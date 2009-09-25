Сезон длинных языков

Политики врут постоянно, но во время выборов делают это особенно изощренно. Таковы правила игры, отказаться от которых невозможно.

Внося в политическую жизнь элементы реалити-шоу, украинские слуги народа не слишком беспокоятся о необходимости сохранить лицо.



Те, кому не нравится слово «врут», могут использовать любой подходящий их пониманию эвфемизм – манипулируют, говорят полуправду, скрывают истинное состояние дел. Избирательную кампанию по праву можно называть «сезоном длинных языков». Сегодня он в Украине набирает обороты, и далеко не факт, что завершится после окончания президентской гонки. Весной 2010-го должны пройти выборы в местные советы, да и переизбрание Верховной Рады становится все более актуальным вопросом.



На Западе политики тоже обманывают сограждан. Политическая деятельность вообще напоминает выдачу векселей, которые никто не собирается погашать. Но в Украине предвыборные обещания превратились в своеобразную пирамиду, строительство которой не прекращается ни на минуту. Власть и оппозиция конкурируют не сценариями выхода страны из кризиса, а в масштабах обещания светлого будущего, способного наступить сразу после выборов.



Постоянно высунутые на ударную позицию языки провоцируют неоднозначную реакцию партийных организмов. Длинные языки порой бьют по собственным хозяевам. Например, не успели «регионалы» «зачистить» бывшего лидера своей крымской парторганизации Василия Киселева, как им «паровозом» прицепили проблемы с запорожскими «красными директорами». Как тут не поверишь, что «язык мой – враг мой». Киселев, конечно же, превратился в ожесточенного критика Януковича, и это логично. БЮТ, впрочем, тоже не сумел сохранить свою монолитность: у «сердечников» мутит воду Олег Ляшко, столько раз расписывавшийся в беззаветной любви к Юлии Тимошенко, что в другую политическую силу его просто не примут. Впрочем, украинская политика в этом вопросе давно работает на основании двух принципов – «убей ты сегодня, а тебя – завтра» и «лес рубят – щепки летят».



Что касается непосредственно обещаний, то откровенно порадовал Виктор Ющенко. По мнению главы государства и его немногочисленных приближенных, Виктор Андреевич успел совершить «10 шагов навстречу людям», и ему есть что сказать будущим избирателям. Поэтому на Банковой априори отвергают сценарии политической капитуляции действующего Президента. Возможно, по той простой причине, что стратегов там не осталось – сплошные исполнители. От того публичные обещания Ющенко сохранить за собой президентское кресло воспринимаются не только его оппонентами, но и миллионами украинцев с плохо скрываемой иронией.



Длинный язык подвел Виктора Януковича. Лидер Партии регионов так старательно обещает услышать каждого, что ведомая им крупнейшая парламентская фракция превратила борьбу за повышение социальных стандартов (заведомо выигрышную предвыборную тему) в заурядный фарс с блокированием трибуны и вырыванием спикерского микрофона. Незащищенным от ударов кризиса украинцам глубоко фиолетово – проголосуют предложенные «регионалами» законы путем нажатия на кнопку или поднятием рук. Их куда больше волнует наполнение собственных кошельков. Янукович же в летнем отпуске (пока складывается такое впечатление) перегорел, переполнен ощущением собственной значимости и испытывает головокружение от статуса первого номера президентского рейтинга. На случай, если Виктор Федорович плохо знает политическую историю и логику спортивных соревнований, напомним – победителю необходимо первым пересечь финишную ленту.



Юлия Тимошенко, как и полагается премьер-министру, делает обещания важным элементом предвыборной пропаганды. Ей не удалось не пустить кризис на порог Украины, и теперь лидер БЮТ сообщает об успехах в борьбе с кризисными явлениями. Для любителей быстрых денег Юлия Владимировна обещает с 1 января возобновить выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР, а политическим гурманам посулила отказ от оспаривания результатов выборов Президента на случай своего поражения. Обещания сделать местные бюджеты «идеальными» и практически независимыми от центра чудесно коррелируются с угрозами сменить руководство Нацбанка и заверениями в обеспечении нового курса гривны. Недоброжелатели напоминают об обещании Тимошенко перейти на контрактную армию, которое не было реализовано, как и многие другие сладко-сердечные обещания премьер-министра.



Забавно выглядят призывы «Спасти страну» в исполнении Арсения Яценюка. Лидер «Фронта перемен» только на БТР по стране не разъезжает, в остальном – риторика, оформление агитации, «боевые листки» на улицах – полностью милитаризовался. Наверное, можно смело утверждать, что имидж взвешенного политика европейской ориентации до основания разрушен. Непонятно, что «затем» - на Пиночета Яценюк, не служивший в армии, не тянет. Кстати, как и Анатолий Гриценко, упивающийся статусом «первого непроходного» и легализующий предвыборный фонд путем проведения сбора средств у заинтересованного в его кандидатской карьере населения. Это, кстати, трагикомичный сюжет: политик, утверждающий, что шансов у него на победу нет, в условиях кризиса предлагает сформировать залог для регистрации кандидатом в Президенты.



Немного переиграл с собственной «бедностью» Владимир Литвин, заявляющий, что у него нет средств для внесения предвыборного залога. Зато на самую затратную часть избирательной кампании - телевизионную рекламу - есть. И это правильно. Владимир Михайлович немного переигрывает с образом «своего парня» и ожесточенной борьбой за сохранение парламентаризма. Как показывает недавняя практика, Верховная Рада может работать и в том случае, если в ней не трудится Владимир Литвин. Несколько скован собственными обещаниями не заниматься политикой после 2004 года и Сергей Тигипко, которому приходится доказывать, что он не является техническим кандидатом в Президенты.



Сезон длинных языков только начинается, и нам еще предстоит услышать немало предвыборных обещаний, выполнять которые никто не собирается. Начиная с третьей декады октября, они обрушатся на украинцев многословным водопадом. При этом все без исключения фавориты и активные участники президентской гонки будут «играть на повышение», обещая заведомо больше, чем смогут выполнить. Стоит ли удивляться, что победитель президентской кампании станет одним из проигравших – ему ведь придется хотя бы частично выполнить обещания…