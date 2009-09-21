Fair play без правил

21 сентября 2009, 17:31

Английская пословица гласит «Если правила игры не позволяют выигрывать, джентльмены меняют правила».

Украинские леди и джентльмены меняют правила политической игры столь энергично, что практически полностью теряется смысл, а «площадка для игры» рискует оказаться либо заброшенной, либо переоборудованной под более перспективное времяпрепровождение.

Глобализация и возможность получать информацию о происходящем в мире играют плохую шутку с молодыми демократиями. Государства, которые несколько десятилетий строили социализм с разной степенью человечности его лица, переживают болезненные трансформации внутреннего устройства уже два десятка лет. Центральноевропейские страны сумели интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры, этим же путем пошли страны Балтии. Их обвиняют в выплясывании под дудку Вашингтона. Россия традиционно ищет свою стезю – тандемократия, газ, государственность. Украина оказалась не на распутье – ее внутренняя политика обуславливает превращение страны в «серую зону» Старого Света.

Есть серьезные опасения, что ведущие украинские политики (будем использовать привычные определения) никогда не слышали емкое выражение Адама Пшеворского «Демократия - определенность процедур при неопределенности результатов». Со вторым компонентом в Украине дела обстоят, в общем-то, неплохо. Политические процессы в нашей стране сильны своей непредсказуемостью, доходящей до абсурда. Проблема в другом: «слуги народа» пытаются переписать правила игры, законы, Конституцию с настырностью, заслуживающей лучшего применения. При этом действуют даже не в узкопартийных, а в личных, персональных, если хотите - шкурных интересах.

Независимый исследователь событий в политической жизни Украины последних пяти лет определенно должен обладать устойчивой нервной системой. Наша страна ухитрилась пойти по уникальному пути, не только обеспечив самые масштабные мирные демонстрации в Европе за много лет. Представители политической элиты ухитрились разбазарить полученный кредит доверия, абсолютно не ощущаясь комплексов по отношению к собственному народу. Дело вовсе не в идеологических различиях (Украина порой представляется страной без идеологии, если не считать таковой кондовую шароварщину или стремление с размаху понравиться России, ЕС, США – нужное подчеркнуть), а в хронической неспособности парламентариев и министров, оппозиционеров и власть имущих, судей жить по нормам закона.

Выскажу крамольную мысль: политическая реформа, перекроившая Конституцию 1996 года, оказалась спусковым крючком для парада правового нигилизма и воинствующей политической целесообразности. Уже несколько лет в нашей стране Президенту нормально воевать с премьером, подобно анекдотическому Змею Горынычу, судам дозволено «шалить» с Фемидой и «колядовать», правоохранителям – делать громкие заявления и не демонстрировать эффективную работу. Как оказалось, подростковый возраст украинской независимости не позволил политикам ощутить ответственность за принимаемые ими решения. В итоге мы живем в государстве с недо-Конституцией, изменить которую, если и пытаются, то втихомолку (БЮТ с Партией регионов) или на скорую руку (Виктор Ющенко), политическими партиями без идеологий, берущими не числом, а умением, закрытым во всех смыслах депутатским корпусом.

Несовершенство законодательства на постсоветском пространстве часто компенсируется необязательностью его исполнения. Но это вовсе не означает необходимости отказываться от элементарной человеческой культуры (о культуре политической в украинских реалиях говорить не представляется возможным). Нельзя жить в «арендованном у друзей скромном» домике на Дамбе в Конче-Заспе, при этом критикуя Виктора Януковича за прихватизацию «Межигорья». Это не европейская политика, это коммунальная квартира, в которой жиличка, встающая раньше других, успевает контрольно плюнуть во все доступные кастрюли и чайники, включая собственные.


Украинские политики действуют так, будто нормы человеческого общежития не менялись с каменного века, а каннибализм остается чем-то вроде естественного состояния взаимоотношений между людьми. Превращение Украины в парламентско-президентскую республику вкупе с избирательными закрытыми списками (отдельное мерси Сан Санычу Морозу) в масштабах европейского государства показало, что принцип «все звери равны, но некоторые равнее» вполне можно реализовывать в жизни. Если в масштабах человечества говорят о «золотом миллиарде», то в Украине это 10-15 тысяч наделенных деньгами и властью людей, живущих в чрезвычайно комфортных условиях. Они могут легко передергивать в своих интересах статистические выкладки, делить резиденции и устраивать судебные войны, носить туфли из страусиной кожи и «построенные» на деньги родни наряды от Луи Виттона. Определяющим качеством украинского политика стало отсутствие реагирования на критику, подкрепленное истовой верой в собственную непогрешимость. В этом вопросе позиции носителей разноцветных партийных знамен универсальны.

В итоге мы получили «правящий класс», размазанный тонким слоем по Печерским холмам и элитным пригородам. У нас нет власти, поскольку ее субъекты ведут войну на политическое уничтожение друг друга. У нас нет оппозиции, потому что в ней не умеют работать. У нас нет fair play (честной игры), поскольку попытка ее соблюдения будет выглядеть нелепо на игровой площадке, у которой чудом остались нерушимыми границы.

Есть ли выход? Возможны ли изменения? Банально, но президентские выборы в сложившейся ситуации вряд ли что-то изменят – их фавориты и статисты будут решать свои тактические задачи, игнорируя государственные интересы. Мы получим либо еще один виток политической конфронтации без правил, либо укатывание в четыре широко коалиционные руки тяжелым катком всего политического пространства. Пусть это выглядит наивным, но кроме долготерпения украинского народа спасти страну может национальная буржуазия. Ей предстоит выйти из кризиса и начать покупать (нанимать на работу, воспитывать) политиков, способных выстраивать логику развития и предлагать адекватные правила игры. Так строили свои основы государственности много лет назад многие страны Европы. Украине же пока предстоит пройти этот путь.
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