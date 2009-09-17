Игорь Попов: Я попался на глаза Балоге по телевизору

Представитель Президента в Верховной Раде Украины, заместитель главы Секретариата Президента Игорь Попов попал на эту государственную должность после тринадцати лет общественной работы.

Еще прошлой зимой он возглавлял Комитет избирателей Украины – неправительственную организацию, наблюдающую за всеми выборами в стране и пользующуюся влиянием как на отечественный политикум, так и на зарубежных партнеров нашего государства.



Приход Попова в Секретариат Президента стал итогом скандальных выборов в Тернопольский областной совет, в которых не участвовал БЮТ, а победу неожиданно одержали радикальная «Свобода» и подконтрольный тогдашнему главе СП Виктору Балоге «Единый центр». Сенсацией тех выборов стал достаточно высокий (около 10 %) результат Партии регионов. Проправительственные силы обвинили президентскую вертикаль в фальсификациях, однако КВУ и лично его глава уверяли общественность, что заметных фальсификаций не было.



В интервью «Главреду» Игорь Попов рассказал, как это привело его во власть, почему он теперь поддерживает инициативы, против которых выступал во времена Леонида Кучмы, и что может сорвать выборы главы государства этой зимой. Разговор начался именно с последней темы: накануне Виктор Ющенко обжаловал в Конституционном суде закон о выборах президента, принятый вопреки его воле БЮТ и Партией регионов.



- Президент в целом критически оценивает данный Закон о выборах, потому что он часть проблем в избирательном процессе решает, но создает их еще больше, - уверен господин Попов.



То есть некоторые положения Президент все-таки поддерживал?



Скажем, Президент поддерживал сокращение срока кампании, ряд формулировок относительно процедур голосования и прочее. Но в целом есть и ряд негативных моментов, и некоторые из них прямо противоречат Конституции.



Этого, в принципе, даже не отрицают авторы закона, признающие, что готовили документ быстро и не успели провести все консультации. И именно по тем положениям, которые, по нашему мнению, противоречат Конституции, Президент и подал свое представление.



Это элементарные вещи: например, не имеют даже теоретического права голосовать граждане, которые находятся за рубежом. В Законе о выборах в Верховную Раду предусмотрен сложный механизм: дважды явиться в консульское учреждение, первый раз — встать на учет в списках избирателей, второй раз — проголосовать. Не все желают столь сложной процедурой воспользоваться, но она хотя бы есть теоретически.



Но законом о выборах президента это право нарушается. А если нарушено право даже одного гражданина, то с этим нужно бороться.



Следующее касается, собственно, прав кандидатов в президенты. Это то, что их регистрация может быть упразднена простым решением ЦИК. Раньше для этого необходимо было решение суда, что выполнял ЦИК. Но все-таки нынешний Центризбирком формировался по политическому принципу, и есть опасения, что права кандидатов могут быть нарушены.



Вы допускаете, что ЦИК может отменить регистрацию Виктора Ющенко?



Если Ющенко обжалует положение закона в отношении того, что они не отвечают Конституции, он говорит не как будущий кандидат в президенты, а как Президент, собственно, как гарант прав и свобод граждан. В том числе и тех граждан, которые будут баллотироваться.



Следующее положение так же достаточно простое. У нас выборы президента, а не местных советов. И если на выборах местных советов действуют нормы, которые позволяют работать в избирательных комиссиях только гражданам, проживающим (зарегистрированным) в данном округе, то выборы президента у нас одинаковые на всей территории Украины. А законодатель пытается ограничить право работать в избирательной комиссии гражданам, которые не проживают в пределах соответствующего территориального округа, или города, на территории которого расположен этот округ.



Но ведь все граждане равны, они должны иметь право на участие в управлении государством в равной степени по всей территории Украины, не ограничиваясь пределами определенного территориального округа.



Следующий момент, который может создать проблему, – это то, что избирательные комиссии в день выборов могут вносить изменения в списки избирателей на избирательных участках не только по решению суда, а, собственно, и по решению участковой и окружной избирательной комиссии. Это угроза кратного включения. То есть если в 2004 году одной из проблем было то, что по фальшивым открепительным талонам избиратели включали себя в списки на нескольких участках, то теперь открепительные талоны даже не будут нужны. Даже теоретически одновременное обращение в участковую, окружную избирательную комиссию и в суд, позволяет получить три бумажки для включения в списки трижды.



Но для сколько-нибудь заметного эффекта таким образом нужно включить в списки тысячи людей…



К сожалению, общая архитектура данного закона позволяет такую манипуляцию. Еще два с половиной года назад принят закон о реестре избирателей, но, ввиду того, что он «пробуксовывает» и у нас полноценного реестра на этих выборах не будет, все равно нужно с этим наводить порядок. Потому что норма, предлагаемая данным законом, может создать большую проблему.



Так же Президент оспаривает часть данного закона, которая предусматривает изменения в Кодекс об административном судопроизводстве. Прежде всего то, что протоколы подсчета голосов обжалованию в судебном порядке не подлежат.



Выписано хитро: действия и бездеятельность комиссий оспаривать можно, но итоги голосования устанавливаются протоколом, и вот именно протокол обжаловать не разрешают.



В 2004 году была громкая история в округе, если не ошибаюсь, номер сто Кировоградской области, где несколько десятков тысяч голосов были приписаны одному из кандидатов. А в данном случае, если данный закон будет действовать и такое произойдет, обжаловать это будет невозможно. И новый президент может даже пройти инаугурацию, а уже потом кто-то будет показывать копии протоколов, доказывать, что результат не отвечает действительности – но будет уже поздно...



Президент не оспаривает других положений о принципах формирования избирательных комиссий, на которые тоже было очень много жалоб, – по квотам от кандидатов, например.



Все кандидаты в президенты на сегодняшний день равны, все они могут подать своих представителей. В представлении мы не говорим об этом, но законодатель упустил другой момент: все-таки можно было бы, на мой взгляд, как эксперта, ограничить максимальный размер состава комиссий. Представим, что кандидатов будет тридцать: тогда в больших населенных пунктах состав комиссии будет достигать шестидесяти человек. Их количество целесообразно было бы ограничить и жеребьевкой определить, кто будет работать, а кто будет наблюдателями.



При рассмотрении закона это предложение подавалось.



Законодатель на это не пошел, и мы это не можем обжаловать, потому что нарушения Конституции в этом нет. Но это привело к тому, что когда ЦИК теоретически рассчитал бюджет выборов, получилось полтора миллиарда гривен.



Реально по шестьдесят человек в каждой комиссии не будет. Тем не менее бюджетный запрос подан, и если этот бюджет не будет поддержан, мы не сможем провести выборы.



Именно бюджет объемом в полтора миллиарда?



Конечно.



Часть средств предусмотрена в бюджете на этот год, но их хватит только на формирование участковых комиссий. Основные же расходы — это оплата работы членов избирательных участковых комиссий, которых, согласно расчетам Центризбиркома, будет где-то миллион восемьсот тысяч.



Повторюсь, реально их столько не будет, но у нас ведь возникает проблема с принятием Государственного бюджета Украины. Оценивая ситуацию в Верховной Раде, мы видим, что существует большая вероятность срыва бюджетного процесса. А если бюджет не принимается, то Украина живет по бюджету предыдущего года, и в январе сможет потратить лишь одну двенадцатую суммы, израсходованной в прошлом году.



Одна двенадцатая от суммы, предусмотренной на подготовку выборов в 2009 году, – это около 60 миллионов вместо нужного миллиарда! В январе 2010 года за эти деньги ничего нельзя будет сделать.



«Поиск Януковичем и Тимошенко гарантов за пределами Украины оказался не очень удачным»



Если решение Конституционного суда будет негативным по всем положениям, которые вы обжалуете, будет ли это означать возможную отсрочку выборов?



Нет. Я не думаю, что действие закона остановится. И из неофициальных переговоров с авторами закона, с профильными депутатами, работающими в комитете, я знаю, что уже сейчас началась работа над усовершенствованием неконституционных статей.



В принципе, если все будет нормально, если Раду перестанут блокировать, Конституционный суд сможет рассмотреть данный закон достаточно быстро, признать определенные положения неконституционными, и тогда ВР оперативно внесет изменения в этот закон. Я верю, что ВР изменит тогда пакетом уже и некоторые другие нормы, которые не носят прямого несоответствия Конституции, но создают проблемы.



И, думаю, эти изменения, если они будут действительно прогрессивными, Президент оперативно подпишет, и у нас выборы пройдут нормально.



Вы ожидаете, что КС сможет вынести свое решение по этому поводу уже, возможно, к концу сентября?



В то, что к концу сентября, я не верю, но…



К началу избирательной кампании 19 октября?



По ускоренной процедуре, как там точно это звучит — безотлагательно — это месяц. То есть практика показывает, что подобные дела, которые не очень сложные и по которым есть просьба рассмотреть безотлагательно, КС рассматривает за месяц.



Поскольку у нас, согласно новому закону, выборы должны начаться 19 октября, а 16 сентября уже сделано представление, вполне реально, что Конституционный суд может принять решение и Верховная Рада оперативно сможет принять новые положения закона.



Вы исключаете, что БЮТ и ПР на всякий случай готовятся и к обжалованию результатов выборов, если они окажутся невыгодными одним или другим?



Я наблюдаю в Верховной Раде большое недоверие у Партии регионов и БЮТ. С одной стороны, идут постоянные переговоры, на которых согласовываются позиции, с другой стороны, наблюдается постоянный, можно сказать, обман друг друга. Прямой обман. И именно поэтому они ищут механизмы гарантий, чтобы в случае победы одного из них другой стал премьером. Или остался премьером.



И в этом проблема. Я так понимаю, что поиск гарантов за пределами Украины оказался не очень удачным.



Это вы о Москве, или не только?



Я не хотел бы расшифровывать, чтобы политики не обижались в канун выборов.



Дальше, попытка заложить гарантии в новой Конституции была сорвана сопротивлением гражданского общества и взаимным недоверием. Именно поэтому они ищут какие-то другие новые формулы, как гарантировать друг другу взаимное ненападение и распределение должностей.



КС признал неконституционным многострадальный закон о временных следственных комиссиях. Закон, который не давал принять еще Леонид Кучма, не прошел и при Викторе Ющенко – ведь он связан с процедурой импичмента президенту, не так ли?



Все-таки задача Верховной Рады — законотворческая деятельность, а не следственная. А принятие данного закона привело к тому, что каждую пленарную неделю фактически вся пятница была забита вопросами временных следственных комиссий. Потому что принятие закона дало возможность использовать следственным комиссиям всю Верховную Раду как инструмент в решении корпоративных споров, каких-то политических разборок, и практика показала, что закон не отвечает общественным нуждам.



Но закон действовал, вето было преодолено, и только формальные признаки того, что в документах несколько напутали, позволили аннулировать закон, упразднить его действие через Конституционный суд. Потому что Конституционный суд оценивает не только содержание закона, но и порядок его принятия и порядок введения его в действие.



В последнее время это стало тенденцией в работе Конституционного суда – отменять законодательные акты даже из-за незначительных нарушений формальностей в их принятии.



Это общее юридическое правило. Если процедура не отвечает закону, то и решение не отвечает закону.



Мы можем разделить вопрос буквоедства и процедуры, и вопрос по сути. Действительно, Президент добился отмены закона, используя ошибки в бумагообороте. Если же по сути, то, во-первых, как я уже говорил, слишком уж много следственных комиссий создавалось. Даже бюджет Верховной Рады не предусматривал финансирования более чем десяти комиссий, а порой их бывало и больше. То есть их не могли обеспечить даже материально.



В то же время результат деятельности временных следственных комиссий в последнее время был почти нулевым. За последние несколько месяцев восемь комиссий закрылись потому, что срок их действия истек. Но закрылись без заслушивания финального отчета. То есть для чего они использовались? Для того, чтобы депутаты провели определенные следственные действия, получили определенную информацию – часто конфиденциальную – а потом либо глава комиссии, либо кто-то из депутатов, который активно работал в комиссии, сделал на этом пиар.



Фактически временные следственные комиссии не выполняли своих функций. Это, по-видимому, также должно стать уроком. Нужно проанализировать все-таки, почему так случилось, что институт временных следственных комиссий оказался неэффективным и политизированным, и при разработке нового закона учесть это, а не просто переголосовать тот же текст.



«Встречи с Ющенко происходят в среднем раз в две недели»



Не как сотрудник Секретариата Президента, а как эксперт и экс-председатель Комитета избирателей, что вы думаете о проекте Конституции от Президента?



В большинстве положений проект прогрессивный.



В 2000 году, скажем, тот же КИУ достаточно активно выступал против ряда положений очень похожего проекта Кучмы.



Давайте для примера рассмотрим двухпалатную систему. Практика последних месяцев работы Верховной Рады показывает, что в пользу двухпалатного парламента появился новый аргумент, которого не было, по-видимому, еще и год назад. Виктор Ющенко призывает разделить функции парламента, и функции кадровые, назначение дат выборов, ратификации — отдать сенату. Функцию же политическую, принятие, собственно, политических решений — оставить палате представителей Национального собрания.



В таком случае все эти блокирования и политические разборки остались бы в нижней палате, а верхняя палата могла бы, как минимум, принять спикера канадского парламента, которого на прошлой неделе оскорбили тем, что даже не пустили на трибуну, заблокировав ее. И принять ряд других текущих решений, которые сейчас лежат в Верховной Раде.



Опять же, в 2000 году у нас работали народные депутаты, избранные по смешанной избирательной системе. Половина депутатов была закреплена за конкретными округами, они были избраны от округов, поэтому связь с округами обеспечивалась. По состоянию на сегодняшний день у нас уже вторая каденция депутатов работает по стопроцентно пропорциональной системе, и депутаты из Киева выезжают только за пределы Украины. А сенат брал бы на себя функцию представительства регионов.



Какие вы, как эксперт, опять же, предполагаете самые вероятные пути фальсификаций на этих выборах?



Наша беда на последних выборах — прямой подкуп избирателя. Я боюсь, что это повторится. Наша проблема — все больше используется судебный ресурс, то есть решения судей, которые не всегда отстаивают верховенство права.



В целом проблемой остается неосознанный выбор. Старт кампании показал, что снова делается ставка на концерты, на глянцевую полиграфию, на внешнюю рекламу. И только Ющенко вышел с проектом Конституции, показывая, какую он хочет строить страну, какие реформы он хочет провести.



Как вы перешли работать в Секретариат? Кто первый вам позвонил, или встретился и предложил эту работу?



В этом учреждении такая практика, что подобные должности предлагает, как правило, руководитель Секретариата Президента. На то время им был Виктор Балога, но делал он свое предложение от имени Ющенко.



И он вам позвонил?



Да. Мы были довольно отдаленно знакомы с Виктором Ивановичем, хотя при встречах здоровались. Познакомились мы с ним в апреле 2004 года на «пресловутых» выборах в Мукачево.



Вы тогда оценили его, скажем так, организаторские способности?



Конечно, тогда уже было хорошо видно: человек интересный и действительно может организовать избирательную кампанию, и может руководить разными органами власти.



С тех пор при встречах мы где-то иногда общались, а потом мне сделали вот такое предложение.



Вы долго думали, соглашаться или нет?



Сделал он предложение полгода назад, подумать дал двое суток. Все-таки решение было серьезное, нужно было посоветоваться с товарищами, с которыми я работал.



Как вы отвечаете, когда вам говорят, что ваше назначение было связано со знаменитыми Тернопольскими выборами?



(Улыбается) Я отвечаю правду. То есть в Секретариате Президента вспомнили о моем существовании и о моей специальности как раз тогда, когда я комментировал события, связанные с Тернопольскими выборами. Я комментировал их так, как я считал нужным, но это просто актуализировало вопрос: а кто такой Попов и не пригласить ли его на работу?



Когда обсуждались вакансии, то рассматривались разные кандидатуры, я так понимаю – потому что вакансия представителя Президента в ВР была свободной несколько месяцев. А в это время я попался на глаза, и попался, собственно, не в коридорах, потому что не в моей привычке ходить где-то по коридорам и выпрашивать какие-то должности, а по телевизору. Довольно быстро меня нашли, спросили, не желаю ли я прийти на должность заместителя главы Секретариата Президента.



С Верой Ивановной вы нормально срабатываетесь?



С Верой Ивановной так же приятно работать.



Вы часто с ней общаетесь?



Почти ежедневно. Секретариат работает по выверенному механизму управления, есть общие совещания, есть персональные встречи – если какие-то вопросы касаются моей компетенции, или задания, или я отчитываюсь о выполнении.



А с Президентом, с тех пор как вас назначили, вы часто видитесь?



С Президентом реже, чем с прямым руководителем. Собственно, в графике Президента так же предусмотрены механизмы: подготовка каждого мероприятия курируется определенными заместителями главы Секретариата. И если это касается встречи со спикером, с какими-то фракциями, с народными депутатами, то, конечно, мы проводим консультации. Плюс некоторые вопросы, требующие привлечения половины заместителей, или половины отделов.



В среднем раз в две недели у нас происходят встречи. То есть если Рада работает в пленарном режиме, то могут вызывать через день, а если Верховная Рада на каникулах, то у нас, собственно, нет предмета для разговора.