Нейтралитет Украины – утопия, гарантии безопасности – лишь на бумаге

Украина в свое время отказалась от ядерного оружия. К НАТО мы пока не присоединились, а с Россией уже успели рассориться. И хотя мир вокруг не выглядит таким уж агрессивным по отношению к Украине, о своей безопасности подумать никогда не поздно.

Как сегодня Украина должна себя защищать? С кем сотрудничать? На кого полагаться? С этими вопросами «Главред» обратился к руководителю Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко и директору информационно-аналитического центра «Перспектива» Павлу Рудякову.

В пресс-центре «Главреда» эксперты рассказали следующее:



Украина-НАТО: паузу в отношениях нужно чем-то заполнить



Павел Рудяков: «Сейчас в двусторонних отношениях НАТО с Украиной возникла пауза, обусловленная многими обстоятельствами. Эту паузу стоило бы попытаться заполнить, в первую очередь, нам. Паузу, возникшую по одной простой причине: есть решения Бухарестского Саммита НАТО, которых никто не отменял, но, вместе с тем, никто не берется их выполнять».

«Одной из форм маневра, которую могла бы использовать власть, является реальная общественная дискуссия на эту тему, а не такая, как сейчас. Скажем, если Ющенко подписывает указ об обсуждении Конституции, объявляя это не референдумом, а обсуждением, то можно было бы обсудить заявку Украины на вступление в НАТО».



Владимир Фесенко: «Что касается перспективы членства в НАТО, действительно, возникла пауза, объективная пауза. Эту проблему нужно разрешать в общении, в диалоге с руководством НАТО. Кроме того, необходимы определенные дипломатические усилия, хотя бы в обсуждение этой проблемы с теми странами НАТО, которые сейчас настроены довольно критически в отношении перспектив членства Украины в НАТО в ближайшее время. Речь идет о Германии и Франции. Тут нужна постоянная, кропотливая работа.

Пока не изменится баланс распределения симпатий в общественном мнении относительно проблемы НАТО, ситуация не изменится. Та же Германия, та же Франция и руководство НАТО нам откровенно говорят: пока само украинское общество не будет готово ко вступлению в НАТО, никто нам эту перспективу не предоставит. Здесь проблема, скорее, внутриполитическая, чем связанная с Россией».

«Дискуссии в Украине нужно проводить не против членства в НАТО, а о том, как действительно дальше обеспечивать безопасность страны и в региональном, и в глобальном измерении. Тут одним из вопросов станет вопрос наших отношений с Альянсом, а также отношений с Россией. Поскольку это один из вызовов для нашей национальной безопасности».



Як нам себя защищать? Надежной системы обеспечения безопасности не существует



Владимир Фесенко: «Горькая правда заключается в том, что сейчас надежной системы или надежной схемы обеспечения безопасности страны нет. Гарантии есть на бумаге. Но, как показала ситуация вокруг Тузлы, прошлогодняя ситуация, связанная с Грузией, нет серьезных, надежных гарантий».

Какой выход? «Повысить международно-правовой уровень этих гарантии. Тут нужно работать над подготовкой соответствующей международной конференции и договариваться о ее форме и содержании с крупными государствами, выступившими тогда в Будапеште якобы нашими гарантами.

Другое направление касается НАТО. Вряд ли в ближайшие годы Украине светит членство в НАТО. Как бы мы к этому ни относились, это объективная реальность. С другой стороны, нужно понимать, что форс-мажорная попытка продвинуть Украину в НАТО снова подтолкнет к конфликту с Россией, а также повысит внутреннее политическое напряжение. Это уже вопрос внутренней и внешней безопасности - что для нас важнее. Я думаю, что нужно искать баланс».

«Нейтралитет сам собой не решает проблем украинской безопасности. Это, скорее, сохранение Украины в «серой зоне» отношений между Западом и Россией, в частности, в вопросах безопасности. Здесь нужно или активно маневрировать между этими двумя полюсами, в какой-то мере повторяя опыт многовекторной дипломатии. Но для этого нужна более гибкая и более активная дипломатия. Потому что прежняя дипломатия Украины, которую называли многовекторной, заключалась в служении двум хозяевам одновременно: Америке и России.

Если же на Европейском континенте начнется реальная подготовка к формированию новой архитектуры безопасности, тогда нам не нужно попусту тратить время, а нужно выдвигать свои предложения, предлагать свои взгляды, активно участвовать в этой дискуссии, в подготовке, возможно, какой-то международной конференции, которая будет этим заниматься. Пока это только абстрактные планы, но мы не можем жить только прошлым, нужно смотреть и в будущее, и держать руку на пульсе возможных изменений в международных отношениях, которые могут произойти в ближайшее время.



Павел Рудяков: «Когда мы говорим об оптимальной системе безопасности для Украины, следует понимать, что не Украина формирует свою систему безопасности. Мы всего лишь выбираем из тех позиций, которые нам выдвигают главные мировые актеры.

Нейтралитет - это наша «светлая перспектива», но нам его никто не предлагает и вряд ли предложит. Кроме всего прочего, как свидетельствует опыт таких стран, как Украина, - мощных, но небольших мировых государств, - для того чтобы реально проводить политику нейтралитета, стране нужен авторитетный лидер, который способен при помощи собственного авторитета решать вопросы. Авторитетных лидеров предлагается много, но дождемся ли мы его в ближайшие пять лет? Это большой вопрос.

Нейтралитет как форма для нас - это утопия. Соответственно, гарантии международной безопасности, гарантии, прописанные в протоколах, прозвучавшие в виде обещаний, нам не предоставлены, они остаются на бумаге, у них нет инструмента реализации. Никто из наших зарубежных партнеров не ставит себе сейчас цель разработать такой инструмент.

Соответственно, для нас выбор сводится к очень ограниченному кругу реальных предложений. Но когда наши соответствующие структуры будут решать вопрос о том, какая система оптимальна для Украины, то понятно, что на повестку дня обсуждения встанет вопрос региональной стабильности. Как показывает опыт, региональная стабильность - это фактически один из двух-трех залогов национальной безопасности каждого государства. Если есть региональная стабильность, если отсутствуют региональные проблемы настолько острые, что они могут создать реальную угрозу для национальной безопасности страны, тогда решение вопросов высшего уровня становится реальным».



ЧФ РФ в Украине: никаких гарантий безопасности



Владимир Фесенко: «Следует объективно признать, что сам по себе факт пребывания Черноморского флота на территории Украины - это постоянный риск и вызов для безопасности Украины». «Просто представим гипотетически такую ситуацию. Кто-то из российских военнослужащих подшафе применит табельное оружие. Соответственно, наши органы правопорядка их задержат, возникнет какая-то конфликтная ситуация, опять же, с применением оружия. Чисто гипотетически. Но это возможно. Кто гарантирует, что не будет какого-то ответа. Это сугубо локальная конфликтная ситуация.

Представим еще одну гипотетическую ситуацию. Усиливаются какие-то кризисные тенденции, например, в Крыму. Столкновение крымских татар с организациями русскоязычных жителей Крыма, не дай Бог, дойдет до какого-то кровопролития. Где гарантия, что Россия не вступится за своих граждан, которые там могут оказаться?

Я уже не говорю о проблемах, связанных с тем, что в принципе нормальное желание украинской стороны вывести российский флот с нашей территории связано с требованиями Конституции. Россия не хочет этого делать. Потому что это не совсем в ее интересах. Они хотят сохранить свой флот, в частности, с точки зрения простой выгоды, некой традиции. А потом здесь еще такой фактор, как физическое присутствие, как инерция контроля своей сферы влияния. Это как в мире животных - нужно пометить свою территорию. В том числе и физическим присутствием. Так и в данном случае.

Если возникнет ситуация, что нужно будет уходить с этой территории, то можно просто спровоцировать какие-то конфликты, чтобы остаться. Можно провоцировать региональные конфликты на уровне Крыма, способствовать каким-то сепаратистским настроениям.

Это все пока гипотетические предположения, но вызовы и риски есть. Поэтому нужно искать сложное гибкое решение этой проблемы. Кто бы ни стал следующим президентом Украины, он должен понимать эти риски.

Во-вторых, есть требования Конституции. Нужно либо менять Конституцию, либо искать какие-то международно-правовые варианты решения этой проблемы. Если продлевать договор о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, то на каких условиях? Я не исключаю, что в какой-то новой форме будет применена и экономическая формула, уже использовавшаяся в середине 1990-х годов. То есть пребывание флота в обмен на какие-то заманчивые условия, например, реструктуризацию нашего газового долга. Вполне возможно, что такая формула будет обсуждаться. Тогда риски пребывания ЧФ РФ и политические риски останутся.

Поэтому на украинскую дипломатию возлагается тяжкий груз. Нужно убеждать российских партнеров, что рано или поздно это необходимо сделать. В частности, один из аргументов связан с внеблоковостью. Если мы хотим быть внеблоковыми, нейтральными, тогда на нашей территории не может быть никаких зарубежных воинских формирований. Но это очень сложная, очень противоречивая для Украины дипломатическая проблема на ближайшую перспективу».



Павел Рудяков: «Мне кажется, тут два измерения. Одно из них ретроспективное. Если Украину рассматривать как постсоветское государство, переживающее период трансформации, то под таким углом зрения Черноморский флот при всех проблемах, о которых говорил господин Фесенко, нужно считать фактором стабильности. ЧФ, находясь у нас, если мы постсоветская территория, ограждает Крым от того, чтобы он встал в один ряд с Косово, Нагорным Карабахом и другими неблагополучными территориями с так называемыми замороженными конфликтами.

Если на Украину смотреть как на уже состоявшееся государство, которое является частью европейского пространства, то тут однозначный ответ: флот должен быть выведен либо в 2017 году, либо даже до 2017 года. В таком случае вообще не о чем говорить. Если мы – состоявшаяся европейская страна, на нашей территории не должно быть воинских подразделений других государств, даже братских».



Может, лучшее возобновить ядерный статус? Американцы не позволят



Павел Рудяков: «Такие предложения не стоит обсуждать, поскольку это невозможно по многим причинам, поскольку президент США специально для нас с вами в своем выступлении повторил, что нужно ограничивать, сокращать ядерный арсенал стран, имеющих ядерное оружие, не допускать новых членов ядерного клуба. Поэтому я думаю, что даже если бы кто-то из украинских радикальных политиков об этом заявил, то Украина могла бы утратить даже те остатки позитивной репутации, которая еще сохранилась.

Это очень серьезный вопрос. Такими вещами не шутят».



Владимир Фесенко: Я хочу посоветовать прочитать книгу Владимира Горбулина «Без права на покаяние». Тезис первый: у нас не было реальной возможности обеспечить хранение ядерного оружия. Были реальные технологические проблемы безопасности. Другая сторона, о которой уже сказал господин Рудяков, - внешнеполитические проблемы, которые возникли бы перед Украиной.

Сейчас возобновить ядерный статус – это проблема, потому что и Запад, и Россия будут оказывать сопротивление. К тому же нужно обеспечить полный ядерный цикл. Теоретически это возможно, но это серьезные инвестиции. Я думаю, у нас найдется много других проблем, требующих денег, более актуальных для нас.

Это не игрушка. В этом нужно быть взрослее и серьезнее относиться к этим проблемам, а не играть с вопросами о ядерном оружии».

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