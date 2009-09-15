Кость Бондаренко: Подвиг? Это не об украинских политиках

Кость Бондаренко сразу предупредил: подвигов от наших политиков ждать не стоит. Господин Бондаренко привел пример авгиевых конюшен из греческой мифологии. Мы привыкли к тому, что расчистка этих конюшен - подвиг Геракла, но это не так – «древние греки не считали подвигом расчистку авгиевых конюшен, поскольку Геракл взял за это плату», - объяснил политолог.Так же не стоит считать подвигом действия народных избранников, которые будут бороться за президентское кресло, – ведь оно обещает определенные преференции и дивиденды.Итак, Кость Бондаренко предложил поговорить не о «подвигах», а о ближайших шагах желающих стать президентом.Первый шаг, который, по словам политолога, будет сделан с большим опозданием, – это. Причем Кость Бондаренко обратил внимание на то, что «во многих штабах появляются более чем одиозные личности, более чем одиозные фигуры», которые только «минусуют» рейтинги представляемой ими политической силы. Логику партийцев политолог объясняет так: «С одной стороны, им нужен какой-то надежный человек, а еще очень хочется, чтобы тот или иной проект в регионе происходил по принципу самофинансирования. Приходит какой-то богатый человек, говорит какому-нибудь кандидату: «Я готов профинансировать всю вашу предвыборную кампанию в рамках одной области или одного города». Ему отвечают: «Хорошо, значит назначаем вас руководителем штаба».По наблюдениям Костя Бондаренко, часто бывает так, что одновременно создается несколько штабов, «если приходит два-три человека». «Это обычная история для наших политиков», - говорит он. А потом штабы начинают выяснять, «кто из них круче».Второй шаг –. Господин Бондаренко считает, что в ближайшее время мы станем свидетелями большого количества компроматов, которые кандидаты будут «активно выбрасывать друг против друга».Вряд ли кто-то сегодня сомневается, что основными кандидатами на роль президента являются лидеры двух самих мощных политических сил – Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко. По прогнозам политолога, самая ожесточенная борьба будет происходить именно между их избирательными штабами. Но оппоненты будут направлять свое оружие не только друг против друга, но и против тех, кто дерзко ворует у них голоса. У Юлии Тимошенко на западе отбирает электорат Арсений Яценюк, у Виктора Януковича – на востоке Сергей Тигипко и Виктор Медведчук. Относительно последнего Кость Бондаренко объяснил: «мы видим сейчас попытки создания левого фронта, в который вошла и СДПУ(о), которую Медведчук якобы формально не возглавляет, но мы понимаем, что «дело его живо». Но и это еще не все. Рейтингу Виктора Федоровича угрожают еще и левые. «Учитывая то, что их электорат, - на востоке и на юге Украины, то, соответственно, можно прогнозировать, если даже кандидат от этих сил наберет 4-5%, ровно настолько уменьшится рейтинг Виктора Януковича».Поэтому «партизанской войны» не избежать. «Будут различные объединения, будут всевозможные политики, которые будут проходиться партизанскими рейдами по тылам основных кандидатов», - прогнозирует политолог.Следующий шаг – «». Если вы подумали о чем-то нехорошем – забудьте. «Я не говорю, что это будет подкуп. Если вы захотите понять, что это подкуп, то это ваше дело», - предупредил Кость Бондаренко. «Но будут очень активно работать с привлечением финансовых средств, с судебными инстанциями, с избирательными комиссиями», - конкретизировал он.Не способны на подвиг - не способны и на серьезные технологические шаги, - считает Кость Бондаренко. Поэтому предвыборная кампания будет довольно скучной.В октябре нынешнего годавстретится с российским премьером Путиным и попытается извлечь максимальную электоральную пользу из этой встречи. Плюс, пользуясь «традиционной» ситуацией, когда в МИД «никого нет дома», попробует перехватить внешнеполитическую инициативу у Президента и облегчить визовый режим с Европейским Союзом.ДляЕвропа не является приоритетом номер один. Его путь – на запад. На запад Украины. Кость Бондаренко считает, что лидер Регионов предпримет попытку понравиться западному электорату. «Я думаю, это будет связано не столько с использованием ресурса Партии регионов, сколько с поиском дополнительного человеческого, кадрового ресурса путем использование такого института, как оппозиционное правительство», - объяснил политолог.будет акцентировать внимание на раскрытии резонансных дел – дела Пукача, Гонгадзе, дела о собственном отравлении, - прогнозирует Кость Бондаренко. Но, несмотря на высокую популярность этих тем в СМИ, украинцы не придают ей большого значения. По данным политолога, всего 0,3% граждан Украины считают эти раскрытия первоочередными задачами руководителей государства.Что касается стратегии других кандидатов, то она пока еще не прояснилась для Костя Бондаренко. «Честно говоря, я не знаю, что планирует Арсений Яценюк, кроме палаток, кроме раздачи боевых листков, кроме еженедельной газеты», - признался он. Так же политолог не знает, чего ожидать от Сергея Тигипко.О НАТО в этой избирательной кампании вспоминать почти не будут. Так же, как и о втором государственном языке. Почему? «Если один и тот же тезис в течение нескольких лет постоянно переливать из пустого в порожнее, он начинает надоедать даже самым заядлым адептам этого тезиса», - сказал Кость Бондаренко.В подтверждение своих слов политолог привел данные социологических исследований, которые свидетельствуют о следующем: «число сторонников вступления в НАТО не увеличивается, но число противников уменьшается». То есть «начинает господствовать серость и полная индифферентность к этому вопросу».«Это будет первая кампания, в которой внешний фактор будет практически снивелирован», - сделал вывод политолог. «Ни США, ни Россия, ни Евросоюз в этой избирательной кампании не будут играть особо важную роль», – добавил он.Что касается языкового вопроса, то, по мнению Костя Бондаренко, он «не стоит выеденного яйца». «У нас есть Закон «О языках в УССР», принятый в 1989 году, в котором для двух языков предусмотрен статус: украинский язык как государственный, русский язык межнационального общения. Данный закон никто не отменял, он действует до сим пор. Просто нужно не бороться за статус второго языка, а наполнять законы реальным содержанием», - сказал он.Кость Бондаренко считает, что «сейчас региональные элиты выходят на тот уровень, когда именно они будут задавать основной тон в деятельности страны в целом». Как человек, который часто бывает в разных городах Украины, политолог рассказал, что «практически в каждом регионе, в каждом городе создаются свои объединения элит». Основу таких объединений составляют бизнесмены, к которым присоединяются представители общественности и местные политики.Цель этих объединений – не только одержать власть, но и защитить свои бизнес-интересы, - считает Кость Бондаренко. По его словам, это своеобразная система коллективной безопасности. Местные элиты боятся только одного: беспредела и непрозрачных правил игры или их отсутствия.Но уже сегодня в любом городе «есть какие-то свои неформальные объединения, которые реально претендуют на власть и с которыми реально необходимо считаться любому политику», - рассказал Кость Бондаренко. «Думаю, что будущее Украины зарождается именно в этих объединениях», - добавил он.