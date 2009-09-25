Немцы не забывают об Украине накануне своих выборов

В воскресенье, 27 сентября, в Германии состоятся парламентские выборы.

Во время предвыборной кампании немцы преимущественно говорят об атомной энергетике, финансовом кризисе и выводе войск из Афганистана. Казалось бы, украинской теме в этом перечне места нет. «Главред» все же поинтересовался, как может измениться политика Берлина в отношении Киева после выборов в Бундестаг. Вопрос совсем не безосновательный, поскольку голос Германии очень важен в НАТО и Евросоюзе, куда интегрируется Украина.



«Встретимся через 50 лет»

Большинство немецких экспертов не устают подчеркивать: исход выборов в Бундестаг обязательно скажется на жизни Украины и будет иметь последствия для ее будущего. Однако последствия эти, по мнению как аналитиков, так и рядовых граждан, вряд ли можно назвать обнадеживающими.

Речь, в первую очередь, идет об устремлениях официального Киева интегрироваться в ЕС и НАТО. Германия имеет свой взгляд на оба эти вопроса, и, прямо скажем, взгляды эти не утешительны. Сегодня жители Германии в большинстве своем утверждают, что в ближайшем будущем Украине не следует надеяться на изменение отношения к ней со стороны Европы, а небывалая немецкая благосклонность нашей стране в ближайшее время уж точно «не светит».



«Украина хочет в ЕС и НАТО? Ну-ну. Встретимся через 50 лет», - жестко шутит в ответ на вопрос корреспондента «Главреда» редактор отдела «Федеральное бюро» газеты «Берлинер Цайтунг» Дамир Фрас. Его мнение и для немецких граждан весьма типично.

«Украина, конечно, достойна быть членом Евросоюза и НАТО, но не сейчас. Она пока к этому не готова: экономика хромает на обе ноги, и с политикой дело обстоит не лучше. Ющенко слишком много ожидал от Запада, и заставил население тоже с надеждой смотреть на Запад, а это неверно», - вторит Фрасу заместитель редактора международного отдела журнала «Дер Шпигель» Кристиан Нееф.

«Украина и НАТО? Прежде чем об этом говорить, следует вспомнить о том, что российский флот на территории Украины будет находиться до 2017 года. Я лично не могу себе представить Украину в НАТО и одновременно размещение российских баз в Крыму», - завершает обличительные речи сотрудник «Берлинер Цайтунг» Франк Герольд.



Похожие оценки высказывают и рядовые жители Берлина, хотя, впрочем, большинство из них об Украине знает лишь понаслышке – как о стране, которая находится «рядом с Россией». Однако и те, кто осведомлен несколько больше, все равно не высказывают никаких мнений в пользу того, что наша страна вскоре сможет добиться своего места в ЕС. «Украина вступит в Евросоюз? Я надеюсь на это. Но это будет не сейчас, вы слишком далеки от этого сегодня», - считает агитатор за партию Зеленых на предстоящих выборах 25-летний Томас. Его коллега, 23-летний Джордж, и вовсе неуверенно пожимает плечами: «Украина в ЕС и НАТО? Ну не знаю… Не обижайтесь, но мне кажется, вы слишком слабы, хотя… Украина в ЕС – это звучит как шутка!».



Впрочем, большинство берлинцев о евроатлантических перспективах Украины в ближайшие годы говорить отказываются – они лишь высказывают надежду, что наша страна добьется желаемого, однако говорят об этом с некоторым сочувствием. «Я считаю, что Украина однозначно европейская страна, но я не хотел бы вас обнадеживать – до ЕС вам надо дорасти», - мягко пресекает разговор на евроинтеграционные темы 32-летний житель Берлина Йорген.



С Россией против Украины?

Такие мнения граждан, по словам экспертов, напрямую обусловлены спецификой политики Германии. Оба ее политических лидера – и канцлер Ангела Меркель, и вице-канцлер, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, - до сих пор не дали Украине никаких евроатлантических надежд, и, по всей видимости, не собираются этого делать в дальнейшем.



Еще в прошлом году, в ходе своего визита в Киев, Ангела Меркель немало потешила украинские власти сообщением о том, что Берлин не отказывается от планов принятия Украины в Альянс, однако при этом снабдила свои обнадеживающие речи весьма расплывчатой формулировкой о сроках этого события – дескать, «когда-нибудь, может быть…». В качестве компенсации тогда же прозвучала более хорошая новость – якобы в качестве компенсации за отсрочку вступления в НАТО канцлер обещала Украине ускорить процесс интеграции страны в Евросоюз. Впрочем, и тут украинцев ждало разочарование - первых признаков этого «ускорения» следует ждать лишь к 2010 году, и к тому же сам ЕС пока не слишком горит желанием поскорее принять Украину в свои объятия. На данный момент это ускорение может быть оформлено соглашением об ассоциации с ЕС, однако этот документ вряд ли удастся подготовить к концу нынешнего года, на что так рассчитывал украинский Президент Виктор Ющенко.



Украинские дипломаты, к слову, подтверждают, что переговорщики из ЕС категорически противятся включению в этот документ положения о том, что Киев имеет европейскую перспективу. Можно понять, что ЕС не готов дать Украине подобное обещание, однако в Брюсселе даже не готовы записать в этом соглашении предложение, что сам Киев стремится в будущем присоединиться к Евросоюзу. Это тоже о многом говорит.



Далеко от Меркель не ушел и Штайнмайер. Он хотя и уверяет, что Германия пристально следит за развитием событий в Украине и ничуть от нее не устала (об этом вице-канцлер заявил, в частности, в интервью журналу «Главред» - http://www.glavred.info/archive/2009/05/12/142039-8.html), его слова кажутся его же согражданам лишь элементарной данью вежливости.

Более того, оба политика сегодня и в Украине, и за ее пределами воспринимаются как пророссийские – и Меркель, и Штайнмайер в последнее время проявили изрядную благосклонность к северному соседу Украины и продолжают демонстрировать некоторое «потепление» отношений с ним. Последнее, в частности, было особенно заметно в ходе встречи Ангелы Меркель и российского президента Дмитрия Медведева. Дошло до того, что британское издание «The Times» даже упрекнуло Меркель в том, что она не защитила Украину, промолчав в ответ на резкие высказывания Медведева в адрес официального Киева. Однако ответа на это не последовало.



Тем временем в самой Германии – на уровне рядовых граждан и экспертов - все чаще высказываются опасения, что в Украине может разгореться конфликт сродни событиям в Грузии августа прошлого года. Это связывают именно с письмом Дмитрия Медведева Виктору Ющенко. Для немецких экспертов этот шаг главы российского государства оказался несколько странным, однако при этом он стал лишним доказательством агрессивной политики России и… печальным свидетельством того, что Европа в таких ситуациях ни для Украины, ни для других государств – не защитница. «Запад в этом смысле очень труслив. Россия – важный партнер, но так как Россия реагирует очень агрессивно и обидчиво, Запад ведет себя трусливо. У него просто нет единой концепции, как обращаться с Россией и Украиной, а также со странами Балтии и Грузией», - отмечает Кристиан Нееф.



Новая старая коалиция

Учитывая эти факты, многие украинские и зарубежные эксперты некоторое время назад возлагали определенные надежды на предстоящие выборы в Германии, которые могли бы положить начало переменам в отношении взгляда Европы на место в ней Украины. Залогом перемен могла бы стать будущая коалиция, которая сформируется в немецком парламенте по результатам выборов, однако чем ближе к выборам, тем меньше надежд на перемены. По всей вероятности, выборы не смогут изменить властный расклад в Германии и, как следствие, не будет особых перемен и во внешней политике.



Согласно прогнозам, на сегодняшний день в Германии сохраняется лишь два ключевых коалиционных варианта – либо продолжение работы так называемой «большой коалиции», которая действует и сейчас (коалиция ХДС/ХСС под руководством Меркель и Социал-демократической партии, лидером которой является Штайнмайер), либо «черно-желтая» коалиция, которую могли бы образовать ХДС/ХСС и либералы. Последним, в частности, согласно данным опроса от 17 сентября, предоставленным Фондом им. Конрада Аденауэра, пророчат приблизительно 13%, что в сочетании с 36%, которые эксперты прогнозируют для ХДС/ХСС, даст повод для их потенциального объединения в достаточно мощную коалицию. Ряд жителей Германии выступает резко против такого объединения – его даже называют «ядерным», и на лица кандидатов от указанных политических сил время от времени наклеивают листочки с изображением знака ядерной опасности. Однако именно эта коалиция остается наиболее реальной в нынешнем политическом контексте Германии.



С другой стороны, не особенно приветствуют граждане и «большую коалицию», хотя считается, что и сама Меркель, и члены ХДС/ХСС были бы в ней заинтересованы. По сути дела, это парламентское объединение обещает стране стабильность и неизменность курса, однако есть и иная сторона медали – застой и скука, которую ощущает все больше жителей Германии. Дошло до того, что 40% граждан до сих пор еще не определились, за кого будут голосовать на выборах, а около 20% уже объявили открытый бойкот этим выборам. По словам руководителя редакции тележурнала «Фронтал 21» Берлинской студии второго германского телевидения Клауса Рихтера, прежде всего к этой группе относятся представители среднего класса, которым наскучила немецкая политическая система. «Многие люди говорят, что на них обращают слишком мало внимания, они не знают свою партию – партию, которая бы представляла их интересы. По словам таких людей, в Германии только 2% населения принадлежат к той или иной политической силе, а партии все равно решают судьбу общества», - отмечает он.



В целом, на общем фоне у Меркель больше всего шансов отвоевать кресло канцлера. Социал-демократическая партия Штайнмайера хоть и увеличила в последние недели свои электоральные симпатии, однако ее результат слишком мал для того, чтобы она могла рассматриваться как стержень будущей коалиции. По сути дела, СДПГ сегодня обещают при лучшем раскладе лишь 23-25% - результат фактически позорный, потому что даже в 1949 году, когда эта сила только появилась на политическом Олимпе страны, она прошла в парламент с результатом около 30%.



Украине поможет Украина

Как бы то ни было, Украине уж точно не следует рассчитывать на перемену мнения Германии относительно ее перспектив, утверждают эксперты. «Если Штайнмайер останется министром иностранных дел, во внешней политике будет очень мало изменений. Если получится «черно-желтая» коалиция (ХДС/ХСС плюс либеральная партия. – Ред.), тоже никаких резких изменений во внешней политике не будет. Германия будет сотрудничать с Украиной – так же, как и с Беларусью и Россией, однако мало что в дальнейшем изменится», - уверен начальник отдела «Внутренняя политика» фонда им. Конрада Аденауэра Ральф Томас Баус.



Впрочем, дело тут не столько в особенностях немецкой внешней и внутренней политики, сколько… в самой Украине. Положение дел в нашей стране пока что таково, что не дает ни малейшего повода не только Германии, но и всей Европе в целом рассматривать ее как серьезного игрока. «Украинская политика стала непонятной и неинтересной, мы уже не разбираемся в ней. Ющенко и Тимошенко бесконечно соперничают, и нам уже просто надоело постоянно за этим следить и об этом писать. Можно сказать, что людей это больше не интересует», - отмечает Кристиан Нееф.



Со своей стороны журналист Франк Герольд подчеркивает, что Украине, прежде чем стремиться в международные структуры, нужно навести порядок дома. «Формально у вас существует выдающаяся демократическая система, однако на деле все совсем не так. В вашем парламенте сидят не демократы, а олигархи. А вам сейчас нужна демократизация государства», - отмечает он.



По словам журналистов и политологов Германии, Украина в своих евроатлантических стремлениях пока не понимает главного – стремясь в Европу, она напрочь забывает о том, что последняя ничем ей не обязана и не намерена ничего для нее делать. Украинцы, говорят они, рассуждая о своей потенциальной евроинтеграции, предпочитают думать о том, чем им может помочь ЕС и что они приобретут от воссоединения с ним, в то время как европейцы, напротив, хотят знать, что Украина может сделать сама для себя. Пока же в Европе не видят, чтобы наша страна стремилась самостоятельно разрешить политические и экономические проблемы, которые ее тяготят, а без этого невозможна не только какая-либо интеграция, но и полноценное развитие самого государства. По словам немецких экспертов, в целом, они, безусловно, готовы помочь Украине в ее стремлениях, однако они должны видеть, что страна способна принять эту помощь. И в этом плане, по мнению экспертов, темы НАТО и ЕС уходят уже на второй план: на повестке дня в Украине должны быть не абстрактные идеи об интеграции в западные структуры, а она сама, ее реформы. Европейские государства уже давно действуют по правилу: когда ты помогаешь себе, ты помогаешь другим, - и хотят научить этому правилу Украину.