Кто защитит Украину от России?

Необходимость подобного собрания они объясняют агрессивной политикой России. Удастся ли созвать такую конференцию? Откликнутся ли на призывы Украины страны Запада?





Требуем гарантий!

Впервые идея о созыве международной конференции прозвучала в письме украинских интеллектуалов, политиков и общественных деятелей, обнародованном две недели назад. В числе подписавших его – писатель Юрий Андрухович, правозащитник Семен Глузман, первый президент Украины Леонид Кравчук, академик Мирослав Попович и еще свыше двадцати известных украинцев.



«Мы хотели дать сигнал западному обществу. И я уверен, что нас услышали», – рассказывает «Главреду» народный депутат Тарас Стецькив, один из инициаторов этого обращения. По его словам, сейчас сложилась критическая ситуация, требующая немедленного использования механизмов Будапештского меморандума, а именно - шестого пункта этого документа, позволяющего обращаться за поддержкой к другим странам. Этот документ был подписан 15 лет назад, когда Украина отказалась от своего ядерного арсенала. Тогда же пять стран мира стали гарантами безопасности нашего государства – это Россия, США, Британия, Франция и Китай.



«Сегодня сложно не заметить недостаточную дееспособность этих гарантий. Российское руководство осознанно взяло курс на демонтаж действующей системы безопасности, ключевым направлением которого стало стремление подчинить Украину выполнению геостратегических интересов России», - говорится в уже упомянутом письме. Его авторы обратились к руководителям Штатов, Британии, Франции и Китая с предложением созвать конференцию, дабы обеспечить реальные гарантии безопасности Украины.



России среди адресатов письма нет. «Мы не сочли необходимым обращаться к Москве, поскольку она уже проявила свое отношение к гарантиям украинского суверенитета неоднократным нарушением Будапештского меморандума», - объяснил Тарас Стецькив. Но в то же время уточнил, что на международную конференцию Россия обязательно должна быть приглашена – в качестве «одного из формальных гарантов украинской безопасности».



В Москве о письме украинских интеллектуалов знают. По крайней мере, в экспертной среде. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия во внешней политике» считает, что созыв международной конференции по поводу безопасности Украины «имеет смысл». Правда, он воспринимает организацию этого мероприятия как своеобразную альтернативу украинской интеграции в НАТО. «Проблема заключается в том, что о Будапештском меморандуме почему-то никто до сих пор не вспоминал. Как только заходила речь о безопасности Украины, Президент Ющенко однозначно говорил: ее может обеспечить только НАТО. Никакие другие варианты не предлагались», - говорит российский эксперт. «Поэтому в принципе вопрос о гарантиях безопасности Украины, других стран Европы (особенно образованных на месте бывшего СССР) легитимен. Так получилось, что в силу реальных обстоятельств последних пятнадцати лет сделать НАТО универсальной организацией не удалось, ОБСЕ как организация, которая якобы должна была этим заниматься, опять же свои функции утратила – за исключением одной, мониторинга выборов», - резюмирует Лукьянов.



Подводные камни новых договоренностей

Позиция Лукьянова показывает, что Украина от созыва такой конференции не обязательно выиграет. Наши источники в отечественном МИД также отмечают, что Россия может согласиться на предоставление дополнительных гарантий безопасности, но в обмен на твердые обещания со стороны Украины, что она не будет вступать в НАТО. Поэтому существуют значительные риски, что на новой международной конференции по предоставлению Украине твердых гарантий безопасности просто могут сместиться акценты. И речь уже пойдет не столько о том, что Украина заслуживает гарантий, поскольку в свое время она отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала, сколько о том, что Киев должен пойти на дальнейшие уступки.



Отказ от НАТО – это основное, но, очевидно, не единственное условие. Почему бы россиянам в пакете требований не выдвинуть идею пролонгировать пребывание Черноморского флота в Украине? Ведь сейчас в России раздаются голоса о том, что именно российская база в Крыму способна обеспечить стабильность в регионе.



В итоге Киев если и получит гарантии, то они снова будут носить декларативный характер, но зато Россия сможет добиться от Украины существенных внешнеполитических уступок. Это, кстати, может быть поддержано и другими участниками подобной конференции – кто сегодня может сказать, как поведет себя американская администрация? Барак Обама смог «кинуть» Польшу и Чехию с элементами противоракетной обороны, почему бы ему не «кинуть» и Украину ради последующего умиротворения Кремля?



Да и насколько эффективны будут новые гарантии? «Гарантии безопасности от потенциального агрессора – это нечто сродни договору о ненападении между СССР Сталина и Германией Гитлера», - отметил «Главреду» источник в МИД Украины. Известно, чем все закончилось семьдесят лет назад.



Можно, кстати, вспомнить предысторию – как, собственно, заключался Будапештский меморандум? Подробно подготовка этого документа описана в мемуарах экс-министра иностранных дел Анатолия Зленко. Так вот: ни Россия, ни США изначально не хотели предоставлять каких бы то ни было гарантий безопасности Украине. Более того, американское руководство фактически играло под дудку Москвы. «Все страны признавали важность предоставления Украине гарантий ее безопасности, но никто не хотел брать на себя дополнительную политическую ответственность, тем более перед международной «выскочкой», какой Украина виделась многим политикам», - вспоминает в своей книге экс-министр.



В не намного более привлекательных тонах пишет о Будапештском меморандуме и Леонид Кучма, которому и выпала честь подписывать этот документ от имени Украины. В своей книге «После Майдана» он вспоминает: «В бумагах о гарантиях украинской безопасности со стороны стран Ядерного клуба нет ни одного слова о механизмах предоставления этих гарантий. В том, что этот документ оказался слишком общим, немного виноват и я сам. Поездка в Будапешт в ноябре 1994 года, где он и подписывался, была моей первой важной поездкой за границу в роли президента Украины. Но ведь предупреждали меня… В Будапеште мы подписали отдельный документ с Францией, которая не относила себя к Ядерному клубу. В гостинице меня за этим ждал Миттеран. Поставили мы с ним свои подписи, и тут он мне говорит о Ядерном клубе и его обещаниях: «Ты им, молодой человек, не верь. Они всегда думали и будут думать только каждый о себе. Вот и ты со своей страной поступай так же. Помни, молодой человек, гарантировать свою безопасность сможете только вы сами».



С другой стороны, нельзя и игнорировать тот факт, что Украине крайне необходимо сегодня подтверждение гарантий безопасности, уверенность в том, что эти гарантии будут соблюдены. Ситуация в Европе радикально изменилась после признания независимости Косово, после войны в Грузии – сегодня по большому счету ни одно государство не может быть уверенным в том, что его границы останутся нерушимыми. Россия в то же время даже не скрывает своего агрессивного отношения к нашей стране. Сегодня она объясняет это отношение антироссийским курсом Президента Виктор Ющенко, завтра могут появиться и новые основания – было бы желание.



Почему Украина не обращалась к Будапештскому меморандуму?

В украинских экспертных кругах очень распространено мнение, что Будапештский меморандум в действительности - пустой документ. Тарас Стецькив в комментарии «Главреду» также отмечает, что этот документ давно себя исчерпал. Известный правовед-международник Владимир Василенко утверждает, что меморандум фиксирует только декларативные положения, повторяющие положения документов ООН, которая предоставляет гарантии безопасности неядерным государствам. «Единственное новшество в Будапештском меморандуме – это то, что страны-гаранты обязаны юридически начать консультации по требованию Украины», - говорит Василенко.



Действительно ли Будапештский меморандум неэффективен? Сейчас можно однозначно сказать только то, что одна из стран-подписантов игнорирует положение этого документа. Поскольку и тузлинский кризис, и обе газовые войны свидетельствуют о нарушении Россией положений меморандума (в частности, имели место посягательства на территориальную целостность и экономическое давление). Единственное слабое место в этой аргументации – Украина никогда не апеллировала к Будапештскому меморандуму с целью решения своих споров с Москвой. «Сказать, что этот документ не работает, нельзя, если не попытаться его применить. Если не пытаться, то он, конечно, работать не будет», - отмечает российский эксперт Федор Лукьянов.



Почему Украина никогда не апеллировала к Будапештскому меморандуму? Однозначно на этот вопрос ответить никто не может. Хотя Владимир Василенко признает, что оснований для этого существовало немало и раньше. Тем более, по его словам, такие основания есть и теперь. В неформальных беседах украинские дипломаты признаются, что Киев и раньше зондировал возможность обращения к странам - гарантам безопасности, но сразу же встречал отказ. «Нам говорили, что гарантии давались на случай ядерной угрозы», - рассказывают неформально в МИД Украины. Это несколько проясняет то, почему Украина не обращалась за поддержкой публично. Представьте ситуацию: Киев обращается с запросом о немедленных консультациях согласно меморандуму, а ему отвечают – на это нет оснований. Слабость украинской позиции сразу стала бы очевидной.



Вспомните «тузлинские времена». Тогда президент Леонид Кучма находился в международной изоляции, спровоцированной убийством Георгия Гонгадзе и «кольчужным» скандалом. Представьте – Украина обращается с запросом к Вашингтону, оттуда официально приходит отказ. В России в это время понимают, что Киев оказался со своими проблемами один на один. Что тогда остановило бы россиян достроить свою дамбу к острову Коса Тузла?



Наши гарантии – в наших руках

Поддержат ли США Украину теперь? Бывший посол Штатов в Украине, а ныне эксперт Института Брукинза Стивен Пайфер в комментарии «Главреду» отметил, что при серьезной угрозе США поддержат Киев. «Я, конечно, не могу говорить от лица американского правительства. Но если серьезная угроза заставит Украину обратиться к пункту 6 Будапештского меморандума, то я был бы удивлен, если бы правительство США не ответило положительно. Вашингтон понимает важность Будапештского меморандума и соблюдает его», - отметил Пайфер. «За последние 15 лет Украина не задействовала Будапештский меморандум, что означает, что Киев рассматривает шестой пункт этого документа как меру, которую можно принимать только в крайнем случае», - добавляет посол.



При этом он отмечает, что не верит в возможность войны между Украиной и Россией, но признает: «Тон российской политики несовместим с духом Будапештского меморандума». «Поэтому можно понять обеспокоенность Украины, особенно когда агрессивная риторика умножается на действия, которые демонстрируют, что кое-кто в Москве не воспринимает полного суверенитета и независимости Украины», - говорит Пайфер. Он также отмечает, что и в США, и в Европе пристально следят за тем, как развиваются отношения Украины с Россией. «Я знаком с позицией администрации США. Вашингтон полностью поддерживает право Украины – как суверенного государства – проводить свой собственный внешнеполитический курс. Я не думаю, что это изменится», - отмечает посол.



Однако при этом следует понимать, что США, принимая решение о поддержке Украины, будут учитывать ряд причин. В том числе и связанных с ситуацией внутри самой Украины. У руководства государства нет целостной позиции по многим вопросам внешней политики, оппозиционные политические силы настолько «заигрались» в выборы, что не чувствуют грани, когда их риторика идет вразрез с национальными интересами. Почему в подобной ситуации Запад должен поддерживать Украину?



Согласен с этим и опытный украинский дипломат Владимир Василенко: «Проблема Украины не в том, что кто-то предоставил плохие гарантии безопасности, а в том, что наша властная элита не в состоянии развивать страну таким образом, чтобы ее уважали в мире и чтобы она в кратчайшие сроки стала членом ЕС и НАТО, то есть членом коллективной безопасности, которая является самым эффективным средством для защиты интересов. Пока не будет наведен порядок внутри страны, никто никаких гарантий давать не будет».