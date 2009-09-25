ЦИК о подготовке к выборам

28 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Подготовка ЦИК к президентской кампании: готовность номер один». В пресс-конференции приняли участие заместители председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера и Жанна Усенко-Чорная.

Андрій Магера: Як відомо, 19 жовтня цього року розпочинається виборчий процес чергових виборів Президента України. День голосування - 17 січня 2010 року. Можливо, першочергове питання буде відносно того, чим Центральна виборча комісія зараз займається і чи ведеться підготовка.

Безумовно, ми не сидимо склавши руки і всі підготовчі, організаційні заходи вже здійснюються. Перші рішення з цього приводу вже є. Це, зокрема, постанова Центральної виборчої комісії про кількість територіальних виборчих округів в межах території України, тобто ті 225 територіальних округів по всіх без винятку регіонах України.

Але, на відміну від попередніх виборів Президента 2004 року, ЦВК в два етапи утворює виборчі округи. По-перше, визначає кількість таких округів. По-друге, за пропозиціями Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад утворює територіальні виборчі округи з центром відповідних округів, межами відповідних округів і приблизною орієнтованою кількістю виборців у кожному окрузі.

Центральною виборчою комісією нещодавно була прийнята постанова, згідно з якою надіслана пропозиція до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення та радіомовлення щодо середньозваженого показника вартості одиниці ефірного часу і друкованої площі. Як відомо, засоби масової інформації повинні визначати такий середньозважений показник з тим, щоб фактично цінові пропозиції щодо політичної реклами на виборах Президента не перевищували такий середньозважений показник. Це визначено Законом «Про вибори Президента».

Центральна виборча комісія здійснює ряд інших організаційних заходів. Ми вже наперед напрацьовуємо проекти відповідних документів, які, умовно кажучи, повинні обслуговувати весь виборчий процес.



Жанна Усенко-Чорна: Дійсно, особливістю підготовки до проведення виборів 2010 року є те, що в Україні запроваджено і певною мірою для складання списків виборців будуть використовуватися бази даних Державного реєстру виборців і ті механізми, які дозволяють в автоматизованому режимі забезпечувати контроль за уточненням відомостей про громадян України, які мають право голосу. Відтак, на сьогодні Центральною виборчою комісією, а також 755-ма органами ведення реєстру виборців вперше вживатимуться всі заходи для забезпечення максимально якісного і достовірного складання списків виборців.

Що таке Державний реєстр виборців? Перш за все, це автоматизована система, яка дозволяє в повномасштабному режимі контролювати і моніторити всі дії усіх суб’єктів, які причетні до складання списку виборців. Тобто, на сьогодні, якщо, наприклад, звучить якась критика відносно того, яким чином створено реєстр, Центральна виборча комісія сприймає це як провокативні дії, які спрямовані проти контролю за забезпеченням складання списків виборців. Хотіла б зазначити, що в Україні ніколи досі не було більш якісних і достовірних списків виборців.

Звісно, ми абсолютно свідомі того, що ця база даних містить певні недоліки, містить помилки, невідповідності у персональних даних виборців. Проте, на сьогодні триває і постійно до дня виборів триватиме актуалізація бази даних Державного реєстру виборців. Кожного дня до органів ведення реєстру звертаються наші громадяни, ми дуже їм вдячні за те, що наші виборці виконують свій обов’язок і забезпечують уточнення бази даних Державного реєстру виборців. Оскільки, дійсно, це двосторонній процес, і держава без участі громадян абсолютно не спроможна певною мірою в такий короткий строк забезпечити якісне і адекватне складання списків виборців.

На сьогоднішній момент близько 186 тисяч громадян України вже звернулися до органів ведення реєстру з тим, щоб уточнити свої персональні дані. Ми вбачаємо в цьому позитивну динаміку, позитивну тенденцію, що за той період, який залишається до дня голосування, органи ведення реєстру, наші громадяни зможуть уточнити і виправити практично всі помилки, всі неточності, які існують в базі даних реєстру.

Я б хотіла, щоб все суспільство усвідомлювало, чому, зокрема, в базі даних реєстру є такі неточності. Перший чинник - це те, що згідно із законом, відомості Державного реєстру виборців формувалися із списків виборців станом на 1 лютого 2006 року, які складалися для підготовки і проведення чергових парламентських виборів, майже три роки тому. Проте, Центральна виборча комісія вжила усіх заходів, щоб ті напрацювання у списках виборців, які були проведені у 2007 році, а також під час складання списків виборців для проведення місцевих виборів, також використовували цю базу даних Державного реєстру. Тому на сьогодні база даних Державного реєстру виборців є максимально адекватною, і ніколи раніше попередньо більш точної і достовірної бази даних про виборців не було.

Тому, якщо хтось попередньо хоче повернутися до несистемної, несистематичної роботи по складанню списків виборців у безконтрольному режимі, щоб невідомо які суб’єкти, в який спосіб, без підтвердження належними документами формували списки виборців, - я вважаю це безвідповідальним кроком і таким, що спрямовує на деформацію реального волевиявлення громадян.

На сьогодні, дійсно, ми маємо скорочення чисельності виборчого корпусу, причому, в усіх регіонах України. Таке скорочення є абсолютно нормальним, воно сягає більше мільйона виборців. Хочу зауважити, що і надалі Центральною виборчою комісією, зокрема, також плануються заходи щодо видалення кратних включень, так званих «двійників», які й досі є у базі даних Державного реєстру. І тривають відповідні перевірки за участю органів Міністерства внутрішніх справ щодо видалення таких записів. Тому процес скорочення списків кількості виборців є абсолютно природнім і відображає реальний стан, реальні кількісні показники виборчого корпусу.

Якщо хтось знову збирається маніпулювати такими кількісними характеристиками, то Державний реєстр виборців в цьому серйозна перепона і серйозна загроза. На сьогодні система державного реєстру виборців дозволяє в повній мірі контролювати, на підставі яких документів, на підставі яких конкретно дій та чи інша особа з’явилася в базі даних Державного реєстру виборців. Якщо хтось закликає не використовувати Державний реєстр виборців, особисто я сприймаю це як заклик до того, щоб знову почати безсистемну і неконтрольовану діяльність, спрямовану абсолютно не на те, щоб забезпечити достовірне волевиявлення громадян України.



«Главред»: Скільки триватиме реєстрація кандидатів?



Андрій Магера: Реєстрація кандидатів триватиме досить тривалий період. Якщо говорити по цифрах, то це уже після початку виборчого процесу, тобто після 19 жовтня, і завершиться 13 листопада 2009 року включно. Це останній термін, коли Центральна виборча комісія може зареєструвати кандидатів.



«Главред»: Які найбільш поширені причини відмови у реєстрації кандидатів?



Андрій Магера: Як свідчить практика роботи Центральної виборчої комісії, найчастіше такі причини виникають, коли кандидат сам звертається з відповідним листом до ЦВК з проханням скасувати його реєстрацію. Тобто, бажання самого кандидата. І як на мене, це найбільш безконфліктна ситуація, коли немає жодного спору в даній площині.

Бувають інші підстави. Але, на щастя, такі підстави не застосовуються Центральною виборчою комісією, і дай Боже, щоб вони не застосовувались і надалі. Я сподіваюсь, що буде дотримано формальність вимог, які зазначені і Конституцією, і Законом «Про вибори Президента».



Запитання із залу: На підставі чого не можна зареєструвати кандидата?



Андрій Магера: По-перше, це ті підстави, які випливають з вимог щодо самого кандидатства на пост Президента України: наявність громадянства України, досягнення 35-ти років, відсутність судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знято у встановленому законом порядку, виїзд за межі України для постійного проживання. До цих підстав можна віднести таку підставу як визнання особи рішенням суду недієздатною, тобто, душевно хворою, але для цього має бути рішення суду, яке набрало законної сили. Тобто це є умовний перелік підстав, які усувають можливість особи бути обраною Президентом України. Як на мене, ці підстави є цілком логічними і закономірними.



Запитання із залу: В якому разі можуть зняти кандидата?



Андрій Магера: Наприклад, коли на момент реєстрації кандидата не було висновку суду про визнання особи винною у вчиненні певного навмисного злочину, а після реєстрації такий вирок суду набрав законної сили. Або якщо набрало сили рішення суду про визнання особи недієздатною. Чи особа втратила громадянство України. Це також одна з підстав, яка може лягти в основу рішення ЦВК про скасування реєстрації такого кандидата.



Телеканал «1+1»: Якщо не буде ухвалений бюджет на наступний рік, як ЦВК готуватиметься до виборів?



Жанна Усенко-Чорна: В цьому році на рахунку ЦВК для підготовки і проведення виборів зазначено 712 мільйонів гривень, яких, звісно, не вистачає для того, щоб забезпечити підготовку і проведення виборів Президента України в цілому. Але левова частина таких видатків має відбутися у наступному, 2010 році. Проте, за умов, якщо Державний бюджет на наступний рік не буде ухвалено, звісно, ЦВК буде планувати здійснення таких витрат максимально у поточному, 2009 році.

Разом з тим, згідно із Бюджетним кодексом в частині 1/12 витрат все рівно кошти будуть передбачені на фінансування у 2010 році. Проте, я хотіла б зазначити, що близько 80% витрат на підготовку і проведення виборів Президента України складає заробітна плата членів виборчих комісій і нарахування на заробітну плату. Тому всі заходи, які ЦВК має здійснити для закупівлі товарів і послуг, будуть профінансовані.

Натомість постраждають безпосередньо члени виборчих комісій. Звісно, не хотілося б, щоб таке сталося.

Тому що дефіцит, зрештою, торкнеться якраз тієї частини, яка передбачена на фінансування заробітної плати членам виборчих комісій. За попередніми розрахунками ЦВК, лише членів ДВК буде понад 2 мільйонів, з огляду, що кандидатів на пост Президента України може бути висунуто близько 30. Це та умовна цифра, яка закладалась в ЦВК в розрахунок витрат для подання бюджетного запиту.

Знову ж таки, всі видатки, зокрема, щодо закупівлі послуг з виготовлення виборчих бюлетенів, інформаційних плакатів, оплати послуг зв’язку тощо, зрештою, будуть профінансовані в основному за рахунок тих коштів, які передбачено в чинному Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

За попередніми розрахунками ЦВК, 1,272 мільярд гривень необхідно для підготовки і проведення виборів Президента України. Із цих коштів 1,1 мільярд передбачається витратити у наступному, 2010 році. Проте, якщо раптом складається ситуація, що державний бюджет України не буде ухвалено, ЦВК буде здійснювати відповідне корелювання і заключати договори з тим, щоб максимально освоїти ті кошти, які передбачені і є наявні уже у чинному законі про Держбюджет.



Запитання із залу: Яка середня зарплатня члену виборчої комісії?



Жанна Усенко-Чорна: Абсолютно диференційовано ставиться законодавець до того, яка має бути заробітна платня, але не нижче від мінімальної заробітної плати. Починаючи з 1 жовтня цього року – 650 гривень – мінімальна заробітна плата. Відповідною Постановою Кабінету Міністрів врегульовано порядок нарахування заробітної плати членам виборчих комісій. Також має значення, яка конкретно виборча дільниця – велика, мала чи середня. Закон гарантує: якщо член комісії працює на звільненій основі, його заробітна плата не повинні бути нижча від тієї заробітної плати, яка була на підприємстві, в установі чи закладі, де такий член комісії працював.



«Главред»: Чи означає це, що сума, яку ви озвучили – 1,272 мільярдів гривень, - вираховувалась виходячи із розміру мінімальної заробітної плати?



Жанна Усенко-Чорна: Розраховувалась на підставі Постанови Кабінету Міністрів, на основі попередньої кількості великих, середніх і малих виборчих дільниць. Звісно, фінансова формула не така проста, але з розрахунку, що буде 30 кандидатів на пост Президента України і кожен з них делегуватиме 2 представники.



5 канал: Зараз говорять про можливий зрив виборів. Чи помічали ви щось таке?



Жанна Усенко-Чорна: Особисто мене дуже хвилюють заяви, які пов’язані із дискредитацією Державного реєстру виборців. Звісно, не хотілося б думати, що якраз такі заяви готують грунт для того, щоб унеможливити застосування автоматизованої системи реєстру для контролю за складанням списків виборців.

На сьогоднішній день Реєстр абсолютно убезпечує українське суспільство від того, щоб відбувалися кількісні маніпуляції із виборчим корпусом.



Телеканал INTV: Як перевірити себе у списках?



Жанна Усенко-Чорна: Попередні списки виборців будуть вивішені у дільничних виборчих комісіях за 20 днів до дня виборів. Тобто в кожній виборчій дільничній комісії не пізніше, як за 20 днів вивішуються списки громадян, які включені до попереднього списку виборців.

Протягом 20 днів громадяни України зможуть ознайомитися на виборчій дільниці із правильністю складеного попереднього списку виборців. Якщо там будуть неточності, помилки, можна звертатися до органів ведення державного реєстру виборців, до відповідних виборчих комісій. За три дні до дня голосування складаються остаточні списки виборців.

Тому прохання до наших громадян в разі виявлення таких неточностей звернутись до відповідного органу ведення реєстру.

Крім того, не пізніше як за 15 днів кожному громадянину України має надійти іменне запрошення, в якому зазначатиметься виборча дільниця, до списків виборців на якій його включено, номери телефонів виборчої комісії і часи її роботи.



«Главред»: Як позначаться новорічні свята на підготовці та проведення виборів Президента України? Наприклад, 20-денний термін – це 3 дні до Нового року.



Андрій Магера: Будемо виходити з тієї ситуації, яка є. Для ЦВК, для окружних і дільничних виборчих комісій, на жаль, не буде в повній мірі новорічних свят, різдвяних свят. Всі ці дні будуть присвячені виборчому процесу.

ЦВК не звикати, але прошу із розумінням поставитися до роботи окружних і дільничних виборчих комісій. Ці люди будуть певною мірою відірвані від сімей, певною мірою від тієї святкової атмосфери, яка буде чекати на всю країну. Ми цього уникнути, на жаль, не можемо.



Запитання із залу: Що ви маєте на увазі під словами «поставитися із розумінням»? З шампанським прийти?



Андрій Магера: Я думаю, що в тому числі і представники ЗМІ з розумінням поставляться до роботи виборчих комісій і, можливо, якісь дрібні недоліки будуть їм вибачати. Безумовно, люди будуть втомлені, тому що це дуже важкий виборчий процес.



Жанна Усенко-Чорна: Я думаю, що Андрій Йосипович мав на увазі те, що членів виборчих комісій буде понад 2 мільйони осіб. Тому в кожній родині, мабуть, буде хтось, хто братиме участь у роботі виборчої комісії.



Андрій Магера: Моїй дружині не важко пояснити, де я був, і чоловікові Жанни Іванівни також, але щодо інших членів виборчих комісій – чоловік ходить кудись на роботу, і важко пояснити, де ти був цієї ночі (сміється). Я би дуже хотів, щоб жінки потім в нас не вимагали довідок, що їхні чоловіки дійсно працювати у виборчих комісіях (сміється).



Читач «Главреду» Олександр (Маріуполь): Чому не використовують бази даних виборців, що були опрацьовані у 2006, 2007 роках?



Жанна Усенко-Чорна: Справа в тому, що така база даних використовується, відповідно до постанови Центральної виборчої комісії про первинне формування бази даних. Її первинне формування здійснювалось із використанням списків виборців 2006 року, 2007 року та з використанням списків, які готувалися для підготовки проведення місцевих виборів.

Проте, якщо зауважити, що значна кількість виправлень, які були враховані безпосередньо під час дня голосування і вносились дільничними виборчими комісіями, на жаль, не потрапила до відомостей Державного реєстру виборців через те, що відповідні списки виборців були передані до архівних установ. Законом України «Про Держаний реєстр виборців» не було передбачено механізму використання таких відомостей. Сталася ситуація технічного характеру, зокрема через те, що архівні установи не завжди передавали списки виборців, не завжди було забезпечене збереження такої виборчої документації, значна міра таких виправлень, на жаль, не була перенесена із списку виборців до бази даних Державного реєстру виборців. Переважною мірою органи ведення реєстру забезпечили перенесення таких уточнень із списків виборців. Зокрема, рекомендації Центральної виборчої комісії стосувалося, що в цій частині напрацювання органами ведення реєстру також мають бути враховані.