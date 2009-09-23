«Регионы» попали на деньги?

Верховная Рада снова «не завелась», вернее, «завелась», но совсем не с целью поработать. «Завелись» депутаты разве что в смысле набивших всем оскомину взаимных обвинений.
В частности, спикер Владимир Литвин, видимо, вспомнив 2004 год, обозвал «сине-белых» уголовниками. По старой привычке, «регионалы» сегодня снова заблокировали трибуну и президиум парламента. Дверь, через которую должен заходить спикер, заботливо подперли стулом. Согласительный совет, начавшийся в десять утра, ни к каким определенным результатам так и не привел. Спикер Владимир Литвин обвинил нардепов от ПР в бандитизме – «Это же бандиты, а не депутаты». Сами же «бандиты» к консолидированному решению так не пришли: зампред главы фракции ПР Александр Ефремов заявил, что «регионалы» готовы голосовать за повышение социальных выплат любым способом: хоть руками, хоть карточками. Но буквально через несколько минут лидер «Регионов» Виктор Янукович это опроверг: по его словам, ПР согласна исключительно на голосование карточками с использованием системы «Рада». Между тем, Владимир Литвин заявил, что из зарплаты депутата, вырвавшего спикерский микрофон, будет вычтена стоимость этого точного прибора – 7 тысяч гривен. Реакция виновника происшествия – «регионала» Дмитрия Шенцева – осталась неизвестной: сегодня в Раде он отсутствовал. Впрочем, учитывая, что минимальная зарплата нардепа составляет порядка 18 тысяч гривен, а во фракции ПР насчитывается более 170 депутатов, «запас мощности» у оппозиции достаточно велик. «Регионалы» уже пообещали, что готовы голосовать за собственные законопроекты завтра, но стоят ли их сегодняшние обещания большего, чем вчерашние – покажет только время. Этого времени осталось примерно двадцать часов.