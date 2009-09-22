Путін чи Медвєдєв?

Путін виключив можливість змагання між собою і наступником під час президентських виборів 2012 року, але не можливість власної участі у президентських виборах. Медвєдєв також не став нічого виключати. Але й не сказав, що балотуватися має неодмінно Путін. Ось і тріумф політологічної думки: так хто ж? Хто буде президентом Росії за кілька років? Звичайно, пошук відповіді на це запитання важливий для кожного політолога. Проте наскільки має значення сама відповідь? От спробуймо уявити собі, що на президентських виборах 2012 року балотуватиметься національний лідер Путін. А Медвєдєва буде після цих виборів призначено главою уряду. Або навпаки: національний лідер залишиться главою уряду, а балотуватиметься Медвєдєв. Чи позначиться це на політичному курсі Росії, на якості її політики, на адекватності сприйняття російською політичною елітою реальності? Аж ніяк. Адже сам спосіб формування цієї еліти не має жодного відношення до політики. Політичне життя в Росії фактично закінчилось 1993 року, після трагічного протистояння між президентом Борисом Єльциним та депутатським з’їздом. Відтоді російське суспільство, яке дійсно було вагомим фактором у визначенні майбутнього вибору державного курсу – особливо у серпні 1991 року, – перетворилося на суспільство телеглядачів, яке дізнається про власні орієнтири й погляди з програми «Время». На номенклатурно-олігархічному рівні боротьба, звісно, тривала, але й вона закінчилася у 1999 році, після того, як сім’я Єльцина переграла своїх могутніх опонентів – московського мера Юрія Лужкова та інших регіональних лідерів – і віддала владу маловідомому тоді протеже Владіміру Путіну. Так після яскравого і непередбаченого Єльцина настав період анонімної влади із обличчям його наступника. «Отечество» Лужкова злилося із «Единством» Путіна у головну партію країни – «Единую Россию», найбільш самостійні олігархи були вичавлені з країни або потрапили за ґрати, а суспільство з аморфної маси глядачів новин перетворилося на аморфну масу глядачів розважальних шоу. Хтось вважає це розвитком суверенної демократії, хтось – деградацією величезної країни, однак сутність від цього не змінюється: не має жодного значення, хто з двох учасників нинішнього тандему буде наступним президентом Росії, бо йдеться не про конкуренцію політиків, а про вибір чергового сірого чиновника. Ба, більше – президентом Росії може навіть стати хтось третій. І що з того? Реальні зміни можуть розпочатися тільки після того, як домовленості у політичних колах зміняться справжньою конкуренцією, боротьбою програм і нап¬рямків. Тоді ми побачимо на російському телебаченні не розповіді політологів про те, що їм сказав Путін, а реальні дебати того ж Путіна з тим, хто буде готовий конкурувати із лідером «Единой России». І дізнаємось, наскільки непереможний національний лідер здатен до такої дискусії, як він «тримає удар» не в умовах пов¬ної відсутності конкуренції і «зачищеного» телевізійного простору, а під час відкритої та гострої розмови з опонентом. Якщо Путін переможе на президентських виборах після таких дискусій – що ж, це вже буде зовсім інша людина, яка орієнтуватиметься на можливість критики і відповідальності за ті чи інші свої дії після неминучої відставки. Якщо програє – що ж, у Росії почнеться нова епоха. Але ми з вами прекрасно знаємо, що нічого такого не відбудеться. Що російські політичні лідери бояться власного населення, не бажають справжнього змагання, не знають, що сказати людям, коли за ними не стоїть штат референтів і радників. Так уже було – за радянських часів. І закінчилося загибеллю партійного апарату, та й самого Радянського Союзу. Російська еліта традиційно вдається до імітації конкуренції та свободи слова вже тоді, коли запізно, коли треба думати про інший інструментарій порятунку. Як на мене, так буде і цього разу. І саме тому не має жодного значення прізвище наступного президента Росії. А все ж таки – Путін чи Медвєдєв?