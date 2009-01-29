Цивилизационные основания глобального кризиса-3

А что может быть альтернативой?Вот вы правильно все сказали, только нужно продолжить. Собственно говоря, вы, оставаясь в логике экономической, акцентируете на ресурсы, что мы сожгли на двадцать лет вперед ресурсы.Нет, нет. Я сказал, что эквивалент труда — это идея. Это не экономика.Это экономическая терминология.Нет, нет, ни в коем случае.Что мы сожгли? Мы получили гуманитарную деградацию в глобальных масштабах.И не только гуманитарную.. Нет, мы съели ресурсы…Какие ресурсы?Невозобновляемые …Прямые ресурсы. Съели нефть, съели землю, которую сейчас восстанавливать надо - это все прямые ресурсы.Нет, это как бы все есть…Нет, этого всего нет. Этих ресурсов уже нет.Я имею в виду, что мы можем акцентировать внимание на ресурсы, я просто хочу сказать, что мы на двадцать лет уже съели… Ключевая вещь в социуме — это воспроизводство определенного качества человека, людей, поколения.Но если не будет чего кушать, то об этом речи вообще не будет. Вот реально в Украине к осени этого года станет проблема голода, потому что мы уже проваливаемся…Не будет.Станет. Потому что если сейчас повалятся торговые сети, которые есть в городах, возникнет дефицит продуктов.А это настанет, потому что село уже не обеспечивает город.И это настанет. Этот прогноз уже можно проверить реально в октябре.Это будет отдельная тема либо на следующей неделе.Поскольку мы говорим о глобальном цивилизационном кризисе, то, честно говоря, что я еще пока не понимаю, с Тридцатилетней войной мне понятно, что кроме мальчиков для битья и обезьян, там есть еще, грубо говоря, те, кто воспользовался ситуаций, те, кому удалось отсидеться, и те, кто реально пострадал. Я пока не вижу тех стран, комув нынешней ситуации удастся отсидеться, собственно говоря. Соотвественно, кто выиграет, то с этим ситуация вообще достаточно странная.Кто отсидится, читайте профессора Донида(?).. Я бы хотел просто высказать свое мнение. Я согласен со многим, что здесь было сказано. Однако, здесь больше говорится, как я заметил, об экономических, о каких-то геополитических моментах. То есть о главных причинах кризиса говорится больше в экономической плоскости. Я бы хотел такой еще маленький нюанс затронуть чисто психологически-духовный, как господин Лупаций говорил. Мне кажется, что все-таки на психологическом уровне самая большая сейчас идет деградация. Объясню, почему. Такой институт, как вообще изначальная ячейка общества, как семья, на самом деле сейчас находится в таком состоянии непонятном. Если взять статистику браков и разводов, то просто ужаснуться можно. Многие люди на это просто не обращают внимания, но мне лично кажется, что это достаточно важный момент. Объясню почему.Наше общество, не только украинское, мировое, можно сказать, как любой другой организм складывается из каких-то элементов маленьких, как любая клетка состоит из атомов и так далее. В данном случае такая клетка - это семья. Самостоятельно индивидууму, я полагаю, невозможно построить ни одну эффективную экономику. Если человек будет один, и все будет рассчитано на одного человека, мне кажется, он просто придет рано или поздно, то, что сейчас произошло, когда человек пришел к такому моменту, что ему неинтересно дальше, я согласен с мнением предыдущего выступающего. И вот как в Америке, там не к чему уже просто стремиться больше, все хорошо на материальном уровне. А когда есть такой институт как семья, и он развит нормально, то семья думает о том, что будет завтра, что нужно как-то развиваться дальше. Мне вообще кажется, что развитие возможно только при нормальных человеческих отношениях в семье, а это сейчас все запущено и деградирует. Я это просто высказал свое мнение по поводу психологического момента и настроя людей.Но это опять-таки касается христианского мира, потому что в мусульманском такие проблемы проявляются в гораздо меньшей степени.А в буддистском мире вообще такие проблемы не стоят.Что не стоит?Очень серьезно стоят.Ремарка. Я, во-первых, хочу уточнить, что я акцентирую не на психологических аспектах, а на социокультурных аспектах. Но относительно семьи, направление как бы правильно, но тут как бы нужно уточнить. Проблема не в том, что сама семья, вы противопоставляете индивида и семью, а суть в том, что семья является естественной оболочкой или средой, в которой происходит определенная важная фаза формирования как бы потенциально творческого человека. Поэтому в этом смысле институт семьи, если он утрачен, то фактически вообще подрывается основа для воспроизводства социума, независимо оттого, какие у вас есть ресурсы. Ресурсы, это тоже момент достаточно относительный, понимаете? Потому что все зависит оттого, как вы будете подходить к этой внешней среде, которая соответственно зависит как бы от модели человека. А гомеопатический кризис, как бы раковая вещь, она связана как бы с тем, что если раньше индивид или свобода выбора воспроизводилась сначала через традицию, через культуру, через религию, то сейчас отпали все традиционные устои. И семья, как начальная оболочка, тоже отпала. Потому, не возвращаясь, не восстанавливая институты, обеспечивающие возрождение как бы…Володя, вторая фаза смерти семьи — это капитал. Потом уже, после того, как традиционное общество было разрушено, семья стала носителем капитала. Но сегодня уже индивидуальный человек выживает и без семьи. То есть уже даже капитал перестал быть вот этим…Да, человек выживает. Причем здесь человек? Он не возникает просто без семьи.Как сказать… Были прецеденты.Реплика. Если мы соглашаемся, что это кризис цивилизационный, то давайте не будем перетаскивать одеяло с одной области на другую. Раз он протекает и в экономике, и в финансовой сфере, и в политике, то все эти области важны и для описания. Удовлетворяющее описание должно удовлетворять всем этим областям, одновременно рассматривая и то, что происходит в финансовой сфере, и то, что происходит в семье, и в социокультурной сфере. Все эти области являются важными, и на всех уровнях работает кризис, и описание его и анализ должен касаться всего. Что касается семьи, так на мой взгляд, тут все более-менее понятно. Те потрясения, трансформации, которые сейчас происходят в семье, это реакция, во-первых, на изменения второй производной — увеличения населения, сколько человечество не жило, все время возрастали темпы роста населения. Теперь же мы видим первый раз за всю историю темпов роста населения.Это не первый раз.Это с одной стороны. А, с другой стороны, в тех странах, откуда появился кризис, и где причина кризиса, наблюдается явное падение воспроизводства населения. Понятно, что такого не было никогда, и это не могло не отразиться на семье в том числе, и кардинальным образом.А почему произошло снижение воспроизводства в тех же Штатах и в той же Европе? Потому что опять-таки изменилось мировоззрение.Население себя не воспроизводит.А почему не воспроизводит? Потому что изменились социокультурные установки после революции 1968 года, когда фактически появился человек-потребляющий. Именно в шестидесятые годы прошлого столетия он сформировался уже в законченном виде. Именно после этого дети стали восприниматься как ненужная производная, которая мешает реализации карьеры и вообще гедонистического образа жизни.Я с этим не совсем согласен. Почему? Потому что это можно просто не как слом какой-то трактовать, что что-то изменилось, стало хуже или лучше, а просто линейная зависимость. Город никогда себя не воспроизводил. Начиная со Средневековья, там все время было отрицательная рождаемость и пополнение было за счет деревни. А когда городского населения стало больше, это стало распространяться на все уровни.. Ничего подобного. Возьмем Германию начала двадцатого века, которая была страной городов, но, тем не менее, прирост населения был огромный.Прирост населения в городах был за счет населения сельской местности, которого тогда было большинство, и обеспечивало прирост населения, как в городах, так и в целом в стране. А город, начиная со Средневековья, он никогда себя не воспроизводил.Можно посмотреть статистику по семьям, но это же на самом деле неверно. То, что говорил Юра, в принципе сходится с тем, что утверждал я, ребенок перестал быть на самом деле тем необходимым условием, несмотря на то, что семья существовала. Но общество потребления привело к тому, что незачем стало снижать уровень свой жизни ради ребенка.С этим никто не спорит. Но вопрос в том, почему это произошло? А не является ли это саморегуляцией цивилизации вследствие ухудшения условий ограничения и ужесточения ресурсных ограничений?. Опять-таки эта ситуация тоже происходит исключительно в христианских странах. В том же самом Китае население мало того, что растет, оно собирается расти и дальше. Потому что Китай сейчас приходит и возвращается к традиционализму: чем больше семья, тем лучше.Юра, опять-таки, Китай не возвращается к традиционализму…Мы уже залезли в демографию, мы из нее выйдем, но опять-таки, для справки. В Китае на самом деле очень сильно затормозилась рождаемость…Государством. Это самое главное.Да, государством. И их ждет самая большая угроза, которая будет после 2025 года, это старение населения. И они не смогут его социально обеспечить.Это последствия госполитики ограничения рождаемости.И они идут по нашему пути.Но в то же время, теперь в противовес тому, что вы говорили, Владимир, в Мали, например, ужасные условия жизни, но, тем не менее, индекс фертильности шесть.Там традиционное общество.Но модернизирующееся, потому что Мали тоже вовлекается в процесс модернизации.В Мали большая часть народа живет не в городах.Та они все там на самом деле модернизируются.Какая доля там городского населения?Неважно. В любом случае, оно постоянно растет, как во всех развивающихся странах.Там доля городского населения минимальная. (27% - прим. Юрия Романенко)Та не важно, оно растет постоянно. Доля населения городского постоянно растет, оно уже перевалило за пятьдесят процентов.. Мы имеем четкое распределение населения. Темпы роста населения начинают снижаться, когда количество городского населения достигает определенного уровня.Если я вас правильно понял, вы сейчас сказали, вернее, произнесли фразу, если депопуляция народонаселения, допустим, биологическим механизмом является ответом биологии на насаждение технократии.. Совершенно верно. Цивилизационным механизмом адаптации цивилизации к изменениям внешней среды.Опять-таки, это изучать надо, данных нет.Да. Представьте себе обратную ситуацию. Второй Колумб открывает новую Америку, мы открыли Марс, готовый к заселению. Был бы взрыв, все бы ушло туда. Был бы кризис, но он был бы немножко другого рода. Это был бы кризис Испании — кризис резкого расширения. А нынешний кризис — кризис сжатия. Суть этого кризиса: автомобиль ехал со скоростью сто километров в час, его скорость упала на порядок — десять километров в час. Все системы автомобиля: тормозная, распределение жидкости испытывают ударные нагрузки равные трехкратной статике.. Нам, по-моему, не хватает действительно данных исследований, причем не только глобального масштаба.Давайте организуем доклад по демографии, я могу обеспечить людей. Это интересно.Подождите, тут не просто данных не хватает, вот вы когда акцентируете, что в Китае или еще где-то нет таких проблем…Да там проблем еще больше. Они просто другие.Извините, по-моему, вы сегодня не назовете ни одну страну в мире, в которой не возникли проблемы с воспроизводством традиций. Да нет там никаких традиций в Китае! О чем вы говорите?Да, ну, 5000 летняя история. Тот же Мао в своей деятельности аппелировал к легистской традиции, например.Все зачищено. Хорошо, дальше. Смотрите, ситуация. Есть страны БРИК, вот на чем построена эта идеология многополярности? Чистый бред, это такая политическая схема. Утверждают, что вот такие плохие США, там однополярность, теперь мы перейдем к многополярности, все будет хорошо, и это стабилизирует ситуацию. Так вот, есть маленький нюанс, возможно, переход будет к многополярности, но он будет от однополярной нестабильности к многополярному хаосу. Почему? Потому что элиты ключевых субъектом многополярности на сегодня… Посмотрите, на чем построена их идеология? В принципе они просто стремятся занять место США в той или иной степени, соответственно, они как бы воспроизводят ту систему, которая сейчас в глобальном масштабе вступает в кризис. Соответственно ресурс и перспектив этой многополярности на таких элитах и на таком программном обеспечении я не вижу. Это значит, что они просто очень быстро войдут в кризис между собой и будет многополярный хаос. Потому что, вот на Давосе, последний прогноз, о которых я говорил, один из вариантов, один из четырех сценариев — переход к трем макрозонам. Ну, и все, как бы в этом люди видят выход из кризиса.Я в принципе уверен, что так и будет. Только там три, четыре, не важно, произойдет на какое-то время развал вот этой общей модели глобализации, поскольку это уже сейчас просматривается…Ну, так это выходом из кризиса будет?Нет, это не выход, это как бы переход на другой уровень мироустройства. Новый мировой порядок.Но люди рассматривают это как выход из кризиса.Володя, это будет переходная форма. Посмотрите, что было после 1929 года, когда схожим образом все развивалось. До Депрессии была единая модель глобализации. Потом началась Первая мировая, которая положила конец гегемонии Великобритании. А после Депрессии глобализация в том формате прекратилась, пошел откат, когда появилось несколько больших обособленных макроэкономических зон, которые конкурировали между собой, далее вылилось в войны и так далее. Сейчас будет такая же ситуация, но на ином технологическом уровне и более масштабная по своим последствиям.Оно не вылилось в войны, оно было организовано.Было организовано в том числе, да, как форма выхода из того кризиса. Сейчас будет аналогично, только макрозоны достигнут масштабов континентов. Будет Североамериканский союз, Южноамериканский союз и т.д.Попытка выходить из кризиса с использованием технологий, которые являются доминирующими в действующей системе, приводит только к углублению кризиса. Вот и все. Можно назвать это переходным периодом, конечно.Я бы хотел сделать, пользуясь моментом, сделать два прогноза, поскольку я отношусь к прогнозам, как к возможности экспериментального подтверждения. Первый прогноз. Тут анализировался спад индекса Доу-Джонса. На мой взгляд, Соединенные Штаты распадутся, я отношусь к таким приверженцам, и сейчас вопрос только в сценариях. Есть два сценария такого распада. Первый сценарий, это советский, коротко, второй сценарий — османский, коротко. Второй прогноз по выигрышу, кто выиграет в этой войне. Это тоже уже очевидно. Кто выиграет во второй Тридцатилетней войне? Кто выиграл в первой Тридцатилетней войне? Разные страны.. Франция.Все эти страны. А что их объединяет? У них была разная религия и разные системы управления, различное все, но что их объединяет? Они имели возможность проводить сбалансированную колонизацию. Проиграли страны, либо это были Габсбурги, которые либо не имели возможности проводить колонизацию вообще в старых рамках, либо это была Испания, которая имела отличную позицию — полностью открытый мир, и не сбалансированную колонизацию в том плане, что она была слишком большая. По аналогии с этим, выиграют страны, которые будут иметь возможность проводить сбалансированную колонизацию. У нас нет сейчас примера Испании, у нас закрытый мир.. Куда колонизацию?. Колонизацию некуда сейчас проводить. Все. Из Пакистана разве что сто пятьдесят миллионов человек рванут на север. Им терять нечего, потому у них есть мотив колонизировать.. Из тех стран, которые есть, выиграют страны, которые смогут проводить сбалансированную колонизацию. Это будет выражаться в наиболее сбалансированной системе ресурсов. Это не будет ни Индия, ни Китай — слишком много населения. Выиграют страны, старые развитые страны с небольшим населением и большим природным потенциалом. Плюс…О! В Австралию бежать надо.Австралия, Новая Зеландия, Канада… Плюс к этому очень небольшая группа стран, которым удастся сформировать себя как убежище. И среди них будет Украина. И одна маленькая ремарка. В условиях завершения глобализации и перехода к обратному процессу, большие зоны, БРИК и разные континентальные, это все невозможно. Не только Штаты распадутся, ЕС распадется фактически. Регионализация придет на уровень многих стран, многие страны распадутся. Вы посмотрите, как нарастают центробежные тенденции внутри очень многих стран. Будет регионализация на уровне региона, на уровне города.Ну, это опять-таки, какой исторический промежуток мы рассматриваем.Мы рассматриваем на тридцать лет вперед.На переходном периоде это может быть действительно так, а потом это опять все собирается, но уже в больших макроформах.Совершенно верно.Я думаю, что пора заканчивать. Лучше специально выделить для этого вопроса отдельную тему по прогнозированию.Да, по прогнозированию, по глобальному прогнозированию. Я, например, готов взять радикальные сценарии и проработать их. Юрий Буздуган может альтернативный сценарий подготовить. Давайте сделаем это через две недели. А на следующей неделе рассмотрим сценарии развития ситуации в Украине. Уж очень быстро развиваются события у нас. Спасибо за дискуссию.