Отличная кампания

Анализ условий проведения президентских выборов 2004-го и 2010 годов свидетельствует, что предстоящая избирательная кампания будет отличной. Как минимум, от предыдущей.

Фавориты кампании. Как и в 2004-м, сегодня двумя основными фаворитами считаются действующий премьер-министр и лидер оппозиции. Однако на этом факте общее сходство практически заканчивается. Дело в том, что участие в президентской кампании примут не только глава правительства, но и Президент, и спикер парламента. К тому же паре фаворитов Янукович - Тимошенко пока не удалось оторваться от преследователей настолько, чтобы уверенно выстраивать свою стратегию с прицелом на второй тур. Общее разочарование после эмоционального всплеска Оранжевой революции обернулось огромным количеством украинцев, охваченных политической апатией. Их, не определившихся со своим выбором в январе 2010-го, по оценкам социологов, от четверти до трети от общего числа избирателей. Возможно, именно поэтому фавориты президентской гонки будут делать ставку на мобилизацию своих избирателей, а не борьбу за прирост популярности.



Кстати, повышение размера залога для участия в президентских выборах вкупе с экономическим кризисом лишит президентские выборы сомнительного удовольствия лицезреть в ходе избирательной кампании случайных кандидатов. Технические претенденты, которых выдвинут фавориты гонки, будут выполнять не только задания по понижению рейтинга конкурентов своих патронов, но и делегируют своих представителей в избирательные комиссии.



Действующий Президент. Если Леонид Кучма в 2004 году устоял перед соблазном баллотироваться в третий раз, хотя Конституционный суд дал ему свое добро на этот шаг, то Виктор Ющенко использует свое легитимное право попытаться сохранить за собой президентское кресло. Ющенко не собирается сдаваться вопреки невысокому рейтингу личной популярности и отсутствию команды, способной обеспечить успешное восхождение к политическому Олимпу. Понятно, что глава государства обещает обеспечить демократическое ведение кампании и равные права для всех ее участников, но почему-то большинство политических оппонентов ему не верят.



Объем президентских полномочий. В 2004 году Украина была президентско-парламентской республикой, сегодня является парламентско-президентской. За формулировками кроется серьезное сокращение объема президентских полномочий (в лучших европейских традициях) вкупе с сохранением права избирать президента на всенародных выборах. Пожалуй, в современной Украине гарант Конституции уступает объемом реальной власти премьер-министру, но это не снижает температуру избирательной кампании. Скорее, наоборот – делает весьма вероятной для победителя выборов попытку отыграть назад конституционную реформу, дабы нарастить собственные полномочия до уровня, способствующего расплате по выданным спонсорам президентской кампании векселям.



Система государственной власти. Во время предыдущей президентской кампании вертикаль власти была мобилизована в поддержку Виктора Януковича. Слухи о тяжелом характере Виктора Федоровича, способного чуть ли не в премьерском кабинете пересчитать зубы нерадивым соратникам, активно муссировались его противниками. Правда, в итоге это обернулось перегибами на местах со стороны налоговиков и милиционеров, настраивавших против Януковича. Сегодня мобилизовать всех чиновников в интересах одного кандидата не удастся. Во-первых, многих профессиональных управленцев за нелояльность к новой власти вычистили еще в 2005-м. Во-вторых, Президент и премьер ведут борьбу за губернаторов и глав районных администраций. В-третьих, и спикер парламента, и другие кандидаты в президенты будут вести задушевные беседы с операторами административного ресурса на местах, стремясь оторвать себе хотя бы кусочек влияния. Новому президенту, откровенно говоря, достанется проблемное наследство – власть не только осталась непопулярной, но и превратилась в непрофессиональную.



Избирательный закон. Правила проведения президентских выборов в 2004 году были написаны при активном участии «нашеукраинцев», поддерживавших Виктора Ющенко. Алгоритм проведения избирательной кампании-2010 диктовали представители БЮТ и Партии регионов. И если пять лет назад проведение третьего тура президентских выборов было политически обусловленным решением по выходу из кризиса, то на этот раз нормы избирательного закона оспариваются Виктором Ющенко в Конституционном суде. Впрочем, в Украине бывают еще и не такие политические чудеса, как старт избирательной кампании без четко определенных правил ее проведения.



Экономическая ситуация. Пять лет назад Украину называли «экономическим тигром Восточной Европы» за высокие темпы роста ВВП, позволявшие властям энергично оперировать с повышением пенсий и минимальных зарплат. На этот раз наша страна является одной из наиболее пострадавших от финансово-экономического кризиса. Рекордная девальвация гривны и падение ВВП не позволяют правительству устраивать аттракцион предвыборной щедрости. Впрочем, свое последнее слово в вопросе облагодетельствования электората Юлия Тимошенко еще не сказала. Она ведь хорошо знает, что подкрепленная гривной агитация куда эффективнее пустых слов. Кстати, после президентских выборов непопулярные решения относительно сокращения уровня государственных расходов будут необходимым решением, независимо от того, кто займет высший государственный пост.



Международное положение Украины. Перед минувшими президентскими выборами после конфликта у Косы Тузла в Азовском море Украина не отказалась от создания Единого экономического пространства с Россией, Казахстаном и Беларусью. В западном направлении Леонид Кучма находился практически в изоляции из-за обвинений в продаже Ираку РЛС «Кольчуга». Пять лет спустя наши стратегические партнеры из России старательно позиционируют Украину как failed state, а НАТО и Европейский Союз наотрез отказываются выдавать официальному Киеву какие-либо авансы. Пожалуй, главным инструментом международного влияния на нашу страну сегодня остается Международный валютный фонд, делающий финансовые инъекции для поддержания отечественной экономики на плаву.



Ситуация со свободой слова. Благодаря президентской кампании 2004 года слово «темник» стало интернациональным, а многие телевизионщики были вынуждены пройти через обряд очищения и покаяния. В современной Украине не существует цензуры, порой даже цензуры здравого смысла, а на смену «темникам» пришла диктатура доллара в средствах массовой информации. Как показывает практика, предвыборная «джинса» будет в арсеналах практически всех фаворитов президентской кампании. Отсутствие цензуры позволит использовать и изощренные технологии «черного пиара» для дискредитации оппонентов.



Правоохранительные органы. Наверное, многие помнят слова министра внутренних дел Николая Билоконя о готовности пить три дня после победы Виктора Януковича в президентской кампании 2004 года. Если экс-министр сегодня и «употребляет», то явно не на Родине. Нынешний шеф МВД Юрий Луценко тоже публично объявил о готовности поддерживать действующего премьера, при этом пообещав политический нейтралитет милиции. Видимо, Юрий Витальевич пока не стал настоящим «ментом», раз считает, что подчиненные не попытаются угодить своему начальнику, заблаговременно определившему предвыборные ориентиры.



Общественные настроения. В 2004 году общество без преувеличения жило ожиданием перемен. Собственно говоря, стремление к изменениям общественно-политической жизни, усталость от неискренности и коррумпированности власти вывели сотни тысяч людей на Майдан. Сегодня предполагать повторение событий поздней осени 2004 года, как минимум, наивно. Миллионы граждан не увидели реальных изменений, поэтому от них не стоит ожидать всплеска гражданской ответственности. Это означает, что президентские выборы не станут моментом истины для Украины, а окажутся лишь эпизодом в изматывающей борьбе тех, кто называет себя политической элитой, за право поближе подобраться к государственным штурвалу и кормушке.





