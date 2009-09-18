Продолжение Ющенко и Конец Медведева

Наличие общего или различного между действующими президентами Украины и России в данном контексте – это не вопрос предсказания судьбы Ющенко и Медведева, поиска аналогий с премьерами-конкурентами (Путин-Тимошенко) или осмысления перспектив двусторонних российско-украинских отношений, в краткосрочной или долгосрочной перспективах.

Обозначенный сравнительный анализ – это, прежде всего, способ понимания политических реалий. Как говорил Хосе Ортега-и-Гассет, сравнение – это пинцет для схватывания сути. Процедура смены власти - это в своем роде «политический оператор», связывающий воедино прошлое и будущее, независимо от того, остается у власти или нет действующий президент. Важно, как и при каких обстоятельствах, он уходит или остается, и какой он оставляет или продолжает развивать страну. А о предстоящих президентских выборах говорят сегодня не только в Украине, где они состоятся через полгода, но и в России – хотя до 2012 года еще далеко. От обратного Собственно, говорить о какой-либо общности и точках соприкосновения между Украиной и Россией на уровне действующих президентов не приходится. Личный диалог существует в формате политико-эпистолярной практики, когда «раз в год президент Медведев пишет письмо президенту Ющенко». Что же касается межгосударственных отношений, то разобщающего в области «политического» между Украиной и Россией (в отличие от экономики, где оба государства находятся на примитивном уровне) несоизмеримо больше. Во-первых, принципиально различные государственные модели и политические системы обеих стран, а также направления эволюции этих моделей: Россия движется в сторону закрепления авторитарной модели, Украина - к полицентричности власти. Во-вторых, разные идеологические векторы государственности. Украина пытается строить национальный проект государства, путем противопоставления украинского государственного проекта идее и образу «младшей сестры России». РФ, по крайней мере, на пропагандистском уровне, - проект империи, по принципу инерции постсоветской легитимности. В-третьих, разные механизмы прихода во власть президентов Украины и России, а, значит, - и ресурсы легитимации как лидеров государства. Ющенко стал президентом как оппозиционер, опирающийся на мнение народа, Медведев – как преемник Путина, опирающийся, прежде всего, на элитный консенсус. В-четвертых, разные политические режимы. В Украине базовыми и определяющими логику процессов являются свобода слова и политическая конкуренция, в России – интересы элитных групп. В России политическое начало является производным от начала экономического, в Украине - скорее, наоборот. Украина Ющенко пошла по пути идеологического оформления и закрепления власти (темы национальной идентичности, языка, культуры, голодомора, НАТО и.д.). Россия Путина-Медведева сделала ставку на внеидеологическую мобилизацию элит, в первую очередь, вокруг экономических интересов и больших проектов (темы гаранта энергобезопасности Европы, приобретения крупных объектов собственности на ближнем и дальнем зарубежье и т.д.). И, тем не менее, на фоне этой разности и для Ющенко, и для Медведева как президентов актуален один и тот же вопрос – политического будущего. Даже если у первого все (в смысле президентский срок) уже заканчивается, а у второго - только начинается (полтора года президентства – незначительный срок для России). И это еще вопрос, что лучше – быть «хромой уткой» в Украине или всесильным правителем в России. Равно, как и то, что лучше - российская стабильность или украинский хаос. Украина. Ющенко. Без власти, но с перспективой Собственно, с Виктором Ющенко все понятно. Он уходящий президент, и его победа на предстоящих президентских выборах обоснованно видится нереальной всем. Возможно, даже, ему самому. Роль действующего президента в избирательной кампании сводится либо к добровольному тихому уходу от власти, либо к игре «за» или «против» одного из трех главных претендентов на президентский пост – Януковича, Тимошенко, Яценюка. Что-то типа: навредить Тимошенко, принять Януковича как меньшее зло (по сравнению с Юлией Владимировной) или поддержать Яценюка как возможность быстрого возврата во власть. Другое дело, что отсутствие президентской перспективы на ближайших выборах не означает отсутствие политической перспективы как таковой. В украинской политической реальности победитель может очень быстро власть потерять. А если учесть наличие экономического кризиса, необходимость внесения изменений в Конституцию (так как действующий вариант, подразумевающий двоевластие «президент-премьер», приводит к усугублению политических конфликтов, поскольку изначально был рассчитан на присутствие на высших постах представителей одной партии или группы), перспективу плановых местных и возможных внеочередных парламентских выборов, в общем, подвижность политической системы, то набор политических возможностей может сойтись с политическими шансами у ряда политиков, включая Ющенко. Но главное – это то, что Виктор Андреевич уходит с президентского поста свободным гражданином свободной страны. И это огромное достижение. В этом смысле Ющенко уже сыграл свою роль в истории. Потому что ни Кравчук, ни Кучма не были до конца уверены в том, что смогут избежать преследований, и уцелеют с приходом новой власти. И если бы в 2004 году к власти пришел не Ющенко, не факт, что Кучма остался бы неприкосновенным. Янукович мог бы отомстить за все унижения единого кандидата от власти, когда его на стадии выборов склоняли к добровольной отдаче части власти в виде политреформы. Если же гипотетически предположить, что на месте Ющенко оказалась Тимошенко, она могла бы привлечь Кучму к юридической ответственности, демонстративно, с целью обеспечения себе народной любви на долгие годы. В постмайданный период сложилась политическая культура (несмотря на наличие экономических проблем и огромного количества политических конфликтов), которая дает Ющенко основания для уверенности: ему как гражданину не грозит политическая месть будущего президента. То, что Украина свободная страна, - пожалуй, главный итог за 18 лет независимости. Россия. Медведев-Путин. С властью, но без перспективы Другое дело – Дмитрий Медведев. Он только в начале президентского пути. С одной стороны, у него все только начинается. Укрепление на посту президента, постепенное получение контроля над политикой и экономикой и другие процессы, сопровождающие становление любого лидера. А с другой, – очевидно, что в России назрела перестройка. В условиях кризиса сама по себе стабильность как главный лозунг власти на протяжении последних десяти лет не гарантируют ни разрешения обнажившихся во время экономического кризиса проблем, ни стабильности государства, ни тем более – его развития. Россия не разваливается, но неизбежно ослабевает. Но ни Путин, ни Медведев революции сверху не объявят. Какой бы либеральной ни была публичная позиция президента (имеется в виду его недавняя статья в «Газете.ру» о необходимости модернизации и демократизации), есть все предпосылки считать, что она останется не более чем декларацией. Потому что у Кремля, на самом деле, нет реальной мотивации для проведения серьезных преобразований. Во-первых, нынешней элите кажется, что ничего страшного не происходит. Она считает, что все по-прежнему под контролем - и виртуальное, и реальное. Никаких системных катастроф, происходящих в разных регионах страны из-за изношенности инфраструктуры, она не чувствует. А в выходе из кризиса делает ставку на инерционный сценарий развития. Самое страшное – территориальный распад – России пока что не грозит. А значит, можно особо не напрягаться. И, как это ни странно, целостность страны поддерживает не столько политическая стабильность, сколько огромное пространство РФ. Конфликты в моногородах перманентно возникают, но большая протяженность России, к счастью, не позволяет им охватить всю страну. Они не соединяются друг с другом. Грубо говоря, 100 километров порядка уравновешивают 10 километров дестабилизации. Маленькие протестные очаги просто физически не могут перерасти в один большой конфликт. Во-вторых, главный вывод, который российские правители вынесли из истории, - реальную демократизацию проводить нельзя, потому что такая демократизация чревата крушением российской государственности. Поэтому и Путин, и Медведев руководствуются правилом «чем меньше изменений – тем надежней». В-третьих, Путин и Медведев представляют одно «политическое целое». В том смысле, что они являются представителями одной и той же элиты. И чтобы начать изменения, фактически, надо признать курс предыдущих десяти лет ошибочным и провозгласить новый. А поскольку ответственность у президента и премьера взаимная, никаких резких движений никто из них не сможет предпринять. Иначе возникнет опасность того, что если падет один лидер – вместе с ним падет и второй. В этом смысле, Путин действительно прав, говоря, что он и Медведев «одной крови». В-четвертых, российский «властный тандем» не самостоятелен в своих действиях. Путин и Медведев представляются в глазах общественности великими демиургами и всевластными правителями. Им приписывают или ницшеанскую волю к власти, как некую имманентную характеристику. Или – происхождение из недр КГБ как залог силы. Меньше всего обращают внимание на бюрократические и бизнесовые корни правящего «тандема». Между тем, они оба являются порождением сложившейся в середине 90-х и существующей сейчас политической системы, и именно ее логике полностью и всецело подчинены их поступки. Ни Путин, ни Медведев фактически не избраны народом на свободных выборах (мнение народа как формальность лишь закрепляет выбор элит). И, как недвусмысленно высказался Путин во время заседания клуба «Валдай», и в 2012 году всенародно избранный (по конституции РФ) президент будет результатом договоренностей между политиками. Нынешних руководителей России выдвинула система, а значит – они не смогут ее изменить. Они бюрократы и функционеры, и в принципе не могут принимать решения, противоречащие интересам бюрократии и крупного бизнеса как ключевых субъектов политического настоящего. В этом их отличие от настоящих авторитарных лидеров персоналистских режимов, воля и только воля которых является руководством к действию. Путин и Медведев - рабы и заложники системы, вырваться из которой не в силе. Система сильнее их. Поэтому, не конкуренция между президентом и премьером (что является одним из важных факторов развития политической ситуации в Украине) будет определяющей на выборах в 2012 году. А способность российской политической системы справиться с внешними и внутренними вызовами. Альтернатива – политического курса, элит, лидера - в России актуализируется только тогда, когда рушится вся политическая система. Поэтому у России в истории было несколько сломов государственности. В этом смысле, лучше быть «хромой уткой» как Виктор Ющенко в демократическом государстве, чем всесильным лидером как Дмитрий Медведев в государстве авторитарном. Потому что во втором случае можно погибнуть под обломками системы.