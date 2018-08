Ялтинские европейские презентации

Совершенно аналогичный формат выступления Тимошенко, Яценюка и Януковича – перед почтенной экспертной публикой (в том числе и международной) в сочетании с одновременной телетрансляцией дали понять, насколько претенденты готовы посылать одни и те же месседжи для Запада и Украины, для экспертов и рядовых избирателей. Смотрины прошли успешно и не без некоторых сюрпризов. Выступая по приглашению организации, в названии которой фигурирует слово “европейский”, и в окружении людей, которые не один год продвигали сближение Украины с Евросоюзом, все трое ни словом не обмолвились о членстве Украины в ЕС как конечной цели своих внешнеполитических стремлений (НАТО, как известно, похоронили еще раньше, хотя Юлия Тимошенко не обошла и его в своем выступлении). В Ливадийском дворце был практически объявлен новый-старый курс - европеизация без евроинтеграции. Хорошо это или плохо в нынешних геополитических раскладах – попытаемся разобраться в ближайшее время в отдельном материале. А сейчас предлагаю несколько внимательнее вникнуть в презентованную кандидатской “тройкой” картинку Украины в мире.

Тимошенко: построение Европы в Украине

Юлия Тимошенко снова продемонстрировала в Ялте, какой хорошей ученицей она порой бывает. Ее выступление пестрило набором явно вложенных Григорием Немырей тезисов, включая его коронное высказывание на английском языке – too much (что значит многовато). Для многих участников это были первые Юлины слова, сказанные по-английски. Причем too much для нее показалось в Украине свободой слова: мол, такой свободный доступ к СМИ уже даже не нравится украинскому обществу. Сегодня, продолжая тему добавила премьер, могут первой новостью показать лидера оппозиции, и только седьмой – действующего премьер-министра.

А вообще, Тимошенко была единственной из кандидатов, адресовавших свои послания именно специфической аудитории, перед которой выступала, а не традиционной телевизионной. Говорят, для нее это был нетипичный опыт, и она не сразу восприняла идею приезда в Ялту. В конце концов, ее вроде бы убедил вице-премьер Немыря. Не удивительно, господин вице-премьер, рассказывают организаторы встречи, – один из двух украинских участников конференции (кроме, конечно, самого Пинчука), кто принимал участие во всех без исключения собраниях Ялтинской европейской стратегии.

Тимошенко щедро рассыпала комплименты в адрес МВФ (тем более, что представительница этой организации присутствовала в зале), и новых, по версии Юлии Владимировны, стратегических партнеров Украины – Мирового банка и ЕБРР.

И была единственной из кандидатов, которая сказала то, что, собственно, от украинского претендента на президентский пост хотела услышать добрая часть западной аудитории. “Я проевропейский политик в Украине”, - с интонацией и голосом, которому мог позавидовать любой диктор рекламных слоганов, сказала премьер. Столь однозначный месседж многие гости Пинчука оценили по достоинству: раньше украинские политики на вопрос о внешнеполитической ориентации лукаво маскировались под несколько другим оборотом – “я проукраинский политик”.

Еще больше тамошняя публика оценила то, как отреагировала премьер на вопрос о России, которая во вступительной речи премьера не фигурировала вообще. Глубоко вздохнув и бросив ремарку о плохой традиции спрашивать, ты с Востоком или с Западом, с папой или с мамой, Тимошенко в то же время порадовала сторонников западного курса Украины более чем однозначным заявлением: “Речь не идет о многовекторности. Украина имеет четкий цивилизационный выбор – европейское сообщество”.

Тимошенко рассказала, что ее стратегия – построить Европу в Украине. “Пока не построим – двери не откроются в ЕС”, - со знанием дела сказала выступающая. Помнится, подобный лозунг некогда раскручивал и лидер украинских социалистов Александр Мороз, но дело, как видим, далеко не пошло.

Но Тимошенко не Мороз – она явно нацелена его ускорить. Например, тем, чтобы подписать еще до президентских выборов Соглашение об ассоциации с ЕС. По нашей информации, озвучивание этой фразы из уст премьера – до последнего было под вопросом. Ведь инсайдеры переговорного процесса с Евросоюзом хорошо знают, что этот документ не имеет шансов на утверждение до очередного праздника волеизъявления, потому что слишком уже медленно и болезненно продвигается работа по части, в которой идет речь о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. К тому же ранее премьер сама активно выступала за то, что практику подготовки каких-то документов под определенные даты и события, чем часто злоупотребляли на Банковой, следует прекратить немедленно.

Ну и, конечно, Юлия Владимировна не смогла обойти еще одну свою любимую тему – Европейскую политику безопасности и обороны, которая, по ее же словам, вроде бы “набирает развитие” и она, премьер, смотрит на этот процесс “с надеждой”. Еще бы: эта все еще зародышевая составляющая Евросоюза, на которую и сами европейцы не возлагают больших надежд (и об этом открыто заявляют даже представители стран, которые являются членами только ЕС, а не НАТО) используется Тимошенко как альтернатива Североатлантическому альянсу. Она и не скрывает почему: НАТО в Украине, по словам Тимошенко, поддерживает всего 20% населения. Один из известных экспертов, правда, резонно сыронизировал после этих слов: Тимошенко вообще поддерживает 14% населения, и она планирует стать президентом.

Так же, конечно, можно было бы спросить Юлию Владимировну, зачем же она подписывала письмо к генсеку НАТО в прошлом году с просьбой перейти на последний перед членством в Альянсе этап развития отношений в виде ПДЧ – поддержка населения тогда была еще ниже. Но понятно, что Украина – это не Америка, где Хиллари Клинтон во время последней предвыборной кампании приходилось постоянно объяснять, почему она голосовала за начало военной операции в Ираке, а потом ее на чем свет стоит критиковала.

“Безукоризненный спектакль Тимошенко” (как назвал его позже в разговоре с “Главредом” один присутствовавший в зале европейский политик) еще раз подтвердило сходство внешней политики украинского премьера с той, которую проводят страны так называемой Старой Европы в отношении Украины: никаких острых углов с Россией, никакого НАТО и никаких намеков о даже теоретической перспективе членства Украины в ЕС. Это не так уж и сложно, учитывая, что базовый тимошенковский электорат, в принципе, тоже не против такой постановки вопросов.

Яценюк: построить Большую Европу

Арсений Петрович стал самой большой неожиданностью Ялты: как по стилю своего выступления, так и по содержанию. И было более чем ясно, что свое обращение, в отличие от Тимошенко, он пытался адресовать прежде всего телеаудитории.

Сначала о стиле. Западная публика была то ли удивлена, то ли несколько шокирована агрессивностью, с которой самый молодой кандидат доносил свои месседжи. Один известный американский участник конференции долго потом допытывался у автора этих строк, улавливают ли украинцы вообще разницу между самоуверенностью и агрессией, и может ли такой стиль поведения Яценюка прибавить ему голосов.

Что касается содержания. Как обобщил мнения многих участников конференции один из европейских послов, от Яценюка ожидали то, что в действительности сказала Тимошенко. А именно – признания, что он проевропейский политик. Подобного не прозвучало. Зато Арсений Петрович задал достаточно большую головоломку не одному почтенному участнику собрания, когда совершенно абстрагировался от интеграции Украины в ЕС и объявил о намерении построить Большую Европу, в которой бы объединился до сих пор разделенный европейский Восток и Запад включая Россию. “К величайшему сожалению, раздел Украины на Восточную и Западную – это не что иное, как раздел Европы на Восток и Запад. Украина - часть Европы. Мы должны поставить вопрос о Большой Европе. В повестке дня должно стоять что-то вроде европейского концерта”, - заставлял он растерянно посматривать друг на друга европейских участников. Среди тех, кто утвердительно кивал головами в этот момент, был известный немецкий политолог с не менее известным бекграундом Александер Рар. Когда же другой немец, директор филиала Фонда Аденауэра в Киеве Нико Ланге, попытался уточнить, предполагает ли такой сценарий интеграцию Украины в ЕС, Арсений Петрович окончательно развеял иллюзии некоторых участников, заявив: “Членство в Европейском Союзе не решает проблему. Берлинская стена упала, но появились новые границы... ЕС состоялся – и будет то ли 27, то ли 28 членов не суть важно”. Последние слова задели за живое не одного фана европейской интеграции. “Более 60% населения Украины хотело бы видеть ее в ЕС, а он сказал, что это не нужно”, - удивлялся один почтенный польский гость.

Никто до конца не понимал, что имел в виду Яценюк и под Большой Европой, однако есть основания полагать, что это не просто предвыборная риторика, и Арсений Петрович действительно ставит цель отказаться от стандартного продвижения Украины в ЕС и НАТО, оправдавшего себя в случае стран Центральной и Восточной Европы, но оказался неэффективным рецептом, с точки зрения кандидата, в случае с Украиной.

По нашей информации, под Большой Европой Арсений Петрович подразумевает “сильную Украину”. Фактически, речь идет об опять же подзабытом региональном лидерстве Киева, которое пытался протолкнуть на первых порах президентства Виктор Ющенко то под оберткой ГУАМа, то под видом Содружества демократических государств, о котором уже теперь немногие и помнят.

О том, что Украина претендует на роль регионального лидера, Яценюк прямо не сказал. Однако, когда он называл четыре составляющие своего проекта Украина (все они включая новую индустриализации и продуктивное село фигурируют на биллбордах), и дошел до темы обороноспособной армии в Украине, то заявил следующее: “Не знаю ни одной страны, которая претендовала бы на мировое или региональное лидерство, и не имела бы боеспособной армии”. На мировое лидерство Украина, как известно, никогда особо и не рассчитывала.

Другой неожиданностью стало то, что Яценюк наотрез отказался комментировать, какую идеологию он и его будущая политическая сила намереваются исповедовать. Он лишь отстраненно отметил, что его идеология – проект развития страны. Когда же один из экспертов пытался ему объяснить, что, например, в Европарламенте партии все же делятся по идеологическому признаку, Яценюк поблагодарил за короткий урок по политологии и сказал, что хочет завоевать украинский парламент и украинского избирателя, а не Европейский. А поскольку Украина не является классической демократией, то и применять он будет “все, что можно”. “На самом деле, Яценюку достаточно было всего лишь отметить, правый он или левый”, - пожимали плечами потом некоторые уже немецкие участники встречи.

Ясно, что потрясенные идеями Большой Европы, участники конференции не оценили по достоинству достаточно точные и правильные пассажи Арсения Петровича о демографическом кризисе, который уже давно тревожит Старый Свет, но в Украине – одном из лидеров сокращения населения в мире, - до сих пор не нашел адекватного понимания. Яценюк был единственным, кто коснулся близких для европейской публики, но все еще довольно чужих для украинской – вопросов экологии. Очевидно, именно в тот момент и в том месте от Арсения Петровича ожидали несколько другого. Об этом свидетельствует хотя бы то, что даже один известный бывший президент, который находился на момент выступления Арсения Петровича в зале, не выдержал и разочарованно бросил в кулуарах: “Нужно передать Яценюку, чтобы он гнал этих россиян в шею”. Говорилось, конечно, об уже почти одиозных консультантах лидера “Фронта перемен”.

Виктор Янукович: выстроить баланс

Виктор Янукович прибыл в Ялту в сопровождении Сергея Левочкина, хладнокровно наблюдавшего за выступлением “лидера” из первого ряда, и Анны Герман, появившейся в зале в то время, когда Виктор Федорович успел усыпить добрую часть аудитории монотонным с типичными только для него паузами выступлением, скелет которого составляли фразы типа: “Будущее наступит только после президентских выборов, когда народ даст мандат доверия тому или иному политику”. Или: “есть угроза свободе слова, потому что суды принимают решения, вообще запрещающие говорить правду людям”.

Виктора Федоровича было в какой-то степени даже жаль: он явно чувствовал себя в международной и экспертной среде как будто не в своей тарелке, а когда дело дошло до внешней политики – вообще выглядел растерянным и беззащитным. Создавалось впечатление, что он в темах международной политики любит полный экспромт. Янукович едва не спутал Сербию с Косово, Хельсинкское соглашение о принципе нерушимости границ называл к удивлению зала Стокгольмским, а вместо заранее анонсированного «регионалами» озвучивания новых инициатив безопасности Янукович запутал аудиторию своими планами привлечь Украину то ли в Европейскую систему политики безопасности и обороны, которую активно пропагандирует Тимошенко, то ли в Европейскую систему коллективной безопасности, которую всеми силами проталкивают Медведев с Путиным. Потому что если сначала он выражал надежду, что “начнется движение по созданию европейской политики безопасности“ (что больше похоже на еэсовскую составляющую), то потом рассказывал о том, что видит Украину внеблоковой уже в новой системе европейской безопасности (что больше напоминает российское предложение).

Другой вопрос – зачем Януковичу какие бы то ни было системы или политики безопасности, если никаких угроз для Украины и ее суверенитета он, как оказалось, вообще не улавливает: “Внешняя политика должна быть сбалансированной. Любые угрозы, о которых говорят, это неуважение к тем странам, которые очень важны для наших интересов”, - сказал Янукович, подыгрывая России.

Зато с Евросоюзом Виктор Федорович планирует выстраивать “стратегические и прагматичные” отношения. “Надо остановить болезнь евроромантизма”, - повторил он старый-любимый лозунг еще и для европейской публики. И признался: Общество практически не верит, что это когда-то произойдет (очевидно, вступление Украины. – Ред.). Нет никаких сигналов», - со знанием дела упрекнул Виктор Федорович Евросоюз.

Еще один показательный момент: Янукович дальше продолжает дистанцироваться от прошлогоднего запала по поводу признания Южной Осетии и Абхазии. Более того, делает вид, что на самом деле выступал вовсе не за такое признание, а только затем, чтобы “обсудить этот вопрос в ООН или организовать международную конференцию”.

“Янукович – это Янукович”, - такой хладнокровной была первая реакция, услышанная автором этих строк от одного из европейских послов, а позже в том или ином виде воспроизведенная и остальными собеседниками “Главреда”. Единственное, что по-настоящему удивило гостей Пинчука – это отсутствие у лидера Партии регионов какого бы то ни было предвыборного драйва. Возможно, они его просто видели в “неправильной” аудитории?