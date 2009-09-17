Экс-судья Игорь Зварич: «Меня могут убить в любой момент»

17 сентября 2009, 10:21

«Ющенко раздает ордена следователям, контролирует проведение расследования, дает по телевидению оценки и характеристики меня как гражданина, как судьи. Кто ж, как не он, должен определить мне количество лет, ведь тюрьму мне постановил одаренный его орденом заместитель генпрокурора»

Экс-судья Игорь Зварич развернул настоящую оппозиционную войну против власти. Едва не каждую неделю от его имени подаются иски в суды на сотрудников Генпрокуратуры и представителей прессы. Досталось и президенту. Зварич подал два иска на Ющенко относительно признания действий главы государства незаконными. Речь идет об указаниях президента Генпрокуратуре относительно расследования уголовного дела и указаниях Высшему совету юстиции, когда решался вопрос об увольнении Зварича с судейской должности.

Ко Дню Независимости Украины Зварич написал Ющенко открытое письмо, в котором заявил, что президент «своими дикими циничными действиями грубо нарушил его конституционную гарантию — презумпцию невиновности». Также Зварич уже подал судебные иски в суды за оскорбление его чести и достоинства на СМИ, в частности, на газеты «Высокий замок», «Экспресс», «Сегодня» и «Факты».

Все эти действия экс-судья осуществляет через своих адвокатов. Сам же Зварич в данное время продолжает находиться во Львовском СИЗО. Недавно Апелляционный суд Киева продлил его арест до 10 декабря нынешнего года.

Факты, изложенные в данном интервью, мы, к сожалению, проверить не можем, поэтому они остаются на совести Зварича. На главный вопрос, откуда же на самом деле у него взялись такие огромные деньги, экс-судья пообещал дать ответ в ближайшее время. Пресс-секретарь группы адвокатов, защищающих судью, в свою очередь, отметила: доказательств, что они были, никто не предъявлял. Денег нет, и судьба их неизвестна. Как бы то ни было, а версию судьи о «засеянных» миллионах «Новая» узнает первой.

Давали ли вы какие-либо показания по вашему делу? В СМИ прошла информация, что вы якобы уже согласились на дачу показаний и даже назвали пособников…

– Я с уважением отношусь к работе журналистов, к редакционной политике газеты. Но никому не позволю лить на меня грязь, говорить обо мне неправду. Это моя жизненная позиция. Возможно, за это и страдаю. Еще раз подчеркиваю: никаких показаний я не давал и не даю. Именно поэтому на всех лиц, которые подавали недостоверную информацию, мною поданы иски в суды. Там они смогут доказывать свои выдумки.

Следственные органы уже предъявили вам и вашим адвокатам какие-либо доказательства вашей вины?

– Руководящие работники Генпрокуратуры, имеющие отношение к расследованию моего дела, заняты другими делами: они убеждают граждан Украины в СМИ, что я взяточник, преступник и должен сидеть в тюрьме.

Недавно Апелляционный суд Киева продлил ваш арест до 10 декабря 2009 года. Ранее вам неоднократно продлевался арест на 2 месяца. Как вы считаете, будет ли сохраняться подобная тенденция, могут ли вам с приближением 10 декабря опять продлить срок и чем это может быть аргументировано?

– Единственная и основная задача президента Украины Ющенко, поскольку он осуществляет контроль за проведением расследования по этому делу, дает указания по нему, — припугнуть судей и не выпустить Зварича из-под стражи, чтобы я не смог действенно и эффективно защищаться. Они прекрасно понимают, что из тюремной камеры я этого не смогу сделать. Поэтому меня и похищали в декабре 2008 г., поэтому меня и брали под стражу в марте 2009 г., поэтому и продолжают держать меня под арестом. Страх отнимает у них разум. Никто не обращает внимания на то, что со мной с 18 июня 2009 г. по 21 августа 2009 г. никто никаких следственных действий не проводил. Главное — держать Зварича в тюрьме, и чем дольше, тем безопаснее для этих инициаторов дела. Держать, пока не расколется, и суды принимают в этом, к сожалению, активное участие.

Как думаете, сколько может длиться следствие по вашему делу?

– Этот вопрос стоит адресовать президенту Ющенко. Он раздает ордена следователям, дает указания по делу следствию и остальным госорганам, контролирует расследование, дает по телевидению оценки и характеристики меня как гражданина, как судьи. Кто ж, как не он, должен определить мне количество лет, ведь тюрьму мне постановил одаренный его орденом заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Представители обвинения заявляли, что у них имеются непристойные видеозаписи, якобы сделанные в вашем кабинете, на котором запечатлены пьянки и сексуальные оргии. Что скажете по этому поводу?

– На Кузьмина и руководителя следственной группы ГПУ Владимира Жербицкого по поводу распространения ими в СМИ неправдивой информации, которая унижает мои честь и достоинство, мной поданы многочисленные иски в суды, в зависимости от того, кому и когда они такие интервью давали. У них это убедительно получалось перед журналистами, хотел бы увидеть, как они будут доказывать это в суде, там у них будет возможность доказать свои знания и умения.

Раз вы считаете себя невиновным, то почему скрывались почти 3 месяца, когда парламент дал согласие на задержание и принял решение о лишении вас судейской неприкосновенности? Кстати, следователи, ссылаясь на ваши слова, сказали прессе, что вас похитили злоумышленники и требовали выкуп в размере 3 млн долларов. Знаете ли вы этих похитителей? И почему в момент задержания вы находились в собственной квартире в кругу семьи?

– В декабре 2008 г. меня внезапно лишили свободы и удерживали в качестве заложника до марта 2009 г., после чего выбросили возле Львова. Только сейчас, ознакомившись с многочисленными интервью сотрудников ГПУ, которые утверждали, что в отношении меня разрабатывались спецоперации, я могу догадываться: кто и почему меня похитил на 3 месяца. Ведь в это время эти же самые сотрудники ГПУ, президент Ющенко, политики в СМИ с невиданным энтузиазмом убеждали граждан Украины, что Зварич преступник, взяточник, сексуальный маньяк, коррупционер, который имеет заграничные банковские счета. А они ждут, чтобы я снимал деньги — и меня возьмут. Если меня похитили бандиты, то неужели бы они повелись на этот бред! Скорее всего, стоит согласиться с сотрудниками ГПУ, что это была спецоперация. Кому она была выгодна? А кто больше всего кричит на рынке «ловите вора» — сам вор. Вот и делайте выводы. Почему же меня не убить, зачем выбросили под Львовом? Думаю, что со временем будет найден ответ. Понятно, что не было приказа меня убить.

Издеваться, наносить побои — да, но убить – нет. Скорее всего, люди, которые меня держали, выжидали письменного указания. Вся Украина была заверена работниками ГПУ: Зварич — взяточник и коррупционер, вина его доказана и установлена, так что Зварича можно было и выбросить из машины.

Со слов представителей обвинения, перед тем как исчезнуть, вы оставили покаянную записку, в которой все же признали себя коррупционером. Так ли это?

– Ложь, которую специально придумали руководящие работники ГПУ, замгенпрокурора Кузьмин и руководитель следственной группы Жербицкий. В этом всех убеждали и на пленарном заседании 18 декабря 2008 г. генпрокурор Медведько и глава комитета ВР по вопросам правосудия Кивалов. Откуда они это взяли, или их ввели в заблуждение, или они намеренно лгали депутатам, они смогут объяснить в суде, поскольку на эту ложь я подал иск в суд о защите чести и достоинства. Никаких записок, где бы я утверждал, что брал взятки, в природе не существует.

Есть ли у следствия и у вас основания опасаться за вашу жизнь?

– У меня более чем достаточно таких оснований. Я осознаю, что меня могут убить в любой момент. Я готов к этому. Проведя столько месяцев в плену, где мне постоянно угрожали убийством, имея таких оппонентов, как президент Украины, его... друзья, Генпрокуратура, СБУ, смешно на что-то надеяться. Но пока я буду жив, я буду бороться с этим режимом. И никакие угрозы в убийстве, открыто печатающиеся в СМИ со ссылками на источники прокуратуры, меня не остановят.

Приближаются президентские выборы. Скорее всего, после них изменится политическая конфигурация в государстве. Может ли повлиять избирательная кампания кандидатов на ход следствия по вашему делу?

- А почему вы думаете, что я не смогу повлиять на ее ход? Как? Борьбой против цинизма, лжи, фальсификаций, борьбой не на жизнь, а на смерть, за правду и справедливость! Рано или поздно, а правда победит. Как только меня не обзывали в СМИ, мне могли бы позавидовать очень известные политики и должностные лица. А как еще будут обзывать! Это свидетельствует о том, что меня боятся. Боятся те, кто делает все, чтобы я сломался в тюрьме. Но время все ставит на свои места. Очень надеюсь, что после этих выборов в Украине будет меньше подлости и подлых людей, лжи и лжецов, предательства и предателей, а президентом станет достойный, порядочный, известный и уважаемый в Украине и мире человек, который действительно будет гарантом соблюдения всех требований Конституции, который объединит многострадальный народ Украины. Мы это заслужили все!

Не считаете ли вы, что под видом борьбы с коррупцией проходят чистки в судах, убирают судей, лояльных к определенным кандидатам в президенты?

– Вы посмотрите, под каким террором работают судьи. Разве может судья вынести решение под постоянным давлением мощных политических институтов, политиков, должностных лиц.? Судья в страхе превращается в робота по выполнению указок сильных мира сего. Кому нужен такой судья, который со страхом в сердце, не думая, не анализируя материалы дела, закон, принимает решение в угоду сегодняшней власти? Ведь ситуация через полгода может измениться. Так вот, к сведению сегодняшних сильных мира сего: завтра этот судья будет со страха принимать решения в угоду новых сильных мира сего и судить старых! Вот до чего довели судебную систему! Вам это ничего не напоминает? Посмотрите дело Зварича, там весь страх судей налицо. Только бы кто-то не подумал, что они имели что-то общее со Зваричем! Страх за себя, за свои семьи — вот что руководит сегодня судьями.

Вы заявили, что пребывание в СИЗО негативно повлияло на ваше здоровье. Каковы условия вашего содержания, нынешнее состояние здоровья?

– Условия содержания такие же, как во всех СИЗО. Мое здоровье оставляет желать лучшего после издевательств и побоев в январе—марте. Но меня больше беспокоит здоровье моих родителей-пенсионеров, матери жены-пенсионерки, особенно моей жены, над которой поиздевались спецслужбы, применяя к ней психотропное оружие.

Видитесь ли вы с родственниками? Пускают ли к вам жену, родителей?

– Нет, не вижусь. Адвокатов пускают.

Как поддерживаете связь с женой? Говорят, она продолжает ходить на работу в суд, несмотря на обвинения в соучастии во взяточничестве.

– Глупость. Никто жену не обвиняет. Она ходит на работу. Не верьте лжи и не распространяйте ее.

Как отреагировали ваши дети на ваш арест?

– У меня замечательные, умные дети. Они прекрасно видят издевательства власти, современного политического режима над их отцом, через адвоката поддерживают меня в этой неравной, дикой борьбе, хотя им очень и очень нелегко. Я им очень благодарен за поддержку. Вместе мы победим. Подлость, ложь, измена рано или поздно отступят.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять