Андрей Ермолаев: Украина не будет сателлитом России

Недавние пожелания Виктора Ющенко о невмешательстве российской стороны в процесс выборов украинского президента еще раз продемонстрировали положение дел во взаимоотношениях наших стран.

Оценить историю этих отношений, а также их перспективы в контексте будущих президентских выборов «Главред» попросил директора Центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева.

В пресс-центре «Главреда» политолог рассказал следующее:



Медведев мстит Ющенко за то, что тот стал Президентом



С одной стороны, Андрей Ермолаев признал, что украинский Президент «оказался заложником напряжения, возникшего во взаимоотношениях с российским руководством». В частности, политолог считает, что одной из причин этого напряжения является стремление Дмитрия Медведева «взять своеобразный реванш за то символическое поражение, которое Россия пережила в 2004 году, когда победил Виктор Ющенко». В этом контексте политолог напомнил, что в период Помаранчевой революции будущий президент РФ «был ответственен за направление по Украине».

Поэтому Андрей Ермолаев советует: наблюдая за перепалкой Ющенко-Медведев, помните: 50% в ней – от политики, 50% - от личного неприятия.

С другой стороны, есть и объективные причины для неприязни. Андрей Ермолаев относит к их числу тот факт, что «Украина для России всегда будет предметом особого влияния». «Украина является предметом особых геоэкономических, геостратегических интересов России». Именно поэтому в последнее время со стороны России звучат не столько претензии к личностям, сколько принципиальные претензии.



Что раздражает Россию больше всего? Украинские олигархи



По мнению Андрея Ермолаева, наибольшим раздражающим фактором для России в Украине является украинский крупный капитал. «Можно не любить олигархов, можно по-разному относиться к тем, кто руководит целыми отраслями или владеет целыми секторами экономики. Но сам факт того, что в Украине сформировался за эти годы пул внутренних инвесторов, который позволяет себе большую игру, является большим раздражителем для России». Именно наличие собственного крупного капитала политолог считает главной предпосылкой для «самостоятельной игры» Украины.

Поэтому более всего РФ сегодня заботит одна проблема: «как поставить под контроль оставшихся независимых украинских олигархов».



Россия готова поддержать даже «ее», если «она» обуздает местных олигархов



«Россия готова сделать ставку на любого политика, включая политика, который использует псевдоним «она», - сказал Андрей Ермолаев, - если этот политик «поставит под узду оставшихся самостоятельных украинских олигархов».

Но не все так просто и однозначно. Если бы у России была возможность сделать собственный коллаж: «коса Юлии Владимировны, глаза Ивана Ивановича, нос Ивана Петровича, - это была бы идеальная конфигурация власти, которую можно было контролировать в Украине». Но «пока этого не получается».

Поскольку ни один из реальных кандидатов не устраивает Кремль в полной мере, Андрей Ермолаев считает, что Россия не будет делать ставку на отдельную личность. Более того, политолог уверен, что «любой победитель не будет пользоваться успехом в Москве», поскольку сегодня у Кремля есть другие первостепенные задачи. Задача номер один – «упразднить режим, который раздражал», задача номер два – укрепление влияния, «прежде всего, в экономическом направлении». «Экономическая экспансия - самый эффективный инструмент включения, потому что это возможность начала внутренних политических инвестиций, это фактически информационный контроль и прочее. Поэтому экономическая власть на первом месте, кандидаты - на втором».



Украина остается пассивным в себе, феодальным субъектом, который занимается только собой. Стыдно!



Андрей Ермолаев считает, что говорить о проблеме взаимного влияния банально «по той простой причине, что в современном мире давно уже нет закрытых, локальных, изолированных процессов». Поскольку «Украина относится к числу значимых стран», он предлагает добавить к списку «внимательно следящих» за нами Брюссель, Вашингтон, Стамбул.

Проблема взаимовлияния – не проблема, уверен политолог. Стыдно другое – «что Украина остается пассивным в себе, феодальным субъектом, который занимается только собой, видит в телевидении только себя, боится, не желает и не умеет работать с соседями, в том числе и инструментом внутриполитического влияния, в том числе инструментом информационным, и использует только одно: жалуется соседям. Этой слабостью пользуются все».



Россия заговорила на другом политическом языке и признала себя отстающей



По просьбе читателя «Главреда» Андрей Ермолаев прокомментировал недавнее обращение президента РФ Дмитрия Медведева к соотечественникам под названием «Россия, вперед!»

Первое, на что обратил внимание политолог, - «существенно изменен политический язык. После всех этих поисков «русской цивилизации», православного пути был предложен язык современных технократов, которые говорят языком современной цивилизации, где признается место России как России отстающей».

Удивила эксперта и впервые прозвучавшая тема самокритичности и признание эпохи «путинизма» как эпохи потерянного времени.

Тем не менее, политолог считает, что основная цель статьи – превентивная. «Это превентивный удар в отношении угроз, которые могут стоять перед Россией». «Российское руководство, наверное, опираясь на богатый опыт имперского управления, превентивно предлагает свое видение, рецепты пути, которые показывают обществу, что даже если что-то с нами будет происходить, у нас есть план».

Андрей Ермолаев считает, что статья – еще и показатель некоего перемирия нынешнего и прошлого президентов России: «этой подачей Медведев пытается вытащить Путина из роли заложника экономического кризиса, тем более что совсем недавно сам Путин сказал, что в 2012 году они с господином Медведевым договорятся».

Политолог полагает, что статья президента РФ логически связана с переговорами Медведев-Обама, состоявшимися месяц назад. «После иллюзий, связанных с империей, с попыткой формирования универсального центра силы, кризис показал, - и Медведев это признает в письме, - это наши иллюзии, Россия должна быть адекватной, и главная задача, которую мы должны решить, - модернизация, демонтаж модели и формирование современной инфраструктуры. Иначе – кризис, который либо мы пройдем, если идея «Россия, вперед» компенсирует наши неудачи, либо нас ждут потрясения».



Украинские политики равняются по линейке Кремля



Россия «выставляет своеобразные критерии и требования к тому, какой она хотела бы видеть украинскую политику». В ответ украинские политические силы и отдельные лидеры «вольно или невольно втягиваются в своеобразный «смотр» - кто кажется более адекватным, удачным, приемлемым для Кремля», - сказал Андрей Ермолаев. «Мне кажется, это несколько постыдная для нас ситуация», - добавил он.

Почему для Москвы так важно состояние украинской политики? Андрей Ермолаев считает, что причина кроется в экономических проблемах нашего северного соседа, которые, конечно же, не афишируются. «Посткризисные форматы России возможны только в случае, если будут удачно реализованы новые интеграционные инициативы, в том числе и прежде всего в евразийском регионе. Как минимум, Украина-партнер крайне важна России в этом плане», - сказал политолог.

Российская сторона явно дала понять, что Президент Украины а-ля Ющенко ее не устраивает. Поэтому «все политические силы вынуждены подстраиваться под заявленные российские критерии и требования будущих взаимоотношений в экономике и социокультурном плане».



Ничто не мешает украинскому политикуму быть таким же агрессивным, как Москва



Андрей Ермолаев сравнил украинский политикум с «ребенком, который, постигая себя, принимает решения, либо ориентируясь на родителей, либо на старшего товарища, который для него является авторитетом». Во всех своих решениях, даже в самых мелких, они склонны оглядываться на Россию – «влияет ли это на Россию, учитывает ли это интересы России или это является примером нашей независимости».

Политолог расценивает это как признак «незрелости политического самосознания».

С другой стороны, «ничто не мешает украинскому политикуму проводить такую же активную и даже агрессивную политику, как политика Москвы».

Но, несмотря на то, что, по словам Андрея Ермолаева, в России активно решается вопрос – что делать с Украиной, - есть «ряд очевидных вещей: ну не будет Украина сателлитом России». Более того, разговоры о физическом захвате Россией Украины политолог считает «чистой воды спекуляцией».

Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Ермолаев: Кремлю не понравится ни один украинский президент Ермолаев: РПЦ станет независимой от Кремля Россию раздражают украинские олигархи – эксперт