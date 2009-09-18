Россию ждет второй государственный язык - китайский

«Главред» попросил поделиться своими прогнозами о будущей картине мира и роли Украины в ней директора Института трансформации общества, эксперта по вопросам международной безопасностии директора Института политического анализа и международных исследованийПредлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Главреда».: «В ХХ столетии была двополярна система, все было понятно: был Советский Союз, были Соединенные Штаты, была система вассалов, сателлитов, доминионов, в основе лежали две идеологические модели. Потом все это распалось, советская империя распалась. Соединенные Штаты думали, что они будут фактически доминирующей силой, будет монополярный мир. Но оказалось, что это утопия.Сегодня мы видим, что фактически формируется система цивилизационных базовых стран. Каждая из этих стран хочет расширить свое влияние. Но если во времена двуполярного мира было деление на страны влияния, то теперь ситуация изменилась. В настоящий момент фактически каждая страна - цивилизационный центр, она пытается образовать на территории более слабой страны свой цивилизационный анклав. Сегодня мы можем говорить, что мировой финансово-экономический кризис ускорил этот процесс и переводит его в отдельный вид».: «Сегодня есть две группы четко вырисовывавшихся стран.1.Страны накопительные, которые берегут и развивают свое богатство. Среди них есть так называемые цивилизационные сегменты.2.Страны неуспешные, которые фактически находятся на обочине социально-экономического мирового прогресса. Это такие страны, как Украина. Это страны, которые живут по принципу «карнавальной нации», - они все проедают, требуют хлеба и зрелищ. Украина – это неудачная страна, неуспешная страна».«Мы утратили свои технологические уклады. Мы сегодня все больше примитивизируемся. Фактически мы живем в рамках все больше двуполярной социальной системы: 5% - это жирные коты, кланы, нувориши, и 75% - плебс, попрошайки, маргиналы. Нувориши - это миллиардеры, которые живут по принципу получения удовольствий. Вся остальная трава живет по принципу: «день прошел - и слабая Богу», бутылку пива выпил, водкой закусил, колбасу съел - это принцип жизни этой страны. Плюс – «танцуют все»: на площадях развлекательные концерты, зрелища, эстрадные программы – это все присуще карнавальным нациям».«Банки в руках режима бандократии, ведущие телеканалы - в руках режима бандократии, основные корпорации – то же, правительство в руках клановой корпоративной группы.Что нас ожидает, если мы видим вокруг себя мир, который сегодня фактически пытается поглотить Украину? Сегодня Китай, Израиль, Россия, Германия, США, мусульмане, все страны, которые более-менее так или иначе являются успешными, создали свои цивилизационные анклавы в Украине. Формируют свои зоны влияния на территории Украины, зарабатывают здесь деньги, используют украинское население как орудие, как «пушечное мясо», дешевую рабочую силу, накапливают ресурсы. Потом ставят своих купленных, проплачених людей на соответствующие должности, поднимают их наверх, а те обслуживают интересы цивилизационного анклава».: «Сегодня Украина совершенно не готова к новым вызовам, к переформатированию мира. Мы превращаемся в неоколониальное дополнение других успешных стран, которые фактически уже правят балом на нашей территории.Единственным способом спасения может быть тотальное устранение и перепрограммирование правящего властного слоя. Нам нужен Геракл, который сможет очистить эти авгиевые конюшни, смыть это дерьмо. Но кто это сделает? Это на сегодняшний день главный вопрос. Не родила пока наша земля таких людей, и это сегодня главная наша драма. Если мы не в состоянии будем это сделать, то мы потеряем Украину».«Мы приближаемся к ситуации, когда Украину по Днепру могут разорвать».«У меня очень плохой прогноз относительно зимы - может начаться война. Очень многие люди говорят, что России она нужна. После того, как вчера США полностью «легли» под Россию, Обама фактически принял условия России, мы должны думать, что с нами будет, мы должны сами себя защищать. Но ни Ющенко, ни Тимошенко, ни Литвин, ни Яценюк, ни вся эта группа нас защищать не будут. Они думают об одном: где их деньги? Их деньги в евроатлантических странах. Они туда убегут, у них готовы самолеты и вертолеты. Они убегут, а мы здесь с вами останемся».: «В действительности ситуация тяжелая, но не безнадежная. Я считаю, что нужно говорить о нескольких странах, положение дел которых будет существенно влиять на общую глобальную ситуацию».«Финансовый кризис обнажает все «первобытные инстинкты» всех серьезных игроков. Все начинают защищать свои государства. Эта тенденция начинает набирать обороты».«США. Уже администрация Буша на исходе правления начинала говорить о том, что США не справляется со своими обязанностями единого центра мира. Фактически после распада Советского Союза Соединенные Штаты были единственным полноценным субъектом международного права. Для меня это значит, что это субъект силы, который, не консультируясь с другими участниками мирового процесса, может начинать войну. Начать войну могли себе позволить только США. До определенного времени.И первый признак того, что Соединенные Штаты начинают терять свой вес, - это война в Грузии. Потому что война на Балканах велась под эгидой США».«Нынешняя администрация Соединенных Штатов сделала то, что не делала последние 50 лет ни одна администрация США. Они фактически отказались от своих стратегических интересов и союзников.Нужно ли это делать? Я считаю, что нет. Тактически это абсолютно неправильно, потому что США еще очень долго будут страной номер один, хотя, безусловно, свои позиции они будут терять в связи с тем, что США как крупнейший экспортер долларов фактически теряют свою лидерскую позицию».: «Китай в самой лучшей ситуации. То, что европейцы собираются сделать, - экономический либерализм отодвинуть в сторону и взять все под государственный контроль, - в Китае уже давно есть. Более того, в Китае действуют точно по правилам игры. В Китае иностранец не может учредить частное предприятие. Это должен сделать китаец. Более того, если ты туда вложил деньги, ты инвестицию не заберешь никогда. Вывезти можно только товар. И абсолютно все согласны с такими правилами игры. Это при том, что Китай бедная страна. Уровень жизни китайца намного ниже, чем уровень жизни среднего украинца. Первым признаком этого является то, что китайцы с большим удовольствием мигрируют за границу и оседают у нас.Но у Китая есть будущее. В любом случае в ближайшее время доминирование индоевропейцев, индоарийцев придет к концу, и даже в чисто демографическом плане: по переписи ООН, удельный вес европейцев в мире падает катастрофически».: «Россия распадется». «Первая причина - это плохой государственный менеджмент. Ребята, которые пришли руководить Россией, - это специалисты, которых учили не строить. Это не креативные люди. Их учили, как с помощью конструкции величиной с консервную банку взорвать поезд, как подсыпать кому-то диоксин или полоний, разрушить, уничтожить, организовать какую-то диверсию. А вот построить – мне кажется, они не умеют этого, потому что их не учили.Россия имеет площадь 17 миллионов квадратных километров. Колоссальная территория. Правда, 69% этой территории – вечная мерзлота, непригодная к жизни. У них сейчас официально 144 миллиона населения, но я думаю, что там не больше 135. Дело в том, что государственная статистика, особенно народонаселение, с 2004 года - государственная тайна. Там колоссальная депопуляция. С 1994 по 1998-99 годы женщины практически перестали рожать детей, то есть начиная с 2010-2014 года у них будет дыра.У них проблемы с призывниками. И наконец, у них есть колоссальные внутренние демографические проблемы, которые заключаются в неблагоприятной внутренней миграции. Население с Дальнего Востока, из Восточной Сибири вымывается в европейскую часть. Кто приходит на их место? Угадайте с трех раз? Китайцы. Если за рубежом на юге Китая на квадратный километр приходится 170-178 человек, с противоположной стороны, в Хабаровском крае – 13 человек, то ясно, куда будет поток мигрантов. То есть они уже не могут контролировать свою территорию».«Четвертым населением в России являются китайцы. И дальше они получат ту же модель, которую они строят у нас: будет у них второй по численности народ в миллионов десять за Уралом, будет у них второй государственный язык, референдум – Крымская модель, которую они у нас так интенсивно строят».: «Война в Иране просто неминуема по одной простой причине: не потому, что иранцы создают ядерную бомбу. Ни один политический режим Ирана не откажется от создания ядерного оружия. Но бомба – это не основное».«Американцы своими руками уничтожили Ирак, который все время противостоял Ирану. В результате получили на свою голову совершенно антихристианский, антииудейский, антицивилизационный проект, и теперь имеют менингит на всю голову.Если иранцы таки создадут эту ядерную бомбу, они автоматически станут центром консолидации всего мусульманского мира. И как только кто-то тронет Иран – а это неминуемо, - как только бомба проявится, Израилю ничего не остается, как бомбить. Последствия будут просто катастрофическими – и для экономики, и для геополитики. Ормузский пролив – это 20% мировой добычи нефти танкерами. Ясно, что иранцы могут потопить в этом проливе пару танкеров, и это значит, что поток – пусть ненадолго – прекратится. Кто будет основным поставщиком нефти и газа в Европу после этого?И дальше покатится. Весь мусульманский мир встанет на голову и основным антиамериканским центром консолидации будет Китай. Все. Тогда никакая геополитика, никакие принципы, ничего не будет».: «Действительно, мир очень хрупок. Как утверждают специалисты по теории сложности, может сработать «эффект бабочки» - где-то в лесу Амазонии большая бабочка замашет крыльями, а в Японии начнется страшный тайфун, который смоет половину Азии». «Объективной реальности нет, есть в известной степени конкуренция эгоизмов и большая опасность случайности».«Я бы не говорил, что мир сегодня настолько кризисоопасный. У меня более умеренные оценки как по поводу политики американцев, так и по поводу политики России, Китая, Ирана, по крайней мере, на сегодняшний день. Взаимодействие между этими государствами до сих пор не приобрело столь радикального характера, который влечет прямую опасность войны.Вполне очевидно, что действия российского руководства вряд ли можно считать сознательным стремлением к провоцированию войны. Полицейская операция в Грузии – это одно, а война при участии мощных стран – то ли Соединенных Штатов, то ли Китая, то ли Европы – это совершенно другое.Опять же, у Путина и Медведева вполне очевидно есть определенные ошибки и вполне очевидно, что, возможно, на их месте могли бы быть другие люди, но это ведь не людоеды из каменного века. И один, и другой – люди с высокой самоорганизацией интеллекта, которые не выглядят недоумками, не осознающими последствий своих действий. Скорее, наши «любимые» украинские политики напоминают людей, которые не могут предусмотреть последствий того, что они говорят или делают».: «На сегодняшний день есть несколько тенденций, которые, с одной стороны, свидетельствуют о том, что руководство больших государств с большой опаской относится к угрозе эскалации конфликтов и делает вид или даже порой ищет способы смягчения отношений». «С другой стороны, есть целый ряд факторов теперь второстепенного характера, которые больше касаются региональных проблем, провоцирующих кризисы».«На сегодняшний день есть две группы противоречий, фактически не разрешимых в условиях современной международной системы.1.Американско-российские противоречия, касающиеся средств накопления капитала. Американский цикл выродился до того, что основным средством накопления капитала являются финансовые механизмы и создание неконтролированного роста денежной массы, за счет которой потом покупаются природные ресурсы, промышленные активы и все прочее. Хотя руководство и не сумело реализовать проект внутренней модернизации и таким образом пытаться преодолеть техническую отсталость, но они использовали финансовый ресурс через продажу энергетического сырья для того, чтобы начать альтернативное участие в капитализации глобальной экономики, что делает и Китай, но у него деньги появились в результате развития производства продуктов широкого потребления, которыми он заполонил весь мир.2.Противоречия между Китаем и Западом, касающиеся потенциальной конкуренции за источники сырья. То есть возникновение конфликтных ситуаций, касающихся Мьянмы, Судана, Анголы и т.п., – это уже начало этой борьбы.: «Есть три варианта, более-менее логично вытекающие из нынешней международной ситуации.1.Межцивилизационный и межрегиональный развал – исламский мир, Северная Америка, Европейский Союз, регионы Азии, Латинская Америка – начнут решать свои проблемы самостоятельно, закрывать двери для за товаров, стимулировать переток капиталов в пределах своих регионов.2.Мягкая биполярная система, состоящая из США, Европейского Союза и Китая с наличием нескольких других мощных стран, которые будут играть ту или иную роль в этом балансе.3.Многополярный вариант, но при условиях определенной координации деятельности.Украинский сценарий в этом смыслена мой взгляд, выглядит совершенно уникальным, поскольку на сегодняшний день очевидно, что государство не решило ни одного принципиального вопроса самоорганизации, которые стояли с 1991-92 годов. К этим вопросам нужно возвращаться, потому что при такой организации власти и при таком состоянии общества государство абсолютно неспособно адаптироваться к кризисным тенденциям мира».«Нет общественного требования к украинскому политическому классу, с тем чтобы отвергнуть абсолютно порочный путь развития и поставить вопрос в рациональную плоскость для того, чтобы общество начало обсуждать не дачи Януковича, одежду Тимошенко или болезнь Ющенко, а вопросы организации общества и вообще способы его выживания и организации жизни, на более рациональной основе».