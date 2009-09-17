Экс-судья Игорь Зварич: «Меня могут убить в любой момент»

Экс-судья Игорь Зварич развернул настоящую оппозиционную войну против власти. Едва не каждую неделю от его имени подаются иски в суды на сотрудников Генпрокуратуры и представителей прессы. Досталось и президенту. Зварич подал два иска на Ющенко относительно признания действий главы государства незаконными. Речь идет об указаниях президента Генпрокуратуре относительно расследования уголовного дела и указаниях Высшему совету юстиции, когда решался вопрос об увольнении Зварича с судейской должности.



Ко Дню Независимости Украины Зварич написал Ющенко открытое письмо, в котором заявил, что президент «своими дикими циничными действиями грубо нарушил его конституционную гарантию — презумпцию невиновности». Также Зварич уже подал судебные иски в суды за оскорбление его чести и достоинства на СМИ, в частности, на газеты «Высокий замок», «Экспресс», «Сегодня» и «Факты».



Все эти действия экс-судья осуществляет через своих адвокатов. Сам же Зварич в данное время продолжает находиться во Львовском СИЗО. Недавно Апелляционный суд Киева продлил его арест до 10 декабря нынешнего года.



Факты, изложенные в данном интервью, мы, к сожалению, проверить не можем, поэтому они остаются на совести Зварича. На главный вопрос, откуда же на самом деле у него взялись такие огромные деньги, экс-судья пообещал дать ответ в ближайшее время. Пресс-секретарь группы адвокатов, защищающих судью, в свою очередь, отметила: доказательств, что они были, никто не предъявлял. Денег нет, и судьба их неизвестна. Как бы то ни было, а версию судьи о «засеянных» миллионах «Новая» узнает первой.



– Давали ли вы какие-либо показания по вашему делу? В СМИ прошла информация, что вы якобы уже согласились на дачу показаний и даже назвали пособников…



– Я с уважением отношусь к работе журналистов, к редакционной политике газеты. Но никому не позволю лить на меня грязь, говорить обо мне неправду. Это моя жизненная позиция. Возможно, за это и страдаю. Еще раз подчеркиваю: никаких показаний я не давал и не даю. Именно поэтому на всех лиц, которые подавали недостоверную информацию, мною поданы иски в суды. Там они смогут доказывать свои выдумки.



– Следственные органы уже предъявили вам и вашим адвокатам какие-либо доказательства вашей вины?



– Руководящие работники Генпрокуратуры, имеющие отношение к расследованию моего дела, заняты другими делами: они убеждают граждан Украины в СМИ, что я взяточник, преступник и должен сидеть в тюрьме.



– Недавно Апелляционный суд Киева продлил ваш арест до 10 декабря 2009 года. Ранее вам неоднократно продлевался арест на 2 месяца. Как вы считаете, будет ли сохраняться подобная тенденция, могут ли вам с приближением 10 декабря опять продлить срок и чем это может быть аргументировано?



– Единственная и основная задача президента Украины Ющенко, поскольку он осуществляет контроль за проведением расследования по этому делу, дает указания по нему, — припугнуть судей и не выпустить Зварича из-под стражи, чтобы я не смог действенно и эффективно защищаться. Они прекрасно понимают, что из тюремной камеры я этого не смогу сделать. Поэтому меня и похищали в декабре 2008 г., поэтому меня и брали под стражу в марте 2009 г., поэтому и продолжают держать меня под арестом. Страх отнимает у них разум. Никто не обращает внимания на то, что со мной с 18 июня 2009 г. по 21 августа 2009 г. никто никаких следственных действий не проводил. Главное — держать Зварича в тюрьме, и чем дольше, тем безопаснее для этих инициаторов дела. Держать, пока не расколется, и суды принимают в этом, к сожалению, активное участие.



– Как думаете, сколько может длиться следствие по вашему делу?



– Этот вопрос стоит адресовать президенту Ющенко. Он раздает ордена следователям, дает указания по делу следствию и остальным госорганам, контролирует расследование, дает по телевидению оценки и характеристики меня как гражданина, как судьи. Кто ж, как не он, должен определить мне количество лет, ведь тюрьму мне постановил одаренный его орденом заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.



– Представители обвинения заявляли, что у них имеются непристойные видеозаписи, якобы сделанные в вашем кабинете, на котором запечатлены пьянки и сексуальные оргии. Что скажете по этому поводу?



– На Кузьмина и руководителя следственной группы ГПУ Владимира Жербицкого по поводу распространения ими в СМИ неправдивой информации, которая унижает мои честь и достоинство, мной поданы многочисленные иски в суды, в зависимости от того, кому и когда они такие интервью давали. У них это убедительно получалось перед журналистами, хотел бы увидеть, как они будут доказывать это в суде, там у них будет возможность доказать свои знания и умения.



– Раз вы считаете себя невиновным, то почему скрывались почти 3 месяца, когда парламент дал согласие на задержание и принял решение о лишении вас судейской неприкосновенности? Кстати, следователи, ссылаясь на ваши слова, сказали прессе, что вас похитили злоумышленники и требовали выкуп в размере 3 млн долларов. Знаете ли вы этих похитителей? И почему в момент задержания вы находились в собственной квартире в кругу семьи?



– В декабре 2008 г. меня внезапно лишили свободы и удерживали в качестве заложника до марта 2009 г., после чего выбросили возле Львова. Только сейчас, ознакомившись с многочисленными интервью сотрудников ГПУ, которые утверждали, что в отношении меня разрабатывались спецоперации, я могу догадываться: кто и почему меня похитил на 3 месяца. Ведь в это время эти же самые сотрудники ГПУ, президент Ющенко, политики в СМИ с невиданным энтузиазмом убеждали граждан Украины, что Зварич преступник, взяточник, сексуальный маньяк, коррупционер, который имеет заграничные банковские счета. А они ждут, чтобы я снимал деньги — и меня возьмут. Если меня похитили бандиты, то неужели бы они повелись на этот бред! Скорее всего, стоит согласиться с сотрудниками ГПУ, что это была спецоперация. Кому она была выгодна? А кто больше всего кричит на рынке «ловите вора» — сам вор. Вот и делайте выводы. Почему же меня не убить, зачем выбросили под Львовом? Думаю, что со временем будет найден ответ. Понятно, что не было приказа меня убить.



Издеваться, наносить побои — да, но убить – нет. Скорее всего, люди, которые меня держали, выжидали письменного указания. Вся Украина была заверена работниками ГПУ: Зварич — взяточник и коррупционер, вина его доказана и установлена, так что Зварича можно было и выбросить из машины.



– Со слов представителей обвинения, перед тем как исчезнуть, вы оставили покаянную записку, в которой все же признали себя коррупционером. Так ли это?



– Ложь, которую специально придумали руководящие работники ГПУ, замгенпрокурора Кузьмин и руководитель следственной группы Жербицкий. В этом всех убеждали и на пленарном заседании 18 декабря 2008 г. генпрокурор Медведько и глава комитета ВР по вопросам правосудия Кивалов. Откуда они это взяли, или их ввели в заблуждение, или они намеренно лгали депутатам, они смогут объяснить в суде, поскольку на эту ложь я подал иск в суд о защите чести и достоинства. Никаких записок, где бы я утверждал, что брал взятки, в природе не существует.



– Есть ли у следствия и у вас основания опасаться за вашу жизнь?



– У меня более чем достаточно таких оснований. Я осознаю, что меня могут убить в любой момент. Я готов к этому. Проведя столько месяцев в плену, где мне постоянно угрожали убийством, имея таких оппонентов, как президент Украины, его... друзья, Генпрокуратура, СБУ, смешно на что-то надеяться. Но пока я буду жив, я буду бороться с этим режимом. И никакие угрозы в убийстве, открыто печатающиеся в СМИ со ссылками на источники прокуратуры, меня не остановят.



– Приближаются президентские выборы. Скорее всего, после них изменится политическая конфигурация в государстве. Может ли повлиять избирательная кампания кандидатов на ход следствия по вашему делу?



- А почему вы думаете, что я не смогу повлиять на ее ход? Как? Борьбой против цинизма, лжи, фальсификаций, борьбой не на жизнь, а на смерть, за правду и справедливость! Рано или поздно, а правда победит. Как только меня не обзывали в СМИ, мне могли бы позавидовать очень известные политики и должностные лица. А как еще будут обзывать! Это свидетельствует о том, что меня боятся. Боятся те, кто делает все, чтобы я сломался в тюрьме. Но время все ставит на свои места. Очень надеюсь, что после этих выборов в Украине будет меньше подлости и подлых людей, лжи и лжецов, предательства и предателей, а президентом станет достойный, порядочный, известный и уважаемый в Украине и мире человек, который действительно будет гарантом соблюдения всех требований Конституции, который объединит многострадальный народ Украины. Мы это заслужили все!



– Не считаете ли вы, что под видом борьбы с коррупцией проходят чистки в судах, убирают судей, лояльных к определенным кандидатам в президенты?



– Вы посмотрите, под каким террором работают судьи. Разве может судья вынести решение под постоянным давлением мощных политических институтов, политиков, должностных лиц.? Судья в страхе превращается в робота по выполнению указок сильных мира сего. Кому нужен такой судья, который со страхом в сердце, не думая, не анализируя материалы дела, закон, принимает решение в угоду сегодняшней власти? Ведь ситуация через полгода может измениться. Так вот, к сведению сегодняшних сильных мира сего: завтра этот судья будет со страха принимать решения в угоду новых сильных мира сего и судить старых! Вот до чего довели судебную систему! Вам это ничего не напоминает? Посмотрите дело Зварича, там весь страх судей налицо. Только бы кто-то не подумал, что они имели что-то общее со Зваричем! Страх за себя, за свои семьи — вот что руководит сегодня судьями.



– Вы заявили, что пребывание в СИЗО негативно повлияло на ваше здоровье. Каковы условия вашего содержания, нынешнее состояние здоровья?



– Условия содержания такие же, как во всех СИЗО. Мое здоровье оставляет желать лучшего после издевательств и побоев в январе—марте. Но меня больше беспокоит здоровье моих родителей-пенсионеров, матери жены-пенсионерки, особенно моей жены, над которой поиздевались спецслужбы, применяя к ней психотропное оружие.



– Видитесь ли вы с родственниками? Пускают ли к вам жену, родителей?



– Нет, не вижусь. Адвокатов пускают.



– Как поддерживаете связь с женой? Говорят, она продолжает ходить на работу в суд, несмотря на обвинения в соучастии во взяточничестве.



– Глупость. Никто жену не обвиняет. Она ходит на работу. Не верьте лжи и не распространяйте ее.



– Как отреагировали ваши дети на ваш арест?



– У меня замечательные, умные дети. Они прекрасно видят издевательства власти, современного политического режима над их отцом, через адвоката поддерживают меня в этой неравной, дикой борьбе, хотя им очень и очень нелегко. Я им очень благодарен за поддержку. Вместе мы победим. Подлость, ложь, измена рано или поздно отступят.