23 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Русский фактор на выборах украинского Президента».



В пресс-конференции приняли участие:



-директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев;

-ведущий эксперт корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко.



«Главред»: Прокомментируйте, пожалуйста, слова Виктора Ющенко, сказанные им несколько дней назад, о том, что на будущих президентских выборах в Украине Россия не будет иметь большого влияния, поскольку Украина стала более независимой.



Костянтин Матвієнко: Росія справді зараз має менший вплив на вибори в Україні, ніж це було 2004 року. Але це пов’язано, в першу чергу, не з тим, що Україна стала більш незалежною, а Україна як цілісний об’єкт впливу фактично перестала існувати. Зараз складно зрозуміти, на кого впливати.

Якщо Росія, скажімо, являє собою достатньо потужний інтегральний суб’єкт, і російський бізнес і російські ЗМІ, і російські соціально-культурні діячі, які мають вплив на Україну, і російська церква, більш-менш вишикувані під інтерес російської держави, так як їх розуміють в Кремлі, то в Україні є щонайменше три суб’єкти, які між собою конкурують. І на кого тут впливати – це питання достатньо складне.

Насправді є три причини, з яких Росія прагне впливати на ситуацію в Україні. Першу я б характеризував як ціннісні речі. Вони досить широко відомі – це те, що стосується російської мови, те, що стосується позицій щодо історичних подій. Тут йдеться про Другу світову війну, це стосується єдиного церковного простору. Що стосується питання вступу України до НАТО, то в силу того, що Україна також немає зараз реальних шансів вступити, то НАТО перетворюється на символ, а не на реальний інтерес Росії.

Останнє питання – це флот. Флот потрапляє в три категорії. В даному разі я б розглянув флот з ціннісних характеристик, традицій. Є ряд кандидатів, які готові зробити вигляд, що вони поділяють ці цінності і є носіями цих цінностей. Це кандидати першого ешелону, звичайно, Віктор Федорович Янукович. Хоча слід сказати, що Юлія Володимирівна теж готова давати певні месседжі тим чи іншим проросійським силам в Україні і вона не цурається цих моментів. І такі маргінальні кандидати, як Богословська, Симоненко, частково Тігіпко теж натякають своїм виборцям, що вони можуть поділяти ці цінності.

Друга більш серйозна причина впливати на вибори в Україні - це економічні інтереси. Крім того, що у всіх на слуху є газотранспортна інфраструктура, є ще питання і інших підприємств України і питання ширшого розуміння слова «транспортної інфраструктури», включаючи порти, залізниці, автошляхи. Тобто це теж становить інтерес для російського бізнесу, який вертикально підпорядкований кремлівському інтересу, кремлівській позиції.

Що стосується військово-стратегічних питань, то зараз мені здається, вони не є настільки актуальними для Росії. В силу того, що явно міняється позиція і Сполучених штатів, і Європейського Союзу, і НАТО, зараз розглядання України як війсково-стратегічного простору для Росії на період цих виборів певною мірою деактуалізується.



Андрей Ермолаев: Я считаю, что, как и во всяком вопросе, в отношении заявления Президента существует как объективная, так и субъективная сторона.

Субъективная сторона – на поверхности. Виктор Ющенко оказался заложником возникшего напряжения, возникшего во взаимоотношениях с российским руководством. Тут есть много личного. Достаточно вспомнить, что господин Медведев в 2004 году был ответственен за направление по Украине, и, став Президентом, по всей видимости, для него вопрос номер один – восстановить влияние, взять своеобразный реванш за то символическое поражение, которое Россия пережила в 2004 году, когда победил Виктор Ющенко.

Поэтому в нынешней перепалке между президентами, которую мы сейчас наблюдаем, 50/50 политики и личных претензий, личного неприятия. Поэтому в последнее время Виктор Ющенко часто реагирует на возникшую перепалку публичным образом. Поэтому нужно различать, где ест объективно проблема влияния России, а где есть желание Президента, оказавшегося в некоторой изоляции в рамках украино-российских отношений, неприятия, вынужденного таким образом свое собственное переносить на общенациональное.

Есть в этом и объективная сторона. Она связана с тем, что Украина для России всегда будет предметом особого влияния. Речь идет не только о значении экономическом, социокультурном. Речь идет о большой игре в формировании посткризисного мира. Украина является предметом особых геоэкономических, геостратегических интересов России, и не случайно в последнее время со стороны российских политиков все чаще звучат принципиальные претензии и все меньше разговоров о личностях. В этом особенность нынешнего момента – российское руководство пытается ограничиться в своих оценках в отношении того, какая политическая сила и даже какое идеологическое направление им симпатично, а выставляют своеобразные критерии и требования к тому, какой они хотели бы видеть украинскую политику, тем самым вынуждая украинские политические силы, в том числе нынешних кандидатов, вольно или невольно втягиваться в своеобразный «смотр» - кто кажется более адекватным, удачным, приемлемым для Кремля. Мне кажется, это несколько постыдная для нас ситуация.

Что касается влияния в целом – банально обсуждать проблему взаимного влияния по той простой причине, что в современном мире давно уже нет закрытых, локальных, изолированных процессов. Все крупные центры мира влияют на национальные демократии, исходя из своих экономических интересов и политических пристрастий. Украинские выборы, как норвежские и грядущие германские, в фокусе мирового влияния, потому что Украина относится к кругу значимых стран. Поэтому не только Москва, но и Брюссель, Вашингтон, Стамбул будут не только внимательно следить, но и влиять на политические оценки и выставлять свои претензии к украинской политике.

Во-вторых, эти выборы важны для России еще и потому, что, на мой взгляд, в экономическом плане Россия переживает, может быть, даже более глубокие экономические проблемы, нежели Украина. Они, по всей видимости, менее информационно представлены. Поэтому посткризисные форматы России возможны только в случае, если будут удачно реализованы новые интеграционные инициативы, в том числе и прежде всего в евразийском регионе. Как минимум, Украина-партнер крайне важна России в этом плане.

Поэтому будущее украинское руководство, не обязательно будущий союзник, но, как минимум, партнер, с которым можно договариваться, для России важны.

Учитывая, что уже сейчас очевидно, что Россия не будет поддерживать вариант консервации и тем более попыток сохранить нынешний режим, российское руководство делает все, чтобы исключить из этой гонки те силы, которые господствовали в Украине последние 50 лет. Кстати говоря, не случайно именно русская тема и вопрос, кто более мил России, стал предметом внутриукраинской политической интриги взаимоотношений Тимошенко и Ющенко.

Подводя черту, - Россия делает ставки на украинские выборы, Россия выставляет свои критерии в политике. Россия, на мой взгляд, исключает возможность сотрудничества с Виктором Ющенко, это становится раздражителем для самого украинского Президента. И это составляет повесточный вопрос украинских выборов – все политические силы вынуждены подстраиваться под заявленные российские критерии и требования будущих взаимоотношений в экономике, социокультурном плане.

Проблему я вижу только в одном. Взаимовлияние – не проблема. Постыдно то, что Украина остается пассивным в себе, феодальным субъектом, который занимается только собой, видит в телевидении только себя, боится, не желает и не умеет работать с соседями, в том числе и инструментом внутриполитического влияния, в том числе инструментом информационным и использует только одно: жалуется соседям. Этой слабостью пользуются все.



Читательница «Главреда» Таня (Ukraine, Chernihiv): Правда ли, что Медведев поддерживает Януковича, а Путин - Тимошенко? И есть ли разлад в кремлёвском тандеме вообще?



Костянтин Матвієнко: Звичайно, Росія робить ставки на ці вибори. Але Росія не має свого кандидата, вона буде намагатися вибудовувати взаємини з тим, хто отримає реальну об’єктивність.

Таким чином, відповідь така: ні, немає чіткої градації підтримки збоку Росії конкретних кандидатів.



Андрей Ермолаев: Я бы предложил несколько иную плоскость этого вопроса, потому что в этих нескольких соснах мы блуждаем уже несколько лет: кто кому мил.

Но проблема в другом. Что раздражает Россию? Раздражало и раньше, а сейчас особенно. То, что в Украине сохраняет свои позиции крупный капитал. Можно не любить олигархов, можно по-разному относиться к тем, кто руководить целыми отраслями или владеет целыми секторами экономики. Но сам факт того, что в Украине сформировался за эти годы пул внутренних инвесторов, который позволяет себе большую игру, является большим раздражителем для России. По той простой причине, что наличие такого субъекта как национальный капитал - ограниченный, жесткий, не всегда дальновидный. Это главная предпосылка возможности самостоятельной игры Украины.

Приведу простой пример, который по-иному заставит вас посмотреть на ситуацию годовой давности. Прошла кампания по дискредитации одной известной олигархической группы. Результат - вышибание с газового рынка на Украине компании «РосУкрЭнерго», которая занималась здесь газом. Но самое интересное, что в сухом остатке под разговоры о чистоте бизнеса, под разговоры о возвращении государству мы имеем несколько системных проблем. Проблема первая - усиление монополии «Газпрома» в Восточной Европе. Проблема вторая - мы имеем изменившиеся ценовые параметры на газовом рынке не только на Украине, но теперь и Европы, потому что Украина - часть рыночного пространства. Но самое интересное, мы имеем огромные проблемы с тем самым национальным монополистом, которого превозносили год назад. Я думаю, вы следите за лентой новостей и знаете, какие угрозы у нас возникают на 30 сентября.

Следующая проблема, которая, по всей видимости, будет заботить Россию: как поставить под контроль оставшихся независимых украинских олигархов. Вспомните те игры вокруг большой коалиции, которые развернулись в первом полугодии. Действительно, Россия готова сделать ставку на любого политика, включая политика, который использует псевдоним «она».

Но самое парадоксальное, что, помня обстановку 2004, 2005 года, когда Ющенко растерял команду через год после победы и, видя состав этой команды, по всей видимости, Москва заинтересована в том, чтобы кто-то взял в узду тех оставшихся олигархов, которые сейчас позволяют себе быть самостоятельными, группа «СКМ», группа Сытникова и т.д.

Если бы, условно говоря, коса Юлии Владимировны, глаза Ивана Ивановича, нос Ивана Петровича, - это была бы идеальная конфигурация власти, которую можно было контролировать в Украине. Пока этого не получается.

Поэтому, действительно, ставки невозможны на личности. Вопрос стоит так: кто поставит под узду оставшихся самостоятельных украинских олигархов. Как можно приглушить экономические возможности Украины.

Последние приватизационные инициативы крайне интересны в этом плане. Потому что они показывают, что у нас продолжается антиолигархическая кампания, а с одной стороны очень искусно продвигаются интересы внешних резидентов.

Что касается победителей и будет ли Россия делать ставку на победителя. Я вообще думаю, что любой победитель не будет пользоваться успехом в Москве. По той простой причине, что для России, а точнее, для Кремля, сейчас вопрос номер один - упразднить режим, который раздражал, который был контраверсийный интересам. А затем работа продолжится по укреплению влияния, прежде всего, в экономическом направлении. Как показали эти годы, экономическая экспансия - самый эффективный инструмент включения, потому что это возможность начала внутренних политических инвестиций, это фактически информационный контроль и прочее. Поэтому экономическая власть на первом месте, кандидаты - на втором.



Радіо Ера-FM: Каков будет европейский фактор влияния?



Костянтин Матвієнко: Зрозуміло, що Європа розчарована тим, що відбувається в Україні. Той заряд позитивних емоцій, який був 2005 року, практично знищений повністю, він перетворився на негативний заряд. Тому, Європа буде займати більш споглядальну позицію. Вона заклопотана своїми внутрішніми проблемами, ці проблеми зараз лише вони зростають і перспективи їх швидкого подолання для Європи немає, йдеться як про політичну так і економічну взаємодію європейський країн. Тому вони будуть ставити формальні вимоги, щоб Україна провела демократичні вибори, щоб президент був хоча б відносно легітимним. Персонального впливу європейські країни не будуть, як і Сполучені штати.



Андрей Ермолаев: Учитывая то, в какой ситуации сейчас оказываются европейцы. Они столкнулись с очень серьезным вызовом европейскому проекту в контексте кризиса. Вы, наверное, следили за дебатами последней встречи «Двадцатки», в том числе последняя встреча на уровне министров, где вопрос стоял о том, какая региональная политическая политика окажется более выгодной, в каком положении окажется еврозона и европейская промышленность.

Европа, по всей видимости, будет постепенно возвращаться к идеологии объединения крепости. Соответственно, все то, что является риском, - а сотрудничество с зоной российской периферии является для Европы риском, - конечно, будет сворачиваться. В этой связи, все негативные сигналы, которые мы получили от Европы, связаны, может быть, не столько с негативной политикой Ющенко, сколько с тем, что изменяются возможности и растут риски интеграционного проекта самой Европы. Нас не потому не любят, что мы плохие, а потому, что сама Европа не успевает пройти тот интеграционный путь, который был намечен еще в рамках Маастрихтского процесса, был продолжен в Лиссабоне и т.д. Это нужно понимать как масштаб.

Очень важное значение будет иметь для Европейского союза грядущая встреча, антикризисный концепт, инициатива, связанная с надрегиональными механизмами управления. Вы об этом слышали в инициативе господина Абрамова, о возможности формирования мирового экономического правительства с соответствующими полномочиями инвестиционной программы и т.д. Поэтому дискуссия очень серьезная. И в контексте наши жалобные разговоры о том, что дайте нам зонтик или подарите очередной кредит, выглядят просто смешно на фоне этой большой игры.

Но если говорить о перспективах и практических шагах. Политика всегда практична. Знаете, чем сейчас озабочены европейские дипломаты? Простая проблема: в декабре будет проходить саммит, на котором будет ставиться вопрос об Украине. Вопрос: какая репрезентативная власть может сейчас представить Украину для того, чтобы договориться на перспективу? Президент, который, по всей видимости, уйдет через месяц? Правительство, которое президент не желает видеть на саммите, когда участвует сам? Или парламентарии, которые не имеют возможности принимать участие в этом саммите? Или альтернативные кандидаты, которые могут только проводить пресс-конференции? Это проблема из проблем. Европейская политика преемственна, украинская политика - прерывна.

Новые перспективы сотрудничества Украины и России не на бумаге, а с точки зрение институциональной интеграции, более глубоким и уже императивным, а не совещательно-политическом сотрудничестве на уровне европейских сил, мы сможем тогда, когда сможем гарантировать Европе стабильность украинской власти, легитимной власти, что важно для Европы. Минимум три-пять лет, когда можно договариваться о реализации долгосрочных программ в сфере экономического сотрудничества, связанного с инвестициями, приватизациями, и политического, связанного с совместными программами, от безопасности до межпарламентского сотрудничества. Пока такой власти в Украине не будет, говорить серьезно о том, что у Украины есть перспективы, можно только языком абстрактной теории. На практике пока мы имеем такое же замирание, такое же похолодание, как, например с Россией.



Читачка «Главреду» Оля : Всім: як ви оцінюєте потенціал "громадських організацій", створених Росією в Україні - як використовуватимуть їх? Чи не опиниться Україна в ситуації громадянської війни, коли і "українські націоналісти" і "російські соотечественники" відпрацьовуватимуть російські гроші, не підозрюючи, що і тим і іншим музику замовляє один меломан - Москва.



Костянтин Матвієнко: Річ у тому, що мені здається, Росія найбільш зацікавлена в тому, щоб Україна втратила свою гідність. Якщо в результаті цих виборів ми не встановимо, хто у нас президент, якщо буде так, що вибори відбулися, а результати не встановлені і тоді підвішується легітимність Ющенка. У нас немає повноцінного уряду, повноцінної правлячої коаліції і немає фактично працюючого парламенту. Таким чином, жодна з гілок української влади не буде легітимною як в очах населення України, так і в очах наших зовнішніх партнерів. Я не думаю, що ми будемо мати ситуацію гарячого протистояння. Якщо на ціннісному рівні більш-менш все визначено, то на рівні господарсько-економічному, фінансовому, я думаю, що будь-яка політична сила, якій покажуть довгий долар, буде згодна на будь-яке співробітництво. Це така особливість української еліти, незалежно від того, що вони себе називають націоналістами чи «соотечественниками».

Громадянська війна буде тільки на рівні рейдерських захоплень працюючих підприємств, які ми спостерігаємо. Але я не думаю, що громадянська війна в Україні може мати серйозне ідеологічне підґрунтя.



Андрей Ермолаев: Бессмысленно оценивать потенциал созданных сверху общественных организаций, потому что, по сути дела, это ярлыки, штампы, и руководители для пресс-конференций. Вопрос состоит в другом - все попытки организации влиятельных организаций сверху, которые были ранее со стороны западных структур, сейчас такие инициативы реализуются со стороны России, - они, как правило, закрываются, как только заканчиваются гранты. Вся проблема в том, что в самой Украине до сих пор еще не проснулось гражданское общество. Случайное просыпание 2004 года больше напоминает падение с кровати, на которую опять рухнуло проснувшееся тело.

По существу мы должны обсуждать не столько то, как Россия попытается влиять через эти созданные мыльные пузыри, сколько то, почему у нас до сих пор загнано развитие гражданского общества, почему нет сильного третьего сектора общественно-политической жизни. Потому что если был бы этот сектор, тогда была бы конкуренция, тогда можно было бы говорить о том, с кем работают, пытаются поддержать, проинвестировать внешние субъекты. Поэтому, мне кажется, тема, по существу, пустая.

Что касается основных направлений, то, на мой взгляд, последние полтора года показали, что заявленная тема так называемого «Русского мира» буксует. Прежде всего, потому что это внутренняя российская проблема. Нельзя экспансировать тем, что не рождено внутри. Российский Ренессанс приостановлен, в России запутались, какой формат национализма развивать - русский или российский. Если говорить о культурном возрождении, очень много вопросов. Я думаю, сфера, которая еще совсем недавно была российским флагом для русского мира, пока, по сути, показала свою неэффективность.

Попытка заменить эту доктрину «Русского мира» идеей единого православного пространства, на мой взгляд, достаточно контраверсийная. Потому что с церковью нельзя играть. Церковь - это государство в государстве, со своими интересами, это тема для отдельного разговора. Скорее, можно говорить о том, что Кремль пытается приблизить собственное неудачи на фронте неэффективной культурной политики политикой церковной. Но нужно понимать, что Русская православная церковь сама понимает свою национальную ограниченность. Об этом заявил Кирилл в Киеве. По всей видимости, в условиях внутрироссийских трансформаций Русская православная церковь постепенно будет превращаться в самостоятельного игрока, и самому Кремлю нужно будет серьезно думать.

Подводя черту, учитывая слабость украинского третьего сектора общественно- политической жизни и пока еже спящее гражданское общество, говорить о серьезных гражданских конфликтах очень сложно. Мы должны говорить о другой угрозе - о возможных стихийных социальных протестах, если кризис выйдет из-под управления, протестных движений, которые могут быть даже на почве потери управления над экономическим кризисом. Надеемся на то, что реформа самоуправления все-таки развяжет механизмы самоорганизации. Только через самоуправление можно хоть как-то сейчас разбудить гражданина, заставить его думать не о себе, а об устройстве места, где он живет, о своей гражданской позиции.



Читатель «Главреда» Alexander (Donetsk): Что вообще значит русский фактор? По официальным (устаревшим) данным переписи на Украине проживает 18% русских. По данным ежемесячных опросов общественного мнения (например ФОМ-Украина) русский называют своим домашним языком от 51 до 55% населения (дома они на нем говорят). По мне из этого количества 80-90% и есть русские. Так что из этого вы имеете ввиду под русским фактором? И какой фактор то, что этих людей уже 14 лет кормят обещаниями уравнять в правах русский и украинский языки? А тем временем закрыли более 18 тыс. школ с русским языком обучения, уничтожают высшее образование на русском языке, перевели судебную систему на украинский. Даже невозможно проитать инструкцию на лекарство на русском языке. На худой конец была бы хоть на английском. А то там такая ахинея иногда по-украински написана. На днях мне одна молодая мама просила помочь понять, как давать лекарство. Я нашел нормальную инструкцию в инете. Но если бы она действовала по-украинской ребенок получил бы 4-х кратную дозу!



Костянтин Матвієнко: Російський чинник і інструкції до ліків російською мовою – це різні речі. Насправді, російський чинник в Україні потроху нівелюється. Те, що освіта переходить на українську мову, не створює такої проблеми для того, щоб наполягати на другій державній мові.

Величезна кількість бюрократів «радянського розливу» побоюються, що вони фактично не зможуть бути профпридатними, не володіючи українською мовою і будучи змушеними говорити російською. Але факт залишається фактом: після того, як в кінотеатрах фільми стали показувати українською, не зменшився потік глядачів.

Я був у складі журі львівського Форуму видавців. Там купувалося набагато української літератури, ніж російської. Але ідіосинкразії між двома мовами абсолютно не було.

Це більше політики зараз тягнуть питання мови – «немає про що більше говорити, тому давайте поговоримо про мову».

Чинник російської мови як чинник політичний поступово нівелюється в силу зміни поколінь і зміни ситуації.



Андрей Ермолаев: Я бы несколько расширил интерпретацию русского фактора. На мой взгляд, дело не столько в том наборе проблем, с которым часто связывают украино-российские отношения – язык, культура, национальная идентичность, религия, - это чистой воды политическая проблема.

Навязывается точка зрения, что Украина может определяться в своем политическом и экономическом развитии только через призму взаимоотношений с Россией, учета интересов России. Такое внесение русского вопроса в украинскую политику искривляет все проблемы.

Политики вынуждены всё, включая проблемы отдельно взятой районной дороги рассматривать сквозь призму того, влияет ли это на Россию, учитывает ли это интересы России или это является примером нашей независимости.

Примерно так себя ведет ребенок, который, постигая себя, принимает решения либо ориентируясь на родителей, либо через старшего товарища, который для него является авторитетом.

Это говорит, прежде всего, о незрелости политического самосознания элит, о неготовности сформулировать свой интерес, исходя из понимания интересов своей страны, общества. Поэтому внешний фактор оказывается важным, системообразующим.

На самом деле, наши крупные внешнеполитические партнеры, мнение которых является важным, а иногда и определяющим, не знают, что делать со страной, я хочу сказать, что сейчас в России идут очень бурные дискуссии по поводу того, что делать с Украиной. Насколько мне известно, было сделано уже несколько попыток собрать крупные экспертные советы, связанные с выработкой новой стратегии в Украине. Ответов внятных пока нет, но, учитывая, что у меня была возможность общаться с российскими коллегами, все-таки наряду с очередными банальными построениями системы «старший брат – младший брат», есть и хорошие разработки.

В России тоже есть здравые зерна в этой ситуации, потому что часть российских элит и эксперты тоже устали от этого бесконечного абсурда.

Проблема состоит в том, что есть ряд вещей, которые очевидны: ну не будет Украина сателлитом России. Все попытки рассуждать о том, что Россия может физически захватить Украину, на мой взгляд, чистой воды спекуляции. Начнем с того, что Украина со своей специфической экономической структурой, где есть атомная энергетика, сложные объекты, с армией, которая голодает и без денег и т.д., тем не менее, вооружена ракетами, которые даже по глупости можно вдруг использовать- все это является серьезной головной болью. Но есть третий момент, о котором все молчат – вы можете себе представить реальное состояние политических элит России, если будет допущен конфликт с Украиной, где половина выходцев с Украины. Украинский вопрос может быть взрывоопасным для самой российской политики, и это хорошо, пока перепалка идет на уровне телевидения. Но это может стать практической политической проблемой. Даже на уровне большого политического конфликта он может сыграть роль бумеранга. Я думаю, что в России растет это понимание.

Главная беда украинских политических элит в том, что они до сих пор не позволяют себе мыслить категориями взаимовлияния. Ничто не мешает украинскому политикуму проводить такую же активную и даже агрессивную политику, как политика Москвы. Конечно же, на первом этапе она будет конфликтной. Она не должна быть тупой, она не должна быть по-националистически ограниченной, она должна быть универсалистской. Такая политика могла бы изменить отношения Украины и России.

Но наши политики ездят туда не на пресс-конференции, а в Кремль – поговорить или в ресторан на чашку кофе, или в Вашингтон – порассказывать, как все плохо. Знаете, как в детских мультипликационных фильмах: когда сила проявляется в действии, партнер сначала удивлен, а затем он начинает считаться.



Читач «Главреду» Ігор (Ukraine, Dnepropetrovsk): Пане Андрію, наскільки серйозні середньострокові зовнішньополітичні наслідки, на Ваш погляд, буде мати декларація Медвєдєва, оприлюднена днями у гезеті.ру?



Андрей Ермолаев: Имеется в виду «Россия, вперед»? Очень интересная тема.

Первое впечатление – существенно изменен политический язык. После всех этих поисков «русской цивилизации», православного пути был предложен язык современных технократов, которые говорят языком современной цивилизации, где признается место России как России отстающей. Весь пафос по поводу сосуществования и сотрудничества ушел в сторону и забыт. Это говорит о том, что произошло очень серьезное изменение в политическом мышлении России в современном мире.

В плане содержания статья, пожалуй, банальная. Не в том смысле, что она не интересная, а в том смысле, что большинство положений, в частности, связанных с предложениями развития, как признает сам автор, - это повтор того, что в разных местах предлагалось, излагалось. Это просто систематизация.

Третий момент: почему она возникла? С чем она связана? Версия: это предупреждение тех возможных проблем, которые, по всей видимости, еще будут возникать и носить системный характер. Грубо говоря, российское руководство, наверное, опираясь на богатый опыт имперского управления, превентивно предлагает свое видение, рецепты пути, которые показывают обществу, что даже если что-то с нами будет происходить, у нас есть план. Этот план изложен, у него есть идеология, эта идеология адекватна. Это превентивный удар в отношении угроз, которые могут стоять перед Россией.

Я думаю, что этот материал сейчас выгоден и Медведеву, и Путину. Я думаю, что этой подачей Медведев пытается вытащить Путина из роли заложника экономического кризиса, тем более, что совсем недавно сам Путин сказал, что в 2012 году они с господином Медведевым договорятся.

Очень важно в этих материалах было и то, что признано было потерянное время. По большому счету, впервые от российских лидеров прозвучала самокритичная точка зрения, что весь пафос эпохи путинизма на самом деле нужно снизить – это было время потерянных возможностей, время иллюзий. Что на самом деле нужно пересматривать стратегию.

Насколько мне известно, сейчас в России организована активная дискуссия вокруг этого материала. По всей видимости, в ближайшее время будут откорректированы многие направления, в том числе и внешней политики. Насколько это письмо удобоваримо для внешнего мира, сказать сложно, но несомненно одно – это сигнал, который логически связан с переговорами, которые прошли между Медведевым и Обамой. Это сигнал того, что нынешнее российское руководство возвращается к той риторике, к тем постановкам, которые были характерны для первого-второго года президентства Владимира Путина. Тогда это был глобалист-модернист, который заявлял о том, что, с одной стороны, мы должны навести в стране порядок, а с другой стороны, мы должны строить новый мир без конфликтов, сотрудничать и с Западом.

После иллюзий, связанных с этой империей, с попыткой формирования универсального центра силы, кризис показал, и Медведев это в письме признает: это наши иллюзии, Россия должна быть адекватной, и главная задача, которую мы должны решить, - модернизация, демонтаж модели и формирование современной инфраструктуры, иначе – кризис, который либо мы пройдем, если идея «Россия, вперед» компенсирует наши неудачи, либо нас ждут потрясения.



