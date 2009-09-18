Поможет ли Януковичу Осетия?

Российский фактор все более явственно набирает значение в разворачивающейся кампании по выборам Президента.

«Позаискивать» перед Кремлем в очередной раз решила Партия регионов – но не вся, а в отдельно взятом лице нардепа Анатолия Толстоухова.



Выступая на пресс-конференции в государственной думе РФ, Толстоухов сказал: «Я думаю, что после президентских выборов Украина скажет тоже свое весомое слово в отношении признания независимости этих государств (Южной Осетии и Абхазии – ред.)».



Господин Толстоухов и ранее всячески поддерживал взгляды официальной Москвы на прошлогоднюю войну на Северном Кавказе. По его мнению «поступок России был в данном случае закономерным, и она сделала то, что должна была сделать».



Между тем, заявление Толстоухова, видимо, застало врасплох его однопартийцев, которые упорно не хотели комментировать слова своего соратника. «Со стопроцентной уверенностью я могу отвечать лишь за свои заявления. А мои коллеги могут делать разные заявления», - сказала «Главреду» «регионалка» Анна Герман. Герман сообщила, что на последних заседаниях политсовета вопрос о независимости Абхазии и Южной Осетии не поднимался. От прямого ответа на вопрос «Главреда», поддерживает ли ПР признание независимости двух сепаратистских республик, госпожа Герман уклонилась, ограничившись лишь озвученными ранее Виктором Януковичем общими фразами о «недопустимости двойных стандартов» в международном праве. «Позицию нашего лидера я разделяю, более того, его позицию в нашей партии все поддерживают всегда», - продекламировала Герман.



Стоит отметить, что позиция лидера «бело-голубых» по этому вопросу пережила некоторые трансформации в течение года - с момента признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008-го. Тогда Янукович выступил с полной и безоговорочной поддержкой Кремля в этом вопросе. «Считаю, что Украина должна принять волеизъявление народов Южной Осетии и Абхазии и признать их независимость», - заявил тогда Янукович.



Вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии год назад потрепал саму Партии регионов. Через несколько дней после заявления Януковича секретарь Совета национальной безопасности и обороны и тогда еще член политсовета Партии регионов Раиса Богатырева, пребывая в США, заявила, что позиция лидера ПР относительно независимости северокавказских республик является его единоличной, а коллективное решение партии может быть другим. Наказание последовало незамедлительно: собранный в тот же день Политсовет ПР исключил Богатыреву из партии, а зампредседателя фракции ПР в парламенте Александр Ефремов заверил общественность, что заявление Януковича является «консолидированной точкой зрения Политсовета ПР».



Однако, ощутив всю мощь обрушившейся на него с разных сторон беспощадной критики, Виктор Федорович смягчил тональность высказываний, сосредоточившись на аргументе о пресловутых «двойных стандартах» и кивая на Косово, независимость которого была признана международным сообществом.



С тех пор прошел год и вот в преддверие президентской кампании в Партии регионов вновь взялись за старое.



Оппоненты «регионалов» склонны считать заявление Толстоухова обыкновенной провокацией и предвыборным пиаром. «Высказывания Толстоухова являются популистскими, опасными и бездумными», - сказала «Главреду» народный депутат от «Нашей Украины» Ирина Геращенко.

Вместе с тем, заявление «регионала» вряд ли стоит считать случайным. Так, в частности, считает президент Института национальной стратегии (Москва) Станислав Белковский. «Подобная радикализация позиции по вопросу Абхазии и Южной Осетии направлена на мобилизацию ориентированного на Россию электората, который в последнее время уже не так предан Партии регионов, как раньше», - сказал Белковский. С ним вполне согласен и президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. «Тот электорат, для которого хорошие отношения с Россией очень важны, такие заявления вполне поддержит. Но проблема состоит в том, что умеренный электорат, к примеру, центральных регионов страны, склонный поддержать на выборах Виктора Януковича, после таких высказываний его однопартийцев вполне может от этого отказаться. Впрочем, существенных количественных электоральных потерь от этого не будет, главным является прежде всего момент мобилизации лояльных ПР избирателей», - говорит Жданов.



Эксперты сходятся во мнении, что основным адресатом заявлений Толстоухова являются не украинские избиратели, а российская элита. «Это заявление является попыткой замкнуть на Януковиче поддержку Кремля, который за прошедшие годы к нему существенно охладел. И пока что Тимошенко представляется более выгодным для Кремля кандидатом, потому что она может влиять на важные для российского бизнеса вопросы, в частности, отстоять интересы российских промышленно-финансовых групп в вопросе приватизации Одесского припортового завода», - считает Станислав Белковский.



Такого же мнения придерживается и польский эксперт из Института международных дел Анджей Шептицкий. «Важнейшая роль России в президентской гонке стала очевидной с момента появления широко известного видеообращения президента РФ Дмитрия Медведева. В то же время, Россия даже в неофициальном порядке еще не определилась, кого именно поддержит на выборах, и заявление Толстоухова стоит воспринимать как один из элементов борьбы за ее поддержку», - считает пан Шептицкий.



Опрошенные «Главредом» эксперты разошлись во мнениях, нанесет ли заявление Толстоухова вред международному имиджу Украины. «Такие высказывания украинских политиков вполне могут осложнить отношения Украины с Европейским союзом, с США, с Грузией в первую очередь. Нельзя вести себя, как слон в посудной лавке», - считает Игорь Жданов. А вот по словам Станислава Белковского, «Запад уже хорошо знает Виктора Януковича и знает, чего от него можно ожидать, а отношения с Украиной выстраивает исходя из действий ее власти, а не оппозиции». «К тому же, я более чем уверен, что в случае прихода к власти ни на какое признание Абхазии и Южной Осетии Виктор Янукович не пойдет», - добавил Белковский.