Литвину вырвали рабочий инструмент

В сессионном зале к 10 утра во вторник обстановка выглядела достаточно непривычно: депутаты спокойно занимали свои места, «боевые группы» «Регионов» не блокировали ни трибуну, ни президиум. Даже легендарный стул, которым ПР привыкла подпирать дверь в президиум, мирно стоял на своем месте. С cогласительного совета пришли внушавшие оптимизм вести: «регионалка» Анна Герман сообщила, что блокировать трибуну ПР не будет ни в каком случае. «Регионы» согласились даже поддержать любой законопроект по повышению соцвыплат, вне зависимости от его авторства. Таким образом, внесенный самым первым в повестку дня проект «литвиновца» Олега Зарубинского получал определенные шансы на прохождение.Очевидно, в знак примирения «регионалы» не стали мешать группе депутатов от БЮТ срывать висевший над ложей правительства плакат «Правительство Тимошенко против повышения зарплат и пенсий». К тому же еще один плакат, над президиумом, рекламировавший Партию регионов, остался висеть на своем месте. Казалось бы, после разблокирования трибуны перед депутатами открылся широкий путь к плодотворной работе. Однако существенной помехой этому стало инициированное спикером Владимиром Литвином изменение порядка голосования за социальные законопроекты: не карточками, а поднятием рук, что требовало личного присутствия нардепов в зале. Такое предложение вызвало бурные протесты «регионалов», Анна Герман заявила об «унизительности для нее такого способа голосования». Это и неудивительно: из 130 официально зарегистрировавшихся «регионалов» фактически в зале было не более нескольких десятков.Сопротивление «регионалов» не помогло: за соответствующее постановление проголосовали 240 нардепов. Неоценимую помощь полумертвому большинству оказали коммунисты, в полном составе поддержавшие постановление Литвина. Вернее, фактически «красные» привычно поддерживали Юлию Тимошенко. Ведь провал голосования за соцвыплаты был на руку именно правительству. Так что можно констатировать, что и коммунисты, и спикер все увереннее становятся на сторону одного из кандидатов в президенты – и это отнюдь не «социально близкий» Виктор Янукович. Успешно внеся в повестку дня все разнообразные законопроекты по соцвыплатам, депутаты взялись за их поочередное рассмотрение, которое длилось около трех с половиной часов. Отвыкшие от нормальной работы нардепы массово покидали сессионный зал – особого интереса прислушиваться к давно известным аргументам сторон у них не возникало.Интрига была в том, успеют ли «регионалы» свезти в сессионный зал всех своих отсутствующих товарищей. Около двух часов дня в кулуарах пролетел слух, что на вечернее заседание приедет сам Виктор Янукович, прервавший ради этого свой визит на Сумщину. Бродившие по кулуарам «регионалы» переговаривались между собой: «Лидер едет, пока не приедет, голосовать не будем». В 16:00 в зале зарегистрировался уже 431 нардеп, в том числе все, кроме одного, «регионалы». Впрочем, расклад сил оставался неизменным – голосов на результативное голосование все же не хватало. ПР и КПУ запросили паузу и попросили спикера созвать очередной согласительный совет. В перерыве, который вместо положенных тридцати минут длился более часа, «регионалы» всячески пытались объяснить окружающим, чего же они добиваются. «Депутатов свозили (в стены парламента – Авт.), свозят и будут свозить», - сказал корреспонденту «Главреда» нардеп Владислав Лукьянов. «Мы пытаемся уговорить наших коллег отложить голосование по вопросам соцстандартов или же отменить постановление о голосовании руками», - объяснил «Главреду» происходящее на согласительном совете Михаил Чечетов.Никто не скрывал, что принять закон можно будет только при голосовании карточками, во время которого депутаты постоянно голосуют за отсутствующих товарищей. «Но голосовать за другого депутата – прямое и грубое нарушение Конституции Украины, разве не так?», - поинтересовался у Чечетова «Главред». «Бабушке, которой мы хотим поднять пенсии, совершенно все равно, Чечетов ли проголосовал за Клюева («регионала» Андрея Клюева – Авт.), или Клюев за Чечетова», - нашелся депутат. Возобновившееся заседание предсказуемо началось с попытки отменить решение о голосовании руками, но «за» набралось лишь 207 голосов. Единственным не голосовавшим «регионалом» внезапно оказался сам Виктор Янукович. Как только табло показало неприятный для «регионалов» результат, они сразу же потянулись блокировать трибуну под возмущенные крики депутатов от большинства. Спикера, однако, никто не трогал, и в окружении нависших над ним «регионалов» он поставил на голосование вопрос о перенесении принятия решения по социальным законопроектам. Но голосовать за него было некому: все «регионалы» толпились возле трибуны или в проходах. На трибуну едва ли не на руках занесли Виктора Януковича, который тут же призвал коллег «не заниматься клоунадой в сессионном зале». Все больше и больше «регионалов» подтягивались к парламентской трибуне, атмосфера накалялась, отдельные депутаты стали прихватывать друг друга за полы пиджаков и отталкивать локтями. Взявший слово «регионал» Александр Ефремов опять стал настаивать на смене способа голосования. Символически возвышавшийся за его спиной «Лидер» внимательно слушал своего заместителя. Увидев, как неорганизованно расположились в сессионном зале «регионалы», Владимир Литвин совершил блестящий ход: снова поставил на голосование вопрос об отказе от голосования руками. «Сигнальщики» ПР стали активно призывать своих коллег вернуться на места в зале, но те, очевидно, не поняли ситуации и немного промедлили. Эти несколько секунд оказались фатальными для ПР – «за» успели проголосовать лишь 213 карточек. - Нэ поняв! – прозвучал из рядов «регионалов» чей-то возмущенный бас. «Боевые отряды» ПР заблокировали трибуну и президиум. Еще один голос из зала сказал громко, но с печалью: «Владимир Михайлович, пора». Что имелось в виду, осталось не совсем ясным: окружившие спикера оппозиционеры в горячке устроили форменную толкотню, возмущенно крича главе парламента, судя по всему, достаточно нелестные вещи.Литвин попытался снова включить микрофон – и тут один из депутатов вырвал прибор из гнезда. Как выяснилось, этим депутатом был Дмитрий Шенцев – один из участников печально известной охоты, во время которой погиб Евгений Кушнарев. Это было уже слишком. - Перед тем, как закрыть заседание, я хотел бы подчеркнуть, что мне здесь уже угрожают! – крикнул Литвин и принялся выбираться с рабочего места. К счастью, это ему удалось. Очередная битва за «народное счастье» завершилась без жертв – но, как видим, счет материальных потерь уже открыт.