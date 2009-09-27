Скандал в шоу Шустера: у Тимошенко довольны

Срыв политического ток-шоу «Шустер.Live», вышедшего в эфир 24 сентября, стал событием знаковым. Уж для политических ток-шоу так точно.





Предполагалось, что эфир будет посвящен общению премьер-министра Юлии Тимошенко со специально подготовившимися украинскими и зарубежными журналистами. Вопросы, как обещал ведущий Савик Шустер, для Тимошенко подготовили актуальные и острые. Однако все пошло не так с самого начала, когда в студии появились депутаты от Партии регионов – Анна Герман, Николай Азаров и Ирина Акимова.



Пока для новоприбывших искали кресла, журналисты еще пытались задать тон дискуссии. Руководитель Бюро журналистских расследований Егор Соболев задал животрепещущий вопрос о девальвации гривни, которая порождается необоснованной эмиссией. Господа депутаты расселись в наконец-то принесенные кресла. «Я надеюсь, у нас будет очень корректный формат дискуссии», - озабоченно предупредил Савик Шустер, и премьер Тимошенко стала развивать свои обычные тезисы о том, что в девальвации гривни виноват вредный Нацбанк…



Но ведущий на корректность дискуссии надеялся зря. И беда была вовсе не в том, что Юлия Тимошенко решила упирать исключительно на то, что в проекте бюджета-2010 ее правительство заложило дефицит всего лишь в 3,96 %, в то время как даже в США он – 13,5 %.



Большинство из присутствующих не затруднились бы заметить в ответ, что вопрос ведь состоит отнюдь не в цифре, а в ее обоснованности: при желании можно было и профицит нарисовать… Но уже после первой рекламной паузы, оттеснив журналистов от дискуссии, за дело взялись политики.



Пас оппозиции невольно дал гендиректор ТВi Николай Княжицкий.



- Я с большим уважением отношусь ко всем политикам, - сказал господин Княжицкий, получив слово, - но я не представляю себе, чтобы в любой европейской стране любой уважаемый политик мог придти и сесть спиной к руководителям крупнейших СМИ, и не застесняться, и не извиниться…



Это было ошибкой. Попытавшись задать после этого пассажа вопрос Тимошенко, господин Княжицкий был перебит Анной Герман – которая и сидела «спиной к руководителям крупнейших СМИ».



- Я тоже сюда пришла не самозванкой, - заявила депутат. – Так же как и вы, мы были приглашены, и сели там, где нам указали место!



В ответ на авансцену быстро выступил Савик Шустер, и на первый взгляд этот его ответ казался странным.



- Когда меня обвиняют в том, что я занимаюсь пропагандой, что я неискренний, я нечестный, что у меня какие-то особые взаимоотношения с премьер-министром, тогда я говорю: пожалуйста!



- И вы правильно сделали! - ответила Анна Герман.



Странным все это казалось потому, что за предыдущие 20 минут эфира никто не обвинял Савика Шустера ни в пропаганде, ни в «особых отношениях» с Тимошенко, а выглядела эта дискуссия как продолжение ранее начавшегося разговора.



Еще более запутала ситуацию Тимошенко.



- Меня лично пригласили на дискуссию с Виктором Федоровичем Януковичем… Для меня нет никогда проблемы вести открытую дискуссию с любыми представителями оппозиции. Я просто удивляюсь, почему Партия регионов боится выставлять своего лидера в прямую и честную дискуссию, а приходит почти половиной фракции… Но я готова, - повторила Тимошенко, - я готова!



Анна Герман встала.



- Садитесь, пожалуйста! – тоном школьной учительницы съехидничала премьер.



- Вы прекрасно знаете, что Виктор Федорович имеет выступление в Ялте, - сказала депутат.



- Вы прекрасно знаете, что выступление у него завтра! – парировала Тимошенко.



- Нас постоянно упрекают, - вмешался Савик Шустер, - что если мы делаем какой-то «не такой» формат, то мы заинтересованы в том или ином политике. Я надеюсь, что мы, журналисты, сможем сломать это раз и навсегда! Поэтому, когда меня обвиняют в недобросовестности, я говорю welcome! Да?



Ситуация начала проясняться. Но все равно вряд ли зрители могли ожидать того, во что она развилась ближе к концу эфирного времени.



Когда шоу подошло к середине третьего часа, стало окончательно ясно, что заявленный формат полетел в тартарары. Вместо общения премьера с журналистами студия (а с ней и зрители) наблюдали затянувшуюся ссору, достойную пера автора «Кайдашевої сім’ї».



Юлия Тимошенко вместо рациональных аргументов показала ролики с выступлениями оппозиции образца прошлой осени, после чего патетически вопросила: «Разве хоть один из этих ужасных прогнозов оправдался?!». «Все оправдались!», - попытался настаивать Николай Азаров, но был сметен сразу двумя «контраргументами»: во-первых, что «не может быть 120 миллиардов заимствований в стране, где утвержденный дефицит бюджета – один из самых низких среди стран СНГ», а во-вторых, что он, Николай Азаров, смеет… жить на государственной даче.



Следующая попытка вернуться к экономике была отвергнута уже оппозицией, страшно обрадовавшейся после того, как Тимошенко имела неосторожность заявить: «Почему вы считаете, что люди не хотят диктатуры?!»



В попытке спасти хотя бы остатки формата не выдержал и Савик Шустер.



- Я сейчас расскажу правду – коротко, и покаюсь перед своими коллегами. Реально, - сказал он.



- Мы пригласили премьер-министра. Было договорено, что будет формат с журналистами – но трудный. Что не будет других политиков. Чтобы услышать точку зрения премьер-министра, которую давно никто не слышал, - сообщил Савик. - Сегодня Партия регионов меня пригласила к себе в час дня, и, в принципе, мне сказала, что должны быть паритетные начала, что «мы должны быть в студии», и так далее, и так далее. Потому что якобы у меня близкие отношения с премьером!.. Я каюсь перед своими коллегами, что я пошел на этот шантаж. Потому что это был, практически, шантаж.



Из контекста было понятно, что в предпоследнем предложении Савик Шустер имел в виду «поддался на шантаж». Волнение, как видим, сбивает речь даже самых профессиональных мастеров разговорного жанра; впрочем, в студии ведущего поняли правильно. Теперь за живое оказалась задета Анна Герман.



- Савик, если уже такой разговор пошел, - заговорила она, неожиданно переходя на русский, - дайте сказать и мне. И я скажу правду до конца. Вы пришли к Борису Колесникову и сказали, что Юлия Владимировна поставила условие, что она придет в этот эфир только тогда, когда не будет оппонентов! И лично меня!



- Нет, минутку, про лично вас я не говорил, - попытался вставить ведущий, но депутата было не перебить.



- И вы сказали потом: давайте сделаем так, чтоб Юлия Владимировна не знала, что придет оппозиция! – продолжила госпожа Герман. – Чтобы она приехала, а вы потом войдете, как ни в чем не бывало!



- Ну, это индийское кино, Анна, - растерянно сказал Савик, которого, впрочем, мало кто услышал за (весьма неуместными) аплодисментами зала.



Как мало кто отметил и сочувственную улыбку Тимошенко, не пропадавшую с самого момента начала скандала.



Еще через несколько минут оппозиция совсем запутала ситуацию. «Правда в том, - говорила Ирина Акимова, - что Юлия Владимировна не хотела идти на эфир с участием оппозиции… Поэтому Савик Шустер просил нас обязательно придти, при любых обстоятельствах, чтобы не была сорвана программа». «На случай, если Юлия Владимировна не придет», - внес ясность господин Азаров.



…Сразу по завершении своего выступления Юлия Тимошенко покинула студию. Вслед за ней двинулись и депутаты от оппозиции. «Анна Герман, куда вы уходите?!» - возмущенно заговорил редактор-репортер программы Мустафа Найем. – «Вы испортили формат, вы испортили все, почему вы хотя бы не попрощаетесь с людьми?!».



Герман кратко поблагодарила «всех» и все-таки осталась. Но, как заверили «Главред» свидетели, присутствовавшие в студии и за кулисами, сразу после программы депутаты от оппозиции все-таки удалились, не общаясь с Савиком Шустером.



В конфликте же, насколько удалось выяснить, правду сказали… обе стороны. Савик Шустер – чего он, собственно, и не отрицал – действительно был в штабе Партии регионов. И был не по своей инициативе, а именно «по приглашению» оппозиционеров, категорически настаивавших на участии своих представителей в запланированной встрече с Тимошенко.



Какие аргументы выдвигались перед сверхпопулярным ведущим, остается неизвестным. Однако обращает на себя внимание тот факт, что встречу он действительно имел именно с Борисом Колесниковым – депутатом от ПР, который считается «правой рукой» миллиардера Рината Ахметова. А последний владеет ТРК «Украина», на которой и выходят в эфир программы Савика.



Народный депутат Анна Герман, до которой удалось дозвониться в субботу, прокомментировала ситуацию своеобразно.



- Я думаю, все это мелочи, - устало сказала она. – Главное – что в подобных шоу должен соблюдаться баланс…



- Но вы правду говорили о встречах Савика в штабе ПР?



- Я всегда говорю только правду. Но в данному случае мне очень жаль, что так случилось. Я должна была сдержаться.



К сожалению, «Главреду» пока не удалось связаться с самим Савиком Шустером – мы надеемся, что нам удастся это в ближайшее время. Тем временем в штабе Юлии Тимошенко состоявшийся эфир считают весьма успешным. «Тимошенко однозначно выиграла – слишком уж артистично госпожа Герман пересаживалась из кресла в кресло», - сказал в комментарии «Главреду» народный депутат от БЮТ, один из пропагандистов блока Виктор Уколов.



В свою очередь, лояльные к БЮТ онлайн-СМИ уже с вечера пятницы начали публиковать отчеты о «бесчинстве» и даже «подлости» представителей ПР, сорвавших эфир премьера.



Некоторые источники «Главреда» на Туровской намекают, что Тимошенко якобы была перед эфиром предупреждена о «неожиданном» визите оппозиционеров. Но надежных подтверждений тому, что это правда (а не похвальба), найти не удалось.



При этом неразъясненной остается еще одна деталь: зачем Тимошенко еще в начале эфира заявила, что ее якобы пригласили на эфир с Януковичем? В отличие от оппозиционеров, бросившихся «выводить на чистую воду» Савика Шустера (и в итоге выведших самих себя), премьер впоследствии ни словом не настаивала на своей правоте – хотя ведущий во всеуслышание объявил, что Януковича на эфир никто не приглашал.



В итоге крайним, пожалуй, оказался именно Савик Шустер, в самом конце программы вынужденный с горечью признать: «Мы будем думать, что делать с этим форматом, потому что дальше так происходить не может». Как заверил «Главред» уже упомянутый Мустафа Найем, «коллективное решение» насчет возможной смены формата будет приниматься в ближайшее время.



Впрочем, не очень понятно, сможет ли программа сменить формат, если он оговорен в контрактах с телевидением. Не зря некоторые эксперты после пятничного скандала вспомнили в чем-то похожую ситуацию еще от 10 октября 2008 года. Тогда предполагалось, что Тимошенко и Янукович подискутируют в студии Шустера через прямые включения. Однако в итоге Янукович «без предупреждения» пришел прямо в съемочный павильон. Савик Шустер тогда назвал это «неожиданным, фантастическим зрелищем»…



Сегодня насчет такой «неожиданности» возникают сомнения.



Зато, увы, практически не приходится сомневаться в том, что по мере приближения выборов ситуация будет только усугубляться. Это не мог не признать сам же Савик Шустер, за несколько минут до конца эфира (когда Тимошенко уже не было в студии) объявивший:



- Я очень хотел бы, чтобы мы нашли новые правила игры. Потому что такие правила не сработают… Если политиками распространяется информация о том, кто кому платит и кто на кого якобы работает – постоянная информация со всех сторон! – то журналистика не вы-жи-вет. Не может быть так, что отстаивают свободу слова публично, а непублично говорят, будто люди деньги берут!



«Так делать нельзя», - заключил Савик Шустер. Студия согласилась с ним аплодисментами.



Однако даже если подобные скандалы не будут повторяться в нынешней кампании, это еще не будет означать, что противостояние между политиками и журналистами смягчилось. Все вполне может оказаться проще: одна из сторон окончательно победит…







