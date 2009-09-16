Ющенко с Бердымухаммедовым умолчали о газе

В состав украинской делегации во время этого визита входили и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий, министр образования и науки Иван Вакарчук, министр культуры и туризма Василий Вовкун, министр аграрной политики Юрий Мельник, и.о. главы минобороны Валерий Иващенко, заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, председатель Госпогранслужбы Николай Литвин, заместитель главы правления «Нефтегаза» Вадим Чупрун, посол Украины в Туркменистане Виктор Майко и черновицкий губернатор Владимир Кулиш. В рамках визита украинский Президент пообщался со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухаммедовым в формате «с глазу на глаз». После переговоров президентов и делегаций обеих стран было подписано совместное заявление президентов. Президент Ющенко на совместной пресс-конференции также заявил об открытии прямого авиасообщения между Украиной и Туркменистаном. Кроме того, во время визита был подписан ряд межправительственных документов: Соглашение между министерством аграрной политики Украины и министерством сельского хозяйства Туркменистана о сотрудничестве в области испытания и охраны сортов растений, Протокол о сотрудничестве между украинским и туркменский МИД, Соглашение между торгово-промышленными палатами обеих стран о создании делового совета и договоре о сотрудничестве между Национальным транспортным университетом (г. Киев, Украина) и Туркменским государственным институтом транспорта и связи (г. Ашхабад, Туркменистан). Напомним, что основной целью визита Ющенко в Туркменистан были задекларированы переговоры о возобновлении прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сфере. После подписания официальных документов Виктор Ющенко возложил цветы к Монументу независимости Туркменистана и посетил Музей независимости Туркменистана. По словам Ющенко, теперь Украину с официальным визитом посетит президент Туркменистана. Также украинский глава государства во время этого визита встретился с местными украинцами. В Ашхабаде Виктор Ющенко возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а после этого неформально пообщался с учениками украинской воскресной школы и подарил им украинские государственные флаги. Фото пресс-службы Президента Украины