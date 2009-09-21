Янукович обРАДУет Тимошенко?

21 сентября 2009, 19:11

Соратники Виктора Януковича могут гордиться: он еще не выиграл выборы, а судьба Отечества уже в некотором смысле зависит от них.

Именно во вторник, в девять утра, «регионалы» дадут – либо не дадут – «зеленый свет» работе парламента. Для этого, правда, «зеленый свет» надо дать самим «регионалам» – и сделать это может не кто иной, как многострадальный спикер Владимир Литвин. На заседании Согласительного совета парламента в понедельник довольно неожиданно наметился определенный конструктив. После некоторых препирательств с первым замглавы фракции ПР в парламенте Александром Ефремовым спикер Владимир Литвин озвучил очередной вариант возможного «разруливания» ситуации в Раде: сперва проголосовать за пакет законопроектов о социальных выплатах, а потом перейти к вопросам, связанным с бюджетным процессом. Камнем преткновения стал вопрос об очередности голосования за накопившиеся в несметном количестве социальные законопроекты. Александр Ефремов настаивал, чтобы первым, «с учетом сложившейся ситуации в парламенте», голосовался проект его однопартийца Михаила Папиева. Как уже сообщал «Главред», именно господин Папиев – экс-министр труда и соцполитики в последнем правительстве Виктора Януковича – был автором законопроекта о повышении минимальных пенсии и зарплаты, проваленного Радой в первых числах сентября. После этого депутат Папиев срочно подал новый законопроект (с несколько более скромными запросами), принятия которого и требуют теперь «регионалы». Литвин с этим не согласился и предложил голосовать законопроекты согласно Регламенту ВР, а именно – в порядке их регистрации. Следовательно, первым на голосование предлагалось ставить проект «литвиновца» Олега Зарубинского. При этом четыре парламентские фракции, кроме ПР, прямо или непрямо дали понять, что такую повестку дня поддерживают. А атмосфера на Согласительном совете начала накаляться. Александр Ефремов, в частности, ярко обвинил премьера Юлию Тимошенко в популизме – мол, «она работает на каждом перекрестке». Заместитель главы фракции БЮТ в ВР Андрей Кожемякин, поджав губы, ответил: «Я попросил бы наших коллег быть корректными и не говорить о «работе на перекрестках». Защитив хрупкую даму, генерал Кожемякин высказался и по сути: заявил о согласии голосовать за законопроекты по соцстандартам, «если «регионалы» не будут выдвигать ультиматумы». Увы, от представителей ПР до самого конца Согласительного совета не было слышно ни слова, и ситуация осталась неясной. На брифинге после Согласительного совета Литвин расценил молчание «регионалов» как «знак согласия» с предложенной им повесткой дня. Но и возможности блокирования Рады тоже не исключил – мол, «они (ПР и БЮТ. – Авт.) продолжают советоваться, к сожалению, не в Верховной Раде, а где-то там». Как удалось выяснить «Главреду», консультации внутри фракции ПР не прекращались на протяжении всего дня понедельника. Александр Ефремов в комментарии «Главреду» сообщил, что внутрифракционные переговоры будут длиться до самого вечера. «Консультации идут прямо сейчас, и будут идти вечером, мы все будем созваниваться», - сказал Ефремов. Депутат признал законным требование Литвина по первоочередному голосованию за проект Зарубинского, но увидел в этом элемент подковерной игры спикера. «Литвин как хочет сделать? Проголосовать за законопроект Зарубинского, а если мы его не примем, то сказать: вы не хотите голосовать за соцстандарты – и проект Папиева попросту не ставить на голосование», - сказал «Главреду» Ефремов. Впрочем, Ефремов не исключил и того, что «Регионы» проголосуют даже за законопроект Зарубинского, хотя тот является, по его словам, «необоснованным». Сам же Олег Зарубинский, законопроект которого завтра потенциально может застопорить деятельность ВР, исполнен сдержанного оптимизма. «На сегодняшнем Согласительном совете я впервые за долгое время увидел стремление депутатов к конструктиву», - сказал он «Главреду». Боле того: отзывать свой законопроект по соцвыплатам ради устранения возможного конфликта в ВР Зарубинский не собирается. «Я не хуже депутат, чем, например, Папиев», - сказал «Главреду» Зарубинский. Таким образом, судьба завтрашнего заседания целиком в руках «регионалов». По словам Ефремова, «окончательное решение фракцией будет приниматься уже завтра, еще до заседания утреннего Согласительного совета».

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