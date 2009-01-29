Президент почтил Героев Крут

Глава государства возложил цветы к памятному знаку на Аскольдовой могиле и обратился с речью к участникам церемонии. Завершила мероприятие панихида по погибшим под Крутами. В церемонии принимали участие ряд министров, губернатор Киевщины Вера Ульянченко, первый заместитель мэра Киева Евгений Червоненко, и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко, известные общественные деятели. Отметим отсутствие на церемонии премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера Верховной Рады Владимира Литвина, которые обычно присутствуют на подобных протокольных мероприятиях. По информации «Главреда», их отсутствие объясняется тем, что церемония началась на 15 минут раньше запланированного, в то время, когда спикер и премьер были в дороге к Аскольдовой могиле.