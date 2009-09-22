Федеративна Російська Німеччина

Коли «Главред» отримав копію газети «Російський Берлін» із повідомленням про приєднання Штайнмайєра до «Однокласників», то це виглядало як чийсь жарт. Західні політики представлені на сайтах американських соціальних мереж, однак досі вони оминали стороною есендешний Інтернет-простір. З якої радості міністр закордонних справ, віце-канцлер Німеччини вирішив податися в «Однокласники»?Вийшла майже детективна історія. Із самого початку ми вирішили «зафрендитися», тобто приєднатися до друзів Штайнмайєра, аби довідатися, яку мету він переслідував. І зрештою – чи справді віце-канцлер має якесь відношення до сторінки в «Однокласниках»? Адже на цьому сайті ви можете знайти чимало закордонних політиків, які, напевно, ніколи про нього й не чули. Приміром, на цьому Інтернет-ресурсі зареєстровано понад сто Бараків Обам, більше двадцяти Ніколя Саркозі, з десяток Сильвіо Берлусконі. Задля правди слід зазначити, що Франк-Вальтер Штайнмайєр в «Однокласниках» – єдиний.Наша дружба з фальшивим чи справжнім віце-канцлером ФРН розпочалася з листа наступного змісту:«Шановний пане Штайнмайєр! Я – журналіст із України. Зараз пишу про вас статтю. Було цікаво дізнатися, що ви приєдналися до “Однокласників”. Мабуть, ви знаєте, що чимало українців вважають вас проросійським. Не побоюєтесь, що участь в “Однокласниках” лише посилить таке переконання? Чи знаєте Ви, що “Однокласники” визнають Південну Осетію і Абхазію незалежними державами?».Реакція була доволі швидкою: «Штайнмайєр» перепитав, яке видання ми представляємо, а також пообіцяв, що всі запитання буде передано до прес-служби, яка і підготує відповіді. Відповідей довелося чекати впродовж кількох днів, однак на час написання цього матеріалу ми їх так і не отримали.«Главред» одразу ж розпочав міні-розслідування, аби довідатися, чи справжньою є сторінка Штайнмайєра. На з’ясування правди пішло три дні. Прес-служба Соціал-демократичної партії Німеччини, яку, власне, очолює пан Штайнмайєр, спершу повідомила, що їй нічого про це не відомо.Коли ми написали «Штайнмайєру» із російської соціальної мережі про те, що в партійній прес-службі нічого не знають про «Однокласники», то отримали відповідь: «Це проект керівництва партії в Берліні, якщо ви хочете підтвердження, то зверніться до пані Марини фон Мульдау». Звернулися. Спершу відповіді не отримали. Постійні дзвінки і переписка дали результат.У телефонній бесіді з «Главредом» пані Мульдау розповіла, що розробкою сторінки Штайнмайєра займається передвиборний штаб, а тому прес-служба може нічого й не знати. «Ми дізналися, що багато росіян користуються “Однокласниками”. Тому й вирішили зайнятися передвиборною кампанію на цьому сайті. Я працюю з російським і турецьким електоратом у Німеччині», – зазначила вона. Зрештою і прес-референт Соціал-демократичної партії Штафан Улльман підтвердив: «Це аккаунт пана Штайнмайєра!»Сторінку віце-канцлера зроблено на доволі пристойному рівні: там ви знайдете його дитячі фото, знімки в неробочій атмосфері. Аккаунт постійно оновлюють, на ньому розміщують оголошення, які стосуються передвиборної кампанії віце-канцлера. Ось одне з останніх: «Я виступатиму 17 вересня о 19.00 у Штуттгарті, а 18 вересня о 16.00 у Франкфурті-на-Майні. Приходьте!».«Однокласниківський» Штайнмайєр (звісно, не він особисто, а працівники його прес-служби, про що вони чесно повідомляють) доволі швидко відповідають на всі запитання.Чи вдасться Штайнмайєру заробити рейтинг в «Однокласниках»? Його сторінку було створено 1 вересня, за два тижні його друзями стали близько вісімдесяти осіб. (Це небагато. На аккаунті Штайнмайєра в глобальній соціальній мережі «Фейсбук» – понад шість тисяч прихильників). Деякі з друзів віце-канцлера на «Однокласниках» –журналісти, які так само, як і «Главред», зацікавилися цієї сторінкою; багато хто з «друзів» не вірить у справжність «Штайнмайєра» на російському сайті.«Главред» поспілкувався з Тетяною Б., яка стала подругою віце-канцлера в «Однокласниках». Вона зізналася, що голосуватиме саме за нього: «Підтримую Франка. Чому? Тому що Ангела Меркель розвалила Німеччину і краще вже нічого не зробить. А Франк викликає довіру, і я вірю, що він старатиметься». Тетяна впевнена, що «Однокласники» допоможуть Штайнмайєру підвищити свою популярність серед російськомовних громадян Німеччини: «Тут він може зробити хорошу рекламу навіть з-поміж тих, хто не володіє німецькою».Чи є якийсь сенс для Штайнмайєра орієнтуватися на російськомовний електорат? Журналіст німецької газети «Фаненшл Таймс Дойчланд» Нільс Краймайєр у бесіді з «Главредом» визнав, що для віце-канцлера зараз важливий кожен голос. Основна боротьба на всіх виборах у Німеччині розгортається між двома найбільшими партіями – Соціал-демократичною, яку очолює віце-канцлер і міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр, і блоком ХДС/ХСС, на чолі якої стоїть канцлер Ангела Меркель. Штайнмайєр за рівнем популярності значно відстає від неї. Особистий рейтинг віце-канцлера – лише 17%, водночас у канцлера – 58%. Різниця у рейтингах партій не така значна, однак, відповідно до опитувань, соціал-демократи можуть розраховувати на цих виборах на 23%, а християнські демократи – на 36%. «Не сумніваюсь, що для Штайнмайєра важливий навіть голос росіян», – підтверджує журналіст Краймайєр.Він розповідає, що насправді німецькі політики рідко звертають увагу на етнічні меншини в країні. У провідних партіях є чимало політиків турецького походження, і на цьому багато політиків робить наголос. Приміром, співголовою партії Зелених є турок Джем Оздемір. Його батьки емігрували до Німеччини ще в 1960-их роках – як і чимало інших їхніх співвітчизників. Згідно з останнім переписом населення, у ФРН проживає 1,7 млн громадян турецького походження. Це не так і мало, хоча у країні – 82 млн населення. До найбільших емігрантських груп належать і вихідці з Російської Федерації – 187 тис. осіб.Якщо ж говорити про російськомовне населення Німеччини, то його набагато більше. Із України до ФРН емігрувало 127 тис. осіб (це, звичайно, ті, хто отримав громадянство в Німеччині; про нелегалів не йдеться, оскільки вони не можуть брати участь у виборах). Чимало в Німеччині вихідців і з інших країн колишнього СРСР – у цілому набирається близько півмільйона громадян. А ще не варто забувати про переселенців, яких дуже часто називають «російськими німцями». Лише у 1988 –2004 роках із СРСР і пострадянських країн до ФРН прибуло близько 2,2 млн осіб. Чим не електорат? Турки на цьому тлі виглядають і не такою вже й значущою частиною німецького електорату.Якщо Штайнмайєр вирішив заручитися підтримкою цих громадян, то його ставка не виглядає безглуздою. Ті ж «Однокласники» все-таки охоплюють не лише Росію – там можна зустріти чималу кількість іноземних громадян, які колись навчалися, жили чи працювали в Росії (чи просто володіють російською).Як ця частина електорату голосувала раніше? Німецькі експерти лише знизують плечима – таких досліджень у ФРН ніхто не проводив. Хоча головний редактор російської онлайн і радіоредакції «Німецької хвилі» Інго Маннтойфль розповів «Главреду» про власні спостереження. Він каже, що на початку 1990-х переселенці з країн колишнього СРСР підтримували ХДС (зокрема його лідера – Гельмута Коля), зараз їхні діти та онуки більше підтримують соціал-демократів.Хоча, можливо, це лише здається, що німецькі політики не звертають уваги на значну кількість громадян, які є вихідцями з колишнього СРСР. І за Франком-Вальтером Штаймайєром, і за Ангелою Меркель давно закріпився імідж проросійських політиків. Причому на першому «тавро» прокремлівського діяча спровоковане ще й дружніми стосунками з екс-канцлером ФРН Герхардом Шредером – саме він зараз співпрацює з «Газпромом», лобіюючи в ЄС реалізацію проекту «Північний проект» (російський газопровід, який спричинив хвилю обурення у країнах Балтії, Польщі й Україні, оскільки за ним аж занадто сильно проглядається політичний інтерес). Та й Ангела Меркель не приховує своїх тісних стосунків з російськими лідерами. Вона була серед тих європейських політиків, які блокували надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Не з кращого боку показала себе й під час недавньої зустрічі з президентом Росії Дмітрієм Медвєдєвим. Вона навіть не подумала захистити Україну під час візиту до Москви – хоча кількома днями перед тим російський лідер надіслав своєму українському колезі образливого листа з далеко не дипломатичною тональністю. Британська газета «Таймс» охарактеризувала тодішню зустріч Медвєдєва і Меркель як нову «мюнхенську змову».Утім, німецькі експерти, опитані «Главредом», кажуть, що проросійський імідж Штайнмайєра і Меркель – це більше оцінки закордонних спостерігачів, аніж самих німців. «Це не є темою для обговорення для більшості німців. На попередніх виборах про проросійський ухил німецького керівництва ще можна було говорити: тоді вважалося, що Буш – однозначне лихо, а Путін – не такий уже й поганий», – каже Нільс Краймайєр.Інго Маннтойфель усе-таки погоджується, що німецьке керівництво проводить доволі прихильну політику щодо Росії. «Цей підхід ґрунтується на консенсусі політиків і суспільства, що продиктовано економічними перевагами – німецький бізнес підтримує зв’язки з Росією, тому і виходить така проросійська політика», – каже він.Хоча німецькі експерти визнають, що питання зовнішньої політики сьогодні не відіграють особливої ролі на німецьких виборах. Виборців цікавить насамперед, як Німеччина рятуватиметься від кризи. Єдине питання зовнішньої політики, яке справді турбує німців, стосується смерті німецьких вояків у Афганістані.До речі, навіть обговорення на аккаунті Штайнмайєра на «Однокласниках» доводить – російськомовних німців цікавить передусім економіка, соціальний захист, охорона здоров’я. Проте чи потрібно говорити Меркель і Штайнмайєру про зовнішню політику, якщо і так усе зрозуміло? Принаймні вони не особливо і стараються змінити свій проросійський імідж в очах закордонних спостерігачів. І навіщо, якщо існує певний запит у електорату?Німецькі дипломати, щоправда, у приватних розмовах постійно наголошують, що проросійськість Меркель і Штайнмайєра – всього-на-всього стереотип, вони лишень проводять політику, яка відповідає інтересам їхньої країни, – і цю політику, мовляв, не можна будувати за принципом «за» чи «проти» Росії.У своєму передвиборному зверненні, розміщеному на «Однокласниках», Штайнмайєр ніби підтверджує це – він звертається не лише до вихідців із Росії, а й до всієї СНД: «Саме зараз, коли в Німеччині бракує кваліфікованих спеціалістів, нам потрібні ваші знання, уміння й досвід, отримані ще в Росії чи інших країнах СНД. Ми хочемо створити нові правила для визнання всіх ваших дипломів, і цю мету закріплено в урядовій програмі нашої партії. На виборах до Бундестагу 27 вересня 2009 року багато залежатиме від вас».Інго Маннтойфель, історик і політолог за освітою, також стверджує, що проросійськість німецьких політиків не спрямована проти України: «Я впевнений, що німецькі політики принципово підтримують членство вашої держави в НАТО. Німеччина відмовила Україні в ПДЧ через низку причин. І Росія тут немає жодного права вето. Берлін, звісно, не хотів би загострення відносин із Москвою, бо це пішло б на шкоду і Україні. Крім того, у вашій державі не припиняються суперечки з приводу НАТО. Це, скажімо так, тактична відмова задля стратегічної мети – більш спокійного приєднання України до Альянсу».-- КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР«Главред» отримав відповіді на поставлені запитання пану Штайнмайєру від Марини фон Мульдау, яка працює в його передвиборному штабі:Те, що Франк-Вальтер Штайнмайєр зареєстрований на «Однокласниках», не означає, що він є особливим другом Росії. Він звертається передовсім до тих громадян Німеччини, які прибули з Росії. Із Росією це не має нічого спільного.Сайт не може визнавати інші держави. А навіть якщо і визнає, то це не має політичного значення. Франк-Вальтер Штайнмайєр не визнає незалежності Абхазії і Південної Осетії.