Депутатов поразила частичная амнезия

Особое недовольство выказывают бизнесмены из ПР, которых партийные стратеги со вторника оторвали от всех дел и держат в стенах Рады в состоянии повышенной готовности к возможному голосованию за законопроекты по соцвыплатам. Утром один из «регионалов»-олигархов, явно утомленный бесцельным блужданием по кулуарам, обратился к зампреду фракции ПР Борису Колесникову: «Боря, что я тут делаю? Каждая минута моего времени стоит бешеных денег!». Борис Викторович отвел в сторону негодующего коллегу и что-то прошептал ему на ухо. Сомнительно, правда, что Колесников смог дать своему однопартийцу какой-то определенный ответ – как раз в это время на согласительном совете руководство парламентских фракций решало дальнейшую судьбу украинского парламентаризма. При этом противостояние между спикером Владимиром Литвином и Партией регионов достигло крайних стадий. Именно на спикере и депутатах из фракции его имени сошлись клином противоположные интересы БЮТ и ПР: блокировать – не блокировать, голосовать – не голосовать, а если голосовать, то какой именно частью тела. Озвученные Литвином варианты разрешения конфликта в парламенте: отложить само голосование на потом, отменить решение о голосовании поднятием рук, утвердить регламент ВР, запретив все неэлектронные способы голосования, с оговоркой о невозможности блокирования трибуны какой-то из фракций, - все это у «регионалов» особого понимания не встретило. Руководство ПР продолжало упорно стоять на своем – отмена постановления о голосовании руками и первоочередное рассмотрение законопроектов о соцвыплатах. После часа топтания на месте, да еще и в присутствии прессы, у депутатов стали сдавать нервы. После того, как Литвин в очередной раз заявил, что не понимает, почему «регионалы» не идут в зал голосовать, Янукович резко ответил: «Если не понимаете, то запишите и прочитайте!». «У меня с памятью все хорошо, и веду я себя корректно, а Вы не подавайте примера своим коллегам, используя такие методы дискуссии», - парировал Литвин. Януковичу совет спикера явно пришелся не по душе. «Детей своих будете поучать, и фракцию свою, вы такой же депутат, как и я!» - возмущенным тоном сказал «Лидер». {2] Атмосфера накалилась до предела, и согласительный совет скатился в полный абсурд. Лидер фракции БЮТ Иван Кириленко в шутку пообещал поддержать все социальные законопроекты, но в пакете с назначением «регионала» Николая Азарова министром финансов. «Лучшего министра финансов, чем Николай Янович, никогда не было», - с улыбкой сказал «бютовец». Сам Азаров на секунду растерялся от такого поворота событий, но, посмотрев на сидящего рядом «Лидера», заявил: «Я согласен, но только если Виктор Федорович станет премьером». «Отлично, теперь нам бы еще президента назначить», - поддержал общий тон дискуссии вице-спикер Николай Томенко. Депутаты дружно рассмеялись, и напряжение малость спало. Но тут Томенко вскочил со своего места и бодро заявил: «Ну, все, пошли в сессионный зал, будем голосовать». «Николай Владимирович, вы куда собрались?» - выразил всеобщее недоумение Владимир Литвин. Его заму пришлось, как Штирлицу, остаться… После этого спикер объявил перерыв в работе Согласительного совета и предложил лидерам фракций собраться через полчаса. Янукович лишь разочаровано махнул рукой и обратился к спикеру: «Раз вы не хотите работать, так зачем нам опять собираться?..» Сразу после Согласительного совета лидер ПР дал брифинг. Состоявшаяся перепалка с Литвином явно не давала покоя главному «регионалу». Янукович выразил мнение, что Согласительные советы проводятся лишь для того, чтобы унижать приходящих на них депутатов. «Лично мне ходить туда просто унизительно», - поделился ощущениями Виктор Федорович. С контрударом Литвин не медлил: на своем брифинге он сказал, что главная цель «регионалов», по его мнению, - «добить все, что движется». При этом Литвин гарантировал, что видимость хоть минимального порядка в парламенте он все же сохранит: «Сейчас депутаты находятся в возбужденном состоянии, и один из сценариев – устроить погром в Верховной Раде. Этого не будет». Возможно, именно повышенная «возбудимость» депутатов привела к тому, что некоторые из них позабывали имена своих коллег. «Литвин? А кто это такой?» - обратился один из депутатов-«регионалов» к своему однопартийцу, после чего оба дружно рассмеялись. Приступ частичной амнезии внезапно скосил и «регионала» Георгия Скударя. Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать вчерашнее обращение Федерации работодателей Украины, возглавляемой «регионалом» Юрием Бойко, к премьер-министру Юлии Тимошенко с просьбой не допустить повышения зарплат, Скударь заявил: «Юрий Бойко? Я такого не знаю». Почувствовав, что коллега может наболтать лишнего, «регионал» Ефим Звягильский поспешил увести того подальше от журналистов... Пока «регионалы» веселили прессу, сторонники Литвина, не покладая рук, готовили ответ на еще одну претензию «Регионов» к спикеру. Во вчерашнем заявлении ПР, опубликованном на ее официальном сайте, говорится, что «Владимир Литвин «забыл», что его избирали на должность спикера голосованием карточками, а сейчас настаивает на голосовании исключительно руками». «Литвиновец» Олег Зарубинский через час после окончания Согласительного совета появился в кулуарах с пачкой распечатанных копий постановления ВР о способе голосования при избрании спикера, принятом еще 12 ноября прошлого года. В нем говорится, что предложение голосовать обычным способом было внесено и почти единогласно поддержано как раз депутатами от ПР. На фоне всего этого абсурда в ВР снова подняли вопрос о досрочном прекращении полномочий парламента в связи с его бездеятельностью. Об этом, в частности, заявил лидер фракции БЮТ Иван Кириленко. «Мы точно знаем, что задание довести ситуацию до роспуска парламента Партией регионов поставлено, и блокирование будет продолжаться до тех пор, пока это не будет сделано», - заявил «бютовец». Впрочем, в появившемся сегодня заявлении заместителя главы Секретариата Президента и представителя Президента в ВР Игоря Попова говорится, что Ющенко не имеет планов и полномочий распускать парламент. Да и до истечения отведенных Конституцией 30 дней для начала работы парламента еще много времени – ведь отсчет надо вести с этого вторника, когда пленарное заседание официально все же открылось. И ведь это можно повторять еще неоднократно…