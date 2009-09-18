Андрей Гончарук: «Короткая встреча президентов США и Украины в Нью-Йорке может состояться»

В понедельник самолет Виктора Ющенко приземлится в Соединенных Штатах.

С чем в этом году едет на Генассамблею ООН в Нью-Йорк Виктор Ющенко, с кем планирует провести переговоры и что при случае скажет Дмитрию Медвевдеву – «Главред» расспросил у заместителя главы Секретариата Президента, курирующего на Банковой международный блок вопросов, Андрея Гончарука.



Какова программа-минимум и программа-максимум визита Президента Ющенко на сессию Генеральной Ассамблеи ООН?

Во-первых, рабочий визит Президента Украины в США предусматривает значительно более широкую программу, чем участие в работе 64-й сессии Генассамблеи ООН. Собственно, именно из-за универсальности площадки в Нью-Йорке Виктор Ющенко и принял решение посетить Соединенные Штаты.

Так, скажем, планируется выступление Президента в рамках общих дебатов Генассамблеи. Кстати, большинство вопросов, которые он намерен поднять, напрямую касаются интересов украинских граждан. Речь идет и о борьбе с морским пиратством, и о том, как лучше обеспечить региональную стабильность, включая противодействие любым посягательствам на суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность государств. Президент будет говорить и о преодолении финансового, экономического и продовольственного кризиса. О воплощении эффективной и справедливой энергетической политики.

Конечно, проинформирует, пользуясь трибуной ООН, и о наших приоритетах во внутренней и внешней политике, расскажет о ходе демократических преобразований в нашей стране. Не обойдется и без таких тем, как межэтнический мир и толерантность, чествование памяти жертв фашизма и Голодомора.

Уже известно, с кем состоятся двусторонние встречи?

Да, действительно планируется ряд двусторонних встреч с лидерами других стран. Сейчас происходит их согласование.

О ком именно идет речь?

Речь, например, о Генеральном секретаре НАТО Андерсе Фог Расмуссене, о президенте Финляндии Тарью Халоннен, о новоизбранном президенте Литвы. Работаем над встречей и с премьер-министром Швеции - страны, которая, как вы знаете, в настоящий момент председательствует в Европейском Союзе. Есть предложение по поводу встречи и с президентом Бразилии. Это важно, учитывая наши общие проекты в космической сфере.

Планируется также выступление Президента в Совете внешних отношений США. Он, как известно, хорошая площадка для дискуссии на международные темы. Кроме того, нам важно, чтобы в Соединенных Штатах лучше понимали суть внутренних процессов в Украине и наши отношения с соседними странами. Плюс к этому, состоится встреча с украинской диаспорой и завтрак с деловыми кругами. Речь идет, в частности, о руководителях ведущих американских компаний. То есть повестка дня этого визита очень насыщенная.

В эту насыщенную повестку дня вписывается встреча с президентом Обамой?

Насколько мне известно, у президента Обамы в графике вообще нет двусторонних встреч.

А как же четыре двусторонних встречи, включая российского президента Медведева?

Это из разряда неофициальной информации. Если такие встречи и будут иметь место, то они связаны с неотложными вопросами глобальной повестки дня. Если это, например, встреча с президентом Медведевым, то она будет касаться, прежде всего, нового договора о наступательных стратегических вооружениях. Точка. Известно, что его срок истекает в конце года, поэтому вопрос действительно срочный для обсуждения в президентском формате.

Вообще, у американцев есть, как вы знаете, правило, что они в статусе хозяев не проводят или почти не проводят двусторонних встреч во время Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Мы понимаем, что на нынешней ассамблее соберется 89 глав государств и 39 глав правительств, поэтому взвешивать на весах, с кем американский президент встретится, а с кем – нет, я бы не стал.

Мое ожидание сводится к тому, что короткая встреча президентов США и Украины может состояться.



Каков, и есть ли вообще, ответ Дмитрия Медведева на предложение Виктора Ющенко провести двустороннюю встречу? Насколько она вероятна в Нью-Йорке?

Еще в начале своей каденции Президент Украины Ющенко имел четкую и конкретную позицию, а именно – все вопросы, в первую очередь острые и щепетильные, необходимо решать за столом переговоров путем прямого честного и открытого диалога. Эта позиция главы государства не изменилась.

Мы даже не сомневаемся в том, что необходимость в возобновлении политического диалога на наивысшем уровне существует и у представителей Российской Федерации. Этой встречи, уверен, ждет и Европа. Поэтому украинская сторона никогда не отзывала свое предложение, оно остается в силе.

Но все же хотелось бы услышать, что Дмитрий Медведев ответил на предложение украинского коллеги о встрече?

В зависимости от того, что иметь в виду под ответом. Если ноту от МИД РФ с подтверждением времени такой встречи, то такого документа не было. И в действительности такой ноты мы и не ждали: она имела бы смысл только в том случае, если бы нужно было подтвердить встречу на уровне двусторонней президентской комиссии. Если идет речь о встрече в формате или Генассамблеи ООН, или глав-государств СНГ в Кишиневе, то тут подобные ноты не нужны.

У меня есть ощущение, что российская сторона готова к этому, единственное, что может помешать – это действительно очень плотный график и ограничение во времени.

Плотный график Медведева?

Плотный график и Медведева, и Ющенко. У Президента Ющенко он вообще переполнен. Если по времени совпадет пребывание лидеров на каком-то из мероприятий, то думаю, что оба президента по меньшей мере обменяются может не очень длительными, но приветствиями.



В процентном отношении насколько велика вероятность такой встречи по состоянию на сегодняшний день?

По состоянию на сегодняшний день в графике Президента Ющенко ее нет. Насколько мне известно, в графике президента Медведева она тоже отсутствует. В президентский график попадают подтвержденные встречи. Но опять-таки, я не исключаю такой возможности.

То есть Президент Ющенко намерен пробивать «кремлевскую стену» и улучшать отношения с Россией, несмотря на то, что времени до президентских выборов мало и еще меньше шансов на его собственное переизбрание президентом?

Сегодня мы действительно переживаем сложный период наших взаимоотношений с Россией. С одной стороны, этот период связан с нехваткой доверия, которое частично объясняется разными моделями внутреннего и внешнего развития, избранными нашими странами, а с другой – излишней и совершенно неоправданной, на мой взгляд, политизацией ряда проблем.

С какими инициативами Ющенко планирует выходить на встречу с российским коллегой?

Рецепт выхода из нынешней ситуации - вполне очевиден: обе стороны должны снять с повестки дня острые вопросы и усилить экономическое сотрудничество на всех возможных направлениях. Стороны просто не могут не учитывать то, что все 18 лет независимости Россия является основным торгово-экономическим партнером Украины. А Украина по итогам 2008 года продолжает оставаться на 5-м месте среди основных торгово-экономических партнеров РФ после Германии, Нидерландов, Китая и Италии. И наши экономики действительно тесно взаимосвязаны.

Что же касается конкретных инициатив, то многие из них уже были изложены Виктором Ющенко в его письме к президенту Медведеву. Конечно, чтобы эти инициативы реализовать, нужно сначала их обсудить на наивысшем уровне.



О каких именно проектах идет речь?

Это, в основном, проекты в области энергетики, самолетостроения и космической промышленности. А если конкретно, то речь идет, например, о создании турбореактивного пассажирского самолета Ан-148, о возобновлении серийного производства модифицированных версий Ан-124-100М-150-300 на базе военно-транспортного самолета Ан-124 “Руслан”, о сохранении кооперационных связей по производству авиационных двигателей, которые производят на “Мотор сечь”.

Также нужно говорить и о создании международных логистических центров и парков, о модернизации транспортной инфраструктуре пограничных регионов, перестройке международных транспортных аэропортов. Достаточно неплохо могли бы сотрудничать и “Трансмашхолдинг” с “Лугансктепловозом” в том, что касается производства, скажем, магистральных электровозов.

Одним словом, мы не хотим создавать никаких препятствий для наших торговых отношений.

Вы думаете, российская сторона будет готова абстрагироваться от излюбленных ею идеологических тем, и сконцентрироваться на экономике, которая в известном послании Медведева Ющенко упоминалась только в одном пункте?

Несмотря на то, что идеологические и гуманитарные вопросы занимали действительно львиную долю внимания в послании российского президента, я все же думаю, что нужно начинать с экономических вопросов, которые представляют общий интерес.

Знаете, сегодня, особенно в канун президентской кампании, есть много спекуляций по поводу того, что Россия для нас не является приоритетом. Но извините: даже за время моей работы в Секретариате Президента, не было ни одной недели, чтобы я не занимался российскими вопросами.



С Медведевым понятно: во время встречи с ним Ющенко будет концентрироваться на экономике. Какой ключевой меседж украинский Президент хочет донести до президента Обамы, если удастся с ним перекинуться несколькими репликами?

Мог бы назвать таких три ключевых меседжа для американской стороны:

Во-первых, Украина стремится и в дальнейшем развивать и углублять стратегические отношения с США на основе Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной в декабре 2008 года.

Во-вторых, Украина заинтересована в укреплении сотрудничества с США в сфере национальной безопасности и обороны, прежде всего в получении со стороны США действенных гарантий безопасности Украины.

В-третьих, Украина является эффективным партнером США в сотрудничестве по актуальным вопросам международной безопасности, в частности в области ядерного нераспространения, экспортного контроля, борьбы с терроризмом.

Хорошо, какой меседж Виктор Ющенко хочет услышать от президента Обамы?

Если коротко, то Президент Украины последовательно выступает за всестороннее развитие и углубление отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Говоря менее обобщенно – первоочередной интерес Украины заключается в вопросах безопасности и стратегической стабильности, демократических реформах, противодействии последствиям финансово-экономического кризиса.

Активизация украинско-американского взаимодействия на этих направлениях и есть лучшим "меседжем".

Какова реакция украинского Президента на отмену Соединенными Штатами своих планов по размещению элементов американской ПРО в Польше и Чехии?

Как ранее уже неоднократно заявляла украинская сторона, планы США относительно развертывания элементов ПРО в Европе непосредственно не задевают интересы Украины.

Президент внимательно следит и хорошо знаком с ситуацией. Последние события глава государства анализирует в контексте признаков практической реализации «перезагрузки» американско-российских отношений.

Не существует ли в Секретариате Президента Украины опасений, что после того, как США отменили решение, принятое предыдущей администрацией относительно Польши и Чехии, не произойдет так, что новая администрация захочет пересмотреть и некоторые положения Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, которую так же, как документы по ПРО, подписывала Кондолизза Райс?

Я бы не ставил эти документы на одни весы. Даже если руководствоваться логикой «перезагрузки» американско-российских отношений, то по Хартии со стороны российской стороны не было таких предостережений, которые существовали по поводу ПРО.

Но россияне постоянно предупреждают об интеграции Украины в НАТО, а в Хартии как раз прописано, что Соединенные Штаты поддерживают этот процесс?

Мы исходили и будем исходить из тех соображений, что позиция третьей стороны относительно членства той или иной страны в НАТО - за пределами отношений между странами-апликантами и Альянсом. И мы об этом будем говорить с генсеком НАТО.

Это можно расценивать как пожелание, которое Виктор Ющенко выразит Андерсу Фог Рассмуссену, учитывая провозглашенный последним «новый старт» в отношениях НАТО и России?

Да.

Отвечает ли действительности информация, что Украина уже предоставила агреман на приезд Джона Теффта Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине?

Обычно такие темы, как предоставление агреманов, не комментируются. Они прорабатываются с соответствующими зарубежными сторонами по стандартной процедуре МИД.



То, что Соединенные Штаты до сих пор не номинировали нового посла США в Украине, воспринимается на Банковой как задержка с назначением?

Раньше действительно было так, что американский посол приезжал в Киев, едва успевал отбыть его предшественник. Однако, учитывая, что замена посла пришлась на период ротации администрации США, я в этом особых проблем не вижу. Главное, чтобы человек, во-первых, был специалистом соответствующего уровня и с надлежащим бекграундом, а во-вторых, был известен в регионе. Виктор Ющенко как политик, который задекларировал желание идти на президентские выборы, будет корректировать свои внешнеполитические приоритеты, учитывая невосприятие среди населения таких тем, как интеграция в НАТО?

Во-первых, у нас нет тотального невосприятия членства Украины в НАТО. Вы знаете, в Испании уровень поддержки на момент членства был 17%. Референдум по этому вопросу они провели только через четыре года после того, как стали членами Альянса, и получили 52%. То есть над этим нужно работать. Другого зонтика безопасности на сегодняшний день, кроме НАТО, просто не существует.