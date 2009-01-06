Партия регионов в 2008-м: бег по кругу

Самая большая парламентская фракция, как и год назад, оказалась в безнадежной оппозиции: в декабре, после оглашения создания коалиции без участия ПР, ее лидер торжественно объявил, что его политическая сила будет жестко оппонировать новоиспеченной власти, которая, по мнению «регионалов», долго все равно не продержится.



О том, что происходило в Партии регионов, «Главред» писал неоднократно: и о борьбе групп внутри партии, и об исходе таких фигур, как Раиса Богатырева и Тарас Чорновил, и о тактических и стратегических планах, которые иногда менялись по нелогичным на первый взгляд причинам. За последние месяц-полтора ПР сумела заработать еще одно очко - правда, со знаком минус.



Позиционное дежавю



В конце 2007-го коалицию НУНС и БЮТ называли в ПР уничижительно – «группа-227», подчеркивая неимоверную шаткость союза НУНС-БЮТ и проблематичность консолидированного голосования в парламенте. Чтобы продемонстрировать недееспособность этой коалиции, Партия регионов демонстративно не голосовала даже за «свои» законопроекты – как говорится, для чистоты эксперимента: мол, без Партии регионов принять что-то путное в ВР не удастся.



То же повторилось и в 2008-м, после скоропостижного объявления коалиции НУНС-БЮТ-Блока Литвина и избрания Владимира Михайловича спикером парламента: как показали первые же голосования, новое образование виртуально и не может обойтись без голосов коммунистов – былых соратников ПР по «антикризисной» коалиции 2006-2007-го, когда премьером был Виктор Янукович.



Даже риторика ПР в отношении оценок власти повторилась: мол, «они» якобы взяли ответственность за происходящее, «мы» от этих деяний дистанцируемся, но даем этой коалиции, сохранившей и укрепившей премьера Тимошенко на своем посту, ровно сто дней, а потом начнем действовать… Сто дней со дня заявления истекают в середине марта месяца: к этому времени Виктор Янукович пообещал «поднять всю страну»… Слабые попытки сделать это с помощью профсоюзов уже предпринимались, но то ли будет весной, когда ожидается пик экономического кризиса с катастрофическим ростом безработицы и кризиса неплатежей.



«Подводя итоги 2008 года, хочу сказать, что мы все время говорили: «Если вы взяли на себя ответственность за положение дел в стране и довели ее до такого ужасного состояния, если вы не хотите осознать те ошибки, которые вы наделали в этом году, то у такой власти нет никаких перспектив!» - утверждал «теневой премьер» Виктор Янукович на заседании оппозиционного правительства 24 декабря, когда о голосовании проекта госбюджета-2009 говорили разве что очень большие оптимисты. Напомним, премьер Юлия Тимошенко лично представляла в парламенте правительственный проект в то самое время, когда Президент на итоговой пресс-конференции рассказывал о губительности этого «бюджета кризиса» и невозможности его принятия в предложенном виде.



«Полгода назад мы вносили предложение отправить это правительство в отставку. Нас тогда не поддержали в парламенте, и сегодня мы понимаем, почему нас не поддержали коммунисты, - продолжил Янукович анализ сложившейся на конец года ситуации в парламенте. – Что мы можем спрогнозировать на ближайшее будущее? Ситуация будет только ухудшаться, а социальный кризис – только расти. Сегодня при власти безответственные политики, и их политика – коллективная безответственность. Мы отмежевались от всего того, что сейчас делает власть…»



Виктор Федорович в программном интервью ведущим телеканалам озвучил также план-страшилку на ближайшее время: сначала – вопрос ответственности и, вероятно, отставка правительства, далее – ответственность Национального банка и, очень возможно, отставка главы НБУ Владимира Стельмаха, и, наконец, - начало процедуры импичмента Президента.



«Сегодня мы поставили вопрос: правительство и Президент должны уйти в отставку, - продолжал Виктор Федорович на том знаменательном заседании «своего» правительства. – Большинство в парламенте, продлевающее жизнь этой власти, должно отвечать перед обществом! И мы сделаем все, чтобы список депутатов, поддержавших эту бездарную политику, был опубликован во всех регионах Украины. Люди должны видеть, кого они выбирают… Перед Новым годом я хочу пожелать нам с вами, чтобы в уходящем году осталось все плохое. Хорошо бы, чтобы в прошлом году осталась и эта власть…»



Виктор Федорович в Зазеркалье



Виктор Янукович и Партия регионов в целом и по частям весь год напоминали Алису из сказки Льюиса Керолла. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал бы Виктору Федоровичу и его войску Чеширский Кот. – Нужно только достаточно долго идти…»



Собственно, ничего нового: Янукович и в прошлом году говорил практически то же самое, что и теперь, – это правительство и «эта власть» должны уйти в отставку. Задание, как и ранее, оказалось невыполненным – ну да ничего… Главным для ПР как было, так и остается – доказать и показать, что без ПР ничего ни у кого не получится. Причем показать любой ценой и любым способом, помня, конечно, о насущных бизнес-делах, политических потребностях и амбициях.



Парламентский 2008 год для ПР начался весело: сессионный зал украсился синими и желтыми шариками с надписями «НАТО-нет!», президиум был надежно забаррикадирован, а рядовые бойцы Партии регионов стояли наизготовку, чтобы воспрепятствовать попыткам возобновить работу парламента. Причиной «шариковой» блокады парламента, продлившейся около двух месяцев, стало подписание Президентом, премьером и спикером парламента Арсением Яценюком обращения к странам – членам НАТО по поводу предоставления Украине ПДЧ уже на Бухарестском саммите весной.



Парламент разблокировали, но работать он после этого не стал. В начале лета Партия регионов выдвинула требование отчета правительства, за которым, по логике вещей, должна была последовать его отставка. Цель – отставка правительства была близка, Банковая негласно дала на это «зеленый» свет, но не сложилось: то ли голосов, то ли политической воли, то ли еще какого-то важного «ингредиента» не хватило для того, чтобы завершить дело. Парламентарии уехали в отпуск, правительство Тимошенко осталось на месте.



Летом, когда случилось наводнение в западных регионах Украины и было созвано внеочередное заседание парламента, Партия регионов голосовала и за провозглашение пострадавших областей зоной чрезвычайного бедствия, и за соответственные изменения в бюджет, хотя практически все «регионалы» говорили о том, что предложенное правительством – чистый популизм, граничащий с цинизмом «высшей марки».



Но, несмотря на все это, ПР должна была как-то решать главный вопрос – возвращения во власть. Посулы Банковой о том, что «все идет по плану», уже не встречали ни доверия, ни должного энтузиазма. С такими «гарантами» вполне позволительно искать ситуативного союзника по принципу «враг моего врага – мой друг». И знойным летом начались переговоры о том, как бы найти точку опоры и перевернуть всем надоевший политический мир, когда Президент Виктор Ющенко, непонятно каким образом, «рулит» и задает тон жизни на Печерске.



И на открытии сессии 2 сентября случилось то, чего, казалось бы, никто не ожидал, но что, тем не менее, было логичным с точки зрения дальнейших тактических ходов двух наибольших парламентских фракций – ПР и БЮТ. Поводом для этого послужило голосование за заявление ВР Украины по поводу ситуации в Грузии. Вне сомнений, для «аннигиляции» коалиции НУНС-БЮТ нашелся бы и другой повод: заявления с Банковой об анклаве или «руке Москвы» в Кабмине должны были получить какой-то ответ со стороны самой Юлии Тимошенко. И Банковая такой ответ получила…



После непринятия консолидированного заявления ВР по поводу Грузии, которое бы принял и воспринял Президент Украины, группа депутатов фракции НСНУ – члены партии «Наша Украина» вышли из коалиции, дав тем самым возможность Президенту осуществить свое конституционное право – роспуск парламента.



Правда, с другой стороны, открывалось поле для формирования коалиции другой конфигурации, на что Конституцией отводилось 30 дней. И эта конфигурация в полной мере проявила себя уже в первых числах сентября: консолидированное голосование ПР и БЮТ при участии КПУ в более чем 300 голосов за ряд резонансных законопроектов, касающихся полномочий Президента, СБУ, Генпрокуратуры, Кабмина и пр., показало, что реальная коалиция есть, и она, увы, антипрезидентская.



Дело шло к тому, чтобы, если уж обеспечено 300 и более голосов, провести изменения в Конституцию, о которых говорилось давно и которые установили бы, по сути парламентскую республику в Украине. До договоренностей о действиях ПР и БЮТ в президентской кампании, говорят, тоже дошло: мол, Янукович не идет на выборы, зато становится премьером. Железно. Красиво. Но разве кто-то у нас еще верит в железные и красивые договоренности, тем более, если они заключаются, как сказал один из ведущих политиков, на «фата-морганах» и, к тому же, никогда не соблюдаются? Гарантий-то никаких… О доверии и джентльменском, простите, соглашении и упоминать неудобно…

И вот одна из групп влияния в ПР – так называемая группа «РосУкрЭнерго», сделала все возможное, чтобы план с союзом ПР и БЮТ не удался. Причины срыва таятся в недрах «газовых» интересов этой группы, сумевшей взять верх над главным идеологом союза с БЮТ – Андреем Клюевым. Интересы эти на тот момент совпали с устремлением Банковой – не дать образоваться союзу, который просто аннигилирует институт президента и устранит Виктора Ющенко от влияния на политические процессы еще до окончания его президентских полномочий.



Условия и план, предложенный пресловутой группой, был прост: так называемое «техническое» правительство во главе с так называемым «техническим» премьером - в конце концов, именно об этом столько раз прямо и в эпитетах говорилось с Банковой. Тактическая цель этого маневра была проста и понятна – «убрать Юлю». «Техническим» премьером в таком случае виделся Юрий Бойко – экс-глава НАК «Нефтегаз Украины» и стратегический партнер совладельца компании «РосУкрЭнерго», которой выставили двух с лишним миллиардный долг в долларах за потребленный российский газ. Ну, опять не вышло, Левочкин не смог сыграть покер…



Не вопрос - Фирташ & Co. у слишком многих «регионалов» вызывает идиосинкразию. С другой стороны, у очень и очень многих в ПР идея союза с БЮТ вызывала, как минимум, скепсис. Результат: коалиция с БЮТ тогда не получилась, идея с премьером Бойко также канула в небытие, зато Виктор Янукович объявил о том, что ПР идет на выборы. Досрочные. И они неизбежны. Осталось только дождаться объявления окончательной их даты Президентом. Также было принято решение прекратить всяческие переговоры с БЮТ на предмет создания коалиции. Зачем? Затем, чтобы Партия регионов снова получила самый высокий процент на выборах, в чем сами «регионалы», похоже, ни на секунду не сомневались, и тогда уж именно ПР диктовала бы условия формирования коалиции и кадровых назначений тому же Президенту. Ну и, конечно же, Янукович должен был бы стать премьером.



Но и этому плану не суждено было осуществиться, во всяком случае, пока. Затягивание с объявлением даты досрочных выборов привело к тому, что проводить их стало не просто нецелесообразно, но и в определенной степени убийственно. Поэтому переговоры об альянсах в разных конфигурациях всех со всеми продолжались, кто бы что там ни говорил. Юлия Тимошенко сумела добиться своего, сколотив пусть формальную, но коалицию. Благодаря ей Владимир Литвин стал спикером. «Регионалы» получили вице-спикера Александра Лавриновича. Вот, пожалуй, и все.



Партия регионов, судя по всему, избрала старую проверенную тактику сидения на дереве, пока двое противников внизу выясняют свои отношения. Действительно, зачем вмешиваться, эти двое – Президент и премьер, и без их помощи обессилят друг друга. Удастся ли таким образом ПР и ее лидеру спокойно дожить до президентских выборов, которые должны пройти уже в 2009 году – ну, максимум в начале 2010-го? И просто взять власть, которая, как надеются «регионалы», упадет им в руки? Возможны ли очередные катаклизмы, когда конфигурация поменяется и Тимошенко все-таки объединится с Януковичем против третьего – Президента? И будут предприняты попытки внести изменения в Конституцию на условиях, что Президентом станет Янукович – при премьере Тимошенко, конечно? Или же договариваться будут два Виктора – Ющенко и Янукович, против Юлии Владимировны, к которой оба не питают ни большой симпатии, ни доверия? Или Виктор Федорович, окрыленный тем, что все еще считается наиболее рейтинговым политиком и наиболее вероятным лидером президентской гонки, откажется от любых договоренностей и поведет кампанию самостоятельно, избегая любых явных и тайных сговоров, а значит и обязательств? Правда, излишняя самоуверенность уже не раз сыграла с ним злую шутку...