по этим критериям его кандидатура отвечает требованиям.У нас же проводились отчетно-выборные конференции! Я был на восьми областных конференциях, Мороз также был на восьми конференциях областных. То есть руководство партии знает ситуацию изнутри.И когда мы проводили политсовет, Александр Мороз дал четкий анализ этой ситуации. А затем поставили на тайное голосование между секретарями (областных организаций. – Авт.) четыре варианта наших действий.Первый – вообще не идти на выборы – отпал абсолютно. Второй вариант был – идти отдельно со своим кандидатом, третий – объединяться в левый блок, четвертый – идти с другим кандидатом.Мы рассматривали имеющих реальные шансы. Это – Яценюк, Тимошенко, Янукович, Тигипко. Яценюк отпадает абсолютно…Приблизительно равны. Но мы очень хорошо знаем Яценюка. Он же, кстати, когда в Одессе был, пытался в нашу партию вступить…Да. Но он – конъюнктурщик…Поэтому мы, выбирая среди новых лиц, увидели, что Тигипко более-менее отвечает нашим принципам.Кампанию он делает действительно за свои деньги, это я точно знаю. По крайней мере, пытается делать. В конце концов мы все знаем его финансовые возможности.А в целом – мы же говорим в первую очередь о новых лицах. Что же касается программных каких-то вещей, то еще нужно, так сказать, «торговаться». Например, его лозунг сейчас – «сильный президент». А Соцпартия, как вам известно, последовательно отстаивает укрепление парламентаризма. Однако, думаю, здесь можно искать компромиссы.Да и не может быть, так как съезд только дал поручение провести переговоры. Именно поэтому мы и сняли предыдущее решение о выдвижении нашего кандидата – чтобы все начать с чистого листа.Абсолютно нормальная! Она прекрасно выступала на съезде, прекрасно оценила ситуацию... Я думаю, ей просто легче стало. Мы же ее своим выдвижением, можно сказать, бросили под каток. А теперь она будет спокойно работать дальше – в интересах и партии, и левого движения в целом. Мы ее избрали секретарем по ее специальности – она будет вести промышленность и сельское хозяйство.Мы приняли на политсовете решение, что не выходим из переговорного процесса, однако переговоры относительно объединения левых есть смысл продолжать только после президентской кампании.Я вам так скажу: когда готовилось торжественное подписание декларации – в результате состоявшееся без нашего участия – мне в связи с подготовительными работами был звонок даже не от секретаря ЦК КПУ, а от помощника секретаря. Это, по-моему, и свидетельствует об их заинтересованности.