Новые евроатлантические перспективы Украины

24 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Новые евро-атлантические перспективы Украины».



В пресс-конференции приняли участие:



-руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко;

-директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.





Павло Рудяков: Перелік знакових, принаймні, для українського політикуму, і громадськості, заяв Віктора Андрійовича Ющенка можна було продовжувати. В тому числі пов’язаних з темою НАТО. Але якщо зосереджуватися на тих двох, які виділені, мені здається, президент Франції Саркозі також говорив про доцільність і про збільшення кількості постійних члені в Ради безпеки ООН. Але в тому переліку країн, які він пропонував для обговорення, Україна не фігурувала.

На мій погляд, коли Президент України робить такого роду заяву, чи називаючи конкретні дати виконання, чого не робив Саркозі, він порушує дискусії з цього приводу, але разом з тим досить чітко дав зрозуміти, що цю дискусію варто було б розпочато не гаючи часу вже наприкінці цього року в грудні.

Мені здається, що тим, хто готував цю пропозицію, яку озвучив Ющенко варто було б узгодити, хоча б уже на ходу, якщо не попередньо, для того, щоб ця пропозиція набула якоїсь конкретики і була вміщена в загальний контекст тієї дискусії, яка вже не перший рік триває, і, очевидно, буде продовжуватися для того, щоб ми потрапили хоча б в перелік тих країн, які фігурують як потенційні кандидати, хай не в 2016-2017 роках, як Ющенко пропонує, а на якусь довгострокову перспективу. Мені здається, це було б значно продуктивніше, з точки зору реалізації не тільки заявки на членство, а з точки зору реалізації цієї заявки.

Щодо підтвердження наших намірів стати членом НАТО, то тут, на мій погляд, треба розрізняти дві площини питання. З одного боку, абсолютно декларативну риторику, яка в принципі прозвучала з усіх джерел, з усіх боків в Нью-Йорку. З іншого боку, якісь дії української влади, які могли бути спрямовані на реалізацію мети, про яку говорить Ющенко і про яку він говорив з Генеральним секретарем НАТО.

Що мається на увазі? Зараз, безумовно, у двосторонніх відносинах НАТО з Україною пауза викликана багатьма обставинами, як нашими так і зовнішніми, контекстуальної, не контекстуальної природи. Цю паузу варто було б спробувати заповнити, в першу чергу, нам. Пауза, яка виникла з однієї простої причини - Ющенко, до речі, це згадав, - є рішення Бухарестського Самміту НАТО, яке ніхто не скасовував, але разом з тим, ніхто не береться їх виконувати. Поки немає наступних рішень, ця пауза, яка виникла, ми б могли б її заповнити.

Однією з форм маневрування, яке могла використати влада, могла б бути реальна громадська дискусія на цю тему, а не така, як вона зараз імітується. Скажімо, якщо Ющенко підписує указ про обговорення Конституції, оголошуючи це не референдумом, а обговоренням, то можна було б говорити і зібрати реальний відсоток голосів, не якісь рейтингові позиції, припущення, а обговорити заявку України на вступ до НАТО. Це одна з пропозицій, яку можна було б дуже багато описувати.



Володимир Фесенко: Генеральна Асамблея ООН – це, фактично, дискусійний клуб керівників держав, місце, де вони раз на рік збираються, як правило більшість керівників держав. Це унікальна можливість поспілкуватися, побачити один одного і щось безпосередньо сказати всім керівникам держав. Фактично, це політичний клуб, де збираються раз на рік для того, щоб проголосити якісь заяви, свою точку зору, позицію. В якомусь вимірі іноді це перетворюється на місце для резонансних заяв, де ці керівники держав змагаються між собою, хто щось таке скаже, що запам’ятають, що будуть цитувати. Ми пам’ятаємо вислови Ахмади-Неджада, Уго Чавеса на адресу США. Ми можемо згадати виступи Микити Хрущова, також сьогодні згадують. Але це не місце, де ухвалюються рішення. Це також треба розуміти.

В цьому сенсі, я б робив таку поправку на виступи Віктора Ющенка. Якщо йшлося про те, щоб відповідно цій політичній моді, цим політичним традиціям зробити резонансні заяви, Ющенко зробив. Інша річ, наскільки вони будуть помітні на тлі політичних заяв інших керівників держав.

Між іншим, тут не згадувалось про це, зараз якось не акцентується увага на одній цікавій деталі: коли Ющенко їхав на Генеральна Асамблею, то одне з завдань була зустріч з Обамою. Хоча б просто зустрітися, потиснути один одному руки, і сказати один одному декілька слів. Цього не відбулося. В цьому сенсі, одне з завдань цього візиту невиконане. Хоча вона мало суто символічне значення. Заяви резонансні зроблені. Проте, думаю, що вони не вирішують багатьох зовнішньополітичних проблем, питань, які зараз стоять перед нашою державою.

Щодо підвищення міжнародних гарантій безпеки України. Зараз про це говорять майже всі, від Богословської до Горбуліна. Дійсно є серйозна зовнішньополітична проблема для нас, як посилити гарантії нашої безпеки. З таких гарантій суто паперових вийти на більш високий дипломатичний міжнародно-правовий рівень. Це скоріше за все, доведеться уже вирішувати вже наступному президенту. Це реальна проблема, але вже не Ющенко буде її вирішувати.

Щодо членства в Раді безпеки ООН. Це класичний піар. Це «маніловщина», на сьогодні, наданий момент. Сказати просто, щоб сказати. Написали таку резонансну річ, на яку б звернули увагу, а як її реалізовувати, про це майже ніхто не думає, і нічого для цього не робить.

Я вже не кажу про іншу проблему, до якої також українська дипломатія має привертати увагу, це питання реформування і ООН, і Ради Безпеки ООН. Тому і виникає ця дискусія. А просто сказати, що ми хочемо стати членом Ради Безпеки, цього замало. Для того, щоб це реалізувати, потрібне титанічне зусилля, зокрема, пряма участь і в дискусії, і висуванні проектів, щодо формування цієї інституції. Наскільки я розумію, нічого цього не робиться. Зараз це не на місці пріоритетів української дипломатії. Зокрема тому, що є чим іншим займатися, а сил на все не вистачає. Я вже не кажу про ще одну банальну річ, Україна зараз немає міністра закордонних справ. Тому, про що ми можемо казати?

Щодо перспективи членства в НАТО, дійсно виникла пауза, об’єктивна пауза. Цю проблему треба вирішувати не Генеральною Асамблеєю, а у спілкування, у діалозі із керівництвом НАТО, між іншим зараз нове керівництво НАТО, і треба посилювати діалог з цим керівництвом. Зустріч відбулася, але тут треба більш постійний і більш активний діалог. Крім того, потрібне певне дипломатичне зусилля, хоча б в обговорення цієї проблеми з тими країнами НАТО, які зараз займають достатньо критичну позицію, щодо перспектив членства України в НАТО в найближчій перспективі. Йдеться про Німеччину і Францію. Тут потрібна постійна, копітка робота.

Поки не зміниться баланс розподілу симпатії в громадській думці, щодо проблеми НАТО, ситуація не зміниться. Та ж Німеччина, та ж Франція і керівництво НАТО, вони нам відверто кажуть, поки саме українське суспільство не буде готовим до вступу до НАТО, ніхто нам такої перспективи не надасть. Тут проблема скоріше внутрішньо політична ніж проблема, яка пов’язана з Росією.

Зараз є внутрішня проблема в НАТО, НАТО переживає певну кризу. Немає єдності з багатьох питань, є розбіжності підходів, як далі цій організації розвиватися, зокрема, щодо просування на схід, і взагалі немає спільної відповідальності за конкретні операції, які альянс здійснює за межами своїх кордонів.

Дискусії в Україні треба проводити не проти членства в НАТО, а про те, як далі дійсно забезпечувати безпеку країни і в регіональному, і в глобальному вимірі. Тут одним питань буде питання наших відносин з альянсом, а також і відносин з Росією. Оскільки, це один з викликів для нашої національної безпеки.



«Главред»: Як безядерній Україні захистити себе?



Володимир Фесенко: Немає простої відповіді на це запитання. Гірка правда в тому, що зараз надійної системи, або надійної схеми гарантування безпеки країни немає. Я вже казав про гарантії, про так званий Будапештський протокол, гарантії є на папері. Але саме слово «гарантія», я знаю вже йде професійна дискусія щодо перекладу терміна, йдеться про гарантії, або про такі механізми, які мають трохи нижчий рівень, певне страхування. Як засвідчила ситуація навколо Тузли, ситуація минулого року пов’язана з Грузією, але частково і з нами, немає серйозних, надійних гарантій. Тобто, один варіант підвищити міжнародно-правовий рівень цих гарантії, але тут треба працювати над підготовкою відповідної міжнародної конференції, і треба про це домовлятися за формою і за змістом з великими державами, які тоді в Будапешті виступили нібито нашими гарантами. Це один напрям.

Інший напрям, щодо НАТО. Навряд найближчі роки Україні світить членство в НАТО. Як би ми до цього не ставилися, це об’єктивна реальність. З іншого боку потрібно розуміти, що форс-мажорна спроба просунути Україну до НАТО, знову викличе конфлікт з Росією, а з іншого боку посилить внутрішню політичну напругу. Тобто, тут вже питання внутрішньої і зовнішньої безпеки, що для нас важливіше. Я думаю, що треба шукати баланс.

Нейтралітет сам собою не вирішує проблем української безпеки. Це скоріше збереження України в сірій зоні відносин між Заходом і Росією, зокрема, в питаннях безпеки. Тут треба або активно маневрувати між цими двома полюсами, в якійсь мірі повторюючи досвід багатовекторної дипломатії. Але тут потрібна більш гнучка і більш активна дипломатія. Тому, що та дипломатія, яка колись була в України, яку називали багатовекторною, це було прислужування двом хазяєвам одночасно: Америці і Росії.

Якщо почнеться реальна підготовка до формування нової архітектури безпеки на європейському континенті, а ви чули, що про це і Расмуссен каже, що вони готові реагувати на відповідні, поки що абстрактні, пропозиції Росії, тоді нам не треба гаяти часу треба пропонувати свої пропозиції, свої погляди, брати активні участь у цій дискусії, у підготовці можливо якоїсь міжнародної конференції, яка буде цим займатися. Поки що це абстрактні плани, проте ми не можемо жити лише у минулому, треба дивитися і в майбутнє, і тримати руку на пульсі можливих змін у міжнародних відносинах, які можуть відбутися найближчим часом.



Павло Рудяков: Коли ми говоримо про оптимальну систему безпеки для України треба знати, що не Україна формує свою систему безпеки. Ми тільки вибираємо тих позицій, які нам висувають головні світові актори.

Нейтралітет це наша світла перспектива, але нам його ніхто не пропонує, і навряд запропонує. Крім усього іншого, як свідчить досвід таких країн як Україна, потужних але невеликих світових держав, для того, щоб реально здійснювати політику нейтралітету, країні потрібний авторитетний лідер, який може на власному авторитеті вирішувати питання. Є багато пропозицій авторитетних лідерів, але чи дочекаємося ми його найближчі п’ять років, це велике питання.

Нейтралітет як форма, мені здається, для нас це утопія, про це треба менше думати. Відповідно, гарантії міжнародної безпеки, гарантії прописані в протоколах, якимось іншими обіцянками, нам не надані, вони залишаються на папері, вони не мають інструментів реалізації. Ніхто зараз із наших зарубіжних партнерів не ставить собі на меті таких й інструментарій розробляти. Відповідно, у нас вибір, який нібито ми маємо, зводиться до дуже обмеженого кола реальних пропозицій. Але коли наші відповідні структури будуть вирішувати питання щодо того, яка система є оптимальною для України, то зрозуміло, що на порядок денний обговорення постане питання регіональної стабільності. Як показує досвід, регіональна стабільність, це фактично одна з двох-трьох запорук національної безпеки кожної з держав. Якщо є регіональна стабільність, якщо відсутні регіональні проблеми настільки гострі, які можуть створити реальну загрозу для національної безпеки країни, тоді вирішення питань вищого рівня стає реальним.

Коли ми говоримо про регіональну безпеку України, ясно, що не обійтися без Росії. Без Росії ми не обійдемося хоча б тому, що європейці, і глобальна безпека, і НАТО з Росією, намагаються якісь речі встановлювати в цій сфері. І європейські провідні країни і структури бачать нову архітектуру європейської безпеки за участю Росії, а не через ізоляцію Росії. Якщо ми, або окремі наші окремі відомства ідуть шляхом прокладеним Михайлом Саакашвілі, подразнити Росію, а тоді бігти до когось, казати: захисти мене. Ясно, що це не продуктивний шлях, який фактично дестабілізує ситуацію навіть не в одному регіоні, а кількох одразу.



«Главред»: Як на рівень безпеки України впливає перебування на її території ЧФ РФ?



Володимир Фесенко: В даному випадку, треба об’єктивно визнати, що сам по собі факт перебування Чорноморського флоту на території України є постійним ризиком і викликом для безпеки України. Про це багато говоріть, пишуть. Навіть останні заяви і дії російського керівництва, я маю на увазі, і лист Медвєдєва, і прийняття відповідного закону про можливість використання російських збройних сил за кордонами своєї держави, про це свідчать.

Просто уявимо гіпотетично таку ситуацію. Хтось з російських військовослужбовців під шафе почнуть використовувати табельну зброю. Відповідно, наші органи правопорядку їх затримають, виникне якась конфліктна ситуація, знову ж таки, із застосуванням зброї. Суто гіпотетично. Але це можливо, хто гарантує що не буде якоїсь відповіді. Це суто локальна конфліктна ситуація.

Уявимо ще одну гіпотетичну ситуацію. Посилюються якісь кризові тенденції, наприклад, в Криму. Зіткнення кримських татар з організаціями російськомовних мешканців Криму, не дай Бог дійде до якогось кровопролиття. Де гарантія, що Росія не вступиться за своїх громадян, які там можуть опинитися? Тому, що є люди з двома паспортами.

Я вже не кажу про проблеми, які пов’язані з тим, що в принципі нормальне бажання української сторони, щоб Росія вивела флот з нашої території, яке пов’язане з вимогами Конституції. Росія не хоче цього робити. Тому, що це не зовсім в їх інтересах. Вони хочуть зберігати свій флот, зокрема з точки зору просто вигідності, певної традиції. А потім тут ще такий чинник, це фізична присутність, як інерція контролю своєї сфери впливу. Це як у світі тварин. Треба помітити свою територію. Зокрема, і фізичною присутністю. Так і в даному випадку. Якщо виникне ситуація, треба іти з цієї території, то можна просто спровокувати якісь конфлікти для того, щоб там залишитися. Можна провокувати регіональні конфлікти на рівні Криму, сприяти якимось сепаратистським настроям, про це пишуть і в Росії.

Це все поки що гіпотетичні припущення, але виклики і ризики є. Тому треба шукати складне гнучке рішення цієї проблеми, хто б не став наступним Президентом України він має розуміти такі ризики.

По друге, є вимоги Конституції. Треба або змінювати конституцію, або шукати якісь міжнародно-правові варіанти розв’язання цієї проблеми. Якщо продовжувати договір про перебування ЧФ РФ на території України, то на яких умовах? Я не включаю, що в якісь новій формі буде застосована та економічна формула, яка застосовувалася і всередині 90-х років. Тобто, перебування флоту в обмін на якісь привабливі умови на, приклад, реструктуризація нашого газового боргу. Цілком ймовірно, що така формула буде обговорюватися. Тоді ризики перебування ЧФ РФ і політичні ризики залишаться.

Тому велике навантаження на українську дипломатію, треба переконувати російських партнерів, що рано чи пізно треба це зробити. Зокрема, один з аргументів, пов’язано з тим, що позаблоковість і гарантії, якщо домовлятися про гарантії в рамках наприклад умовної позаблоковості немає бути військових баз на нашій території, це наша конституційна норма, але тоді йдеться не лише про гіпотетичні бази НАТО, а й про російські бази також. Якщо ми хочемо бути позаблоковими, нейтральними, тоді на нашій території не може бути інший закордонних військових формувань. Це як один з варіантів. Проте це дуже складна, дуже суперечлива дипломатична проблема на найближчу перспективу для України.



Павло Рудяков: Мені здається, тут є два виміри. Один з них ретроспективний. Якщо Україну розглядати як пострадянську державу, яка переживає період трансформації державно-політичної, соціально-економічної, гуманітарної трансформації національної ідентичності, то під таким зору Чорноморський Флот при усіх проблемах, про які казав пан Фесенко, треба вважати фактором стабільності. ЧФ, перебуваючи у нас, якщо ми пострадянська територія, убезпечує Крим від того, щоб він став в один ряд з Косово, Нагорним Карабахом та іншими неблагополучними територіями з так званими замороженими конфліктами.

Якщо на Україну дивитися як на державу, яка вже відбулася, яка є частиною європейського простору, то тут однозначна відповідь: флот має бути виведений або 2017 року, або ще до 2017 року.

Тут взагалі нема про що говорити. Якщо ми – європейська країна, яка відбулася, на нашій території не має бути військових підрозділів інших держав, навіть братніх.



Володимир Фесенко: Якщо перспектива Косово – я згоден. Дійсно, якщо б у нас були з Росією нормальні стосунки, тоді не було б проблем. Проте, саме перебування Чорноморського Флоту певною мірою обумовлює ризик перетворення Криму на потенційне Косово чи Абхазію. Тут йдеться про гіпотетичні перспективи, але такий ризик пов'язаний, зокрема, із перебуванням Чорноморського Флоту.

Інша річ, якщо флот виходить, треба думати про те, а що взамін? Зокрема, як працевлаштувати людей, які зараз там є, і багато інших проблем.

Це також завдання для наших дипломатів вже на найближчу перспективу. Згадаймо минулорічну ситуацію виникла конкретна міжнародна правова проблема. Виявилося, що наші домовленості по Чорноморському Флоту не регулюються у конкретній конфліктній ситуації, коли російські кораблі використовуються у військовому конфлікті проти третьої сторони, з якою у нас теж партнерські відносини. Це вже проблема для нас. Таку ситуацію треба прописати чи в новій угоді, чи в додатку до тих домовленостей, які були раніше. Треба прописати, як розв’язувати ці конфліктні ситуації.



Читач «Главреду»: Розговори про НАТО треба говорить, а свою справу робити – потихеньку відновлювати свій ядерний щит.



Павло Рудяков: Такі пропозиції не варто обговорювати, оскільки це неможливо з багатьох причин, оскільки Президент США спеціально для нас з вами у своєму виступі спеціально повторив, що треба обмежувати, скорочувати ядерний арсенал країн, які мають ядерну зброю, не допускати нових членів ядерного клубу. Тому я думаю, що навіть якби хтось із українських радикальних політиків про це заявив, то Україна могла б значно втратити рештки позитивної репутації, які ми ще зберегли.

Це дуже серйозне питання. Такими речами не жартують.



Володимир Фесенко: Я хочу порадити читачу прочитати книжку Володимира Горбуліна «Без права на покаяние». Там у нього окреме ессе, присвячене цій проблемі. Теза перша: у нас не було реальної можливості забезпечити зберігання ядерної зброї. Були реальні технологічні проблеми небезпеки. Інша сторона, про яку вже сказав пан Павло, - зовнішньополітичні проблеми, які б виникли перед Україною. Тиск на нас був би.

Це питання до політиків. Треба виторговувати для себе не лише гарантії паперові, а ще й економічні поступки. Велика політика – це теж торгівля. Ми йдемо на жертви? Дайні нам певні серйозні компенсації, зокрема, економічні. Це нормальна річ.

Зараз відновити ядерний статус – це проблема, тому що і Захід, і Росія будуть чинити спротив цьому. І тут ще треба забезпечити повний ядерний цикл. Теоретично це можливо, але це серйозні інвестиції. Я думаю, у нас знайдеться багато інших проблем, які потребують грошей, які більш актуальні для нас.

Це не іграшка. Тут треба бути більш дорослим і більш серйозно ставитись до цих проблем, а не гратися питаннями про ядерну зброю.



