Виктор Небоженко: «Для Ющенко продвижение Яценюка оскорбительно»

Внеочередная сессия, созванная по требованию депутатов БЮТ Владимиром Литвином, продемонстрировала решимость если не отставить главу НБУ, то основательно попортить жизнь всем обитателям Банковой, и прежде всего Президенту. Не зря активизировались разговоры об импичменте и всплыла тема даты президентских выборов – в конце декабря 2009-го или в январе 2010-го…



Да и на Банковой, похоже, никто расслабляться не собирается: там готовится «разбор полетов» по газовым соглашениям, привезенным Тимошенко из Москвы, там вновь и вновь напоминают о неэффективности правительства Тимошенко, вновь запрещают губернаторам переступать черты вверенной им области без особого разрешения Банковой. Партия регионов в это время занимается своими, свалившимися как снег на голову, проблемами, главнейшей из которых является «дело Фирташа». Сам Фирташ в это время стремительно становится публичным, выходит в эфиры на собственном телеканале «Интер», воюет с Тимошенко и, говорят, делает инвестиции в политические проекты…



О том, что означают те или иные телодвижения и заявления политиков в последнее время, и чего ожидать от них в будущем, «Главред» говорил с руководителем Центра социологических исследований «Украинский барометр» Виктором Небоженко.



-- «Если пойдет посевная, то Тимошенко процентов на тридцать уже выборы выиграла»



Виктор Сергеевич, на внеочередной сессии Верховной Рады в который раз поднимался вопрос об ответственности Президента за действия НБУ - в частности, за злоупотребления НБУ при рефинансировании банка «Надра», принадлежащего Дмитрию Фирташу. Активизировались разговоры о возможности импичмента Президента, хотя понятно, что это длительная процедура, до очередных президентских выборов осталось всего ничего, поэтому смысла это не имеет… Зачем, по вашему мнению, нужно было эту внеочередную сессию сзывать и чего ожидать от ВР после возвращения депутатов с каникул?



В понедельник произошло достаточно важное событие, связанное не столько с БЮТ, сколько с самим парламентом. Весь прошлый год Верховная Рада, притворяясь «мертвой», боялась роспуска со стороны Ющенко или самороспуска, и, в принципе, выбрала стратегию пассивного наблюдателя конфликта между премьером и Президентом.



И вдруг парламент ожил! В данном случае, пытаясь изменить норму закона «О Национальном банке», согласно которому право назначения и увольнения главы НБУ принадлежит Президенту, Верховная Рада влезает на территорию Президента! Речь идет не о традиционной форме конфликта между Президентом и премьером после вступления в силу изменений в Конституцию, а о конфликте Президента и парламента! Хотя, конечно, по сути, это конфликт Президента и коалиционного большинства, за которым стоит премьер.



А почему Литвин ведет себя так? Потому что есть взаимная договоренность с Тимошенко, и он осознает эту взаимозависимость?



Договоренность с Тимошенко, конечно, есть. Она заключается в том, что премьер-министр хочет остаться премьер-министром, а председатель Верховной Рады хочет оставаться головой Верховной Рады - ему не хочется повторять судьбу Яценюка и свою предыдущую судьбу. Стать лузером Литвин точно не собирается, это хорошо видно… Более того, те, которые думают, что он не будет участвовать в президентской кампании, очень глубоко ошибаются…



А кто так думает?



Ну, тот же Секретариат Президента.



А кто хочет больше остаться в кресле - Литвин как голова Верховной Рады или Тимошенко в кресле премьер-министра? Нет ли у вас впечатления, что она готова не к тому, чтобы уйти, а к тому, чтобы ее уволили?



Я думаю, что вопрос ее увольнения — это не вопрос Президента или Литвина. Это вопрос личной стратегии Тимошенко. Если она посчитает, что ей надо уйти, она уйдет по любому поводу - начиная с того, что она устала бороться…



С Секретариатом?



Нет, почему? Секретариат, Балога уже для нее мелочи… С Фирташем! Хотя с Фирташем она расправляется так смачно и с удовольствием!



Зачем ей оставаться премьером? Ведь очевидно, что экономическая ситуация лучше через год не станет, социальные проблемы возрастут в геометрической прогрессии… Зачем ей эти проблемы перед президентскими выборами?



Не надо жалеть Тимошенко. Она любит конфликты - она как рыба в воде чувствует себя в конфликтных ситуациях. Когда на нее обрушился кризис, это, наверное, единственный крупный политик в Украине, который двадцать минут был растерян!.. Но уже на двадцать первой минуте она придумывала свои, только ей понятные выходы из кризиса, в которые почему-то больше верит народ, чем элита…



Но я скажу больше: если Юлия Тимошенко обеспечит сейчас сельскохозяйственное производство в Украине, окажется запущенным минимальный уровень украинской экономики! Если она это сделает, если пойдет посевная, то, на самом деле, она процентов на тридцать уже выборы выиграла!..



Да, она запускает механизм надежды в то время, когда все запускают механизм страха…



Согласен. Ну и кроме этого, у нас все-таки странный Президент… С одной стороны, он глубоко сельский человек, много говорит о том, что люди из села и есть настоящими носителями национально-демократических ценностей, что они - соль земли, и так далее. С другой стороны, когда селом нужно заниматься на деле, он, наверное, вспоминает свое сельское детство и молодость, и с отвращением от этого бежит…



А горожанка Тимошенко, которая, по-моему, с большим трудом различает злаковые культуры, прекрасно понимает, что в марте 2009 года нужно запустить посевную, и тогда 40% населения будет иметь работу и заниматься самоэксплуатацией! Остальные 60% горожан - это уже следующая задача! Поэтому если она обеспечит посевную, я бы на ее месте не уходил с премьерства. Но если не обеспечит, если продолжится банковский кризис, если начнется сельскохозяйственный кризис как первый социальный, то, конечно же, ей, условно, к 1 мая надо продумать, как уходить.



Но, я думаю, она все-таки не уйдет - я смотрю, она уже получает удовольствие от всех этих конфликтов! Все в ее окружении говорят, что устали от количества врагов, которые у нее возникают, а она не устает в коллекционировании все новых и новых экзотических экземпляров! Если вы заметили, каждый ее новый враг обладает фантастическими способностями, и кажется, должен быть неуязвимым, но, по законам «Квеста», у нее восемь политических жизней, а у них только одна.



-- «То, что происходит сейчас с Ющенко, - это «черная метка» элиты, но не приговор»



Требование Тимошенко отчета Президента в парламенте по ситуации в НБУ – тоже для удовольствия? И, опять же, угроза импичмента, о чем говорит БЮТ…



Не совсем. Все рассуждения об импичменте, все решения Верховной Рады о персональной ответственности Президента за банковский кризис, все открытые обвинения премьера в сторону Президента — это форма давления на сторонников Ющенко и на самого Ющенко. Но никакого импичмента не будет, это все понимают.



Самой изощренной, циничной, но и самой действенной формой этого давления будет выталкивание Ющенко, условно говоря, за двадцать минут до окончания срока его президентских полномочий. Политтехнологи мира прекрасно знают такой прием! Ведь для большой избирательной компании не имеет значения, 27 декабря пройдут выборы или 17 января - за это время ничего нельзя сделать! Можно, конечно, провести маленький переворот, но во время Нового года никто не поймет, что произошло, поэтому он ничем не закончится. Переворот нужно делать либо до выборов, либо сразу после новогодних каникул, то есть 9-10 января, но ни в коем случае не на Новый год! Поэтому именно прием публичного выталкивания Президента на выборы и будет самым сильным - когда вся элита будет обсуждать, сколько часов осталось Президенту до конца срока…



В этом смысле у Ющенко тяжелое положение, потому что, на самом деле, он сам развел две вещи, два события 2004 года: он развел моральную инаугурацию и политическую. Что касается политической инаугурации, то это не так интересно, пусть Конституционный Суд определяет, когда заканчивается пятый календарный год полномочий Президента… А вот моральная инаугурация, после второго тура, в разгар Помаранчевой революции, 27 или 28 ноября, когда он в парламенте присягал на Библии, на Пересопницком Евангелии… На самом деле именно с этой минуты мы считали его своим Президентом, именно тогда он вступил на пост Президента!..



Поэтому по-настоящему срок полномочий Президента Виктора Ющенко заканчивается тогда, когда отсчитают ровно пять лет от той даты, когда он оторвал руку от Евангелия, а не декабрь, и тем более, не январь! У Ющенко будет еще и эта проблема – моральности пребывания у власти после этой даты.



Кстати, об импичменте: с политологической точки зрения это, прежде всего, консенсусное решение элит, а не юридический термин, как нам все объясняют. Если элиты не приняли решения, что человек, который их возглавлял, должен быть наказан, ничего не будет! Только если элита такое решение примет, тогда и начинает работать юридический, моральный, политический механизм выражения недоверия президенту.



Второй момент: импичмент, как и, кстати, Конституционный Суд, - механизмы очень развитой политической культуры. Они не действуют в системе, где отношения рыхлые, и никто не знает, где важна сила, где взятка, а где право. Поэтому, на самом деле, ни этот Президент, ни следующий, что очень важно, не попадет под импичмент…



Как вы считаете, у нынешнего Президента Виктора Ющенко есть какие-то шансы на будущее? Если элита примет или уже приняла негласный приговор в отношении него и заговорила об импичменте…



То, что происходит сейчас, - это «черная метка» элиты, но не приговор. У него еще есть возможности помириться с элитой, расколоть элиту… Или пойти элите навстречу и отказаться от второго срока. Вот, на самом деле, какой они предлагают ему выход…



То есть шансов на второй президентский срок у него никаких?



Ну, я не был бы столь категоричен. У Ющенко есть еще возможность совершенно поменять свою стратегию и попытаться быть представителем всей элиты, а не ее части. Есть второй вариант - расколоть элиту. Есть сталинский путь: Сталину ведь тоже грозили импичментом в центральном комитете партии, но он просто вырезал всех, кто имел право на партийный импичмент…



Оценивая потенциал Виктора Ющенко, какой вариант его действий представляется вам наиболее вероятным?



До мая месяца Ющенко имеет свободу маневра. После мая - независимо от социальных, экономических проблем, или даже организованной или случайной, но очень страшной техногенной катастрофы, вследствие чего в стране может быть введено чрезвычайное положение – в любом случае, он достигает точки невозвращения. С мая месяца начинается избирательная кампания, и все элиты распределятся по политическим предпочтениям…



Может быть, не зря Юлия Владимировна не упускает возможности сказать, что Банковая стремится обвалить экономику и довести страну до дефолта? Что ей известно, что финансист Игорь Митюков, пользуясь своими зарубежными связями, с благословения Банковой добивается немедленного возвращения государственных кредитов - вот вам и чрезвычайная ситуация на посевную… Может ли Виктор Ющенко - как человек и политик – добиваться такими способами введения чрезвычайного положения?



Четыре месяца назад мне уже задавали такой вопрос – правда, в связи с Балогой. Я объяснил, и сейчас остаюсь на этой точке зрения, что настоящее чрезвычайное положение на 50-60% зависит от сильного технического управляющего, эффективного временного администратора – того же премьер-министра, обладающего расширенными полномочиями декретного времени.



Ввести чрезвычайное положение, конечно, можно. Можно даже заставить силовиков неделю держать ситуацию. Но ведь силовики - часть государственной системы, не больше, они не могут заменить почки, печень и все остальное, то есть всю систему…



Тем более, если силовики, так сказать, политически диверсифицированы…



Допустим абстрактный вариант: все четыре силовых министра, армия, прокуратура и СБУ вдруг забыли о «черной метке», которую элита выставляет Ющенко, и решили сыграть заодно с ним в игру под названием «чрезвычайное положение» - естественно, ради того, чтобы «вывести страну из кризиса» и смести всех «плохих» политиков… Хорошая мысль! Но, повторяю, две-три недели это положение силовики удерживать смогут, но дальше исчезает то, что называется легитимацией политического решения. А эту легитимацию предоставляет только сильный премьер, который делает самообосновывающие для чрезвычайного положения шаги, принимаемые и элитой, и населением. То есть проблема в этом сильном премьере…



-- «Премьерство Черновецкого или назначение его главой Секретариата возможно»



Насколько необходим Ющенко Балога? Так как постоянно возникают слухи, что он написал заявление об отставке…



Я думаю, необходим. Тут проблема замены Балоги. Что касается заявлений об отставке, то это такое танго между Президентом и главой его Секретариата. Проблема в том, что Балога настолько подстроил систему президентской власти под себя, что появление там любого другого человека - от Богатыревой до Яценюка или какого-нибудь симпатичного молодого интересного лица, проблематично. Но Ющенко обязательно будет искать альтернативу Яценюку. Сама мысль о том, что население Украины во время выборов будет сравнивать его с ним же пять лет назад, очень обидна для него.



И кто это может быть? Черновецкий?



Черновецкий как глава администрации? Очень возможно. С тем, что после того, как сжигают Яценюка, он идет на премьер-министра…



Кстати говоря, были же безумные идеи вывести Ющенко во второй тур с Черновецким – якобы по аналогии Кучма-Симоненко…



Черновецкий на самом деле неуправляем - никто не знает, что творится в голове у Черновецкого. Я это без всякой иронии говорю: мы его планов не знаем. Он понял, что принцип «разделяй и властвуй» работает не только сверху, но и снизу, и использует конфликты больших политиков в своих интересах. Поэтому, я думаю, что разговоры о возможном его премьерстве или назначении главой Секретариата, не просто разговоры - это возможно.



Может ли, скажем, Виктор Балога заявить себя в роли сильного премьера?



Да. Ему некуда будет деваться. Он столько наобещал Ющенко полтора года назад, и практически из этого ничего не получилось: нет сильной политической силы, развалилась «Наша Украина», Верховная Рада оказалась неподконтрольна… По десяти позициям, которые Виктор Андреевич выставлял Балоге полтора года назад, девять (ну, может быть, кроме денег) Балоге не удалось выполнить. Думаю, Ющенко неплохой бухгалтер, он умеет считать…



Чужие обещания?



Да. Думаю, здесь мы приуменьшаем его достоинства: «черная метка» и неудачное первое президентство - еще не основание думать, что человек не обладает сильными качествами. Он просто выбрал неправильную стратегию, сделал ставку не на тех людей, а в тактике регулярно сжигал всех, кто хотел с ним работать.



И в результате оказался один и с «черной меткой» на бочке…



Это результат неправильно выбранной стратегии – он, я думаю, не стремился к этому…



Зато до этого довело меняющееся окружение, которое стремилось оттеснить конкурентов от «тела» и предлагало планы один «лучше» другого. Последний такой план – война с «рукой Москвы» и обвинения Тимошенко в национальной измене, что воспринимается уже как нечто крайне несерьезное…



Проблема Президента заключается в том, что даже если у него есть сильные месседжи или сильные обвинения, они должны исходить от источника авторитетного. Пока единственным авторитетным источником на Банковой остался сам Ющенко, и это крайне неудобная политтехнологическая ситуация, это очень плохо.



О каком авторитете Президента может идти речь, если все, кому не лень, – начиная с премьера и заканчивая маленькими депутатами из БЮТ, позволяют себе совершенно уничижительные реплики в его адрес?



Тут есть два момента. В любой политической борьбе должны быть какие-то политические и моральные ограничения. То есть, оскорбления личности, переход на какие-то качества человеческие, «кошмаризация» личности политика как в оппозиции, так и во власти - плохая тенденция, которая неизбежно плохо заканчивается для того, кто этим занимается. В ситуации, когда к Президенту относятся пренебрежительно, его должны защищать его сторонники, а не лично он сам.



Например, почему английскую королеву никто не трогает? Да потому, что 90% британцев и в мыслях не допускают этого и мгновенно дадут отпор 10%, которые могут рассказывать циничные анекдоты про королеву или давать какие-то оскорбляющие ее оценки! Не королева себя защищает, и даже не ее окружение, которое вырабатывает политику и использует ее для достижения каких-то результатов для страны, а масса неравнодушных людей, у которых вызывает отвращение сам факт топтания по каким-то их ценностям…



Можно ли говорить, что у Президента сторонников немного, если рейтинг у него 2,2% или 2,5%?



Давайте о рейтинге очень осторожно говорить. Дело в том, что в социологии существует так называемый «феномен Ла-Пьера», когда слова людей и их действия различаются. В социологии важно различать, когда люди отвечают на вопросы анкет искренне, а когда они заблуждаются или пытаются ввести в заблуждение социолога.



Допустим, вопрос: вы за равенство между белыми и неграми? 90% ответят, что да. Следующий вопрос: согласны ли вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за негра? Положительно ответят десять процентов, а, может быть, и меньше. Кстати, в Америке, когда шла избирательная кампания между Маккейном и Обамой, наблюдался «феномен Бредли», аналогичный «феномену Ла-Пьера», когда сенатор, которого все критиковали, выиграл выборы. Социологи говорили, что не знают, сколько людей на самом деле относятся к Обаме, как к чернокожему кандидату, и для скольких другие его качества будут важнее, но они стесняются признаться в этом.



Точно так же и с Ющенко: вполне возможно, что 2-3% — это его электоральное ядро, но еще где-то 4-5% — это стесняющиеся, но готовые голосовать за него.



Но, согласитесь, все равно этого слишком мало…



Если еще столько же даст административный ресурс, он выходит на третье место в президентской гонке…



Но Фирташ и Балога раскручивают сегодня на всякий случай Яценюка, который выходит на третье место после Януковича и Тимошенко. Арсений Петрович аккуратно отбирает голоса пропорционально и у Тимошенко, и у Ющенко. Но если для Юлии Владимировны это не критично, то для Виктора Андреевича это может быть не просто критично, а убийственно!..



-- «Политические планы у Ющенко и у Балоги раздвоились»



Можно ли говорить о том, что Президента подталкивают к варианту преемника? Или это излюбленный прием преждевременной засветки преемника с целью его уничтожения?



Думаю, Балога с Фирташем ставят на Яценюка, как на человека, который пройдет во второй тур. А Виктору Андреевичу они объясняют, что Яценюк – это преемник, который обеспечит бескровный переход власти.



Но Ющенко играет свою игру, отдельно от Балоги, Фирташа и Яценюка. Он соглашается с тем, что тот идет как преемник, и будет добиваться снятия Тимошенко и назначения Яценюка премьером. Яценюк как бы остается в амплуа преемника, но так как кризис продолжается, а Ющенко не остановится перед нейтрализацией очередного премьера, ему ничего не будет стоить избавиться и от Яценюка.



Сейчас политические планы у Ющенко и у Балоги раздвоились. На каком-то этапе они идут вместе, и выдвигают Яценюка как последнюю надежду Украины в борьбе с Тимошенко. Но само наличие одного Яценюка — это очень опасный случай. Должно быть пять-шесть Яценюков, из которых общество сможет выбирать…



А Гриценко вы в этой обойме не рассматриваете?



Нет, это конфликт между 35-летними англоязычными циничными и симпатичными молодыми политиками типа Яценюка, и политиками типа Луценко и Гриценко, которые ждали пятнадцать лет и считают, что пришла их очередь брать власть. А в это время их уже перегнал молодой! Будет сильный конфликт… Вы увидите, что в 2009-2010 году будет мощный конфликт не только между ветвями власти, но и между личностями – между очень молодыми и теми, кто ждал своей очереди столько лет…



А для Ющенко само продвижение и участие Яценюка в президентской кампании - это унижение. Потому что, что такое Яценюк? Яценюк в масовом сознании — это очищенный от недостатков Ющенко: без ухода в Трипольскую культуру, без многочисленных ошибок, которые наделал Ющенко за четыре последних года, европейский Ющенко, то есть то, что мы хотели в нем видеть. Поэтому для Ющенко продвижение Яценюка очень оскорбительно. И еще неизвестно, кого он больше возненавидит - Тимошенко, с которой сражается пять лет, или Яценюка, который как бы удачливый Ющенко, имеющий будущее…



И каков, в таком случае, конечный план Ющенко?



Спалить Яценюка, спалить Тимошенко и пойти на выборы, как и в 2004 году, с Януковичем.



И попробовать с ним договориться?



Конечно! В этот раз рубки, как в 2004-м, не будет, потому что группа Фирташа нейтрализует избирательную кампанию Януковича на президентских выборах.



Вот и вся суть интриги и основное содержание украинской политики: поднять и надуть пузырь под названием Яценюк, потом взорвать его и от этого взрыва одновременно должны уйти и Тимошенко, и Яценюк.



А где в этой схеме Тимошенко? Ведь очевидно, что она вряд ли будет сидеть сложа руки и ждать реализации этих замыслов…



Ну, пока у Ющенко неплохая ситуация. Если раньше он выставлял людей, которые хотели пользоваться его ресурсами, вроде Балоги, который за это должен был каждый день мочить Тимошенко, то сейчас ситуация изменилась. Ющенко впервые получил природного, объективного союзника в виде Хорошковского и Фирташа, которые, конфликтуя с Тимошенко, либо должны исчезнуть, либо победить ее. В этом смысле Ющенко не нужно договариваться с Фирташем, потому что для Фирташа это проблема жизни и смерти. И Ющенко здесь как бы совсем ни при чем!



-- «Я не верю в сговор Тимошенко и Путина ни по газу, ни по президентской кампании»



Ну как ни при чем, если уже все что можно, было сказано и о его причастности к «РосУкрЭнерго», и к банку «Надра», принадлежащих Фирташу, и многое другое!..



А Ющенко нечего терять… Зато, кроме прочего, у Фирташа появился очень могущественный враг – Владимир Путин. Я не знаю, что такое натворил Фирташ с «РосУкрЭнерго», но когда эту фирму не позвали на переговорный процесс, это было очень символично. В бизнесе считается очень высокой степенью унижения, когда две договаривающиеся стороны не зовут третьего и делят его имущество между собой, а он об этом даже не знает! Он, то есть Фирташ, в этот момент готовится к передаче на «Интере» и рассказывает, что он – жертва Тимошенко! Если бы он знал об этих переговорах, он бы построил передачу совершенно иначе! И через двое суток мы узнаем, что он одновременно еще и жертва Путина! А, вы знаете, быть жертвой Путина страшно в этом мире: очень многие, начиная от Ходорковского и кончая чеченскими оппозиционерами, знают, что значит, если Путин злится на кого-то. Я уже не говорю о просто бизнесменах и правозащитниках, которые перебежали ему дорогу. Что-то такое произошло в Москве, что страшно взбесило Путина...



Поэтому нет договоренностей Тимошенко с Путиным, я не верю в это. Да, Тимошенко могла сыграть на каком-то очень жестком конфликте - что-то такое натворил «РосУкрЭнерго», что позволило ей воспользоваться ситуацией, и Путин с ней согласился. Потому что за шестнадцать лет независимости Украины я впервые вижу, что две стороны договариваются между собой за счет третьей стороны - посредника. Для этого надо обладать колоссальной властью - Путин такой властью обладает и наказывает. На самом деле этим газовым соглашением с Украиной Путин наказал «РосУкрЭнерго». Вот на это наказание никто пока не обращает внимания…



Но поддерживать сейчас Фирташа и воевать с Путиным… Смело!..



А это проблема Партии регионов и Януковича! Но если Путин решил наказать «РосУкрЭнерго», то, конечно, «РосУкрЭнерго» нечего тягаться с ним. Путин на вершине власти, и если он решил наказать, то обязан это сделать, потому что иначе Москва, знаменитая снобистская Москва, подумает, что Путин слаб.



Поэтому я не верю в сговор Тимошенко и Путина ни по газу, ни по президентской кампании. Зачем Путину бороться таким образом с Ющенко с его рейтингом? Он что, уверен, что это неизбежный второй срок? Я думаю, что Путин так не считает. Тогда зачем ему договариваться с Тимошенко против Ющенко? В чем их сговор должен быть?



Я считаю, что на самом деле он не верит Тимошенко, а Тимошенко не верит Путину. Как только ослабнет Тимошенко, он разорвет любые договоренности. Но договоренностей больше, чем по газу, я думаю, там нет.



Зачем Секретариат Президента с лета педалирует тему сговора Тимошенко с Москвой, если эффекта от этого немного, и это, судя по вашим словам, далеко от истины?



План сорвался. Ведь во всех странах если есть обвинения в государственной измене, то юридические последствия мгновенны - задержание, арест, подписка о невыезде, отстранение от должности, появление документов, позволяющих начать процедуру судопроизводства…

А у нас оказалось, что политики из Секретариата первый шаг, то есть заявление, сделали, а последующие шаги – нет. Поэтому они и ходят сейчас по кругу, но план этот уже сорван, все!



Конечно же, это очень стыдно, особенно перед иностранными наблюдателями, которые говорят: «Как же у вас так может быть? Вы же не Африка!». Вот так открыто и говорят в разговорах: «Вы же не Африка»!.. Потому что нельзя кидаться такими обвиненими, как госизмена! Если это так, то немедленно принимайте меры, даже если потом ничего не подтвердится! Да, это будет использование обвинений в госизмене в политической борьбе со своим противником - ради Бога! Бывший Советский Союз это хорошо знает, и на Западе это тоже всегда было!



Но у нас оказалось, что все эти обвинения не имели юридических последствий. Более того, все это даже технических последствий не имело! Зато теперь наступают последствия политические, и завтра мы с вами узнаем о результатах странного заседания СНБО, где обещают дать оценку газовым соглашениям, которые привезла Тимошенко. Но, во-первых, ничего не получится: во время газовой войны СНБО не выполнил свои функции. Обратите внимание, за двадцать пять дней, начиная с конца декабря и фактически до сегодняшнего дня, то есть за месяц, СНБО не отреагировал на газовую войну, от которой лихорадило всех от Лондона до Москвы. Это значит, что он не существует либо не выполняет свои функции. Я не об аппарате СНБО, и даже не о его секретаре Богатыревой - не она созывает СНБО, а Президент.



А сейчас, когда все закончилось, СНБО выходит и начинает искать ошибки в закончившейся газовой войне. Но ошибки может искать Баррозу, об ошибках может говорить австрийский премьер-министр или американский совет национальной безопасности. То есть наши ошибки уже и так известны всему миру! Но когда наш СНБО, как ни в чем не бывало, выходит и говорит, что можно было сделать что-то чуть-чуть лучше… Это значит, что на наших глазах умирает один из фундаментальных механизмов государственной независимости — Совет национальной безопасности!



А теперь представьте ситуацию: кто-то решает объявить чрезвычайное положение, выходит на «Интер», и говорит, что так и так, в связи с тяжелой обстановкой и угрозой дефолта, я, генерал Голопупенко, беру на себя ответственность за спасение страны и т. д. Как поведет себя СНБО в такой ситуации? Он же автоматически, через пятнадцать минут должен отреагировать! А мы с вами знаем, что он уже не отреагирует! Он дождется, когда выяснится, кто победитель, а кто побежденный, и присоединится к победителю! Чем он отличается тогда от обычной местечковой маленькой партии? Ничем! Конечно, говорить об аморальности государственного института невозможно, но о его неперспективности — вполне.



Значит ли это, что президентский центр принятия решений очень слаб?



Нет, это значит, что Ющенко взял на себя ответственность за деструкцию этого органа. У нас уже два мощнейших института, которые должны влиять на политические и юридические конфликты в развитии Украины, — а) Конституционный суд и б) Совет национальной безопасности, крайне ослаблены. А это значит, что конфликты между ветвями власти будут еще больше обостряться, потому что нет посредников, и нет арбитров. Значит все ветви власти, и все политические силы будут апеллировать к населению. Онемение органов власти, которые очень нужны во время кризисов, - это плохая тенденция, независимо от президентских выборов, от конфликтов, которые мы обсуждаем.