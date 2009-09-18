Як голосують нацменшини

У демократичних країнах є хороша передвиборна традиція – загравання з нацменшинами.

Що більший відсоток представників «нетитульних націй» мають паспорти та можливість проголосувати на виборах – то більший шанс із наближенням передвиборної кампанії несподівано побачити можновладців у єрмолках чи куфіях. Які потискають руки представникам національних громад і активно демонструють нещодавно пробуджену цікавість до інших культур. Одним словом – намагаються бути своїми для чужих



В Україні з цим ситуація дещо незвична. З одного боку – у нашій країні проживає доволі багато національностей. Представники всіх найчисленніших та деяких нечисленних пречудово почуваються у владі – так, приблизно половина з прем’єр-міністрів країни за всі роки незалежності так чи інакше походила з етнічних меншин. З іншого – «національне питання» найчастіше проявляється в єдиному цивілізаційному конфлікті «Схід–Захід». Чи то, як називають це деякі дослідники, «прорадянсько-проєвропейська свідомість». Ключові його суперечки, усі як одна, точаться навколо необхідності зберегти чи відкинути спадок радянської асиміляції – вживання російської мови, популярність Російської православної церкви, наявність чи відсутність культурної орієнтації на Росію чи екс-СРСР. Тут має вагу не стільки походження, скільки самовизначення – україномовні росіяни, буряти та євреї виступають проти російськомовних українців, румунів і знову-таки євреїв. І цю неоголошену війну вправно використовують усі ключові політичні гравці України.

Через галас цієї війни світів дії та вимоги малих національних громад не так і помітні. Але вони є. Насправді ці громади беруть активну участь у політичному житті України – і часто від їхніх голосів залежить більше, ніж результати окремих місцевих виборів. Саме тому «Главред» вирішив дослідити – наскільки «малі народи» насправді впливають на українську політику і яку роль вони готові відіграти на цих президентських виборах.

І ще: ми свідомо брали до уваги саме національні громади, а не окремих представників етнічних меншин. Інакше довелося б ототожнити, наприклад, значну політичну вагу Ріната Ахметова із впливом татарської громади. Що не зовсім відповідає дійсності. Що кажуть самі виборці?

Росіяни. Розглядати росіян (близько 8,3 мільйона осіб, 17% від чисельності населення країни) як окрему етнічну громаду просто недоречно: вони надто тісно переплетені з українцями, демонструють занадто широкий спектр політичних симпатій і не об’єднані у загальнодержавну національну громаду. Тому науковці просто не розглядають їх як «етнічний електорат» у межах нації. Інша справа, звісно, регіональний рівень. Але й тут у росіян немає жодної єдності: так, у Криму – єдиному регіоні України, де вони є національною більшістю, діють кількадесят проросійських організацій та спілок. Більше того: вони жорстко конкурують одна з одною. Деякі проросійські організації роблять великий акцент на релігійному питанні, деякі – на мовному. Поєднує їх лише електорат та абсолютна безперспективність поза регіональним рівнем. На загальнодержавному «проросійські виборці» є здебільшого симпатиками тих політичних сил, які гарантують збереження «радянського» культурного статус-кво та обіцяють підвищити статус російської мови. Себто Партії регіонів, КПУ, ПСПУ. Хоча цікаво, що це актуально здебільшого для регіонів, де росіяни становлять значну частину населення. Росіяни інших регіонів України голосують здебільшого так само, як і українці тих самих територій.

Етнічними росіянами чи напівросіянами є значна частина українського політикуму. Наприклад, виходець із Калуги, екс-прем’єр Микола Азаров.

Білоруси. Білоруси – третя за кількістю етнічна група України. Загалом їх близько 275 тисяч осіб. Є вони й у вищих ешелонах влади – найкращим прикладом, безумовно, є Віктор Федорович Янукович. Але водночас білоруси є найскромнішою та найтихішою національною групою. Фактично вони належать до найглибше асимільованих націй України. Через це говорити про якісь окремі політичні уподобання українських білорусів навряд чи коректно.

Голова Всеукраїнського союзу білорусів Ірина Оржеховська у коментарі «Главреду» підкреслила: білоруські національні організації надто далекі від української внутрішньої політики. І аж ніяк не закликають своїх членів за когось голосувати. Та й до них із такими пропозиціями ніхто не звертається. Це повністю збігається з характеристиками, які дають білоруській громаді незалежні експерти.

Молдовани. Українські молдовани – це приблизно 260 тисяч осіб, що проживають здебільшого в Одеській області. Серед колишніх та діючих українських можновладців молдовське коріння – у Сергія Тігіпка, Василя Цушка та багатьох інших. Колишній заступник губернатора Одеси Анатолій Фетеску – голова Всеукраїнської національно-культурної асоціації молдован.

«Узагалі, загравання з національними громадами зазвичай починається пізніше, якраз перед виборами, – іронізує Фетеску. – Хоча у нас були два-три місяці тому окремі представники політичних сил, пропонували спільні проекти. Не скажу, що вдало. Люди вже не вірять обіцянкам, зокрема й такого ґатунку. Та й голосують не стільки за «загальноетнічними» симпатіями, скільки за регіональними традиціями. Хоча, звісно, якщо постаратися, можна і в рамках цих регіональних традицій схилити більше представників окремого етносу на свій бік».

Кримські татари. Кримські татари – унікальна автохтонна нація України, яка вирізняється серед інших етнічних меншин. Їх кількість можна порівняти з кількістю білорусів та молдован – близько 250 тисяч.

Безумовно, якщо йдеться про «національні позиції», то у кримських татар такі є. Вони не асимільовані – понад те, у політичному сенсі вони перебувають у постійній опозиції до більшості населення свого регіону, етнічних росіян. Так само і їхні політичні погляди є прямо протилежними більшості – татари традиційно голосують за продемократичні чи проукраїнські політичні сили. Найбільша етнічна організація татар, Меджліс кримськотатарського народу, має безперечний політичний вплив у межах громади й помітну вагу у країні загалом. Традиційно вона співпрацює із Народним Рухом України. У Верховній Раді Меджліс представляють його глава та заступник глави – Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров. Перед загальнодержавними виборами організовані Меджлісом загальні збори зазвичай визначаються із найбільш корисною для кримськотатарського народу кандидатурою. Це рішення – лише рекомендація щодо голосування, але поки що її дотримувалась більшість кримчан, що приходили на вибори.

Болгари. Болгарська громада України нараховує 205 тисяч осіб, більшість з яких проживає в Одеській області. Їхня велика національна організація, «Конгрес болгар України», як виняток, пов’язана не стільки з політичною силою, скільки з фінансовою установою – голова та ініціатор створення Конгресу Юрій Граматик є водночас заступником голови правління АТ «Імексбанк». Дещо «старшою» є Асоціація болгар України під керівництвом Антона Кітте. На попередніх виборах голосування болгарської громади не сильно відрізнялося від загальних результатів по Одеській області.

Угорці. Українських угорців – 157 тисяч. Абсолютна більшість проживає у Закарпатті. До голосування вони підходять дуже практично: просто голосують за ті політичні сили, до яких входять їхні представники, і не соромляться цього. При владі угорську громаду, як і у випадку з кримськими татарами, представляють чільники найбільшої національної громади, Демократичної спілки угорців, – Іштван Гайдош та Михайло (Мігаль) Товт. Обидва – екс-нардепи, обидва кілька разів змінювали партійну приналежність – із СДПУ(о) на СПУ (у випадку Михайла Товта – через «Нашу Україну»). За словами пана Товта, після Помаранчевої революції Демократична спілка угорців ухвалила просте рішення: рекомендувати угорцям підтримати ту політичну силу, яка гарантує наявність представника громади в парламенті. Гарантії надала Соцпартія – і пан Товт на деякий час став народним депутатом від «рожевих». Наразі пан Товт – керівник Західної регіональної митниці, а пан Гайдош – мер міста Берегове.

Кого підтримуватимуть угорці зараз, поки що не відомо. Хоча б тому, що не зрозуміло, в якому форматі СПУ піде на вибори – і чи не нададуть угорцям гарантій інші політичні сили. Відомо, що наразі певну роботу з ними на Закарпатті проводить Партія регіонів.

Румуни. Українські румуни – це 151 тисяча осіб, що проживають здебільшого на Північній Буковині та Закарпатті. Вони мало асимільовані: абсолютна більшість із них називає румунську своєю рідною мовою. При владі румунів представляє голова Міжрегіо- нального об’єднання «Румунська спільнота України» Іван (Іов) Попеску. Він же – народний депутат від Партії регіонів. Саме цю партію і підтримує переважна більшість румунів. За словами Попеску, по-перше, з релігійних міркувань (більшість румунів є православними і перебувають у такій собі опозиції до греко-католиків Західної України), а по-друге – через те, що регіонали виступають за активне впровадження Європейської хартії регіональних мов. І таким чином допомагають румунам та іншим малим націям запобігти асиміляції.

Поляки. Поляків в Україні – близько 145 тисяч. Розселені вони переважно у західних областях. Серед можновладців із польським корінням можна відзначити народного депутата-«нунсівця» Павла Жебрівського. Польська громада не бере активної участі у політичному житті України – хоча і має певні симпатії. «Наша громада на Житомирщині підтримує Жебрівського, – розповідає заступник голови міської громадської організації "Польське наукове товариство у Житомирі" Сергій Рудницький. – Він відбудував нам костел і є кандидатом на посаду почесного консула Республіки Польща в Житомирі. Але ж він не визначився зі своїми симпатіями на наступних президентських виборах, тому і громада до цього не залучена. Ми з ним зустрічались два місяці тому – він зазначив, що чинного президента не підтримуватиме.

Євреї. Офіційно євреїв в Україні – лише 103 тисячі. Але це дуже приблизна цифра, адже євреї є сильно асимільованою нацменшиною. В Україні багато можновладців мають те чи інше єврейське коріння. Ще багатьох – звинувачують у цьому політичні опоненти. Прямо та з гордістю про своє коріння заявляють Євген Червоненко, Олександр Фельдман та багато інших відомих особистостей.

Загалом спектр політичних поглядів українських євреїв збігається зі спектром українців загалом. Окремі єврейські організації мають свої симпатії – але жодна з них не відображає думки всього єврейства. «Їх у нас – тільки великих – понад десять, із діаметрально різними політичними поглядами, – каже Віталій Нахмановіч. – Фельдман – із Тимошенко, Зіхельс – із «помаранчевими», Левітас – із тим, хто при владі, Рабинович – із ким завгодно. До того ж, кожен лідер, який себе поважає, має під собою щонайменше дві національні громади. Але є загальна тенденція єврейського електорату: як найбільш асимільована свого часу нацменшина євреї переважно підтримують “прорадянські” сили та позиції».

Греки. Нащадків найдавнішого етносу України зараз відносно небагато – приблизно 91,5 тис. осіб. Більшість греків України проживає в Маріуполі та навколишніх селах. В українському політикумі представників цього етносу теж небагато. Але вони все ж таки є – наприклад, народні депутати України Скудар, Джарти та Колоніарі. Найчисленніше національне об’єднання – Федерація грецьких товариств України.

«Ми давно визначилися, – каже голова Федерації Олександра Проценко-Пічаджи, – що кожен із нас є громадянином України і голосує, виходячи з особистих громадянських переконань. Ані я, ані жоден керівник якоїсь із наших 102 громад не має права на будь-які політичні заклики. Я наголошувала на цьому на Раді громадських об’єднань при Президенті – можливо, саме тому від нас відчепилися політики. Наша позиція: не треба грекам передвиборних подачок! Краще впродовж каденцій розробляйте програми зі збереження національних культур.

Чого очікувати

Чи відіграють національні громади на цих президентських виборах значну роль – залежить як від них, так і від загального розкладу сил. Нагадаємо, що на виборах-2004 кандидати у певні моменти йшли настільки близько один до одного, що навіть відносно невелика різниця могла би стати тією соломинкою, що ламає спину верблюду. Наразі більшість громад уже визначилися із симпатіями, а меншість – не має наміру з ними визначатися взагалі. Тому навряд чи спроби політиків залучити нацменшини до своєї потенційної перемоги матимуть якийсь значний ефект.

Зовсім інша справа – місцеві вибори, що пройдуть у більшості регіонів у вересні 2010 року. Тут національні громади, безумовно, відіграють велику роль. І можуть закласти основу для наступних парламентських виборів. Адже контроль над місцевими органами самоврядування – це потенційна можливість використати адмінресурс, як «неспортивно» це не звучало б.

Тож робота з нацменшинами – поле доволі благодатне. Їм не треба дуже багато – лише реалізація їхніх законних прав. А вдячними вони бути вміють. Тож, можливо, згодом ми ще побачимо і Віктора Федоровича Януковича, який смакуватиме бараниною на Курбан-Байрам, і Юлію Володимирівну Тимошенко на відкритті нового костьолу. І навіть Арсенія Петровича Яценюка у єрмолці. Чи визнають їх при цьому «своїми» – то вже інше питання.

Що кажуть соціологи

Учені стверджують: в Україні є як національні меншини, що схильні голосувати «єдиним фронтом», так і політично розрізнені, де кожен обирає за власними симпатіями. Є правило: що сильніше асимільована національність, то менше її представники схильні до «одноголосності». Це стосується, наприклад, українських росіян та євреїв. Інший полюс – кримські татари, які наразі є найбільш згуртованою та потужною – у політичному сенсі – національною громадою України.

За словами Олександра Майбороди, доктора історичних наук та експерта Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, «етнічний фактор» не дуже суттєво впливає на результати загальноукраїнських виборів. «У більшості випадків прямої кореляції немає – голосування у національних меншинах приблизно схоже на голосування якщо не у всій Україні, то у регіонах компактного проживання представників цієї меншини. Є винятки, пов’язані з окремими групами, – наприклад, угорцями, румунами, кримськими татарами. Там часто голосують за представників самої нацменшини на місцевих виборах. Фактично просто обирають людину, яка здатна ефективно обстоювати інтереси національної громади на регіональному рівні. Рідко більше, – стверджує експерт. – Розумієте, в окремих групах все одно представлено весь спектр політичних уподобань, вони не мислять однаково».

На думку багатьох спеціалістів, симпатії виборців часто залежать не від етнічних громад, до яких вони належать, а від місць їхнього компактного проживання. Так, свого часу греки Маріупольської області частково підтримували комуніста Хару, а потім, після його переходу до Партії регіонів, – власне Партію регіонів. Але на той час у Донецькій області фізично було важко не підтримувати Партію регіонів. Деякі греки на парламентських виборах голосували за Соцпартію – але тому, що працювали на «Азовсталі», а директором «Азовсталі» є Володимир Бойко, а Бойко вирішив податися до соціалістів.

Вплив етнічних організацій на окремих виборців також може бути дуже різним. Однією з проблем при дослідженні етнічних уподобань є ті самі «уявні громади». Так називають організації, які насправді не репрезентують думки значної частини власного етносу. Насправді, фактично таких у нас більшість. За невеликим винятком, загальнонаціональні етнічні спілки не є результатами загальних з’їздів представників національної меншини, а лише об’єднаннями регіональних. І у більшості випадків у нас існує кілька громад на етнос. Вони можуть підтримувати різні політичні сили чи не підтримувати жодної. Загалом слід зазначити, що більшість їхніх представників, на щастя, взяли за звичку перед виборами закликати не підтримувати якусь окрему політичну силу, а голосувати згідно з особистими політичними переконаннями.

Свій розподіл національних меншин за політичними поглядами – у історика, експерта Конгресу національних громад Віталія Нахмановіча. Він поділяє увесь спектр уподобань на дві умовні групи – прорадянську та проєвропейську. До першої, на його думку, належать румуни та угорці. До другої – кримські татари. Це пов’язано з тим, що румуни та угорці просто слідують у ключі загальних настроїв Закарпаття. А ось татари, навпаки, йдуть у протилежному загальнокримським настроям напрямку.

«Не слід переоцінювати роль офіційно зареєстрованих національних громад, – попереджає Нахмановіч. – Вони не мають жодного політичного впливу. Хоча б тому, що у них немає справжніх етнічних лідерів. У певному сенсі є хіба що один виняток – Джемілєв, але і його вплив важко оцінити об’єктивно». За словами експерта, приклад випадку, коли велика кількість громад мало впливає на думку етнічної меншини, – єврейські організації. w



Наталія ХОРУНЖА експерт Конгресу національних громад України

{1-} Чи намагаються наші політики загравати із окремими етнічними спільнотами? І чи має це якісь результати?

Радше поодинокі спроби. Системного загравання політиків із окремими етнічними громадами та групами у нас немає. За винятком п’яти: росіяни, угорці, румуни, русини та кримські татари. Росіян непокоїть насамперед мовна тема – питання російської мови, яке хвилює також і представників деяких інших національних громад. Але у випадку росіян це найбільш значимий фактор, так само, як і історичні питання.

Угорців традиційно підтримувала СДПУ(о) – через «есдека» Іштвана Гайдоша, голову Демократичного союзу угорців України. Вони мали певний вплив, але суто регіональний, на Закарпатті. І цей вплив раз у раз використовували – хоча згодом Гайдош перейшов до СПУ. У румунів є Іван Попеску – член Партії регіонів. Це не значить, що всі румуни підтримують Партію регіонів, але певний зв’язок, безумовно, є.

«Русинська карта» розкручена, але насправді не є чимось серйозним. Русинські національні громади в Україні повною мірою забезпечені усіма правами – є потенціал і можливість і для вивчення мови, і для розвитку культури. Розмови про утиски – це радше політичний момент. Отець Сидор із компанією являють собою чудовий приклад «уявної громади». Вони не є представниками більшої частини етносу, але можуть такими здаватися. Чому? Не хотілося б казати «рука Москви», але, скажімо так, певна доля допомоги сусідньої держави в тому, що русинів-сепаратистів у інформаційному середовищі більше, ніж у реальному житті, все ж таки є.

Кримські татари традиційно підтримують «Нашу Україну». Пов’язано це навіть не стільки із Меджлісом, скільки із особисто Рефатом Чубаровим та Мустафою Джемілєвим. Чи є ця підтримка насправді надійною – доволі важке запитання. Кримськотатарське суспільство зараз переживає період реформації і зміни поколінь та певну ідеологічну кризу із радикалізацією. Кого підтримають татари згодом, залежатиме від дій чільників Меджлісу.



Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, народний депутат України, лідер Меджлісу кримськотатарського народу



{2-} Чи намагаються зараз можновладці вплинути на симпатії кримських татар?

Зараз вплив не відчувається. Хоча зазвичай намагаються втручатися доволі активно. Мабуть, ще зарано. Деякі політичні сили створювали власні татарські спільноти – наприклад, БЮТ. Намагалися й регіонали, й комуністи, але у них якось... не вийшло. Ну, не сприймаємо ми їх. У татар здебільшого демократичні погляди.

А чи є якась кандидатура на президентських виборах, яку татари самі готові підтримати?

Ми визначимося на загальному з’їзді, який плануємо провести у листопаді чи грудні.

У вас є якісь прогнози щодо позиції більшості?

Визначимо голосуванням. Хоча можу заздалегідь спрогнозувати: швидше за все, ми радитимемо людям у першому турі голосувати за представників «помаранчевих», продемократичних сил. При цьому ми зазвичай не даємо якихось конкретніших рекомендацій. Так, у нас є прихильники БЮТ – і це не вважається гріхом.

А наскільки загальну підтримку забезпечує рішення з’їзду?

Як правило, 70% від тих, хто проголосував.



Іван ПОПЕСКУ, народний депутат України, голова Міжрегіонального об’єднання «Румунська спільнота України»



{3-} Безумовно, робота політиків із етнічними громадами проводиться регулярно. Її ефективність безпосередньо залежить від компактності проживання нацменшини. Що компактніше, то зручніше. Щодо конкретних нацменшин: праві партії орієнтуються на кримських татар. У Криму більшість – «ліва» та проросійська, татари до неї в опозиції, тому «праві» – за татар. Інша річ – це Одеська область, болгари та молдовани. Вони орієнтуються на тих, хто краще сприяє їм у збереженні національно-культурної самобутності – переважно за регіоналів. Угорці на Закарпатті розділилися на дві групи. Одна пішла за паном Ковачем та за Ющенком. Інша – за Товтом, Гайдошем та соціалістами. Вони зараз можуть підтримати регіоналів. Ми активно ведемо там роботу, Віктор Янукович їздив туди. Усі румуни – у Закарпатті, Криму та Одеській області – підтримують регіоналів. З двох причин. По-перше, ми прагнемо зберегти національну та культурну самобутність, зберегти мову, можливість користуватися привілеями Європейської хартії мов національних меншин. Коротше кажучи, уникаємо асиміляції. По-друге, всі румуни підтримують православ’я – ви самі могли переконатися, який ажіотаж у румунській спільноті викликав візит патріарха Кирила. У тому ж БЮТ та Турчинові ми вбачаємо загрозу поширення протестантизму, а цього нам не треба.