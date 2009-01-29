Тимошенко – за соломенные брикеты

На вчерашнем, очередном, заседании Кабмина Юлия Тимошенко пообещала, что отныне такие собрания будут проходить еженедельно, и на них с презентациями своих проектов будут выступать руководители украинских регионов, мэры городов и инвесторы, которым есть что предложить этим самым руководителям и мэрам. Первым свои проекты сегодня презентовал сумской губернатор Николай Лаврик. Они были посвящены актуальнейшей после недавней газовой войны теме – энергосбережению. Главная идея Лаврика – использование в качестве альтернативного топлива соломы, коей в его (и не только) области после уборки урожая скопилось предостаточно. Современные технологии позволяют превратить это сырье в брикеты, пригодные для использования в качестве топлива. Сумской губернатор поведал об агитационной работе, которую областная власть проводит по селам, и об очередях, в которые выстраиваются за соломенными брикетами сагитированные крестьяне. По окончании доклада Тимошенко поблагодарила Лаврика за презентацию этого проекта и пообещала, что правительство будет всячески содействовать распространению этого опыта на другие регионы Украины.