29 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «PR-войны кандидатов в президенты: когда ожидать кровопролития?». В пресс-конференции приняли участие: - директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала; - директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский





Віталій Бала: Тема, яку ви підняли, як на мене, є досить небезпечною. На жаль, ця виборча кампанія буде суто технологічною, і піар-війни, на думку тих, хто затіває такі технологічні кампанії, будуть відігравати вирішальну роль. Ми це бачимо на прикладі останніх подій.

Як на мене, п’ятничний ефір програми Савіка Шустера є досить знаковим, бо тут є два, як на мене, абсолютно не пов’язані аспекти: дехто хоче свідомо перевести увагу на диктатуру, хоча ми всі розуміємо, що це питання виникло в студії. Але насправді мені здається, що все-таки ті, хто затіяли перенесення уваги на диктатуру, не досягли того результату. Дійсно, по останнім опитуванням більше 70% людей так чи інакше схильні до того, щоб була, в їхньому понятті, диктатура. Тобто сильний порядок. Прив’язуючи цю тему до конкретної особи, вони тим самим роблять їй велику послугу.

Я б порадив їм йти іншим шляхом, бо це не призведе до того, чого вони хочуть.

Ми бачимо, що, іще не почавшись, виборча кампанія фактично показала, що сторони, принаймні, одна із сторін, готова до війни без правил. Війна без правил по своїй суті не може принести мир по правилам. Якщо буде вестися війна без правил, то після президентських виборів той, хто переможе у цій війні, безумовно, захоче добити свого опонента.

Цього не хотілося б, бо від цього постраждають, в першу чергу, громадяни України.

Хотів би ще додати з приводу рішення Печерського суду. Я не беруся його оцінювати з точки зору того, правильне воно чи ні. Але тому, що відбувається, треба було поставити якийсь бар’єр. Розпочалась кампанія – «вони блокують, вона працює». У відповідь розпочалась інша – «хай вона краще відпочиває». Я можу продовжити цю логічну лінію: «19.. рік. Вона пішла в перший клас. Він зняв першу шапку». «19.. рік. Вона пішла у четвертий клас. Він отримав першу судимість».

«Він», «вона» може закінчитися досить цікаво для «нього», якщо йти тим самим шляхом.

Поки що не видно конкретних пропозицій щодо того, що будуть робити, коли один з кандидатів виграє президентську кампанію.

Піар-війни дають задоволення тільки тим, хто їх вигадує. Цікаво за ними спостерігати й журналістам. Але це було б добре, якби не певна межа. Ця межа фактично переступилася.

Для мене це був певною мірою шок. Маючи освіту у міжнародних відносинах, мені важко уявити, щоб прем’єр-міністр якоїсь країни, незалежно від прізвища, і депутат, який ще років 2-3 тому був звичайним теоретиком-економістом, підходить до прем’єр-міністра і каже: «Посуньтеся, бо я хочу щось сказати». Тут навіть про політичну культуру говорити досить важко.

Вони не розуміють, що якщо вони так відносяться до прем’єр-міністра, так само, якщо вони виграють вибори, будуть відноситися до їхнього прем’єра. Таким чином вони дискредитують усі інститути влади. Безумовно, треба боротися – питань нема. Але треба спочатку якісь книжки розумні почитати або прислухатися до якихось своїх радників.

Якби я був політтехнологом Партії регіонів, там був би такий «розбір польотів» після цього, що мало б не показалось. Вони зробили такий великий «плюс» Тимошенко і такий «мінус» Януковичу, що навіть важко уявити, скільки грошей, ресурсів треба було витратити Тимошенко, щоб цього досягти.

Можливо, вони хочуть потім працювати у Тимошенко після президентських виборів на чолі з керівником комітету Верховної Ради з свободи слова – це було б вершиною нашої свободи слова.

Завершуючи, хотів би звернути увагу на наступне. Війна без правил почалася ще до президентської кампанії, тому можемо собі уявити, що буде відбуватися під час самої президентської кампанії. Якщо вона таким чином буде продовжуватися, ми будемо мати політичну війну на знищення опонента. І це дуже небезпечно для майбутнього України.



Михайло Погребинський: Я думаю, що рішення Печерського суду, яке забороняє недобросовісну рекламу, невиправдане і необґрунтоване політично. Команді Тимошенко, побачивши такий ролик, треба було зупинитися і запропонувати діалог команді Януковича. Тому що насправді вислів: «вона працює, вони блокують» - абсолютна правда. Але є очевидне приниження опонента. Щоб вони відмовились від антиреклами, Тимошенко має відмовитись саме від такої реклами. Можна що завгодно говорити, але принижувати опонента зараз не треба. Тоді, якщо б такі переговори відбулися, я думаю, що не було б подальшого ускладнення ситуації.

Тут я вважаю, що обидві сторони не праві. Треба робити висновки, що постраждають всі суб’єкти - і представники влади, і представники опозиції будуть принижені цією сваркою, цими звинуваченнями одне одного. Можна продовжувати цю кампанію з «він-вона», так, що мало не покажеться, але це контрпродуктивно для обох сторін. Тому розумно в цій ситуації від цих речей відмовитися.

На мою думку, з точки зору кампанії, це взагалі безглуздо. Тому що перед першим туром ані Тимошенко не є конкурентом Януковича, ані Янукович не є конкурентом Тимошенко. Їм просто немає чого з’ясовувати одне з одним. Це вони будуть з’ясовувати в другому турі. Зараз майже очевидно, що саме вони будуть це з’ясовувати. Зараз робити такий бекграунд майбутній боротьбі не розумно. Я вважаю, що обидві команди не праві.

Щодо майбутнього - я думаю, що будь-яка раціональна позиція полягає в тому, що Україна не може бути керованою однією з команд, які зорієнтовані на підтримку різних електоральних груп. Я не знаю, які потрібні аргументи. Нібито це розуміє і Янукович, і Тимошенко. Тому що Янукович каже, що треба об’єднувати, говорить про щось подібне до об’єднання. Тимошенко каже, що ми об’єднаємо на базі БЮТ. Але ми знаємо, що насправді понад 80% підтримки Тимошенко є на заході і в центрі. Понад 80% підтримки Януковича є на сході і півдні. Всі це знають, тому не можна говорити слова, що ми будемо об’єднувати на базі своєї партії, щоб тобі повірили. Всі розуміють, що так просто не вийде.

З цього випливає, що яка б запекла боротьба не була у другому турі, фактично між представниками двох геополітичних частин України, яка б вона не була запекла, для збереження країни у цьому географічному стані, якому вона зараз є, вони просто мусять домовитися. Немає іншого варіанту.

Диктатура чи авторитарний режим може бути встановлений в країні більш-менш однорідний. Тому що для того, щоб наводити порядок авторитарними методами мало того, щоб у вас було відповідне законодавство чи відповідна конституція. Вам потрібно, щоб цього авторитарного лідера любили люди. Як любили Гітлера, Сталіна. Більшість їх любили, інакше не було б цих тоталітарних режимів. Якщо у нас частина населення, захід, буде любити одну особу, то в Криму її точно не будуть любити. Це очевидно.

Тому у нас авторитарний режим не може бути встановлений за визначенням. Хтось може щось таке вигадувати, але насправді цього не вийде. Мій приятель, український націоналіст, висловився років п'ятнадцять тому приблизно так: ми насправді влаштуємо нормальне життя тоді, коли тут будуть натовські танки, коли тут будуть вони всюди стояти, тоді у нас все буде нормально, а до тих пір нічого не вийде. Він правильно розумів, що для того, щоб реалізувати варіант однієї частини країни - галичівський або севастопольський, - для цього потрібні танки, або російські по всій країні, або натовські.

Якщо хтось хоч трошки розуміється на справах зовнішньої політики, розуміє, що не будуть тут за жодних умов стояти танки, навіть у невідомо якій перспективі натовські танки. Значить, тут іншого варіанту чи альтернативного пошуку компромісу між представниками двох частин України не існує. Я, знаючи особисто і Тимошенко, і Януковича, хочу сказати, що у них є певний потенціал для такої домовленості про певний компроміс. Чи буде він реалізований – я цього не знаю. Але те, що потенціал є, я в цьому абсолютно впевнений.



«Главред»: Пане Віталію, а як вважаєте ви: чи є потенціал для компромісу?



Віталій Бала: Хотів би сказати щось позитивне, але хочу знов повторити свою тезу: якщо буде продовжуватися війна без правил і вони перейдуть певну межу, безумовно, вони будуть змушені домовитись. Але я боюся, що, скоріш за все, формат переговорщиків поміняється. Крупний бізнес зацікавлений в тому, щоб була стабільність.

Умовно кажучи, ця війна нічого не дасть, просто все рухне. Якщо рухне економіка, з нею рухне і бізнес.

Якщо вибори програє лідер Партії регіонів, формат домовленостей може дуже серйозно помінятися.

Юлія Володимирівна має наступити на горло своїй пісні, бо, по великому рахунку, ті, хто виходить в другий тур, все рівно мають керувати країною.

На жаль, ми маємо констатувати, що у них немає практики домовлятися. Нам треба примусити навчитися наших політиків вміти співпрацювати і домовлятися. Досить воювати.



«Главред»: Михайло Борисович, як ви вважаєте, на якому ґрунті може відбутися компроміс?



Михайло Погребинський: Я думаю, що і для представників БЮТу, і для представників Партії регіонів є цінність. Ця цінність – українська держава. Можна сперечатися, як казав Станіславський, кого треба любити – себе у мистецтві чи мистецтво у собі. В даному випадку навіть не важливо, люблять вони себе у державі чи державу у собі. Але те, що для них обох це є цінність, я в цьому не сумніваюсь.

На цьому ґрунті просто треба шукати компроміс, треба знаходити лінії співробітництва. Вони не можуть повністю влаштувати кожну із сторін, але обмежено мають влаштовувати і одну, і іншу сторону.

Треба розуміти, що боротьба закінчується, а життя продовжується.



Запитання із залу: Хто заважає у прийнятті бюджету? Чи буде він прийнятий?



Віталій Бала: Насправді держава рідко живе по Закону «Про бюджет». Як на мене, то проблема в іншому. Є представлений бюджет, була постійна критика. Тоді досить розумно спрацювала урядова команда. Вона сказала: дайте свій варіант бюджету, будемо його обговорювати. Проблема в тому, що ніхто не може запропонувати іншого варіанту бюджету. Тому що на сьогоднішній день особисто я не побачив реальних кроків для прийняття бюджету. До президентських виборів прийняття бюджету не вигідне нікому. Якщо вони починають обговорювати бюджет, треба говорити про конкретні речі. А попереду кампанія технологічна, це компанія обіцянок.



Михайло Погребинський: В прийнятті бюджету одночасно і зацікавлені і незацікавлені обидві сторони. Тобто, є мотивація зацікавленості у БЮТ. Можу сказати, яка. Очевидно, що в бюджеті закладені певні речі, які вигідно продавати під час виборчої кампанії. Наприклад, перерозподіл на користь місцевих бюджетів досить суттєвий, раніше такого не було, це фактично віднімає у Партії регіонів певні засоби. Насправді БЮТ перетворюється на таку реальну Партію регіонів. Це вигідно було використати. Якщо бюджет був би проголосований, це було б вигідно БЮТ. З іншого боку, проголосований бюджет з тими зобов’язаннями, які там записані, - а певні речі там виглядають дуже нереалістично, несерйозно, - підпадає під критику, але критику тотальну. Це не дуже зручно для БЮТ.

Партія регіонів, з одного боку, зацікавлена, тому що вона зможе контролювати бюджет, якщо він буде прийнятий, важко буде Кабінету Міністрів в ручному режимі передавати гроші з одного місця в інше. Можна, але важко. Їм вигідно, щоб бюджет був прийнятий. З іншого боку, прийнятий бюджет дає шанси БЮТ використати його «плюси» під час виборчої кампанії. Тут надзвичайно складна ситуація. Ми насправді бачимо, що такої тонкої стратегічної боротьби у нас немає. У нас нічого, що «тонко» не вдається. Тому загальне враження, що безвихідь - і все. Україні не потрібно «тонко», треба простіше. Чим «тонше», тим менше шансів, що воно буде реалізовано. Я думаю, оскільки «тонко» не вдасться, то бюджет, скоріше за все, не приймуть, на жаль. Я б порадив всім нашим стратегам всі «тонкі» варіанти завчасно відкидати. Тому що вони для України неможливі.

Блокування пов’язане з прийняттям-неприйняттям бюджету. З одного боку, їм невигідно блокувати, оскільки вони підтверджують таку негативну тезу: «вона працює – вони блокують». А з іншого боку, вони кожен день розповідають українським виборцям, що вони хочуть зробити їх щасливими, дати їм більше грошей. Якщо Тимошенко вийде і скаже: я вас зараз зроблю щасливими, вам додам стільки грошей, вам стільки, вони вийдуть і скажуть: ми примусили її це зробити.

Ви пам’ятаєте - кожен день блокували. Що їм залишалося робити? Вони хочуть зіграти з рахунком «0:0». У них немає ресурсів роздати людям гроші з бюджету, а у Тимошенко є. А оскільки у Тимошенко є, вона це, скоріше за все, використає, то давайте зробимо так, щоб вона не змогла це зробити, а якщо б і зробила, щоб ми поділили навпіл, тому що ми тут головні.

Я не вірю, що є можливість реалізувати якусь «тонку» логіку. Тому, працює відразу декілька логік. Загальне враження хаосу, безладу і всяких неподобств. Насправді декілька «тонких» логік одночасно працює. Причому люди, які поставили собі прямо протилежні цілі, можуть їх добиватися і виглядати, наче вони йдуть по одному шляху. Це специфіка української ситуації.



Запитання із залу: Ваша думка щодо можливого об’єднання і висування єдиного кандидата від так званих демократичних сил.



Михайло Погребинський: У нас є тільки один демократ - Віктор Андрійович Ющенко, більше немає. Тому зрозуміло, кого одного висунуть. Він один є і він сам за себе і проголосує.



Віталій Бала: Не буде ніякого єдиного кандидата від демократичний сил. Я вважаю, що було б добре, якби і ліві сили об’єднувалися. Насправді і там, і там треба, щоб були потужні об’єднання. Це буде певним балансом, і це не дасть можливість тим, хто вважає себе великими, вести якісь торги.



Запитання із залу: Якщо найбільш популярні і рейтингові політики Тимошенко і Янукович домовляться про якісь правила поведінки. Чи не здається Вам, що за кожним із них будуть стояти технічні кандидати? Чи реальне проведення спільного засідання 6 жовтня у Верховній Раді, і чи стабілізує воно ситуацію?



Михайло Погребинський: Я думаю, що проведення засідання реальне. Я не знаю, чи буде там Президент, але це не принципово. Є можливість почати роботу, тому що механізми вичерпані. Я думаю, що ми наближаємось до ситуації, коли вони, хоча і важко, але щось там будуть голосувати. Я не поділяю таку думку, що до президентських виборів парламент взагалі працювати не буде.

Щодо технічних кандидатів. Мова не йде про припинення боротьби, навіть жорсткої боротьби, мова іде про встановлення певних, нехай обмежених, але певних правил. Ми знаємо, що є технічні кандидати, але це робити можна, а цього і цього не можна. Якщо виникла конфліктна ситуація, є людина, до якої можна звернутися. Такі люди є. Це можна зробити, я думаю, що це дуже важливо для виходу із складної ситуації, в якій опинилася Україна на порозі нового виборчого циклу.







