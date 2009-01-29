Про «болт» і Рогозіна

Ми ще згадуємо крилате „поматросили и бросили” (жирним шрифтом тут і далі виділятиму цитати з інтерн’ю Рогозіна) і ось чергові „нєтлєнки” - інтерв’ю пана російського дипломата радіостанції „Ехо Москви” та „Российской газете” напередодні засідання Ради НАТО-Росія.

Просто вражає вишуканість мови, сповненої ідіоматичних виразів, витонченість та тактовність російського дипломата.

Не буду коментувати традиційне тупотіння ногами з лозунгами „Україні в НАТО – ні!”, „Не заходь за червону лінію – уб’є!”, „Баба-яга проти!” тощо. З цим усе зрозуміло.

Зупинюся лише на окремих моментах.

Чого лише варта відповідь „разбор полетов” на запитання кореспондента „какая повестка дня заседания Совета НАТО-Россия?”. Мої знайомі іноземці, які трохи говорять російською і українською, після прочитання інтерв’ю нагадали, що після війни на Кавказі НАТО з Росією разом нікуди не літали...

Або ще пасаж: „Джордж Буш вместе со своей чёрной красавицей, пантерой…”. Непогані епітети на адресу глави зовнішньополітичного відомства країни від посла іншої.

Непогано також звучить: „…по отдельности почти со всеми странами НАТО у России прекрасные партнерские отношения, но когда они собираются вместе, то есть как пацаны в соседнем дворе, то они уже представляют угрозу".

По-перше не думаю, що пани, скажімо Саркозі, Берлусконі, такі вже для месьє посла „пацани”. А по-друге, фраза про те, що з усіма натовськими державами РФ має міцні партнерські стосунки, водночас, коли вони збираються „все вместе”, то становлять для Росії загрозу, звучить як повна маячня. Оскільки, або з європейськими країнами не все гаразд (типу роздвоєння особи), або в автора параноя (всі навколо вороги). І це все на фоні таких пасажів: „Ведь НАТО - это разумные страны, многие из которых являются нашими партнерами, они имеют с нами даже более партнерские отношения”, або "НАТО - это не монстр, который у нас сидит в подсознании со времен "холодной войны. НАТО - это союз государств, которые занимаются вопросами обеспечения своей безопасности ". Он як!!!

Ще одна нестиковка. Дмитро Рогозін, цитуючи Франкліна Рузвельта, називає Мехаіла Саакашвілі «своїм» для Альянсу, а Росію – безпідставно обвинуваченою. Але тоді, чому Грузія досі не член НАТО, а Росія все ще дозволяє собі хазяйнувати на Кавказі....? Якось не складається.

Чіпає просто за серце і турбота про українських вояків та розкриття підступної логіки НАТО. („Но смотрите, сейчас в Канаде и Нидерландах принято решение о выводе из Афганистана их воинских контингентов. Эти дыры надо чем-то затыкать. Если грузины и украинцы хотят направлять своих парней под пули талибов в Афганистан, почему НАТО с этим не согласиться? Я передаю здесь логику НАТО. Поэтому для НАТО это добровольцы, желающие поучаствовать там, где можно не поучаствовать западникам. Кстати, пример любопытный. Помните, когда в Северной Митровице были волнения сербов, они выступали против действий и международных присутствий, и против Косово-албанских властей, то на усмирение косовских сербов послали, кстати говоря, поляков и украинцев. И погиб украинский полицейский....Сколько вам нужно людей в Ирак? Сейчас пошлём. Сколько нужно людей в Афганистан? Сейчас пошлём. Не жалко людей, пушечного мяса. Поэтому что ж НАТО отказываться от такого рода помощи?”).

А може для початку порахувати кількість власних загиблих у двох чеченських війнах? І чому не згадати як матінка-Росія бомбила Чечню (до речі, своїх співвітчизників, росіян) системою „Град”? А тому що „в своем глазу бревно” (думаю Рогозіну, любителю ідіоматичних виразів, сподобається). Давно і надовго. Може вже час облишити усілякі софістичні спекуляції.

І з яких це пір пан представник РФ при НАТО висловлюється від імені Заходу і знає такі тонкощі? „Для Запада Украина - это 784-ая серия бразильского сериала. Смотреть, конечно, интересно, как одинокая девушка Юлия мечется между двух Викторов.” Такий собі гусарський гуморок. Але небезпечний. Люди говорять, що дехто з цих Вікторів й за менші жарти примушував певних особистостей зуби проковтувати.

Заради справедливості слід відзначити, що «не все так погано в датському князівстві». Є й певні позитивні зрушення.

Радує мене, що пан посол частково, хоч й іноді за звичкою зриваючись на хамство, (див. вище) прислухається до свого українського колеги, який радив йому через Бі-Бі-Сі бути коректним у висловлюваннях на адресу керівників інших держав і ось, нарешті читаємо: „Я не хочу и стараюсь не уподобляться некоторым нашим политикам (мова, скорше за все, про Лаврова, Путіна і Медвєдєва), которые в некоторых (стилістична знахідка, пам’ятаєте: «если где-то, кое-кто у нас порой….») своих запальчивых высказываниях начинают оскорблять впрямую политические элиты других государств. Я думаю, что этого не следует делать, на личность никогда не надо переходить.” Це дуже правильно, Дмитре Олеговичу! „Но действительно, когда неформально беседуешь с руководителями миссий, делегаций в штаб-квартире НАТО, то, говоря об Украине и Грузии, они не стесняются в выражениях.” А от пліткувати не треба! Це ж дипломатія, а не Черкізовський ринок.

Не може не радувати факт, що інформаційна кампанія про НАТО, яку проводить українська держава, докотилася і до росіян. І навіть представник РФ при НАТО вже знає, що: „не существует такого выражения, как «базы НАТО». Нет баз НАТО. Есть американские базы, могут быть немецкие, французские военные базы. Но баз НАТО не существует. Нет войск НАТО, они не существуют. Это национальные воинские вооружённые контингенты конкретных стран, которые входят в состав альянса. У НАТО вообще из вооружения и военной техники только несколько самолетов «АВАКС”. То може й натівський чобіт не топтатиме ні російську, українську землю, ані іншу «священу землю»? Що скажете, пане посол?”.

Приємно, що Росія так прискіпливо стежить за діями нашої держави. Стежте, будь-ласка, за продовженням (серія № 785) і дізнаєтеся багато цікавого про Північноатлантичний Альянс, а може й з міфами про НАТО розпрощаєтесь.

Панові Рогозіну хочу побажати подальших літературних успіхів і нагадати про ще невиконану пораду українського колеги – займатися справами Росії. Не забувайте, що „дипломатия, это паутинка, которую надо уметь плести, надо быть мудрым паучком”!!!

Насамкінець хочу привітати Президента України разом з Урядом нашої держави з успішним веденням інформаційної роботи щодо НАТО, якій Дмитро Рогозін дав досить високу оцінку „Ющенко пока время тратит на обработку общественного мнения Украины в пользу такого перспективного вступления в НАТО”.

А ще передати привіт Послу Німеччини в Україні, який через ЗМІ закидає нашій державі бездіяльність на інформаційному напрямку.