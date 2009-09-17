Ошибка Киселева, или Крымский тупик Партии регионов

17 сентября 2009, 16:32

Виктор Янукович в очередной раз продемонстрировал, что как огня боится неприятных разговоров по поводу конфликтов в партии.

Между тем реваншистские настроения «группы Василия Киселева» в Крыму против крымского спикера Гриценко способны не только испортить настроение лидеру «регионалов» перед пятничным политсоветом, но и существенно повлиять на всю его президентскую кампанию на полуострове.
Хронология конфликта двух влиятельных крымских «регионалов»¬ ¬– Василия Киселева (народный депутат фракции ПР) и Анатолия Гриценко (спикер Верховной Рады АРК, руководитель местной фракции «За Януковича». – Ред.) выглядела так.
Первый тревожный звонок для Василия Алексеевича раздался в начале сентября, когда его принудительно «пригласили» на работу в центральный штаб партии в Киеве. Именно тогда ряд СМИ обнародовали информацию о том, что Киселева поставили перед выбором: либо он добровольно идет в отставку с должности председателя крымской республиканской организации, либо его снимет крымская партийная конференция.
В конце концов, Киселеву пришлось расстаться с должностью в Крыму, но этим его потери не ограничились. Через две недели (15 сентября) президиум политсовета Партии регионов исключил его из своего состава и рядов партии за «существенные недостатки в организации партийной работы, системные нарушения положений и требований Устава ПР, а также нанесение вреда репутации партии».
Поскольку решение об изгнании Киселева долгое время нигде не обнародовалось, это дало основание фигуранту скандала сделать заявление о том, что это - фальшивка. Кроме того, не было проведено никакое расследование со стороны контрольной комиссии, заявил он.

Однако другой член президиума политсовета ПР – Михаил Чечетов – окончательно похоронил иллюзию крымского изгнанника на возврат. Стараясь избежать излишней огласки, Чечетов сообщил, что Киселев якобы сам принял решение о выходе из партии, а президиум политсовета только его формализировал.
Такое поведение бывшего однопартийца вызвало у Киселева эмоционально-апокалиптическое заявление: «Это – неправда. Это Чечетов по поручению кого-то очень высокого вкладывает в руки пистолет, дает один патрон, и выход в этой ситуации один – застрелиться». В придачу, в среду газета «Дело» обнародовала документ, согласно которому решение об исключении Киселева из партии подписал лично Янукович.
Выбор сделан
Депутаты от Партии регионов в разговоре с корреспондентом «Главреда» крайне неохотно вспоминали эту ситуацию: одни ссылались на неосведомленность в деталях конфликта, другие намекали на противостояние Киселева с куратором партии в Крыму Василием Джарты. Последний раскритиковал намерение коллег отправить Гриценко в отставку. Но большинство опрошенных «не под запись» признались, что шансы возобновить свои позиции в партии в Киселева нулевые.
Едва ли не единственный, кто согласился откровенно говорить на эту тему, был депутат, экс-«регионал» Тарас Чорновил. По его мнению, попытки Киселева поймать Виктора Януковича на лестнице перед пятничным заседанием президиума политсовета будут тщетными. «Разве что Киселев попробует действовать нахрапом или на БТРе проломит дверь, но там его уже будет встречать Левочкин», - пошутил экс-«регионал». Ожидать защиты со стороны Януковича тоже не стоит, ведь он как огня боится таких конфликтов, поделился собственными воспоминаниями Чорновил.
Дуэль мировоззрений
Чем именно Левочкину не угодил Киселев и устроил Гриценко, Чорновил не уточнил. В то же время наш собеседник намекнул, что есть целый ряд причин: от бизнес-интересов, криминальных «разборок» в Крыму до мировоззренческого противостояния.
Не секрет, что Киселев представляет в Крыму группу, ориентирующуюся на пророссийское население. И хотя в Киеве он явно не демонстрировал этого, поддержка его кандидатуры одиозным Сергеем Цековым из «Российской общины Крыма» о многом свидетельствует.
Другое дело с Гриценко, который при своей напряженности отношений с официальным Киевом, в частности, и относительно украинизации, представляет новую элиту. Последняя не видит другого будущего для Крыма, кроме как в составе Украины. Вряд ли Янукович целеустремленно избирал между двумя мировоззрениями, скорее всего, документы на подпись об исключении Киселева ему принесли очень влиятельные люди из партии, рассуждал Чорновил.
Свято место
Между тем попытки Киселева подвинуть Гриценко с должности на заседании парламента автономии в среду закончились фиаско. Несмотря на готовность поддержать єто решение со стороны фракций Блока Куницына, КПУ и «Союза» и блокирование трибуны, Гриценко сумел открыть заседание. Последнее длилось всего лишь 48 секунд. За это время 57 из 100 депутатов проголосовали за повестку дня заседания, после чего спикер закрыл заседание. Покидая зал, Гриценко назвал блокировщиков «обанкротившимися крымскими политиками», а по поводу исключения Киселева заметил, что это «праздник для жителей полуострова».
Между тем на место Киселева в Крыму - временно исполняющим обязанности председателя крымской республиканской организации Партии регионов - уже назначен один из первых заместителей лидера крымской организации, секретарь Ялтинского горсовета Алексей Боярчук. Попытки «Главреда» связаться с ним успехом не увенчались.
В свою очередь, руководство «Российской общины Крыма» в ответ на исключение Киселева заявило о выходе из Партии регионов. Исключение коллеги они назвали «расправой» в «угоду конъюнктурщикам, находящимся у власти в Крыму».

В среду на сайте общины появилось сообщение о том, что Гриценко лоббирует интересы «водочных королей», в частности фирмы «Союз-Виктан», ведь среди принятых постановлений есть решение о поддержке предприятий ликероводочной отрасли. Так, автономия компенсирует до 70% расходов «водочных королей» на безвозвратной основе.
Сам Киселев общения с прессой избегает, обещая в пятницу созвать пресс-конференцию по результатам общения с Януковичем, на которой обнародовать все «жареные» факты.
Ранее он намекнул, что своими действиями мешает Гриценко и Александру Мельнику (депутат республиканского парламента. – Ред.) заниматься «дерибаном» в Крыму. Кроме того, экс-«регионал» обратился даже к министру внутренних дел Юрию Луценко по поводу угроз со стороны Мельника.
Киселев уверен, что исключение его из партии незаконное, ведь его даже не пригласили на заседание президиума, где разбирался этот вопрос. «Как минимум того, кого казнят, могли бы пригласить на казнь», - заявил он.
Следует напомнить, что карьера Киселева в Партии регионов начиналась достаточно удачно. После того, как партию покинула Раиса Богатырева, он даже какое-то время исполнял обязанности спикера ПР. Однако после нескольких неудачных высказываний о «снятых шапках» (табу для «донов»), и неудачного объяснения политических «пируэтов» своего руководства его заменили луганчанином Ефремовым. К тому же крымчанин Киселев никогда не был «своим» в донецко-луганской корпорации.

Дальнейшая судьба Киселева неутешительна: даже если потеря мандата ему и не угрожает, до следующих выборов ему придется найти нового лидера и партию.
Пользу из этой ситуации извлекли разве что коммунисты в лице Леонида Грача. Он уже успел заявить для СМИ, что результатом изгнания Киселева будет падение рейтинга Януковича в Крыму.
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