Алексей Малиновский: «Тигипко действительно делает кампанию за свои деньги»

Неспособность украинских левых объединяться может соперничать разве что с такой же неспособностью украинских правых.
Почти три месяца активного переговорного процесса о поддержке единой кандидатуры на президентских выборах увенчались очередной фиксацией раскола. Декларацию о поддержке лидера Компартии Петра Симоненко не подписали две самые популярные после коммунистов силы левого спектра – левоцентристская Соцпартия и леворадикальная ПСПУ.
Представители обеих сил сегодня уверяют, что причиной тому стали идеологические разногласия. Однако не секрет, что едва ли не важнейшую роль сыграл банальный спор за бонусы – а именно, за то, что должны будут сделать коммунисты завтра для помогавших им сегодня.
В интервью «Главреду» секретарь политсовета Соцпартии по оргработе Алексей Малиновский, назначенный ответственным от СПУ за межпартийные переговоры, рассказал, что именно разделило левых как в идеологическом, так и в «меркантильном» смысле.
Алексей Петрович, в какой момент переговоров вы поняли, что не сможете прийти к согласию с вашими партнерами?
Думаю, на заседании 8 сентября, где-то на втором часу переговоров по поводу декларации левых сил. Когда я услышал, как рассматриваются вопросы по ЕЭП, по языку. Когда выбросили из проекта вопрос о сотрудничестве с Евросоюзом, поддерживаемый нами.
Социалисты были единственными, кто поддерживал такие позиции?
Коммунисты искали компромиссные варианты, но…
В целом мы выдвинули такие формулировки: Украина должна взаимовыгодно сотрудничать со всеми ключевыми государствами мира. С США, с Китаем, безусловно, с Российской Федерацией. И в том числе – со странами Евросоюза. Но Наталия Витренко была категорически против.
Или по поводу государственного статуса русского языка. Мы говорим: повысить статус русского языка, но в качестве государственного его не фиксировать. А Наталия Михайловна ногой – топ! «Только государственный язык русский!».
Мы говорили об имплементации Хартии о языках национальных меньшинств. То есть о повышении статуса не только русского, но и венгерского или там болгарского, словом, языков национальных меньшинств. И Станислав Николаенко нас поддерживал, потому что весь мир, вся Европа так живет. Но они это выбросили просто.
Мы также не соглашались с требованием ПСПУ «немедленно прекратить» сотрудничество с тем же МВФ. Это несерьезно и нереально, это вообще не вопрос кандидата в президенты – это компетенция парламента. Хотя, конечно, у страны действительно есть проблемы с этим сотрудничеством.
Или взять продажу земли. Мы выступали и выступаем за запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Но когда сегодня продается, скажем, земля под дом, то какой от того вред?
А ваши партнеры и это хотели запретить?
Некоторые – да.
В действительности сложилась довольно интересная ситуация: вы обвиняете в срыве переговоров ПСПУ, они – вас, а в итоге в объединение не вошли ни вы, ни они.
По-видимому, это будут объяснять историки лет через двадцать. Я вам могу сказать, что это лишь подтверждает: маленькие партии – как то Союз левых сил или эсдеков – интересовало лишь место в парламенте.
Правда ли, что по этим вопросам также были непреодолимые противоречия? В чем они заключались?
С самого начала шла речь о том, что нынешнее объединение в поддержку кандидата в президенты должно перерасти в левый блок, который выступит на следующих выборах в местные советы и на выборах в парламент. Так вот, все эти мелкие партии требовали квоты по одному представителю в каждой десятке общего списка. То есть, условно говоря, выходило, что Наталия Михайловна (Витренко. – Авт.) – в первой десятке, Владимир Марченко (заместитель Витренко в ПСПУ. – Авт.) – во второй десятке и так далее.
А какой была ваша позиция?
Понимаете, не в квотах дело. Мы выдвинули требование создать блок на перспективу. То есть учитывая и президентские выборы, и выборы в Верховную Раду, и выборы в местные советы. Таким было наше главное условие.
И мы требовали не расписывать какие-то там квоты, а учесть итоги предыдущих выборов: в ВР - в 2007 г. и в 2006 г. – в местные советы. Мы принципиально это записали – и парламентские выборы в 2007 г., где определенный «плюс» в голосах был у коммунистов (тогда СПУ впервые не прошла в ВР. - Авт.), и местные в 2006 г., где «плюс» был у нас.
Но, к сожалению, на последнем совместном заседании приняли решение, которое провела Наталия Михайловна. То есть о квотах из расчета на каждую десятку избирательного списка, где коммунисты постоянно имеют 50%. А это значит – в каждой десятке пятеро кандидатов от коммунистов, один от Соцпартии, один от ПСПУ и так далее.
Они этот вопрос записали и говорят: «Согласовано». Я говорю: но у нас есть оговорки по этому вопросу!
Вы же понимаете: еще год назад мы обратились ко всем левым, включая коммунистов, о создании общего блока на выборах. Тогда в прессе массово пошли их заявления – «мы не будем лифтом для социалистов». Сегодня ситуация изменилась: на выборах президента мы нужны коммунистам, а на парламентских – так же не нужны.
Есть ли вообще гарантии, что левый блок состоится?
Петр Николаевич настоял, чтобы на президентскую кампанию мы объединялись в политический блок, а на парламентскую - «как карта ляжет». Но я скажу как прагматик: на президентских выборах шансов у левых даже на второй тур нет. Я в партии со дня основания, я трижды вел кампанию за Мороза, и мы боролись за победу. Как вести кампанию сегодня, зная, что проиграешь? Поэтому мы и ориентируемся на выборы в Раду и местные советы.
Более того. Мы на переговорах делали такое предложение: давайте выдвинем единого кандидата от левых, пусть даже от Компартии, но – нового человека. Того, кто еще не «светился». Не Симоненко, не Витренко, не Мороза… Да тот же Адам Мартынюк был бы в этой позиции лучше Петра Николаевича!
Вы считаете, это достаточно харизматичный политик?
Харизматичный-харизматичный! Я его хорошо знаю – у него просто не было возможности занять ту нишу, которую занимает Петр Николаевич.
Хорошо, а как в СПУ появилась идея поддержать Сергея Тигипко?
Общество сегодня не является левым или правым. Оно просто хочет перемен. А Тигипко – новая фигура, и по этим критериям его кандидатура отвечает требованиям.
Кто это решил?
У нас же проводились отчетно-выборные конференции! Я был на восьми областных конференциях, Мороз также был на восьми конференциях областных. То есть руководство партии знает ситуацию изнутри.
И когда мы проводили политсовет, Александр Мороз дал четкий анализ этой ситуации. А затем поставили на тайное голосование между секретарями (областных организаций. – Авт.) четыре варианта наших действий.
Первый – вообще не идти на выборы – отпал абсолютно. Второй вариант был – идти отдельно со своим кандидатом, третий – объединяться в левый блок, четвертый – идти с другим кандидатом.
Сколько было «других» кандидатов?
Мы рассматривали имеющих реальные шансы. Это – Яценюк, Тимошенко, Янукович, Тигипко. Яценюк отпадает абсолютно…
Вы считаете, что шансы Тигипко больше шансов того же Яценюка?
Приблизительно равны. Но мы очень хорошо знаем Яценюка. Он же, кстати, когда в Одессе был, пытался в нашу партию вступить…
В 2005 г., когда был заместителем губернатора?
Да. Но он – конъюнктурщик…
Поэтому мы, выбирая среди новых лиц, увидели, что Тигипко более-менее отвечает нашим принципам.
Он же либерал. И миллионер – уверяет, что даже кампанию делает на свои деньги.
Кампанию он делает действительно за свои деньги, это я точно знаю. По крайней мере, пытается делать. В конце концов мы все знаем его финансовые возможности.
А в целом – мы же говорим в первую очередь о новых лицах. Что же касается программных каких-то вещей, то еще нужно, так сказать, «торговаться». Например, его лозунг сейчас – «сильный президент». А Соцпартия, как вам известно, последовательно отстаивает укрепление парламентаризма. Однако, думаю, здесь можно искать компромиссы.
То есть окончательной ясности относительно поддержки Тигипко еще нет, я вас правильно понимаю?
Да и не может быть, так как съезд только дал поручение провести переговоры. Именно поэтому мы и сняли предыдущее решение о выдвижении нашего кандидата – чтобы все начать с чистого листа.
Какой теперь будет партийная судьба этого кандидата – то есть Валентины Семенюк-Самсоненко?
Абсолютно нормальная! Она прекрасно выступала на съезде, прекрасно оценила ситуацию... Я думаю, ей просто легче стало. Мы же ее своим выдвижением, можно сказать, бросили под каток. А теперь она будет спокойно работать дальше – в интересах и партии, и левого движения в целом. Мы ее избрали секретарем по ее специальности – она будет вести промышленность и сельское хозяйство.
Возвращаясь к идее левого блока – что значит заявление Петра Симоненко о том, что у вас есть еще время к нему присоединиться?
Мы приняли на политсовете решение, что не выходим из переговорного процесса, однако переговоры относительно объединения левых есть смысл продолжать только после президентской кампании.
Коммунисты вам давали понять, согласны ли они на такой вариант?
Я вам так скажу: когда готовилось торжественное подписание декларации – в результате состоявшееся без нашего участия – мне в связи с подготовительными работами был звонок даже не от секретаря ЦК КПУ, а от помощника секретаря. Это, по-моему, и свидетельствует об их заинтересованности.
Представители обеих сил сегодня уверяют, что причиной тому стали идеологические разногласия. Однако не секрет, что едва ли не важнейшую роль сыграл банальный спор за бонусы – а именно, за то, что должны будут сделать коммунисты завтра для помогавших им сегодня.
В интервью «Главреду» секретарь политсовета Соцпартии по оргработе Алексей Малиновский, назначенный ответственным от СПУ за межпартийные переговоры, рассказал, что именно разделило левых как в идеологическом, так и в «меркантильном» смысле.
Алексей Петрович, в какой момент переговоров вы поняли, что не сможете прийти к согласию с вашими партнерами?
Думаю, на заседании 8 сентября, где-то на втором часу переговоров по поводу декларации левых сил. Когда я услышал, как рассматриваются вопросы по ЕЭП, по языку. Когда выбросили из проекта вопрос о сотрудничестве с Евросоюзом, поддерживаемый нами.
Социалисты были единственными, кто поддерживал такие позиции?
Коммунисты искали компромиссные варианты, но…
В целом мы выдвинули такие формулировки: Украина должна взаимовыгодно сотрудничать со всеми ключевыми государствами мира. С США, с Китаем, безусловно, с Российской Федерацией. И в том числе – со странами Евросоюза. Но Наталия Витренко была категорически против.
Или по поводу государственного статуса русского языка. Мы говорим: повысить статус русского языка, но в качестве государственного его не фиксировать. А Наталия Михайловна ногой – топ! «Только государственный язык русский!».
Мы говорили об имплементации Хартии о языках национальных меньшинств. То есть о повышении статуса не только русского, но и венгерского или там болгарского, словом, языков национальных меньшинств. И Станислав Николаенко нас поддерживал, потому что весь мир, вся Европа так живет. Но они это выбросили просто.
Мы также не соглашались с требованием ПСПУ «немедленно прекратить» сотрудничество с тем же МВФ. Это несерьезно и нереально, это вообще не вопрос кандидата в президенты – это компетенция парламента. Хотя, конечно, у страны действительно есть проблемы с этим сотрудничеством.
Или взять продажу земли. Мы выступали и выступаем за запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Но когда сегодня продается, скажем, земля под дом, то какой от того вред?
А ваши партнеры и это хотели запретить?
Некоторые – да.
В действительности сложилась довольно интересная ситуация: вы обвиняете в срыве переговоров ПСПУ, они – вас, а в итоге в объединение не вошли ни вы, ни они.
По-видимому, это будут объяснять историки лет через двадцать. Я вам могу сказать, что это лишь подтверждает: маленькие партии – как то Союз левых сил или эсдеков – интересовало лишь место в парламенте.
Правда ли, что по этим вопросам также были непреодолимые противоречия? В чем они заключались?
С самого начала шла речь о том, что нынешнее объединение в поддержку кандидата в президенты должно перерасти в левый блок, который выступит на следующих выборах в местные советы и на выборах в парламент. Так вот, все эти мелкие партии требовали квоты по одному представителю в каждой десятке общего списка. То есть, условно говоря, выходило, что Наталия Михайловна (Витренко. – Авт.) – в первой десятке, Владимир Марченко (заместитель Витренко в ПСПУ. – Авт.) – во второй десятке и так далее.
А какой была ваша позиция?
Понимаете, не в квотах дело. Мы выдвинули требование создать блок на перспективу. То есть учитывая и президентские выборы, и выборы в Верховную Раду, и выборы в местные советы. Таким было наше главное условие.
И мы требовали не расписывать какие-то там квоты, а учесть итоги предыдущих выборов: в ВР - в 2007 г. и в 2006 г. – в местные советы. Мы принципиально это записали – и парламентские выборы в 2007 г., где определенный «плюс» в голосах был у коммунистов (тогда СПУ впервые не прошла в ВР. - Авт.), и местные в 2006 г., где «плюс» был у нас.
Но, к сожалению, на последнем совместном заседании приняли решение, которое провела Наталия Михайловна. То есть о квотах из расчета на каждую десятку избирательного списка, где коммунисты постоянно имеют 50%. А это значит – в каждой десятке пятеро кандидатов от коммунистов, один от Соцпартии, один от ПСПУ и так далее.
Они этот вопрос записали и говорят: «Согласовано». Я говорю: но у нас есть оговорки по этому вопросу!
Вы же понимаете: еще год назад мы обратились ко всем левым, включая коммунистов, о создании общего блока на выборах. Тогда в прессе массово пошли их заявления – «мы не будем лифтом для социалистов». Сегодня ситуация изменилась: на выборах президента мы нужны коммунистам, а на парламентских – так же не нужны.
Есть ли вообще гарантии, что левый блок состоится?
Петр Николаевич настоял, чтобы на президентскую кампанию мы объединялись в политический блок, а на парламентскую - «как карта ляжет». Но я скажу как прагматик: на президентских выборах шансов у левых даже на второй тур нет. Я в партии со дня основания, я трижды вел кампанию за Мороза, и мы боролись за победу. Как вести кампанию сегодня, зная, что проиграешь? Поэтому мы и ориентируемся на выборы в Раду и местные советы.
Более того. Мы на переговорах делали такое предложение: давайте выдвинем единого кандидата от левых, пусть даже от Компартии, но – нового человека. Того, кто еще не «светился». Не Симоненко, не Витренко, не Мороза… Да тот же Адам Мартынюк был бы в этой позиции лучше Петра Николаевича!
Вы считаете, это достаточно харизматичный политик?
Харизматичный-харизматичный! Я его хорошо знаю – у него просто не было возможности занять ту нишу, которую занимает Петр Николаевич.
Хорошо, а как в СПУ появилась идея поддержать Сергея Тигипко?
Общество сегодня не является левым или правым. Оно просто хочет перемен. А Тигипко – новая фигура, и по этим критериям его кандидатура отвечает требованиям.
Кто это решил?
У нас же проводились отчетно-выборные конференции! Я был на восьми областных конференциях, Мороз также был на восьми конференциях областных. То есть руководство партии знает ситуацию изнутри.
И когда мы проводили политсовет, Александр Мороз дал четкий анализ этой ситуации. А затем поставили на тайное голосование между секретарями (областных организаций. – Авт.) четыре варианта наших действий.
Первый – вообще не идти на выборы – отпал абсолютно. Второй вариант был – идти отдельно со своим кандидатом, третий – объединяться в левый блок, четвертый – идти с другим кандидатом.
Сколько было «других» кандидатов?
Мы рассматривали имеющих реальные шансы. Это – Яценюк, Тимошенко, Янукович, Тигипко. Яценюк отпадает абсолютно…
Вы считаете, что шансы Тигипко больше шансов того же Яценюка?
Приблизительно равны. Но мы очень хорошо знаем Яценюка. Он же, кстати, когда в Одессе был, пытался в нашу партию вступить…
В 2005 г., когда был заместителем губернатора?
Да. Но он – конъюнктурщик…
Поэтому мы, выбирая среди новых лиц, увидели, что Тигипко более-менее отвечает нашим принципам.
Он же либерал. И миллионер – уверяет, что даже кампанию делает на свои деньги.
Кампанию он делает действительно за свои деньги, это я точно знаю. По крайней мере, пытается делать. В конце концов мы все знаем его финансовые возможности.
А в целом – мы же говорим в первую очередь о новых лицах. Что же касается программных каких-то вещей, то еще нужно, так сказать, «торговаться». Например, его лозунг сейчас – «сильный президент». А Соцпартия, как вам известно, последовательно отстаивает укрепление парламентаризма. Однако, думаю, здесь можно искать компромиссы.
То есть окончательной ясности относительно поддержки Тигипко еще нет, я вас правильно понимаю?
Да и не может быть, так как съезд только дал поручение провести переговоры. Именно поэтому мы и сняли предыдущее решение о выдвижении нашего кандидата – чтобы все начать с чистого листа.
Какой теперь будет партийная судьба этого кандидата – то есть Валентины Семенюк-Самсоненко?
Абсолютно нормальная! Она прекрасно выступала на съезде, прекрасно оценила ситуацию... Я думаю, ей просто легче стало. Мы же ее своим выдвижением, можно сказать, бросили под каток. А теперь она будет спокойно работать дальше – в интересах и партии, и левого движения в целом. Мы ее избрали секретарем по ее специальности – она будет вести промышленность и сельское хозяйство.
Возвращаясь к идее левого блока – что значит заявление Петра Симоненко о том, что у вас есть еще время к нему присоединиться?
Мы приняли на политсовете решение, что не выходим из переговорного процесса, однако переговоры относительно объединения левых есть смысл продолжать только после президентской кампании.
Коммунисты вам давали понять, согласны ли они на такой вариант?
Я вам так скажу: когда готовилось торжественное подписание декларации – в результате состоявшееся без нашего участия – мне в связи с подготовительными работами был звонок даже не от секретаря ЦК КПУ, а от помощника секретаря. Это, по-моему, и свидетельствует об их заинтересованности.