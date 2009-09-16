Бюджетное начало

«Очень важно, чтобы любой документ правительства, а особенно такой существенный, как проект бюджета, обсуждался публично еще до его представления в Верховную Раду», - заявила в этой связи Тимошенко во время презентации бюджета-2010. За ее спиной традиционно висели огромные экраны, но на сей раз они демонстрировали не символику БЮТ, как это бывало на партийных мероприятиях в том самом «Украинском доме». Вместо сердца на белом фоне по экранам ползали графики и высвечивались диаграммы бюджетных показателей.Из зала за всем этим наблюдали не только журналисты и эксперты, но и немало народных депутатов. В этом не было ничего странного: вплоть до самых последних дней показатели проекта бюджета-2010 оставались тайной за семью печатями даже для членов парламентского бюджетного комитета.Утвердить макропоказатели бюджета правительство сначала собиралось 9 сентября. Однако рассмотрение без лишнего шума перенесли. Таким образом, основные положения «финансовой конституции» страны Кабмин принял только на внеочередном заседании в субботу, 12 сентября, и тогда же утвердил проект бюджета в целом. За три дня Тимошенко успела провести и «обсуждение» проекта с представителями профсоюзов.При этом Федерация профсоюзов Украины, лояльная к Партии регионов, 14 сентября заявила «решительный протест» в связи с планами Кабмина заморозить в следующем году размеры социальных стандартов. И потребовала от парламента и Президента не допустить принятия бюджета от Тимошенко. А уже через несколько часов пресс-служба Кабмина сообщила, что на национальном совете правительства, профсоюзов и работодателей «единогласно» решено рекомендовать этот же бюджет к принятию.В своем выступлении в «Украинском доме» Тимошенко не скупилась на два типа определений: «ужасные» – по поводу кризиса, «эпические» - по поводу действий правительства в кризис.«Думаю, мало найдется политиков и мало найдется политических команд в Украине, которые хотели бы, пытались бы, делали бы попытки оказаться на должностях министров и премьер-министров в это сложное кризисное время», - говорила глава правительства. На «премьер-министрах» во множественном числе она лучезарно улыбнулась залу, намекая, что это не оговорка, а проявление легкого стиля. Следовало ли так же легко относиться и к остальным словам Тимошенко, осталось неясным.«Думаю, сегодня намного удобнее для многих политиков критиковать, унижать, дискредитировать, наживать дешевые рейтинги», - говорила премьер. «Но, думаю, слава Богу, что наша команда оказалась сейчас при власти», - без ложной скромности заявляла она. Ведь другие вряд ли сумели бы столь успешно (по мнению Тимошенко) сдерживать невиданный в мировой истории кризис, относительно преодоления которого не имели рецептов даже «все те большие группы нобелевских лауреатов, признанных экономистов и финансистов мира, которые привлекла ООН».Подготовленный Кабмином бюджет Тимошенко сходу назвала «консервативным» и, разумеется, сбалансированным. Отвечая на звучавшую ранее с Банковой критику по поводу запланированного дефицита в 3,97 %, премьер заявляла, что даже в России дефицит бюджета-2010 запланирован на уровне от 6 %, а в Великобритании - так и все 10 %. А девальвацию гривны называла результатом «непрогнозируемой и спекулятивной» политики Нацбанка – одновременно подчеркивая, что уже в августе в стране наблюдалась дефляция.При этом, проект госбюджета предполагает небольшое увеличение соцстандартов. Так, согласно документу, минимальная зарплата в 2010 году вырастет на 100 гривен, а зарплаты учителей, медиков, библиотекарей и работников домов культуры повысятся на 10—20%. Такое повышение также может расцениваться как реверанс в сторону Партии регионов, которая блокирует работу парламента с целью повышение соцвыплат. Ведь, повысив, таким образом, зарплаты Юлия Владимировна может рассчитывать на голосование проекта бюджета в Раде и даже на поддержку документа голосами «регионалов».Рассказав, что ее больше всего критикуют «за платья и за Минобороны», Тимошенко сообщила, что на армию в 2010 году будет выделено «почти на 58,5 % больше, чем в бескризисном 2007 году» (слушатели живо припомнили советскую традицию сопоставлять экономические показатели с 1913 годом). При этом премьер подчеркнула, что в бюджете-2010 будет иметься принципиальная новация – «радикальное перераспределение финансовых ресурсов из центра, то есть с Банковой, Грушевского и других центральных улиц Киева в села, поселки и города».Если до сих пор в стране формировалось ежегодно немногим менее 700 бюджетов, указала Тимошенко, то с будущего года их будет ровно 12 032. А если «политики, не желающие позитивных изменений в стране» опасаются, что это позитивно повлияет на рейтинг премьера, то «да, повлияет, пусть не волнуются».Справедливости ради нужно отметить, что не все присутствовавшие в зале поняли, как это должно корреспондироваться с Бюджетным кодексом. Ранее парламент вносил в этот кодекс необходимые изменения – но один из нелюбезных сердцу Тимошенко «политиков», а именно Президент Ющенко, эти изменения ветировал. И преодолеть его вето шансов пока нет – парламент-то не работает.Само утверждение проекта бюджета в Верховной Раде пока выглядит призрачно: даже решись Рада поработать, проголосовать за бюджет от Тимошенко ей будет трудно. «Регионалы» намерены упорно сопротивляться его принятию. Даже с учетом возможной поддержкой бюджета фракцией КПУ, у правительства пока не хватает голосов. Наконец, даже если бюджет пройдет Раду, его наверняка ожидает вето Президента.Так что скоропостижная отправка проекта бюджета-2010 в парламент (Тимошенко сделала это сразу после его презентации) выглядит во всяком случае пока не более чем формальностью, призванной продемонстрировать оперативность правительства. И, разумеется, его законопослушность – ведь, как уже было сказано, 15 сентября для этого был последний день.Доходы (сведенного бюджета) – около 285 млрд. грн.Расходы – около 323 млрд. грн.Предельный дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97 %).Внутренние заимствования – 120 млрд. грн.Затраты на капитализацию и рефинансирование банков – около 50 млрд. грн.