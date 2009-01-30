Факельное шествие в Киеве

Акция началась в 19:00 на майдане Независимости, после чего сформированная колонна с факелами двинулась к Арсенальной площади. По оценкам корреспондента «Главреда», участников шествия было около 400 человек. Сопровождали факельное шествие бойцы спецназа, которые один раз вынуждены были прекратить драку, которая возникла между «свободовцами» и их противниками возле стадиона «Динамо». Постояв полчаса на «Арсенальной», покричав лозунги и почтив память Героев Крут, люди разошлись.