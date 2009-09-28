Миру не буде

Дві найбільші фракції Верховної Ради – «тимошенківці» та регіонали – нагадують двох вгодованих, але невмілих боксерів.

Зійшовшись у взаємному клінчі, ПР та БЮТ минулого тижня знову зірвали роботу парламенту. Представники обох сил зі своєю «боротьбою» за підвищення соцстандартів виглядають уже відверто смішно. Представники обох фракцій, більш ніж наближені до центрів прийняття рішень, у своїх інтерв’ю підштовхнули «Главред» до підозри, що нинішня ситуація триватиме ще мінімум тиждень





-- Борис Колесніков: Ми перейдемо до бюджету



Борисе Вікторовичу, вам не здається, що ваша фракція сама себе загнала в кут: блокування вже не має сенсу, але й відмовитись від висунутих вимог без іміджевих втрат ви не зможете?

Цинізмом коаліції здивувати нас важко. І все ж наша фракція стала жертвою – черговою жертвою – цинізму діючої влади. У жодному разі не можна було йти на «ручне» голосування. Подивіться: голосується законопроект депутата Зарубінського, члена Блоку Литвина, – а Литвин хоче й прислужитись урядові, зриваючи це голосування, і показати своє пік¬лування про народ. Але ж так не буває!

Тим не менше, ваша фракція пропустила цей хід коаліції, і тепер…

Ну то давайте підемо на «ручне» голосування! У нас усі депутати є! За великим рахунком... Але ж не в цьому справа!

А в чому?

Ми не хочемо брати участі в цьому фарсі! Давайте тоді призначення Литвина спікером переголосуємо руками. У пакеті з соціальними законами. Або й навіть без пакета. Він же також пішов (у спікери. – Авт.) в обхід регламенту! Ну це ж просто смішно.

Припустимо, голосування за закони щодо соцстандартів усе ж таки відбудеться, але безуспішно. Що тоді робитиме ПР?

Нехай провалять – тоді всі знатимуть, хто чим займається. А ми перейдемо до обговорення бюджету. І вже у бюджетному процесі впливатимемо на те, щоб підняти мінімальні зарплати й пенсії (прем’єр-міністр Юлія Тимо¬шенко вже заявила, що у проекті бюджету-2010 передбачено підняття цих показників на 20%. – Авт.).

Чи слід вас розуміти так, що Регіони вже готові розблокувати трибуну?

За нашими підрахунками, на підвищення соцстандартів за запропонованою нами схемою державі має вистачити коштів уже цього року. Але врешті-решт наш закон все одно приведе до змін бюджету. Тож оскільки вони не хочуть, як-то кажуть, «мытьем», то буде «катаньем». Ми підемо на те, щоб ці свої вимоги проводити через бюджет.

Про що у Раді ведуть переговори представники ПР та БЮТ? Спікер Литвин твердить, що туди не запрошують навіть його…

Фракції очолюють кандидати у президенти. Віктор Янукович – кандидат від опозиції, фракцію БЮТ де-факто очолює кандидат – прем’єр-міністр. Які можуть бути переговори? Про що?

Литвин – це депутат, якому тимчасово доручили вести засідання. А він удає із себе самостійного політика. Але кого він представляє?! У нього що, є виборці?!



-- Андрій Кожем’якін: Позиція ПР спланована Секретаріатом Президента



Андрію Анатолійовичу, на які поступки ваша фракція готова заради розблокування парламенту?

Ви неправильно ставите запитання. Єдине важливе питання на сьогодні – це поведінка фракції ПР. Вони ж заблокували свій же законопроект (про підвищення соцстандартів. – Авт.). Тому мені здається, вони просто дурять народ, коли кажуть, що хочуть за це голосувати.

Але якщо блокування триватиме, як бути із законом про бюджет, який подав ваш же уряд?

Буде так, як сказала прем’єр-міністр: приймуть спеціальну постанову уряду, що передбачено Бюджетним кодексом України (за Кодексом, у разі неприйняття держбюджету парламентом, країна живе бюджетом попереднього року. – Авт.).

У БЮТ усе ще обговорюють можливість провести засідання коаліції поза межами сесійної зали?

Ніхто нікуди не піде. А якщо потрібно буде розблокувати трибуну, фракція БЮТ зробить усе просто в сесійній залі. Ви вже неодноразово це бачили. Ми це вміємо і знаємо, коли робити.

Ви маєте на увазі варіанти «фізичного впливу»? Які саме?

Усі фізичні варіанти ми здійснимо так, щоб усе було красиво і щоб нікому й нічому не завдати шкоди. Але ефективно.

Можливо, легше було б усе-таки досягти консенсусу на переговорах із ПР, які, як стверджують деякі депутати, тривають постійно?

Немає жодних переговорів. Я хочу офіційно вам заявити як перший заступник керівника фракції: ні консультацій, ні переговорів чи «круглих столів» із Партією регіонів ми не проводимо. Ви можете бачити, які в нас стосунки останнім часом. Особисто у мене немає довіри до керівництва Партії регіонів.

Гасло «Вона працює – вони блокують», як бачите, реалізується в житті. Деструктивна позиція ПР щодо блокування парламенту, я вважаю, чітко зорієнтована, спланована і скоординована із Секретаріатом Президента. Чому? 20 голосів Литвина, 27 – комуністів, і 22 особи голосують у «Нашій Україні». І у них (Регіонів. – Авт.) – 175. Ну, нехай 168. Це 235–240 голосів. Але вони не хочуть цього, бо їм це не потрібно.

Чому?

Вони бояться. Бо якщо завтра, можливо, прийдуть до влади на президентських виборах, їм доведеться за це платити. Де їм тоді взяти 46 мільярдів, які на це потрібні?