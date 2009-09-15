Президент пожаловался. Зря?

15 сентября 2009, 15:36

Виктор Ющенко обнародовал свое обращение в КС по поводу нового закона о выборах президента.

Он настаивает, что Конституции не соответствуют лишь отдельные положения этого документа.

Президент Виктор Ющенко обратился в Конституционный суд с ходатайством о признании не соответствующими Конституции ряда положений Закона «О выборах Президента Украины». Учитывая ограниченность времени, оставшегося до начала избирательного процесса, он просит рассмотреть документ безотлагательно. Примечательно, что Президент не ставит под сомнение конституционность этого закона в целом, и оспаривает лишь некоторые из его постулатов. В целом Виктор Ющенко недоволен тем, что новый закон лишь усложняет механизм контроля за ходом выборов и открывает возможности для злоупотреблений.
В частности, Президент выражает замечания к ч.6 ст. 2 закона, которая предусматривает, что гражданин, проживающий или находящийся в период подготовки и проведения выборов за пределами Украины, реализует свое право голоса на президентских выборах только пребывая на консульском учете.
Также Виктор Ющенко выражает предостережение к положению п. 26 ст. 4, относящей решение вопроса об отмене регистрации кандидата на пост президента к исключительной компетенции Центральной избирательной комиссии. Это, по мнению господина Ющенко, лишает кандидата на главный государственный пост гарантий судебной защиты его конституционного права быть избранным.
Юристы президентской канцелярии также считают неконституционным положение ч.9 ст. 24, которым предусмотрено, что в состав участковой избирательной комиссии могут входить исключительно избиратели, проживающие в пределах соответствующего территориального округа или города, на территории которого расположен этот округ.
Возражения вызвало и положение ст.32, предусматривающее внесение избиркомами изменений в списки избирателей на участке в день голосования не только на основании решения суда, но и по решениям участковой, окружной избирательной комиссии, принятыми по результатам рассмотрения жалоб, которые могут быть поданы не позднее чем за час до окончания голосования.
По мнению Виктора Ющенко, такой механизм фактически допускает неоднократное включение граждан в списки избирателей, а следовательно, и неоднократное голосование.
Эксперт в области конституционного права, один из авторов действующего Основного Закона Виктор Мусияка сообщил в разговоре с «Главредом», что большинство из положений, оспариваемых Виктором Ющенко, КС «вполне может оставить в силе». «Я удивлен, что Президент зацепился за те положения закона, которые можно толковать двояко», - отметил он. Господин Мусияка, в частности, считает, что указанное Президентом положение о том, что отмена регистрации кандидата на пост президента находится в исключительной компетенции ЦИК и не исключает возможности оспорить ее решение в суде. «Если это не прописано в законе, то указано в Конституции. И никакие государственные органы не могут являться исключением. Поэтому решение КС сведется лишь к толкованию законодательства», - заключил господин Мусияка. По его мнению, такие же решения КС примет и по другим пунктам президентского ходатайства. «Например, положение о том, что в состав участковой избирательной комиссии могут входить исключительно избиратели, проживающие в пределах соответствующего территориального округа, относится к способу организации избирательного процесса», - сказал господин Мусияка. Он также подчеркнул, что во время избирательной кампании 2004 года Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы избиратели, которые находятся за границей, могли голосовать, пребывая на консульском учете. «Сегодня Президент возражает против тех же положений, за которые ратовал. Хотя такое положение, по сути, правильно», - отметил господин Мусияка. Единственным положением ходатайства, с которым эксперт солидарен, стал пункт о праве комиссий вносить изменения в списки без решения суда. «Хотя судебное решение не гарантирует от злоупотреблений, такие решения обязан принимать исключительно суд», - отметил господин Мусияка.
«Этот закон «не содержит явно антиконституционных положений и касается порядка реализации гражданами своих конституционных прав», - считает директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. По его мнению, решение КС не будет препятствовать действию нового закона. «Решение судей КС будет носить скорее рекомендательный характер», - отметил он. По мнению политолога, это отчасти связанно с тем, что «судьи КС неизбежно станут объектом критики. А некоторые положения, в частности возможность голосования за границей без консульского учета, уже рассматривались КС в 2004 году».
Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский так же считает, что «решения КС будут промежуточными». «Если судьи признают неконституционным какое-то одно положение закона, это будет сделано так, чтобы старое положение не спутало карты», - считает он. Политолог предполагает, что таким положением может быть, например, пункт о возможности голосовать за границей без консульского учета. «Вряд ли команды кандидатов на этих выборах будут готовить массовый вброс голосов за границей», - отметил господин Погребинский. «Впрочем, КС вполне может оставить закон без серьезных замечаний, признав конституционными все его пункты. Это можно предположить потому, что КС недавно признал неконституционным закон, который реализует механизм импичмента Президенту. Опыт показывает, что КС не идет навстречу Президенту слишком долго и, удовлетворив один его иск, вполне может отказать во втором», - считает господин Погребинский.
С ним согласен директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко. «КС в последнее время демонстрирует неангажированность, поочередно принимая решения то в пользу Президента, то - его оппонентов. О предстоящем решении можно судить из решения по закону об импичменте», - подчеркнул господин Бондаренко.
Имеется в виду обнародованное сегодня Конституционным судом решения от 10 сентября, согласно которому неконституционным признается в целом закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных следственных комиссиях», который реализует механизм импичмента Президенту. КС признал закон неконституционным по запросу Президента в связи с нарушением процедуры вступления документа в силу. Поводом к этому послужило то, что данный закон был официально опубликован с датой его первого принятия - 15 января, а не повторного рассмотрения 3 марта, а также без подписи главы парламента Владимира Литвина. КС пришел к выводу, что признание неконституционным закона полностью «устраняет потребность в рассмотрении других вопросов, оставленных в конституционном представлении».
Напомним, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины" был опубликован в печатном органе Верховной Рады - газете "Голос України" за подписью председателя парламента Владимира Литвина 10 сентября. Он был принят парламентом 24 июля, а 18 августа Президент Виктор Ющенко вернул закон в парламент с соответствующими предложениями. Уже 21 августа депутаты повторно приняли данный закон, а 25 августа он вновь был направлен на подпись Президенту. Однако 2 сентября Виктор Ющенко вернул его в Раду без своей подписи, с предложением опубликовать его за подписью спикера и предупреждением о том, что оспорит изменения в Конституционном суде. Согласно новому закону, избирательная кампания по выборам президента, которые состоятся 17 января 2010 года, сокращается со 120 до 90 дней и официально стартует 19 октября. До 6 ноября партии и блоки должны выдвинуть своих кандидатов в президенты. Документы для их регистрации Центризбирком будет принимать до 9 ноября. При этом окончательное число участников президентской кампании должно быть определено не позднее 13 ноября. Также увеличена сумма денежного залога с 500 тыс. грн. до 2,5 млн грн. При этом свой залог получат назад только два кандидата, которые выйдут во второй тур, или победитель в первом туре. Новым законом ликвидируется институт открепительных удостоверений, позволяющих гражданам голосовать не по месту регистрации. В Секретариате Президента заявили, что документ усложняет механизм контроля над ходом выборов и открывает возможности для злоупотреблений. Закон, в частности, не предусматривает возможности оспорить в суде результаты выборов, отводя на это лишь несколько дней. Ранее Виктор Ющенко ветировал большинство изменений, внесенных депутатами, одобрив только сокращение сроков предвыборной кампании со 120 дней до 90.
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