Подарок для будущего Президента

15 сентября 2009, 18:41

Признание неконституционным закона о временных следственных и специальных комиссиях Верховной Рады порадует не только действующего Президента, но и кандидатов на высший государственный пост. Нелегитимность процедуры импичмента определенно подстегнет их политические амбиции.

Демократический характер власти традиционно держится на системе сдержек и противовесов. Хотя Украина с 1 января 2006 года из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой, процедура импичмента сохраняется в виде, который был принят еще в 1996 году. Согласно ей, за окончательное решение об отстранении Президента от выполнения своих обязанностей должны проголосовать 337 парламентариев. Попытки упростить процедуру наталкиваются на необходимость изменять положения Конституции, что является растянутым во времени действием. Тема увольнения Виктора Ющенко с президентского поста позорно и досрочно была актуальной некоторое время назад. Тогда представители юридических департаментов БЮТ и Партии регионов то сольно, то слаженным хором намекали и даже прямо указывали на многочисленные случаи нарушения главой государства законодательства. Чего греха таить – история отношений бютовцев и «регионалов» свидетельствует, что в крайнем случае провести импичмент для Ющенко они смогли бы. И необходимых 75% депутатского корпуса для финального вердикта в нынешнем составе парламента нашлись бы. Напомним, что последовательным противником многострадального закона был и предшественник Виктора Андреевича на президентском посту, Леонид Кучма. Впрочем, объем полномочий позволял Леониду Даниловичу сквозь пальцы смотреть на депутатов, сотрясающих воздух призывами к увольнению главы государства. Ющенко же не только продавил в 2007 году переизбрание Верховной Рады (как потом выяснилось, на свою голову), но и пытался повторить этот политический трюк зимой 2008-го, но выполнение указа о роспуске было заблокировано в судах бютовскими юристами. Попытается ли Виктор Ющенко взять реванш за унижение годичной давности? Вопрос не столько риторический, сколько требующий анализа возможностей главы государства. Реваншировать на политическом поле у Президента не получится – нет ни парламентской опоры, ни массовой народной поддержки. На правовом – за Президента может при определенных раскладах сыграть Конституционный суд, который фавориты президентской кампании не прочь перетряхнуть. Ющенко же с знатоками юриспруденции, работающими на Жилянской, заигрывает. Статус Верховного Главнокомандующего остается, пожалуй, последним доводом в сложившейся ситуации, дополнительным аргументом может стать хроническое недофинансирование потребностей армии. Правда, украинские силовики никогда не отличались повышенной политизацией, а расстрелы для коррупционеров обещает только Николай Мельниченко. Впрочем, по крайней мере в одной политической силе непредсказуемого варианта развития событий опасаются. Петр Симоненко озвучил на выходных предположение о возможности отстранения премьер-министра от выполнения служебных обязанностей и переформатирования парламентского большинства. Петр Николаевич дал понять, что коммунисты будут против подобной узурпации власти. Оно и понятно: своим заявлением первый секретарь КПУ «привил» общественность на случай нежелательного сценария. Можно сказать больше – проголосовал сердцем, подобно звездам украинской эстрады на субботнем Майдане. Если говорить серьезно, то резкие движения на Банковой возможны только в узкий промежуток времени – между первым и вторым туром президентской гонки. До начала кампании по выборам главы государства у Президента высок риск столкнуться с противодействием БЮТ и Партии регионов. Зато в январе, когда ставки будут сделаны окончательно, Ющенко может, образно говоря, броситься с гранатой под белый политический танк с сердечком на боку, увенчанный косой. Но в таком случае действующий глава государства однозначно сработает на Виктора Януковича. Да и то – если «сердечные» юристы не успеют обеспечить контригру. По здравому размышлению, антиконституционные действия Президента имеют смысл в том случае, если он способен организовать изоляцию всех своих политических противников и установить единоличный контроль над ситуацией. Способен ли на такой шаг Виктор Ющенко даже под лозунгом «Демократия в опасности»? Вопрос риторический. Если Украина спокойно проскочит президентскую кампанию, то отсутствие легитимной процедуры импичмента порадует новоизбранного главу государства. Располагая положительной инерцией после победы на президентских выборах и нерастраченным в ходе избирательной кампании энтузиазмом, новый Президент может быстро столкнуться с соблазном пойти на неконституционные действия. При этом Верховная Рада вряд ли успеет принять новый, легитимный закон о временных специальных и следственных комиссиях. Так что некоторое время Президент будет жить и работать без противовеса.

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