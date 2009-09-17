18 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Финансово-экономический кризис и новая архитектура мира».



В пресс-конференции приняли участие:



-директор Института трансформации общества Олег Соскин;

-эксперт по вопросам международной безопасности Евгений Жеребецкий;

-директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.



Олег Соскін: Розкол світу вже розпочався. Ми ще цього остаточно не відчуваємо, але вже незалежні, незаангажовані аналітики про це б’ють на сполох. Але владні особи не дослухаються цього, тому що вони зайняті однією справою: дерибаном і зароблянням грошей.

В чому проявляється новий перерозподіл? Сьогодні світ змінюється. У ХХ сторіччі була двополярна система, все було зрозуміло: був Радянський Союз, були Сполучені Штати, були системи васалів, сателітів, домініонів, в основі лежали дві ідеологічні моделі. Потім все це розпалося, радянська імперія розпалася. Сполучені Штати думали, що вони будуть фактично домінуючою силою, буде монополярний світ. Але виявилось, що це утопія.

Сьогодні ми бачимо, що фактично формується система цивілізаційних базових країн. Кожна з цих країн хоче розширити свій вплив. Але якщо за часів двополярного світу там був поділ на країни впливу, то зараз ситуація змінилася. Зараз фактично кожна країна - цивілізаційний центр, вона намагається утворити на території слабкішої країни свій цивілізаційний анклав. Сьогодні ми можемо казати, що світова фінансово-економічна криза цей процес пришвидшила, переводить його у виокремлений вигляд. Сьогодні вже видно, що країни в результаті кризи набувають виокремлених якостей, які, на жаль, стають притаманні тій чи іншій державі.

Сьогодні є дві групи, які чітко вималювались. Це країни накопичувальні, які зберігають і розвивають своє багатство. Серед них є так звані цивілізаційні сегменти. А є країни неуспішні, які є фактично на узбіччі соціально-економічного світового прогресу. Це такі країни, як Україна. Це країни, які живуть за принципом «карнавальної нації» - вони все проїдають, вимагають хліба і видовищ. Україна – це класичний приклад такої нації, це невдала країна, неуспішна країна. За критеріями організації ООН нас так і визначили, ми увійшли в число сорока шести так званих невдалих, неуспішних країн.

Ми втратили свої технологічні уклади. Ми сьогодні все більше примітивізуємось. Фактично ми живемо в рамках все більше двополярної соціальної системи: 5% - це жирні коти, клани, нуворіши, і 75% - плебс, жебраки, маргінали. Нуворіши - це мільярдери, які живуть за принципом отримання задоволень. Вся інша трава живе за принципом: «день прошел - и слаба Богу», пляшку пива випив, горілкою закусив, ковбасу з’їв - це принцип життя цієї країни. Плюс – «танцуют все»: на площах розважальні концерти, видовища, естрадні влаштунки – це все притаманно карнавальним націям.

В економічному плані є дуже характерна ознака. За вісім місяців 2009 року зведений дефіцит платіжного балансу, від’ємне сальдо платіжного балансу склало 8,3 мільярди доларів. Це означає, що країна проїдає на 8,3 мільярда доларів більше, ніж вона виробляє. Ця цифра збільшується. Отже, падіння ВВП за вісім місяців склало 25%, падіння базових галузей - 28-30%, індекс промислового виробництва – 29%, дефіцит державного бюджету за півроку – 30 мільярдів гривень. Планувалось, що така цифра буде за рік. Таким чином, ми можемо сказати, що у нас іде суцільне економічне падіння і фінансові негаразди. Плюс девальвація національної валюти. Фактично гривня перетворюється в сурогатну валюту, вона вже втрачає свої функції як грошей, це засіб накопичення вже втрачений, засіб формування навіть скарбів – вже втрачений, засіб, залишається ще в такому обрізаному ущемленому вигляді, - платежу. Фактично втрачений суттєво десь на 50% - це функція вартості. Все більше гривню витісняє вільна конвертована валюта. Наші люди недурні, протягом тільки серпня місяця було покладено на депозити майже 400 мільйонів доларів. А в цей же час громадянами України було куплено на ринку валютної готівки на 820 мільйонів доларів більше, ніж продано. Сьогодні на депозитних рахунках, причому в основному люди зараз тримають свої валютні депозити не в українських банках. Тому що наші українські банки повністю дискредитували себе, їх очолюють ті ж самі бандити, які безсоромно в змові з керівництвом Нацбанку, Ющенком, вкрали у людей гроші, вивезли їх за кордон, через офшори конвертували. Ніхто покарання не поніс за це, ні власники «Укрпромбанку», ні власники «Надра», ні власники «Родовіду». Бубка був президентом банку «Родовід», пригун с шестом був президентом банку, як таке може бути в країні, тримати людину на такій посаді, яка взагалі в цьому не розуміється. Його треба вигнати, щоб працював двірником, а він очолює у нас Національний олімпійський комітет.

На депозитних золотовалютних рахунках у громадян України сьогодні понад 30 мільярдів доларів. А золотовалютні запаси НБУ складали на кінець серпня 28,8 мільярда доларів. Це означає, що у громадян України тільки на депозитних валютних рахунках в банках лежить половина золотовалютного запасу, який є у Національного банку. Отже, можна казати, що на руках у людей знаходиться мінімум 60 мільярдів доларів. Це гроші, які не працюють. Ми бачимо повну розгубленість керівництва, воно не в змозі щось вдіяти. Фактично ми на межі економічного дефолту, але ніхто про це не говорить. Основна частина телеканалів - «1+1», «ICTV», «Інтер», «Україна», «СТБ», «Новий канал» - це канали кланових корпоративних груп Пінчука, Ахметова, Коломойського, Суркіса і інших. У нас продажні ЗМІ. Не кажу всі, я кажу провідні телеканали. Вони знаходяться в руках. Вони сьогодні захопили це поле, вони витісняють канали другого рівня, які дають об’єктивні інформаційні матеріали і працюють як західні інформаційні канали. Перший ряд займають канали, які належать клановим корпоративним групам. І нічого зробити неможливо. А вони дурять, вони нас постійно в усьому дурять.

Отже, банки в руках режиму бандократії, провідні телеканали в руках режиму бандократії, основні корпорації – те ж саме. Уряд в руках кланової корпоративної групи.

Що нас чекає, якщо ми бачимо навколо себе світ, який сьогодні фактично намагається поглинути Україну? Сьогодні Китай, Ізраїль, Росія, Німеччина, США, мусульмани, всі країни, які більш-менш так чи інакше є успішними, створили свої цивілізаційні анклави в Україні. Формують свої зони впливу на території України, заробляють тут гроші, використовують українське населення як знаряддя, як «гарматне м'ясо», дешеву робочу силу, нагромаджують ресурси. Потім ставлять свої куплених, проплачених людей на відповідні посади, піднімають їх нагору, вони займають ті чи інші позиції в державному апараті і обслуговують інтереси цивілізаційного анклаву.

Що від цієї країні врешті-решт повинно залишитися? Населення зменшується на 300 тисяч осіб щороку. 13,5 мільйонів пенсіонерів, 10 мільйонів не досягли 18 років. Таким чином, 24 мільйони - це ті, хто ще не можуть працювати або вже не можуть працювати. А 22 мільйони - це ті, котрі можуть працювати. Таким чином, на одного працюючого у нас майже один непрацюючий.

Таким чином, ми можемо говорити, що Україну чекає дуже поганий сценарій. Уряд і Тимошенко не можуть вирішити питання двох банків «Надра» і «Укрпромбанка», вони не в змозі разом з Нацбанком це зробити. Отже, є величезна діра в банківській сфері, вона розростається як ракова пухлина.

Наступне. Гроші в державний бюджет не надходять. Касові розриви збільшуються. Сьогодні я спілкувався з мерією міста Нетішин, вони в казначействі не можуть проплатити свої платіжки, тому що казначейство їх не проплачує. Отже, казначейства вже користуються грошима міст. Це означає, що дірка в державному бюджеті настільки велика, що вони вже з’їдають гроші, які їм не належать, вони з’їдають гроші бюджетів міст. Це означає, що Пенсійний фонд - банкрут, це означає, що в бюджетній сфері вже грошей для цього немає.

Зрозуміло, що боротьба за Україні буде потужна ще й тому, що ми є транзитною територією, через яку ідуть енергопотоки нафти, газу, так званих матеріалів для мінеральних добрив. Необхідно зробити одну просту річ: потрібно встановити реальну ціну на транзит за користуванням нашої газової труби і поставити лічильники на Сході, щоб знати, скільки газу йде. Ніхто цього робити не буде, тому що тоді втрачається корупційна схема.

За півроку Україна спожила 24 мільярди кубометрів газу. В Росії ми взяли 8,15 мільярди, а свого газу видобули 8,4 мільярди. Ми фактично 8 мільярдів газу спожили з газових сховищ, це газ був Фірташа «УкрРосЕнерго». Це означає, що у нас не вистачає грошей, щоб закуповувати газ в такій кількості у Росії і видобувати таку кількість свого газу, щоб нам вистачало на споживання, на поточні потреби. Не кажучи вже на закачку газу в газосховища. Таким чином, там повна брехня.

Зараз у Тимошенко грошей немає. Якщо четвертий транш не надійде від МВФ, їй фактично нема чим перекредитуватися. Єдине, що вона зараз хоче - продати Одеський припортовий завод. Його продавати не можна, бо це завод стратегічного значення. Він живиться за рахунок продуктопроводу, по якому йде зріджений аміак з Тольятті. Зрозуміло, що без цього продуктопроводу цей завод нікому не потрібний. Цей продуктопровід із зрідженим аміаком Україні не потрібен, бо він іде через всю нашу територію. Тому для неї зараз це єдиний ковток, щоб закрити ще одну якусь дірку на фінансування бюджету.

Сьогодні Україна абсолютно не готова до нових викликів, до переформатування світу. Ми перетворюємося в неоколоніальний додаток інших успішних країн, які фактично вже правлять балом на нашій території.

Єдиним способом порятунку може бути тотальне усунення і перепрограмування правлячої владної верстви. Бо це все, що є на поверхні, - Президентська адміністрація, збанкрутіла Верховна Рада, Партія регіонів, Тимошенко, Литвин, Яценюки, Тігіпки, - це все треба змити. Нам треба Геракл, який зможе очистити ці авгієві стайні, це лайно треба змити. Але як це зробити, хто це зробить - це на сьогоднішній день головне питання. Завжди в кожній країні такі особи знаходились, у нас їх немає, не народила поки наша земля таких людей. Це сьогодні головна наша драма. Якщо ми не спроможні будемо це зробити, то ми втратимо Україну, бо ми у геополітичній, геоекономічній щілині. З одного боку від нас - євроатлантична цивілізація, з другого боку - євразійська. Вони на нас тиснуть. Ми наближаємося до ситуації, коли Україну по Дніпру можуть розірвати.

У мене дуже поганий прогноз щодо зими - може розпочатись війна. Дуже багато людей говорить, що Росії вона потрібна. Після того, як вчора США повністю «лягли» під Росію, Обама фактично прийняв умови Росії, двоглавого орла, то ми повинні думати, що з нами буде, ми повинні самі себе захищати. Але ні Ющенко, ні Тимошенко, ні Литвин, ні Яценюк, ні вся ця група нас захищати не будуть. Вони думають про одне: де їхні гроші? Їх гроші в євроатлантичних країнах. Вони туди втечуть, у них готові літаки і вертольоти. Вони будуть тікати зразу, а ми тут з вами залишимось.



Євген Жеребецький: Такий «оптимістичний» сценарій може закінчитись тим, що народ розбіжиться купувати сухарі.

Ні, насправді ситуація важка, але не є безнадійною. Я спробую говорити не про економіку.

Я вважаю, що треба говорити про декілька країн, стан справ яких буде істотно впливати на загальну глобальну ситуацію.

США. Вже адміністрація Буша під кінець правління починала говорити про те, що США не справляється зі своїми обов’язками єдиного центру світу. Фактично після розпаду Радянського Союзу Сполучені Штати були єдиним повноцінним суб’єктом міжнародного права. Для мене це означає, що це є суб’єкт сили, який, не консультуючись з іншими учасниками світового процесу, може розпочинати війну. Почати війну собі могли дозволити лише США. До певного часу.

І перша ознака того, що Сполучені Штати починають втрачати свою вагу, це війна в Грузії. Бо війна на Балканах велась під егідою США. А коли прийшов Обама, ця теза була серйозно розвинута і втілюється у життя.

Стратегічно це так. Бжезинський, як ви пам’ятаєте, у своїй книжці написав, що США – це імперія, яка рано чи пізно розпадеться. Але тактично різко починати своє правління з оголошення того, що «ми вже не перша країна» і що «ми будемо дбати про свої інтереси» і т.д. Кінчилось це тим, що теперішня адміністрація Сполучених штатів зробила те, що не робили останні 50 років ні одна адміністрація США. Вони фактично відмовилися від своїх стратегічних інтересів і союзників.

Чи треба це робити? Я вважаю, що ні. Тактично це абсолютно неправильно, тому що США ще дуже довго будуть країною номер один, хоча, безумовно, свої позиції вони будуть втрачати в зв’язку з тим, що США як найбільший експортер доларів фактично втрачають свою позицію номер один.

Одна з найбільш серйозних ознак цієї фінансової кризи полягає в тому, що всі серйозні гравці на міжнародній політичній сцені починають діяти відповідно до своїх первісних інстинктів. Вони захищають свої, перш за все, національні інтереси, і роблять жорстко, навіть всупереч своїм попереднім деклараціям чи програмам.

Фінансова криза виявляє всі «первісні інстинкти» усіх серйозних гравців. Всі починають захищати свої держави. Ця тенденція починає набирати обертів.

Китай. Китай – один з найбільш серйозних гравців. Після цієї кризи – а в певний момент, я думаю, ця криза може розвиватися, затихати, але вона має хронічний характер. Якщо не буде перебудована вся економічна система, коли в основу всякої діяльності людини буде ставитися не просто тупий заробіток будь-якою ціною, - якщо це не буде перебудовано, то криза буде тільки розвиватися. Проте, що всі гравці почнуть діяти таким чином, я думаю, мало надій по тій причині, що той, хто буде грати чесно, завжди програє. А той, хто буде працювати на себе, завжди буде мати фору.

Китай знаходиться в найкращій ситуації. Те, що європейці збираються зробити, - економічний лібералізм посунути вбік і взяти все під державний контроль, - в Китаї це все давно є. Більше того, в Китаї діють абсолютно по правилах гри. В Китаї іноземець не може заснувати приватне підприємство. Це повинен зробити китаєць. Більше того, якщо ти туди гроші вклав, ти інвестиції не забереш ніколи. Вивезти можна тільки товар. І абсолютно всі згодні з такими правилами гри. Це при тому, що Китай є бідна країна. Рівень життя китайця набагато нижчий, ніж рівень життя середнього українця. Першою ознакою цього є те, що китайці з великим задоволенням мігрують за кордон і осідають у нас.

Але перед Китаєм майбутнє. В будь-якому випадку найближчим часом домінація індоєвропейців, індоарійців приходить до кінця, і навіть в чисто демографічному плані: за переписом ООН, питома вага європейців у світі падає катастрофічно.

Росія. Я років десять тому написав велику статтю у журналі «Ї», №34, якої до цього часу не стидаюсь. Там я написав, чому Росія буде розпадатися і як це відбуватиметься.

Найцікавіше, що ці тенденції пригальмовані, але вони абсолютно реальні.

Перше. Це паскудний менеджмент держави. Хлопці, які прийшли керувати Росією, - це фахівці, яких вчили не будувати. Це не креативні люди. Їх вчили як за допомогою конструкції величиною з консервну банку підірвати потяг, як всипати комусь діоксину чи полонію, зруйнувати, знищити, організувати якусь диверсію. А от збудувати – мені здається, вони не вміють цього, бо їх не вчили.

Росія має площу 17 мільйонів квадратних кілометрів. Колосальна територія. Правда 69% цієї території – вічна мерзлота, непридатна до життя. Вони мають зараз офіційно 144 мільйони населення, але я думаю, що там не більше 135. Справа в тому, що державна статистика, особливо народонасення, з 2004 року є державною таємницею. Там колосальна депопуляція. Один з міністрів публічно заявив, що депопуляція в 2004 році сягла 1,7 мільйонів чоловік. Але це ж по наростаючій. В 1994 році жінки практично перестали народжувати дітей приблизно до 1998-1999 років. Тобто пік буде через 20 років. Починаючи з 2010-2014 року у них буде діра. У них проблеми з призовниками. І на кінець, у них є колосальні внутрішні демографічні проблеми, які полягають у несприятливій внутрішній міграції. Населення із Далекого Сходу, із Східного Сибіру вимивається в європейську частину. Хто приходить на їх місце? Вгадайте з трьох раз? Китайці. Якщо за кордоном на півдні в Китаї на квадратний кілометр приходиться 170-178 чоловік, з протилежної сторони, в Хабаровському краї – 13 чоловік, то ясно, куди буде потік мігрантів. Тобто вони вже не можуть контролювати свою територію.

Це офіційні дані, що четвертим населенням в Росії є китайці. І далі вони матимуть ту саму модель, яку вони будують у нас: буде у них другий за чисельністю народ в мільйонів 10 за Уралом, буде у них друга державна мова, референдум – Кримська модель, яку вони у нас так інтенсивно будують. Це буде у них.

Про менеджмент. Почалася криза і вони звернулись до простого кроку, який називається внутрішня мобілізація населення. Якщо все погано, грошей немає, працювати не хочуть, алкоголізм, смертність – і вони знаходять ворога. Це хохли, грузини і американці. Це спосіб, який веде в нікуди.

Натомість їхні міграційні проблеми вони намагаються вирішити за допомогою зовнішньої міграції.

Іран. Війна в Ірані просто неминуча з однієї простої причини: не тому, що іранці будують ядерну бомбу. Жоден з політичних режимів Ірану не відмовиться від будівництва ядерної зброї. Але бомба – це не основне. Якщо люди 50 років займаються ядерним будівництвом, то вони розуміють, що таке ядерна бомба.

Американці своїми руками знищили Ірак, який весь час протистояв з Іраном. В результати дістали на свою голову абсолютно антихристиянський, антиіудейський, антицивілізаційний проект, і тепер мають менінгіт на повну голову.

Якщо іранці таки збудують ту ядерну бомбу, вони автоматично стають центром консолідації всього мусульманського світу. І як тільки хтось зачепить Іран – а це неминуче, - як тільки бомба виявляється, Ізраїлю нічого не лишається, як тільки бомбити. Наслідки будуть просто катастрофічні – і для економіки, і для геополітики. Ормузька протока – це 20% світового видобутку нафти танкерами. Ясно, що іранці можуть потопити в цій протоці пару танкерів, і це означає, що потік – хай накоротко – припиниться. Хто буде основним постачальником нафти і газу в Європу після того?

І далі покотиться. Весь мусульманський світ стає на голову і основним антиамериканським центром консолідації буде Китай. Все. Тоді ніяка геополітика, ніякі принципи, нічого не буде. Я не думаю, що ця картина сумніша, ніж те, що розказував Олег Соскін. Але це факт.



Сергій Толстов: Є декілька моментів, які визначають ситуацію. Справді, світ дуже крихкий. Як стверджують фахівці з теорії складності, може спрацювати «ефект метелика», тобто десь в лісі Амазонії великий метелик замахає крилами, а в Японії почнеться страшний тайфун, який змиє половину Азії. Тобто чим більше посилюється економічна криза і посилюється взагалі розбалансування процесів у світі, коли звичні правила не працюють, система не стаціонарна, регуляторів нема, а ті регулятори, які є, їх великі країни намагаються використовувати в суто егоїстичних інтересах. Тому об’єктивної реальності немає, а є до певної міри конкуренція егоїзмів і велика небезпека випадковості.

Я б не казав, що світ на сьогодні настільки кризонебезпечний. У мене більш помірковані оцінки як з приводу політики американців, так і з приводу політики Росії, Китаю, Ірану, принаймні, на сьогодні. Взаємодія між цими державами досі не набула такого радикального характеру, який спричиняє пряму небезпеку війни.

Цілком очевидно, що дії російського керівництва навряд чи можна вважати свідомим прагненням провокуванням війни. Поліцейська операція в Грузії – це одне, а війна за участю потужних країн, чи Сполучених штатів, чи Китаю, чи Європи – це абсолютно інше.

Знову ж таки, Путін і Медведєв цілком очевидно, мають певні вади і цілком очевидно, що, можливо, на їхньому місці могли б бути інші люди, але це ж не людожери з кам’яного віку. І один, і інший – люди з цілком високою самоорганізацією інтелекту, які не виглядають недоумками, які не розуміють наслідки своїх дій. Скоріше, що наші кохані українські політики нагадують людей, які не можуть передбачити наслідки того, що вони кажуть чи роблять. А з приводу російського керівництва хочу сказати, що розрахунок їхніх дій дуже високий.

Так само я б не погодився з тим, що адміністрація Обами «лягла» під Росію і здала американські інтереси. Давайте будемо свідомі того, про що ми кажемо. Навряд чи Обама зможе ратифікувати договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією, який він підпише, тому що республіканці і консерватори в Америці вже підготувалися до того, щоб давати Обамі «холодний душ», вони вже приготували ситуацію і в Конгресі, і в ЗМІ, і будуть працювати над цим.

Яким чином? Поставили американці високовартісний радар в Чехії. При тому, що Асоціація мерів чеських міст підписала ряд звернень і до Буша, і до свого керівництва з приводу того, що нам не потрібен цей радар. Поставили американці цей радар, поставили росіяни ракети «Іскандер» в Калінінграді. Як тільки почнеться кризова ситуація, коли цей радар буде вивчати траєкторію запуску російської зброї, росіяни туди швиденько пустять ракету і цей радар за 10 мільярдів доларів перетвориться на купу брухту разом з пожежами і вибухами навколишньої території. Хіба це ефективне рішення з точки зору військового прагматизму? Звичайно, ні. А ракетоперехоплювачі в Польщі, після того, як радар буде знищено, будуть засліплені. Звичайно, буде наведення на якісь цілі північної Росії, однак використовувати їх ефективно навряд чи можливо. При тому, що спочатку американці хотіли розмістити десять протиракет в Польщі, але потім довести їх кількість до ста або двохсот.

Були двадцять років співіснування між Росією та Польщею, коли в Калінінграді не було ядерної зброї, коли не було високої вірогідності конфлікту. Польсько-російські відносини коливалися переважно в залежності від забаганок польської влади посилити тиск на Росію у відносинах з Європейським Союзом, чи блокувати проекти на кшталт Північного потоку. Ситуація за цих умов була досить гострою. Тобто, навряд чи ситуація в російсько-польських відносинах стала б більш гармонійною і менш конфліктною, якщо б американці розмістили там свої протиракетні озброєння. Уявіть собі, яка криза розпочалася б внаслідок цього, практично російсько-польські відносини перейшли б у фазу постійного конфлікту, який не піддається лікуванню. До речі, уряд Туска цілком логічно справляється з цими ситуаціями.

Якщо вже звертатися до того, що кажуть американські дослідники конструктивістського напряму, то анархія - це взагалі те, що в державі з нею роблять. Тобто можна зробити все ж таки відносини більш спокійними і відвернути загрозу конфлікту, а можна спровокувати ситуацію, коли ескалація конфлікту стане неминучою.

Думаю, що це стосується і українсько-російських відносин, які, навіть за умов перебування Президента Ющенка при владі, ще піддавалися лікуванню, зараз фактично вони заморожені до президентських виборів.

Оскільки я щотижнево відстежую всі перипетії української зовнішньої політики, хочу сказати, що до 2008 року українсько-російські відносини за бажанням Президента Ющенка, його Секретаріату, до речі Балога був прихильником саме такої точки зору, піддавалися лікуванню. Навіть після того, як було підписано пакет документів 2008 року, а потім Тимошенко їх зірвала з приводу плану дій на два роки, з приводу газових домовленостей і таке інше. Але після російсько-грузинської війни ці відносини не піддаються лікуванню, принаймні, до зміни осіб, або до зміни акцентів.

Навіть зараз, за умов дуже великих політичних інвестицій у відновлення діалогу з Москвою, якби така мета ставилася і зараз, якби Ющенко змінив акценти і було б зроблено через посередників певні зусилля, щоб поліпшити російсько-українські відносини, я не виключаю такої можливості, що цю сторінку можна було б перегорнути зараз.

Не слід вважати, що міжнародні відносини – це абсолютно іманентна стежка, яка не може змінити русло.

Що стосується глобального сценарію. На сьогоднішній день є декілька тенденцій, які, з одного боку, свідчать про те, що керівництво великих держав з великою пересторогою ставиться до загрози ескалації конфліктів і робить вигляд чи навіть інколи шукає способи пом’якшення відносин, принаймні, якщо адміністрація Обами бере участь в діалозі на рівні Великої двадцятки і обговорює питання про створення більш гармонійної і прозорої фінансової архітектури світу і терпить заяви російського керівництва про плани російського керівництва на Лондонський самміт Великої двадцятки в березні цього року, то це свідчить про те, що здоровий глузд присутній і усвідомлення небезпеки глобальної катастрофи справді існує.

З іншого боку, є цілий ряд чинників наразі другорядного характеру, які більш стосуються регіональних проблем, які провокують кризи. Звичайно, на сьогоднішній день є дві групи протиріч, які є фактично не вирішуваними за умов сучасної міжнародної системи.

Це американо-російські протиріччя, які стосуються не України, не програми ПРО, а засобів накопичення капіталу. Американський цикл виродився до того, що основним засобом нагромадження капіталу є фінансові механізми і створення неконтрольованого зростання грошової маси, за рахунок якої потім купуються природні ресурси, промислові активи і таке інше. Хоча керівництво й не змогло реалізувати проект внутрішньої модернізації і таким чином намагатись подолати технічну відсталість, але вони використали фінансовий ресурс через продаж енергетичної сировини для того, щоб розпочати альтернативну участь у капіталізації глобальної економіки, що робить і Китай, але в нього гроші з’явилися внаслідок розвитку виробництва продуктів широкого вжитку, якими він заполонив весь світ.

Друга група – це, власне, протиріччя між Китаєм та Заходом, які стосуються потенційної конкуренції за джерела сировини. Тобто поява конфліктних ситуацій, які стосуються Мьянми, Судану, Анголи і т.ін. – це вже початок цієї боротьби.

Якщо брати світ в цілому, то не вирішеною на сьогоднішній день проблемою є конкуренція за водні джерела та за землі, придатні для вирощування сільськогосподарської продукції. Тому що кліматичні зміни можуть призвести до дуже значних наслідків. Тобто з одного боку політичні лідери світу усвідомлюють, що є глобальні проблеми, які підлягають регулюванню. Якщо до цього ставитися байдуже, на засадах підприємницької логіки, яка зорієнтована лише на досягнення прибутку і конвертації досягнених прибутків у владу, спроможності, вплив і т.ін – то ці проблеми не вирішуються. Навіть якщо звертатися до періоду одно полярного домінування Америки на початку цього десятиліття, через те, що американська адміністрація представляла інтереси військово-промислово комплексу, їх було начхати і на кліматичні зміни, і на викиди парникових газів в атмосферу і т.ін. Приватно-підприємницька логіка заперечує ці речі.

Якщо ставити питання про те, чи регулювати ці питання, чи ні, то очевидно це потрібно. Однак це вже означає іншу капіталістичну систему, яка, принаймні, буде усвідомлювати необхідність вирішення питань, які стосуються загальнолюдських проблем, виживання цивілізації.

Є три варіанти, які більш-менш логічно випливають з теперішньої міжнародної ситуації. Це міжцивілізаційний і міжрегіональний розвал – ісламський світ, північна Америка, Європейський Союз, регіони Азії, Латинська Америка – розпочнуть вирішувати свої проблеми самотужки, закривати двері для іноземних товарів, стимулювати перетік капіталів в межах своїх регіонів.

Другий варіант – м’яка біполярна система, яка складатиметься з США, Європейського Союзу та Китаю з наявністю декількох інших потужних країн, які будуть займати ту чи іншу роль в цьому балансі.

Третій – це багатополярний варіант, але за умов певної координації діяльності.

Український сценарій в цьому сенсі, на мій погляд, виглядає абсолютно унікальним, оскільки на сьогоднішній день очевидно, що держава не вирішила жодного з принципових питань самоорганізації, які стояли з 1991-92 років. І до цих питань треба повертатися, і ставити питання від самого початку. Тому що за такої організації влади і за такого стану суспільства держава абсолютно неспроможна адаптуватися до кризових тенденцій світу. За офіційною статистикою депопуляцію України йде швидшими темпами, ніж офіційна російська статистика. Відповіді на це нема. Але, з іншого боку, нема суспільної вимоги до українського політичного класу для того, щоб відкинути абсолютно хибний шлях розвитку і поставити питання в раціональну площину для того, щоб суспільство розпочало обговорювати не дачі Януковича, одяг Тимошенко чи хворобу Ющенка, а питання організації суспільства та взагалі способів його виживання і організації життя на більш раціональних засадах.