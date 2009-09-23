Василий Киселёв: «Пока Партией регионов руководит Виктор Янукович, мне в этой партии делать нечего»

«Главред» стал первым изданием, которому опальный «регионал»-крымчанин дал развернутое интервью по поводу своего конфликта с партийным руководством.

При этом острота критики господина Киселева в адрес этого самого руководства оказалась, пожалуй, несколько неожиданной даже для знающих его журналистов. Учитывая боевой настрой депутата и его влиятельность в Крыму, можно с уверенностью сказать: в одном из базовых регионов у кандидата в президенты Януковича возникли серьезные проблемы. И это – только начало.



Василий Алексеевич, вы уже окончательно вышли из Партии регионов?



Отвечая на ваш вопрос, подчеркиваю, что на сегодняшний день, на двадцать второе сентября, на тринадцать часов тридцать минут я являюсь членом Партии регионов. Решение принято только на уровне Президиума политсовета. А его должен утвердить Политсовет партии.



Но есть обстоятельства, которые вынудили меня, не дожидаясь принятия решения Политсоветом, выйти из партии. И я уже сдал свой партбилет, а также заявление на двух страницах в Секретариат партии.



Но официально вы еще являетесь членом партии?



Официально – да, до принятия решения Политсоветом. Хотя для себя я такое решение уже принял. Мне в этой партии, пока её лидер – Янукович, делать нечего.



Я скажу, что есть несколько причин, побудивших меня, не дожидаясь решения Политсовета, выйти из партии.



Первая причина – это то, что я «добровольно» (как от меня этого требовали) не «сдал» Крымскую организацию Партии регионов под криминалитет. Начало этого конфликта было заложено еще на выборах 2006 года, когда по личному указанию Виктора Януковича в проходную часть списка кандидатов от ПР в депутаты Верховной Рады Крыма был включен некий гражданин Мельник. Он же руководитель ОПГ (организованной преступной группировки. – Авт.) в Крыму!



Я, как мог, доказывал, что этого нельзя делать.



К сожалению, меня не услышали. Но поскольку за него отвечал лично Виктор Федорович, я был уверен, что он будет его ставить на место. Увы, как оказалось, я зря надеялся.



На тот момент я руководил Крымской партийной организацией Партии регионов, которую создал с нуля. А рейтинг начал падать, потому что предпринимателей (представителей малого и среднего бизнеса) обложили ежемесячным оброком: за каждый выпиленный камень в карьере, за каждый автобусный маршрут, за каждый метр арендованной площади, за каждый метр площади, которая отдается на приватизацию. И – самое страшное – за каждый метр земли, которую кто-либо просил у властей...



Кому лично шли эти деньги?



В этом милиция будет разбираться. И сегодня уже разбирается.



Хочу привести наглядный пример, как «убивают» рейтинг партии. В то время, когда сессия городского совета по предложению Геннадия Бабенко в два раза снижает выплату за обеды школьникам с двенадцати до шести гривен, в этот же период господин Бабенко себе и своим подручным выписывает по сто шестьдесят тысяч премии.



Катализатором принятия решения о моем исключении из партии на Президиуме политсовета партии стало то, что я открыто поддержал генерала Москаля в его борьбе с криминалитетом в Крыму.



Посмотрите, что творится сегодня. На Геннадия Москаля оказывается беспрецедентное давление, ему не то что не помогают, ему всячески противодействуют.



Со стороны крымских властей?



В первую очередь, со стороны прокуратуры.



Крыма?



Не только Крыма. В Верховной Раде Украины добиваются сложения его депутатских полномочий – для того, чтобы потом с помощью Президента Ющенко снять с поста замминистра - начальника Главного управления МВД Украины в Крыму. И если только в этом он им будет помогать, то вся страна увидит, кто заинтересован в том, чтобы с криминалом никто по-серьезному не боролся.



Чтобы уберечь Крымскую партийную организацию от раскола и не дать возможности БЮТ злорадствовать по этому поводу, я сознательно пошел на «политическое самоубийство» для того, чтобы попытаться сохранить единство Крымской партийной организации перед будущими выборами в местные советы. Убеждён, что до выборов в местные советы Партия должна сменить Лидера.



Вы имеете в виду Виктора Федоровича?..



Именно. Хочу напомнить, что партию создавал Азаров, при нем партия официально оформилась. При Семиноженко партия активно и эффективно развивалась. При Януковиче некоторых вещей я понять не могу.



Например, блокирование трибуны Верховной Рады?



Блокирование в том числе. Пока мы блокируем работу законодательного органа, Тимошенко в ручном режиме управляет страной, а без голосования народ не знает, что именно БЮТ против повышения зарплат и пенсий. Блокируя работу Верховной Рады, мы тем самым помогаем Ющенко находиться у власти, а также даём ему возможность путём введения чрезвычайного положения разогнать законодательный орган и сорвать выборы президента.



Кроме того, мы говорим – и в программе записано – что мы «за Единое экономическое пространство». Что в этом вопросе сделано когда-либо? Все попытки пресекаются на корню.



И ещё. Какая же это Партия регионов, если в Верховной Раде Украины отсутствуют представители тринадцати областей (регионов) Украины?



По русскому языку – это наши базовые постулаты и наши базовые программные цели. Что по этому вопросу сделано? Семнадцать законопроектов внес коллега Колесниченко, и ни одни не поставлен на голосование - в угоду Президенту Ющенко. Пусть бы ветировал, народ видел бы, что партия отстаивает свои программные пункты.



На утреннем заседании Совета фракции принимается решение – ни в коем случае не голосовать за проведение учений стран НАТО в Крыму. Но приходим в зал — и поступает команда голосовать. Меня не было в зале, моей карточкой кто-то проголосовал за проведение учений — после этого мне хоть в Крыму не появляйся.



И вот ЕЭП, русский язык, НАТО — это вопросы, которые сегодня полностью выбиты. Я не знаю, кем. Но политически за это отвечает лидер. Если он сегодня не справляется, он должен уйти.

Кроме того, исходя из практики деятельности партий многих европейских государств, скандал с дачей в Межигорье закончился б, по минимуму, исключением из партии.



А кого ему на замену вы можете предложить?



Это пусть решает партийная организация.



Вы считаете, в Партии регионов достойные кадры есть?



Конечно, есть.



Назовете фамилии?



Могу назвать, определённо. Я могу назвать Голенко Валерия Николаевича, Бойко Юрия Анатольевича. Это сильные люди, которые могут повести за собой партию.

Я борюсь за партию, и хочу, чтобы партия сохранилась. Я не хочу, чтобы партию постигла участь НДП или СДПУ(о). Меня тревожит судьба людей, больше миллиона членов партии, а также десятков миллионов наших соратников по всей Украине.



Скажите, пожалуйста, лично с Виктором Федоровичем вы общались, встречались после этих событий?



Я встречался с ним первого сентября.



Это еще до вашего заявления о выходе из партии?



Да. Но после того, как меня на Президиуме политсовета исключили заочно, я с ним не встречался. И уж если меня казнят, то хотя бы должны были пригласить на казнь. Если меня казнят и не приглашают, это - неправильно, неправедно, и не по Уставу.



Вы тогда обещали, что вы в ближайшее время переговорите с Виктором Федоровичем.



Да, должен был с ним встретиться в пятницу 18 сентября, чтобы посоветоваться по поводу решения Совета КРО Партии регионов, согласно которому данный Совет потребовал отозвать моё заявление о переходе на время президентской избирательной кампании в Центральный штаб партии.

Но когда он во вторник пятнадцатого числа подписал решение Президиума политсовета о моем исключении из партии, я уже ни с кем встречаться не буду.



И даже не общались по телефону?



Никто на меня не выходил, вопросов никто не задавал, но теперь, я думаю, и задавать не будут, потому что я свой выбор уже сделал.



Сегодня было заявление от «Русской общины Крыма», открытое письмо Януковичу. Скажите, вы поддерживаете контакты с ними и с Цековым?



Контакты поддерживаю, но письма не видел.



Одним из требований господина Киселева при подготовке данного материала было дословное сохранение текста интервью, предварительно согласованного с ним. «Главред» готов предоставить место для размещения альтернативных точек зрения, а также для изложения позиции всех лиц, упоминаемых в интервью.