Новый президент будет стоить бюджету 1,3 миллиарда гривен

Президентская избирательная кампания стартует 19 октября, но уже сейчас Центральная избирательная комиссия не сидит сложа руки.

О том, какие вопросы сегодня решает ЦИК, «Главред» спросил у заместителей главы Центризбиркома – Андрея Магеры и Жанны Усенко-Черной.

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты пресс-конференции, состоявшейся в «Главреде».



Що делает ЦИК к старту кампании? Считает избирательные округа, выясняет стоимость политической рекламы, уточняет Реестр избирателей



Андрей Магера: «Безусловно, мы не сидим сложа руки, и все подготовительные, организационные мероприятия уже осуществляются. Первые решения по этому поводу уже есть. Это, в частности, постановление Центральной избирательной комиссии о количестве территориальных избирательных округов в пределах территории Украины, то есть те 225 территориальных округов во всех без исключения регионах Украины».

«Центральная избирательная комиссия недавно приняла постановление, согласно которому послано предложение в Национальный совет Украины по вопросам телевидения і радиовещания, Государственного комитета телевидения и радиовещания относительно средневзвешенного показателя стоимости единицы эфирного времени и печатной площади. Как известно, средства массовой информации должны определять такой средневзвешенный показатель с тем, чтобы фактически ценовые предложения по политической рекламе на выборах президента не превышали этого средневзвешенного показателя. Это определено Законом «О выборах Президента».

Центральная избирательная комиссия осуществляет ряд других организационных мероприятий. Мы уже заранее нарабатываем проекты соответствующих документов, которые, условно говоря, должны обслуживать весь избирательный процесс».



Реестр избирателей образца 2009 года – лучший всех предыдущих



Жанна Усенко-Черная: «Особенностью подготовки к проведению выборов 2010 года является то, что в Украине введены и в известной степени для составления списков избирателей будут использоваться базы данных Государственного реестра избирателей и те механизмы, которые позволяют в автоматизированном режиме обеспечивать контроль за уточнением сведений о гражданах Украины, имеющих право голоса. Следовательно, на сегодняшний день Центральная избирательная комиссия, а также 755 органов ведения реестра избирателей впервые будут принимать все меры для обеспечения максимально качественного и достоверного составления списков избирателей.

Что такое Государственный реестр избирателей? Прежде всего, это автоматизированная система, позволяющая в полномасштабном режиме контролировать и мониторить все действия всех субъектов, причастных к составлению списка избирателей».

«Я бы хотела, чтобы все общество понимало, почему, в частности, в базе данных реестра есть неточности. Первый фактор - это то, что по закону, сведения Государственного реестра избирателей формировались на основе списков избирателей по состоянию на 1 февраля 2006 года, которые составлялись для подготовки и проведения очередных парламентских выборов, почти три года назад. Однако Центральная избирательная комиссия приняла все меры, чтобы наработки в списках избирателей за 2007 год, а также дополнения к спискам избирателей для проведения местных выборов тоже были учтены в этой базе данных Государственного реестра. Поэтому сегодня база данных Государственного реестра избирателей максимально адекватная, и никогда раньше более точной и достоверной базы данных об избирателях не было».

«Сегодня продолжается и постоянно до дня выборов будет продолжаться актуализация базы данных Государственного реестра избирателей. Ежедневно в органы ведения реестра обращаются наши граждане.

Мы им очень благодарны за то, что они выполняют свой долг и обеспечивают уточнение базы данных Государственного реестра избирателей, поскольку, действительно, это двусторонний процесс, и государство без участия граждан совершенно не в состоянии в такой короткий срок обеспечить качественное и адекватное составление списков избирателей.

На этот момент около 186 тысяч граждан Украины уже обратились в органы ведения реестра с тем, чтобы уточнить свои персональные данные».

«Если кто-то призывает не использовать Государственный реестр избирателей, лично я воспринимаю это как призыв к тому, чтобы снова вернуться к бессистемной и неконтролированной деятельности, направленной абсолютно не на то, чтобы обеспечить достоверное волеизъявление граждан Украины».



Психически больным и осужденным не место в избирательном бюллетене



Андрей Магера: «Регистрация кандидатов будет осуществляться с 19 октября по 13 ноября 2009 года включительно. Это последний срок, когда Центральная избирательная комиссия может зарегистрировать кандидатов».

«Как свидетельствует практика работы Центральной избирательной комиссии, чаще всего причины отказа в регистрации возникают, когда кандидат сам обращается с соответствующим письмом к ЦИК с просьбой отменить его регистрацию. Бывают и другие основания.

Во-первых, это те основания, которые вытекают из требований относительно самого кандидатства на пост президента Украины: наличие гражданства Украины, достижение 35-ти лет, отсутствие судимости за совершение преднамеренного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке, выезд за пределы Украины на постоянное проживание. К этим основаниям можно отнести и такое основание, как признание лица решением суда неработоспособным, то есть душевно больным, но для этого должно быть решение суда, вступившее в законную силу. То есть это есть условный перечень оснований, которые исключают возможность человеку быть избранным президентом Украины.

Но, к счастью, такие основания не применяются Центральной избирательной комиссией, и дай Бог, чтобы они не применялись и в дальнейшем. Я надеюсь, что будет соблюдена формальность требований, которые указаны и в Конституции, и в Законе «О выборах Президента».



На какие деньги будут печатать бюллетени? Сложный вопрос…



Жанна Усенко-Черная: «По предварительным расчетам ЦИК, на подготовку и проведение выборов президента Украины необходимо 1,272 миллиарда гривен. Из этих средств 1,1 миллиарда предусматривается израсходовать в следующем, 2010 году».

«В этом году на счету ЦИК для подготовки и проведения выборов есть 712 миллионов гривен, которых, конечно, не хватает для того, чтобы обеспечить подготовку и проведение выборов президента Украины в целом. Но львиная доля этих расходов должна состояться в следующем, 2010 году. Однако в том случае, если Государственный бюджет на следующий год не будет принят, конечно, ЦИК будет планировать осуществление этих расходов максимально в текущем, 2009 году.

Вместе с тем, согласно Бюджетному кодексу в части 1/12 расходов все равно средства будут предусмотрены на финансирование в 2010 году. Но я хотела бы отметить, что около 80% расходов на подготовку и проведение выборов президента Украины составляет заработная плата членов избирательных комиссий и начисления на заработную плату. Поэтому все мероприятия, которые ЦИК должен осуществить для закупки товаров и услуг, будут профинансированы.

Зато пострадают непосредственно члены избирательных комиссий. Конечно, не хотелось бы, чтобы это произошло». «Заработная плата члена избирательной комиссии должна быть не ниже минимальной заработной платы - 650 гривен. Соответствующим Постановлением Кабинета Министров урегулирован порядок начисления заработной платы членам избирательных комиссий. Также имеет значение, какой конкретно избирательный участок – большой, маленький или средний. Закон гарантирует: если член комиссии работает на освобожденной основе, его заработная плата не должна быть ниже той заработной платы, которая была на предприятии, в учреждении или заведении, где этот член комиссии работал».



Списки избирателей можно просмотреть за 3 дня до Нового года



Жанна Усенко-Черная: «Предварительные списки избирателей будут вывешены в участковых избирательных комиссиях за 20 дней до дня выборов. В течение 20 дней граждане Украины смогут ознакомиться на избирательном участке с правильностью составленного предварительного списка избирателей. Если там будут неточности, ошибки, можно обращаться в органы ведения государственного реестра избирателей, в соответствующие избирательные комиссии. За три дня до дня голосования составляются окончательные списки избирателей.

Поэтому просьба к нашим гражданам в случае обнаружения таких неточностей обратиться в соответствующий орган ведения реестра.

Кроме того, не позже чем за 15 дней каждому гражданину Украины должно придти именное приглашение, в котором будет указан избирательный участок, в списки избирателей на котором он включен, номера телефонов избирательной комиссии и время ее работы».



Новый год для избирательных комиссий – не праздник



Выборы президента Украины состоятся сразу после новогодних праздников – 17 января, но и в новогоднюю ночь избирательным комиссиям будет достаточно работы.

Андрей Магера: «Будем исходить из сложившейся ситуации. Для ЦИК, для окружных и участковых избирательных комиссий, к сожалению, не будет в полной мере новогодних праздников, рождественских праздников. Все эти дни будут посвящены избирательному процессу.

ЦИК к этому не привыкать, но прошу с пониманием отнестись к работе окружных и участковых избирательных комиссий. Эти люди будут в известной мере оторваны от семей, от той праздничной атмосферы, в которой будет жить вся страна. Мы этого избежать, к сожалению, не можем».

Жанна Усенко-Черная: «Я думаю, что Андрей Иосифович имел в виду то, что членов избирательных комиссий будет свыше 2 миллионов человек. Поэтому в каждой семье, по-видимому, будет хоть один человек, участвующий в работе избирательной комиссии».

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