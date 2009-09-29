Приближение выборов

Признаки выборов – это не публикации «типа компромата», большая часть которого на поверку оказывается унылыми предвыборными заготовками. Это даже не заказные материалы в прессе, которые видны по количеству псевдонимов под идеологическими материалами, число которых резко увеличивается. Признак выборов – «первые ласточки». Специфических пресс-релизов специфических социологических опросов.

24 сентября увидели свет результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус» (Omnibus), проведенного компанией TNS в Украине в сентябре 2009 г. Социологи установили, что президентские рейтинги Виктора Януковича и Юлии Тимошенко повысились, по сравнению с августом текущего года, а рейтинг Арсения Яценюка снизился. Процитируем: «лидер Партии регионов Янукович продолжает оставаться лидером и повысил свой рейтинг на 2,2% (в августе он набрал 19,2%). Позитивным ростом отметился и рейтинг Тимошенко – он вырос на 3,1% (показатель за август – 11,1%). А вот рейтинг третьего фаворита гонки – Яценюка – упал с 11,1% до 9,1%».

Вот что можно сделать с социологическим опросом? Интернет-издание, которое вроде бы издают сторонники Ю.Тимошенко, интерпретировало данные «Омнибуса» для особо непонятливых. «глава правительства не просто сокращает разрыв, но темпы роста числа ее сторонников почти в три раза опережают темпы роста рейтинга Януковича (27,9% и 11,5%, соответственно). Если данная тенденция сохранится и в будущем, то Юлия Тимошенко вполне может оказаться лидером уже в первом туре голосования на выборах президента. Бороться же за победу во втором туре в таком случае для Януковича будет абсолютно бесполезно…».

Технология такова: некая социологическая фирма делает вроде бы абсолютно объективное исследование, которое затем интерпретируют пиарщики того или иного политика.

Впрочем, насколько применение такой технологии необходимо в случае «Омнибуса» от компании TNS? Не вижу предмета глубокой аналитики.

Скорее простенького сравнительного анализа.

Своим опросом 30 марта 2009 года «Омнибус» компании «ТНС Украина» оценил общественное мнение Украины на предмет виноватых в политическом кризисе. Результаты: «50% опрошенных ответили, что для решения политического кризиса со своей должности должен уйти В.Ющенко, 21% - что Ю.Тимошенко. 54% считают, что В.Ющенко несет наибольшую ответственность за усиление политического кризиса в Украине. 19% - что Ю.Тимошенко». Какие еще интерпретаторы нужны для того, чтобы объяснить, «яка невістка винна»?

Опросом 13 апреля 2009 года «Омнибус» компании «ТНС Украина» установил, что «68% опрошенных граждан Украины согласны, что несколько сильных руководителей могут сделать для нашей страны больше, чем все законы и политические дискуссии. 18% респондентов придерживаются противоположного мнения». Начало пропаганды «сильной руки»? Тимошенко – это «сильная рука»? Продолжение социологическими средствами роликов парламентской избирательной кампании августа 2007-го года «Нострадамус» («Дамі престол нададуть і без спору»), «Ванга» («Прийде древнє вчення воїнства білого. Всі вчення згинуть. Залишиться тільки правда воїнства світла»)? Этим же опросом было установлено, что у Ю.Тимошенко «за последние месяцы индекс доверия немного повысился».

Итак, третий выгодный Ю.Тимошенко (больше, чем другим политикам) результат опроса «Омнибуса» компании «ТНС Украина» следует считать случайностью? Вопрос риторический.

В принципе, появление заказной социологии – один из признаков приближения выборов. Как и появление неизвестных до выборов социологических организаций, название которых созвучно с существующими. В разные годы перед разными выборами появлялись опросы неких «Института исследований регионального развития Украины», «Фонда "Украина-2000", Киевской социологической академии, «Юкрейниан Социолоджи Онлайн групп», «Центра политического и социологического консалтинга», «Всеукраинского центра политических исследований».

В разные годы перед разными выборами появлялись и обвинения разных политических сил в использовании ими заказной социологии. Как правило, заказ той или иной социологии может состоять как в «раскрутке» политической силы заказчика, так и в уменьшении результата конкурентов. Пример: выборы 2002-го, опросы симпатизировавшего «Нашей Украине» Центра им. А.Разумкова дают пропрезидентскому блоку «За единую Украину» в два раза меньше голосов, чем впоследствии полученные на выборах. Многие усмотрели интерес Партии регионов в опросе, проведенном 11 сентября 2007 года компанией «ФОМ-Украина», согласно которому в парламент проходили Партия регионов, БЮТ, НУНС, КПУ – но не блок Литвина. И наоборот, многие усмотрели интерес Блока Литвина и Социалистической партии, который в сентябре 2007 года провела Всеукраинская социологическая ассоциация – кроме четырех «фаворитов» в парламент проходили не только социалисты, но и БЮТ. От знакомых мне социологов (как выпускник философского факультета КГУ им.Шевченко, имею честь быть знакомым со всеми, кто проводит социологические исследования из Киева) не слышал, чтобы кто-то доверял «Українському демократичному колу», которое связывают с Н.Томенко. Еще один пример, из официального сайта БЮТ 15 июля 2008 года: «БЮТ у Тернополі – беззаперечний лідер по довірі громадян. Майже 46% тернополян віддали б свої голоси на виборах за Блок Юлії Тимошенко. Про це говорять нещодавні опитування «Соціоінформу». БЮТ, как вы помните, выборы в Тернополе с треском проиграл (официальная версия бютовских пиарщиков – БЮТ в выборах в Тернополе не участвовал вообще).

Блок Литвина с шестью (!) процентами.

Чтобы не попадаться на удочку фальшивых опросов, следует ориентироваться на членство той или иной организации в Социологической ассоциации Украины, где коллег-социологов знают, проверяют. Аккредитованы в ассоциации на сегодняшний день Институт социологии НАН Украины, Киевский международный институт социологии, Украинский институт социальных исследований, Центр “Социальный мониторинг”, Центр политических исследований “Социс”, Центр социальных экспертиз и прогнозов (дочернее предприятие Института социологии НАНУ), социологический факультет Харьковского национального университета имени Каразина, Восточноукраинский Фонд социальных исследований (Харьков) и Служба социологических и маркетинговых исследований по Юго-Восточной Украине “Социо-маркет” (Днепропетровск).

Понятно, что чем выше статус организации, тем менее риск, что кто-то положит свою репутацию за фальшивый опрос.